Qualetics

qualetics.com

توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لجمع البيانات ومعالجتها من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي العميقة مثل التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية ورؤية الكمبيوتر وتحليلات النص وما إلى ذلك. يتم بعد ذلك تقديم جميع الرؤى التحليلية القابلة للتنفيذ إلى فريقك بطريقة سهلة -لفهم لوحة القيادة، تقدم رؤى على المستوى الأعلى والمستوى الجزئي. لا تسهل عليك Qualetics الحصول على رؤى البيانات الصحيحة فحسب، بل تسهل أيضًا على فريقك فهمها واتخاذ الإجراءات بشأنها. تعد منصة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) من Qualetics عبارة عن مجموعة من الأدوات اللازمة للمساعدة في توجيه البيانات الواردة من قنوات متعددة إلى أنظمة التعلم الآلي المعقدة وتقديم الرؤى بطريقة واضحة وسلسة لتستهلكها الشركات.