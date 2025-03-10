برامج التعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعمل برامج التعلم الآلي على تحسين المهام من خلال استخدام الخوارزميات لتحقيق النتائج. يتم دمج هذه الحلول في مجموعة واسعة من المنصات ويتم تطبيقها عبر صناعات متنوعة. ومن خلال التحسين المستمر للمخرجات من خلال زيادة معالجة البيانات، فإنها تعمل على تحسين السرعة والدقة. وسواء في الخدمات المالية أو الزراعة، تعمل هذه الحلول على تحسين العمليات والفعالية. تشمل الأمثلة أتمتة العمليات، وتعزيز خدمة العملاء، وتحديد المخاطر الأمنية، وتمكين التعاون السياقي. والأهم من ذلك، أن المستخدمين النهائيين يتفاعلون بشكل غير مباشر مع التطبيقات التي تدعم التعلم الآلي، حيث تشكل هذه الخوارزميات العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتجلى هذا في تطبيقات مثل برامج الدردشة الآلية وبرامج إدارة مطالبات التأمين الآلية. لكي تكون المنتجات مؤهلة للتعلم الآلي، يجب أن: * توفير قدرات التعلم والتكيف بناءً على البيانات. * العمل كمصدر أساسي للتعلم الذكي للتطبيقات. * قبول مدخلات البيانات من مصادر مختلفة. * إنتاج مخرجات تعالج على وجه التحديد المشكلات المستمدة من البيانات المستفادة.
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Muvi.com
muvi.com
موفي.كوم هو منصة تدفق فيديو تدعم إدارة المحتوى وترميز ورفع المحتوى، مما يتيح للمستخدمين تقديم فيديوهات بجودة عالية عبر الإنترنت.
SAVVI AI
savviai.com
تساعد SAVVI AI الشركات على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإطلاقها وإدارتها في دقائق معدودة من خلال منصة الذكاء الاصطناعي العملية الحاصلة على براءة اختراع - لا حاجة إلى علماء بيانات أو بيانات موجودة مسبقًا أو بنية تحتية مخصصة. ساعد مؤسستك على اكتساب كفاءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل خفض معدلات إرجاع ACH، والتنبؤ بعمليات الخصم، والتنبؤ بحجم الودائع، وزيادة استيعاب عروض القروض، وغير ذلك الكثير. يعمل في Excel أو Google Sheets أو عبر واجهة برمجة التطبيقات لتوفير قوة الذكاء الاصطناعي العملي اليوم.
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات الضوئية الذاتية للأبد، والسماح للمتسوقين بالدخول والخروج من مشترياتهم. تستخدم منصة Zippin تتبع المنتج والمتسوق من خلال الكاميرات العلوية بالإضافة إلى أجهزة استشعار الرف الذكية للحصول على أعلى مستوى من الدقة حتى بين المتاجر المزدحمة. تأسست Zippin على يد خبراء الصناعة من Amazon وSRI ذوي خلفيات عميقة في تكنولوجيا البيع بالتجزئة والذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر، ويقع المقر الرئيسي لشركة Zippin في سان فرانسيسكو وتدعمها Maven Ventures وCore Ventures Group.
OpenAI Platform
openai.com
منصة OpenAI توفر أدوات ذكاء اصطناعي قوية لتوليد النصوص، الترجمة، ومعالجة البيانات، مما يسهل أتمتة المهام وتحسين الكفاءة.
Black Crow AI
blackcrow.ai
يساعد Black Crow AI الشركات من جميع الأحجام على تحسين الربحية من خلال قوة التنبؤ المستفادة آليًا. نحن نعمل على تمكين نمو العلامة التجارية للتجارة الإلكترونية من خلال الكشف عن القيمة المخفية في بيانات العملاء التي تمتلكها بالفعل.
Weka
weka.io
تساعد WEKA المؤسسات التي تعتمد على البيانات على تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها بسلاسة وبشكل مستدام في أي مكان تقريبًا من خلال البساطة السحابية والأداء المحلي. تعمل منصة البيانات السحابية الأصلية والمحددة برمجيًا لدينا على تحويل صوامع البيانات الراكدة إلى خطوط أنابيب بيانات متدفقة تعمل على تغذية أعباء عمل الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI هو سوق شامل للوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام المختلفة عبر الصناعات. تعمل Vivas.AI على تحويل ميزان القوى من مهندسي التعلم الآلي إلى مهندسي التطبيقات. لم يعد مطورو التطبيقات مثقلين بعبء تطوير النماذج داخل الشركة، بل يستخدمونها ببساطة لإنشاء تطبيقهم المفضل عن طريق سحبها وإسقاطها في النظام الأساسي الذي يختارونه ذو التعليمات البرمجية المنخفضة. يمكن للمستخدمين التحقق من صحة النماذج باستخدام بيانات العينة والوصول إلى بطاقات النماذج وأفضل الممارسات والقيود لضمان تمتع العملاء بالشفافية الكاملة والثقة في النماذج التي يختارونها. يعد نموذج أعمال Vivas.AI شاملاً ويسعى جاهداً لتوفير سوق حيث يمكن للعديد من البائعين تقديم نماذجهم. وهذا يجعل سوق Vivas.AI أكثر شمولاً واتساعًا. باختصار، تطمح Vivas.AI إلى أن تصبح "Uber" في سوق الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.
Keysight
keysight.com
تطبيق Keysight يوفر حلولًا شاملة للتصميم والاختبار الإلكتروني، مما يساعد المستخدمين على تحسين كفاءة تطوير المنتجات في مختلف الصناعات.
BMC
bmc.com
تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® هي السلطة في التوأم الرقمي. فهو يجمع بين الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية لتحقيق الاتساق في المفردات والهندسة المعمارية والأمن وقابلية التشغيل البيني لتكنولوجيا التوأم الرقمي. إنه يطور استخدام تكنولوجيا التوأم الرقمي من الفضاء إلى الموارد الطبيعية. يعد Digital Twin Consortium نظامًا بيئيًا عالميًا للمستخدمين الذين يقودون أفضل الممارسات لاستخدام التوأم الرقمي ويحددون متطلبات معايير التوأم الرقمي الجديدة. إن اتحاد التوأم الرقمي مفتوح أمام أي شركة أو مؤسسة أو كيان مهتم بالتوائم الرقمية. تلتزم عضويتنا العالمية باستخدام التوائم الرقمية في جميع عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها والتقاط أفضل الممارسات ومتطلبات المعايير لأنفسهم ولعملائهم.
DataScale
getdatascale.com
Datascale هو نظام إدارة معرفي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اكتشاف البيانات وتحليلها وتنظيم الاستفسارات.
Shimoku
shimoku.com
يمكّن Shimoku الفرق المختلفة من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي. يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة إطلاق AI SaaS بتوجيه من الخبراء. يمكن لمطوري Python إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام "رمز منخفض". يمكن للتسويق والمبيعات الاستفادة من فرص المبيعات التي يحددها الذكاء الاصطناعي.
myLang
mylang.me
تطبيق MyLang يوفر ترجمة آلية عبر API مع دعم 91 لغة، ويتميز بتعلم آلي مستمر وحماية المعلومات الشخصية، مع إمكانية الانضمام لبرنامج الشركاء.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify هي منصة برمجية رائدة لقياس وتحليل الوسائط الرقمية. تعتمد DoubleVerify على مهمة تتمثل في جعل النظام البيئي للإعلان الرقمي أقوى وأكثر أمانًا وأمانًا.
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لجمع البيانات ومعالجتها من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي العميقة مثل التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية ورؤية الكمبيوتر وتحليلات النص وما إلى ذلك. يتم بعد ذلك تقديم جميع الرؤى التحليلية القابلة للتنفيذ إلى فريقك بطريقة سهلة -لفهم لوحة القيادة، تقدم رؤى على المستوى الأعلى والمستوى الجزئي. لا تسهل عليك Qualetics الحصول على رؤى البيانات الصحيحة فحسب، بل تسهل أيضًا على فريقك فهمها واتخاذ الإجراءات بشأنها. تعد منصة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) من Qualetics عبارة عن مجموعة من الأدوات اللازمة للمساعدة في توجيه البيانات الواردة من قنوات متعددة إلى أنظمة التعلم الآلي المعقدة وتقديم الرؤى بطريقة واضحة وسلسة لتستهلكها الشركات.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI عبارة عن منصة تدمج أفضل ما في الذكاء الاصطناعي الخاص والمفتوح المصدر، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف حلول الذكاء الاصطناعي وتخصيصها ونشرها. إنه مصمم بشكل أساسي للمطورين والفرق التي تسعى إلى تسريع عملية تنفيذ الذكاء الاصطناعي. إنه يتميز عن غيره من خلال تقديم منصة موحدة لسير عمل الذكاء الاصطناعي المتنوع، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى إدارة بيانات اعتماد المستخدم المنفصلة، وحقوق الوصول، وإعداد الفواتير لنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. تتضمن بعض عروضها الرئيسية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة والمفتوحة من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة، مثل OpenAI وGoogle وMicrosoft وElevenLabs وغيرها. كما أنه يتيح للمستخدمين مقارنة واختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم. لتعزيز الإنتاجية، توفر Gooey.AI المرونة لإنشاء وصفات الذكاء الاصطناعي بخيارات منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية، مما يسهل الإنشاء السريع لحلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. يمكن لحالات الاستخدام المختلفة، مثل التسويق والتطوير والتمويل والمنظمات غير الربحية والعمليات والعلامات التجارية والتنشيط، الاستفادة من هذه الميزات لصالحها. على سبيل المثال، يمكن للمطورين دمج منتجاتهم وتوسيع نطاقها بسلاسة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين يمكن للقطاع المالي إنشاء تقارير عالية الجودة من مصادر البيانات في الوقت الفعلي. يمكن للمنظمات غير الربحية الوصول إلى جمهورها المتنوع باللغات المحلية من خلال الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تستضيف Gooey.AI نماذج الذكاء الاصطناعي من مجتمعات مفتوحة المصدر على مجموعة وحدات معالجة الرسومات القابلة للتطوير وتسهل التكامل السهل مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية ومنصات الاتصال وخدمات سير العمل المشتركة. وهذا يساعد المستخدمين على مواكبة أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي دون تحمل عبء التعامل مع الخدمات اللوجستية التكنولوجية. أخيرًا، بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى قياس نجاح الذكاء الاصطناعي، توفر Gooey.AI دراسات حالة تتضمن حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للقياس.
ModelFront
modelfront.com
تعمل تقنية ModelFront AI على جعل الترجمة ذات الجودة البشرية أكثر كفاءة بشكل جذري، من خلال التنبؤ بالترجمات الآلية التي لا تتطلب تحريرًا أو مراجعة بشرية.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI هي منصة تقدم حلول تعلم آلي بدون كود للأعمال، مما يسهل على المستخدمين استخدام الذكاء الاصطناعي واتخاذ قرارات مدروسة.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC هو منصة سحابية تدعم علماء البيانات والمطورين بأدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع إمكانية الوصول إلى حاويات ونماذج مدربة.
Wiro
wiro.ai
تأسست Wiro في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر مختلف القطاعات. يتيح Wiro.ai إمكانية الوصول إلى التعلم الآلي للجميع في السحابة دون التضحية بسهولة الاستخدام أو الميزات. يمكن لـ Wiro API المبسطة وسهلة الاستخدام توفير بناء منتج وتقديمه بسرعة. نحن نعمل على إيجاد حلول ذكية يمكن أن تساعد في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تساعد محطات العمل والخوادم والخدمات السحابية لدينا ذات البنية التحتية شديدة التقارب المطورين والمهندسين والباحثين.
AI21 Labs
ai21.com
يوفر تطبيق AI21 Labs منصة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة لتسهيل إنشاء التطبيقات وتحسين سير العمل في المؤسسات.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI عبارة عن منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تقوم بجمع ومعالجة كميات هائلة من المعلومات المتفرقة لإجراء تحليل سريع وإنتاج صور مرئية سهلة الفهم من خلال الذكاء الاصطناعي.
Codenull.ai
codenull.ai
أنشئ أي نموذج للذكاء الاصطناعي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. استخدم هذه النماذج لتحسين المحفظة والمستشارين الآليين ومحركات التوصيات واكتشاف الاحتيال وغير ذلك الكثير
Geophysical Insights
geoinsights.com
تأسست شركة Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) في عام 2008 على يد الدكتور توم سميث بهدف تطبيق أساليب التعلم الآلي على التفسير الزلزالي لتقليل مخاطر التنقيب عن النفط والغاز وتكلفة تطوير الحقول. بعد وقت قصير من إطلاق الشركة، قام الدكتور سميث بتجميع بعض من أفضل المواهب في الصناعة لتطوير الجيل التالي من برامج التفسير الزلزالي. كانت مهمة المجموعة هي تطبيق التعلم الآلي على مشكلة التفسير الزلزالي وتقديم القدرة الجديدة في منتج برمجي تجاري جاهز للاستخدام يمكن لأي عالم جيولوجي استخدامه. ستتميز منصة عمل الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي تحمل علامة بارادايس، بواجهة بديهية وأنيقة لتوجيه علماء الجيولوجيا في تطبيق التعلم الآلي على العديد من أنواع التحقيقات الجيولوجية المختلفة. على مدار ثلاث سنوات من التطوير، بما في ذلك عام من التجارب الميدانية، تم إطلاق Paradise كمنتج تجاري في المؤتمر السنوي لجمعية الجيوفيزياء الاستكشافية (SEG) في عام 2013، وشهد منذ ذلك الحين اعتمادًا ثابتًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قبل شركات النفط الوطنية (NOCs) و شركات النفط العالمية. تواصل Geophysical Insights بناء القدرات في منصة عمل Paradise AI، والتي تثبت أنها تكشف عن رؤى أكثر عمقًا حول الاستجابة الزلزالية من خلال التعلم الآلي وتقنيات التعلم العميق. تم تصميم Paradise لمجموعات كبيرة من البيانات، وهو عبارة عن حل "بيانات كبيرة" يمكن توسيع نطاقه بسهولة من محطة عمل واحدة إلى مؤسسة. باستخدام مجموعات من خوارزميات التعلم الآلي الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف والتي يتم تمكينها بواسطة حوسبة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، يمكن للمترجمين الفوريين للزلازل استخراج المزيد من المعلومات من بيانات الزلازل وبيانات الآبار في الجنة أكثر مما يمكن أن يكون ممكنًا من أدوات التفسير التقليدية.
rellify
rellify.com
كان تطوير استراتيجية المحتوى التي تحقق النتائج أمرًا صعبًا ويستغرق الكثير من الوقت والخبرة. الآن، يسهل عليك Rellify إنشاء إستراتيجيات المحتوى التي تحقق نتائج قابلة للقياس.
SiMa.ai
sima.ai
تقدم SiMa.ai منصة تعلم آلي مخصصة تدعم التطبيقات في مجالات مثل الرؤية الحاسوبية والتصنيع من خلال تحسين الأداء وكفاءة الطاقة.
Linguise
linguise.com
Linguise هي أداة ترجمة آلية عالية الجودة لمواقع الويب. قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك من خلال ترجمات الذكاء الاصطناعي السحابي بأكثر من 85 لغة. تتمتع Linguise بالعديد من المزايا مقارنة بأنظمة الترجمة التقليدية والآلية. يمكن إجراء ترجمة موقع الويب على WordPress وJoomla وجميع أنظمة إدارة المحتوى (CMS) أو أداة إنشاء مواقع الويب التي تستخدم PHP (الجزء الرئيسي من الأدوات) فيما بينها : * موقع كامل في 5 دقائق مهما كان حجمه * تتم ترجمة 100% من المحتوى، بما في ذلك العناصر الديناميكية * جودة ترجمة ممتازة بفضل نماذج “الترجمة العصبية”. * محرر ترجمة للواجهة الأمامية مع وصول مخصص للمترجم * فهرسة الصفحات بجميع اللغات المعنية * زيادة في حركة المرور بمعدل 40% * تأثير منخفض جدًا على الأداء * ترجمة موقع ويب صغير إلى متوسط 115 دولارًا سنويًا (أو 15 دولارًا شهريًا) مقابل 200000 كلمة * شهر مجاني تمامًا ونقدم التثبيت مجانًا
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
Phrase Localization Suite
phrase.com
جناح توطين العبارات هو منصة متكاملة لإدارة الترجمة، توفر أدوات آلية وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء وتسهيل التوسع العالمي.
Prolific
prolific.com
Prolific هي منصة لجمع بيانات موثوقة من عدد كبير من المشاركين للبحوث الأكاديمية وأبحاث السوق، مما يسهل عملية جمع البيانات بكفاءة.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI هو تطبيق يساعد المستخدمين في إنشاء وتخصيص نماذج اللغة الكبيرة بدون الحاجة للبرمجة، مع إمكانية مشاركة هذه النماذج بسهولة.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
تطبيق SoftCatalà Traductor لترجمة النصوص بين الكاتالونية وعدة لغات (الإسبانية، الإنجليزية، البرتغالية، الفرنسية) بدقة وسهولة.
UiPath
uipath.com
UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block هو تطبيق لتحليل الصور عالية الدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للبرمجة، مع أدوات لتسهيل تطوير النماذج والتخصيص لاحتياجات الشركات.
Smarsh
smarsh.com
يمكّن Smarsh الشركات من تحويل الرقابة إلى بصيرة من خلال إظهار الإشارات المهمة للأعمال في اتصالاتها الرقمية. تعتمد المؤسسات الخاضعة للتنظيم بجميع أحجامها على مجموعة Smarsh من حلول التقاط الاتصالات الرقمية السحابية الأصلية والاحتفاظ بها والإشراف عليها لمساعدتها على تحديد المخاطر التنظيمية والمخاطر المتعلقة بالسمعة ضمن بيانات الاتصالات الخاصة بها قبل أن تصبح تلك المخاطر غرامات أو عناوين رئيسية. تخدم Smarsh قاعدة عملاء عالمية تشمل أكبر البنوك في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، إلى جانب شركات الوساطة الرائدة وشركات التأمين ومستشاري الاستثمار المسجلين والوكالات الحكومية المحلية والحكومية الأمريكية.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقتراحات منتجات مستهدفة مصممة خصيصًا لكل عميل. تم تصميم النظام الأساسي لتحويل تحليل البيانات بشكل مستقل إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وبالتالي ترقية الشركات من كونها تعتمد على البيانات فقط إلى تعتمد على الذكاء. تتضمن المنصة أيضًا ميزات للتكامل، مما يمكّن الشركات من ربط وظائف الأنظمة الأساسية بأنظمتها الحالية بسلاسة. تم الاعتراف بـ Aidaptive لمساهمتها المبتكرة في تسهيل التجارة عالية الكفاءة وتستمر في الريادة في توفير حلول تكنولوجيا التعلم الآلي للعلامات التجارية والمستهلكين. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Aidaptive يقدم عرضًا تجريبيًا وقوائم جمهور تنبؤية مجانية، إلا أن الشروط والتفاصيل قد تختلف.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud هو منصة لإدارة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر بنية تحتية فعالة ودعماً لمتطلبات التعلم الآلي المتنوعة.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric عبارة عن نظام أساسي لتحليل البيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي يمكّن فرق التسويق وتحليلات البيانات وإدارة علاقات العملاء من فهم اتجاهات العملاء وسلوكياتهم بشكل أفضل. تستخدم B2Metric التعلم الآلي لأتمتة تحليل البيانات وإنشاء رؤى تنبؤية، والتي يمكن استخدامها لتحسين مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم ونموهم.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هي أداة ترجمة آمنة ومتقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط خدمة العملاء متعددة اللغات وترجمة المستندات. تعمل منصتها على تمكين الشركات من تقديم دعم مخصص سلس ومتعدد اللغات عبر قنوات المراسلة ومراكز المساعدة، وبالتالي تعزيز تجارب العملاء العالمية دون موارد إضافية. ما تقدمه Lingpad: * ترجمات فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي: ترجمات فورية ودقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 120 لغة * الحلول التي تركز على خدمة العملاء: مصممة خصيصًا لفرق الدعم، مما يتيح استجابات محلية فورية * توطين مركز المساعدة: يمكنك بسهولة ترجمة وصيانة قواعد المعرفة متعددة اللغات/مركز المساعدة والأسئلة الشائعة * ترجمة المستندات: دعم أكثر من 40 نوعًا من الملفات * تقنية الذكاء الاصطناعي السياقية: تفهم الفروق الدقيقة للحصول على ترجمات أكثر طبيعية * الأتمتة: تبسيط المهام اليدوية، مما يقلل الوقت والتكاليف فوائد: * تعزيز تجارب العملاء متعددة اللغات * التوسع عالميًا دون قيود لغوية * تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في الترجمات * تحسين أوقات الاستجابة من خلال الترجمات الفورية * الحفاظ على الاتساق عبر جميع اتصالات العملاء استمتع بتجربة كل هذه العروض والمزايا مع أسعار Lingpad الفعالة من حيث التكلفة، والمصممة لتوفير أقصى قيمة لاستثمارك. يتكامل بسلاسة مع منصات خدمة العملاء الشهيرة: Zendesk؛ الاتصال الداخلي؛ جورجياس. أمام؛ فريش ديسك مثالية ل: * فرق دعم العملاء في أي صناعة * الشركات العالمية * شركات التجارة الإلكترونية * مقدمي SaaS * أي منظمة تحتاج إلى اتصال فعال متعدد اللغات * أي منظمة تحتاج إلى ترجمة بالذكاء الاصطناعي
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضها للخطر. نحن نساعد الشركات على إشراك عملائها. نحن نساعد الأشخاص على اكتشاف المنتجات التي يحبونها. نحن نساعد في تحويل الفضول إلى الولاء.
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن نخدم أكثر من 300 عميل راضٍ حول العالم ويسعدهم مشاركة تجاربهم.
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك" أو "قد يعجبك".
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Sedai
sedai.io
تقدم Sedai تحسين التكلفة السحابية وضبط الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين فرق DevOps وSRE من تحقيق أقصى قدر من التوفير السحابي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع بسلاسة. مع Sedai، يمكن للشركات تحقيق التحسين المستمر في الوقت الفعلي والقابل للتكيف مع التغييرات والنمو المستمر مع الحد الأدنى من التدخل البشري. يمكّن Sedai الفرق السحابية من توسيع نطاق عائد الاستثمار وتعظيمه بسهولة من خلال زيادة العمليات من خلال إمكانات الإدارة السحابية المستقلة.
SAS
sas.com
تطبيق SAS يقدم تحليلات متقدمة وإدارة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يدعم صنع القرار في مختلف الصناعات.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات في البيانات لتحسين التنبؤات وتحليل البيانات المعقدة بشكل فعال.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
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