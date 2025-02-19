برامج التعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية - تشاد

Geophysical Insights

geoinsights.com

تأسست شركة Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) في عام 2008 على يد الدكتور توم سميث بهدف تطبيق أساليب التعلم الآلي على التفسير الزلزالي لتقليل مخاطر التنقيب عن النفط والغاز وتكلفة تطوير الحقول. بعد وقت قصير من إطلاق الشركة، قام الدكتور سميث بتجميع بعض من أفضل المواهب في الصناعة لتطوير الجيل التالي من برامج التفسير الزلزالي. كانت مهمة المجموعة هي تطبيق التعلم الآلي على مشكلة التفسير الزلزالي وتقديم القدرة الجديدة في منتج برمجي تجاري جاهز للاستخدام يمكن لأي عالم جيولوجي استخدامه. ستتميز منصة عمل الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي تحمل علامة بارادايس، بواجهة بديهية وأنيقة لتوجيه علماء الجيولوجيا في تطبيق التعلم الآلي على العديد من أنواع التحقيقات الجيولوجية المختلفة. على مدار ثلاث سنوات من التطوير، بما في ذلك عام من التجارب الميدانية، تم إطلاق Paradise كمنتج تجاري في المؤتمر السنوي لجمعية الجيوفيزياء الاستكشافية (SEG) في عام 2013، وشهد منذ ذلك الحين اعتمادًا ثابتًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قبل شركات النفط الوطنية (NOCs) و شركات النفط العالمية. تواصل Geophysical Insights بناء القدرات في منصة عمل Paradise AI، والتي تثبت أنها تكشف عن رؤى أكثر عمقًا حول الاستجابة الزلزالية من خلال التعلم الآلي وتقنيات التعلم العميق. تم تصميم Paradise لمجموعات كبيرة من البيانات، وهو عبارة عن حل "بيانات كبيرة" يمكن توسيع نطاقه بسهولة من محطة عمل واحدة إلى مؤسسة. باستخدام مجموعات من خوارزميات التعلم الآلي الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف والتي يتم تمكينها بواسطة حوسبة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، يمكن للمترجمين الفوريين للزلازل استخراج المزيد من المعلومات من بيانات الزلازل وبيانات الآبار في الجنة أكثر مما يمكن أن يكون ممكنًا من أدوات التفسير التقليدية.