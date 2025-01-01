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تعمل برامج التعلم الآلي على تحسين المهام من خلال استخدام الخوارزميات لتحقيق النتائج. يتم دمج هذه الحلول في مجموعة واسعة من المنصات ويتم تطبيقها عبر صناعات متنوعة. ومن خلال التحسين المستمر للمخرجات من خلال زيادة معالجة البيانات، فإنها تعمل على تحسين السرعة والدقة. وسواء في الخدمات المالية أو الزراعة، تعمل هذه الحلول على تحسين العمليات والفعالية. تشمل الأمثلة أتمتة العمليات، وتعزيز خدمة العملاء، وتحديد المخاطر الأمنية، وتمكين التعاون السياقي. والأهم من ذلك، أن المستخدمين النهائيين يتفاعلون بشكل غير مباشر مع التطبيقات التي تدعم التعلم الآلي، حيث تشكل هذه الخوارزميات العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتجلى هذا في تطبيقات مثل برامج الدردشة الآلية وبرامج إدارة مطالبات التأمين الآلية. لكي تكون المنتجات مؤهلة للتعلم الآلي، يجب أن: * توفير قدرات التعلم والتكيف بناءً على البيانات. * العمل كمصدر أساسي للتعلم الذكي للتطبيقات. * قبول مدخلات البيانات من مصادر مختلفة. * إنتاج مخرجات تعالج على وجه التحديد المشكلات المستمدة من البيانات المستفادة.
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Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
OpenAI Platform
openai.com
منصة OpenAI توفر أدوات ذكاء اصطناعي قوية لتوليد النصوص، الترجمة، ومعالجة البيانات، مما يسهل أتمتة المهام وتحسين الكفاءة.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Prolific
prolific.com
Prolific هي منصة لجمع بيانات موثوقة من عدد كبير من المشاركين للبحوث الأكاديمية وأبحاث السوق، مما يسهل عملية جمع البيانات بكفاءة.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
تطبيق SoftCatalà Traductor لترجمة النصوص بين الكاتالونية وعدة لغات (الإسبانية، الإنجليزية، البرتغالية، الفرنسية) بدقة وسهولة.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
SAS
sas.com
تطبيق SAS يقدم تحليلات متقدمة وإدارة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يدعم صنع القرار في مختلف الصناعات.
SiMa.ai
sima.ai
تقدم SiMa.ai منصة تعلم آلي مخصصة تدعم التطبيقات في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية والتصنيع من خلال تحسين الأداء وكفاءة الطاقة.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC هو منصة سحابية تدعم علماء البيانات والمطورين بأدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع إمكانية الوصول إلى حاويات ونماذج مدربة.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات في البيانات لتحسين التنبؤات وتحليل البيانات المعقدة بشكل فعال.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI هو تطبيق يساعد المستخدمين في إنشاء وتخصيص نماذج اللغة الكبيرة بدون الحاجة للبرمجة، مع إمكانية مشاركة هذه النماذج بسهولة.
UiPath
uipath.com
UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.
AI21 Labs
ai21.com
يوفر تطبيق AI21 Labs منصة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة لتسهيل إنشاء التطبيقات وتحسين سير العمل في المؤسسات.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
myLang
mylang.me
تطبيق MyLang يوفر ترجمة آلية عبر API مع دعم 91 لغة، ويتميز بتعلم آلي مستمر وحماية المعلومات الشخصية، مع إمكانية الانضمام لبرنامج الشركاء.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Phrase Localization Suite
phrase.com
جناح توطين العبارات هو منصة متكاملة لإدارة الترجمة، توفر أدوات آلية وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء وتسهيل التوسع العالمي.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI هي منصة تقدم حلول تعلم آلي بدون كود للأعمال، مما يسهل على المستخدمين استخدام الذكاء الاصطناعي واتخاذ قرارات مدروسة.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block هو تطبيق لتحليل الصور عالية الدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للبرمجة، مع أدوات لتسهيل تطوير النماذج والتخصيص لاحتياجات الشركات.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI هي منصة تجمع بين الذكاء الاصطناعي الخاص ومفتوح المصدر، تسهل اكتشاف وتخصيص ونشر حلول الذكاء الاصطناعي للمطورين والفرق.
DataScale
getdatascale.com
Datascale هو نظام إدارة معرفي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اكتشاف البيانات وتحليلها وتنظيم الاستفسارات.
BMC
bmc.com
تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud هو منصة لإدارة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر بنية تحتية فعالة ودعماً لمتطلبات التعلم الآلي المتنوعة.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI يساعد الشركات على بناء وإطلاق وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة وسرعة، مع تحسين كفاءة الأعمال وتحليل البيانات.
Muvi.com
muvi.com
موفي.كوم هو منصة تدفق فيديو تدعم إدارة المحتوى وترميز ورفع المحتوى، مما يتيح للمستخدمين تقديم فيديوهات بجودة عالية عبر الإنترنت.
Keysight
keysight.com
تطبيق Keysight يوفر حلولًا شاملة للتصميم والاختبار الإلكتروني، مما يساعد المستخدمين على تحسين كفاءة تطوير المنتجات في مختلف الصناعات.
Weka
weka.io
تساعد WEKA المؤسسات المعتمدة على البيانات في تخزين ومعالجة وإدارة البيانات بسهولة وبدون مشاكل، سواء في السحابة أو محليًا.
Sedai
sedai.io
تطبيق سداي يساعد فرق DevOps وSRE في تحسين تكاليف السحابة وأداءها بشكل مستمر مع تدخل بشري محدود.
Recombee
recombee.com
Recombee هو تطبيق يقدم توصيات مخصصة للمنتجات والمحتوى لتحسين تجربة التسوق وزيادة الإيرادات ورضا العملاء من خلال تحليل البيانات.
Lingpad
lingpad.com
تطبيق Lingpad هو أداة متقدمة وآمنة للترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعم خدمات العملاء المتعددة اللغات وترجمة الوثائق.
Codenull.ai
codenull.ai
تطبيق Codenull.ai يتيح لك بناء نماذج الذكاء الاصطناعي دون كتابة أي كود، مع إمكانية استخدامها في مجالات مثل تحسين المحفظة واكتشاف الاحتيال.
ModelFront
modelfront.com
يعمل تطبيق ModelFront AI على تحسين كفاءة الترجمة من خلال توقع الترجمة الآلية التي لا تحتاج إلى مراجعة أو تحرير بشري.
Crossing Minds
crossingminds.com
تطبيق Crossing Minds يقدم توصيات ذكية للمستخدمين تساعدهم في اكتشاف المنتجات التي يحبونها وتزيد من تفاعلهم مع الأعمال التجارية.
Linguise
linguise.com
Linguise هو أداة ترجمة تلقائية لمواقع الويب تدعم أكثر من 80 لغة، توفر جودة ترجمة عالية وتكامل سهل مع أنظمة إدارة المحتوى.
rellify
rellify.com
تساعد تطبيق ريلفاي المستخدمين على وضع استراتيجيات محتوى فعالة وسريعة للحصول على نتائج قابلة للقياس.
Geophysical Insights
geoinsights.com
تطبيق الرؤى الجيوفيزيائية يوفر أدوات متقدمة لتحليل وتفسير البيانات الزلزالية، مما يعزز فهم الهياكل الجيولوجية ويساعد في تقييم المخاطر والفرص.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI هي منصة ذكاء اصطناعي متكاملة لتحليل البيانات، تقدم تحليلات سريعة ومرئيات سهلة الفهم من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
تطبيق Digital Twin Consortium يسهل التعاون في تطوير ونشر تكنولوجيا التوأم الرقمي، ويدعم الابتكار عبر تقديم منصات تجمع الشركات والأكاديميين.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI هو سوق يوفر مجموعة متنوعة من نماذج الذكاء الاصطناعي للمطورين، مما يسهل استخدامها لبناء التطبيقات دون الحاجة لبرمجتها من الصفر.
Black Crow AI
blackcrow.ai
تساعد تطبيق Black Crow AI الشركات على تحسين ربحيتها من خلال التنبؤ بسلوك العملاء وتحليل البيانات دون انتهاك خصوصية الأفراد.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter يساعد الشركات على تحسين تجربة المستخدم على مواقعهم من خلال توصيات مستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive هو منصة ذكاء صناعي تتخصص في التجارة الإلكترونية والضيافة، تقدم اقتراحات منتجات مخصصة لتحسين معدلات التحويل ودمج البيانات بسلاسة.
Smarsh
smarsh.com
يتيح تطبيق Smarsh للمنظمات تنظيم ومراقبة الاتصالات الرقمية وتخزينها للحفاظ على الامتثال للأنظمة وتقليل المخاطر القانونية.
Wiro
wiro.ai
تأسست Wiro في عام 2023 لتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بسهولة عبر السحابة، مما يساعد المطورين والباحثين في تطوير التطبيقات.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify هو تطبيق يقيس أداء الإعلانات الرقمية ويضمن توافقها مع العلامات التجارية، مما يساهم في تعزيز سلامة الإعلانات وتحسين الاستراتيجيات التسويقية.
Shimoku
shimoku.com
شيموكو يساعد الفرق المختلفة في استغلال الذكاء الاصطناعي، يمكّن مؤسسي الشركات الناشئة من إطلاق تطبيقات SaaS، والمطورين من بناء تطبيقات ذكاء صناعي.
Zippin
getzippin.com
Zippin تطبيق يتيح التسوق بدون خروح، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لتسهيل عملية الشراء بسرعة وبدون طوابير.
Qualetics
qualetics.com
تتيح Qualetics للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وحل المشكلات، مع واجهة سهلة الاستخدام ورصد لحظي لأداء الأعمال.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric هو منصة تحليل بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق على فهم سلوك العملاء وتحسين التفاعل والنمو من خلال رؤى قابلة للتنفيذ.
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