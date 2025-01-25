برامج التعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج التعلم الآلي على تحسين المهام من خلال استخدام الخوارزميات لتحقيق النتائج. يتم دمج هذه الحلول في مجموعة واسعة من المنصات ويتم تطبيقها عبر صناعات متنوعة. ومن خلال التحسين المستمر للمخرجات من خلال زيادة معالجة البيانات، فإنها تعمل على تحسين السرعة والدقة. وسواء في الخدمات المالية أو الزراعة، تعمل هذه الحلول على تحسين العمليات والفعالية. تشمل الأمثلة أتمتة العمليات، وتعزيز خدمة العملاء، وتحديد المخاطر الأمنية، وتمكين التعاون السياقي. والأهم من ذلك، أن المستخدمين النهائيين يتفاعلون بشكل غير مباشر مع التطبيقات التي تدعم التعلم الآلي، حيث تشكل هذه الخوارزميات العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتجلى هذا في تطبيقات مثل برامج الدردشة الآلية وبرامج إدارة مطالبات التأمين الآلية. لكي تكون المنتجات مؤهلة للتعلم الآلي، يجب أن: * توفير قدرات التعلم والتكيف بناءً على البيانات. * العمل كمصدر أساسي للتعلم الذكي للتطبيقات. * قبول مدخلات البيانات من مصادر مختلفة. * إنتاج مخرجات تعالج على وجه التحديد المشكلات المستمدة من البيانات المستفادة.
إرسال تطبيق جديد
Muvi.com
muvi.com
Muvi هي شركة رائدة في مجال حلول البث تتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المستندة إلى SaaS والمصممة لتلبية احتياجات البث المباشر عند الطلب. مع عروض مثل Muvi One وMuvi Live وMuvi Flex وMuvi Playout، إلى جانب Muvi Player SDKs وAlie، توفر حلولاً شاملة لبث المحتوى والتخزين والتوزيع وتحقيق الدخل. تتمثل مهمة Muvi في تمكين الشركات من جميع الأحجام من خلال منصات بث مرنة وآمنة وقابلة للتخصيص، مما يحدث ثورة في توصيل المحتوى على مستوى العالم. مع التزامها الثابت بالابتكار، تهدف Muvi إلى وضع معايير الصناعة وتصبح الخيار الأول للشركات التي تدخل ساحة البث الرقمي.
SAVVI AI
savviai.com
تساعد SAVVI AI الشركات على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإطلاقها وإدارتها في دقائق معدودة من خلال منصة الذكاء الاصطناعي العملية الحاصلة على براءة اختراع - لا حاجة إلى علماء بيانات أو بيانات موجودة مسبقًا أو بنية تحتية مخصصة. ساعد مؤسستك على اكتساب كفاءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل خفض معدلات إرجاع ACH، والتنبؤ بعمليات الخصم، والتنبؤ بحجم الودائع، وزيادة استيعاب عروض القروض، وغير ذلك الكثير. يعمل في Excel أو Google Sheets أو عبر واجهة برمجة التطبيقات لتوفير قوة الذكاء الاصطناعي العملي اليوم.
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات الضوئية الذاتية للأبد، والسماح للمتسوقين بالدخول والخروج من مشترياتهم. تستخدم منصة Zippin تتبع المنتج والمتسوق من خلال الكاميرات العلوية بالإضافة إلى أجهزة استشعار الرف الذكية للحصول على أعلى مستوى من الدقة حتى بين المتاجر المزدحمة. تأسست Zippin على يد خبراء الصناعة من Amazon وSRI ذوي خلفيات عميقة في تكنولوجيا البيع بالتجزئة والذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر، ويقع المقر الرئيسي لشركة Zippin في سان فرانسيسكو وتدعمها Maven Ventures وCore Ventures Group.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن نستوعب ونقدر وجهات النظر والأصوات والخبرات المختلفة التي تشكل الطيف الكامل للبشرية. إن استثمارنا في التنوع والمساواة والشمول مستمر، ويتم تنفيذه من خلال مجموعة واسعة من المبادرات، وتدعمه القيادة وتدعمه. في OpenAI، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على مساعدة الناس على حل التحديات العالمية الهائلة، ونريد أن يتم تقاسم الجانب الإيجابي من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
Black Crow AI
blackcrow.ai
يساعد Black Crow AI الشركات من جميع الأحجام على تحسين الربحية من خلال قوة التنبؤ المستفادة آليًا. نحن نعمل على تمكين نمو العلامة التجارية للتجارة الإلكترونية من خلال الكشف عن القيمة المخفية في بيانات العملاء التي تمتلكها بالفعل.
Weka
weka.io
تساعد WEKA المؤسسات التي تعتمد على البيانات على تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها بسلاسة وبشكل مستدام في أي مكان تقريبًا من خلال البساطة السحابية والأداء المحلي. تعمل منصة البيانات السحابية الأصلية والمحددة برمجيًا لدينا على تحويل صوامع البيانات الراكدة إلى خطوط أنابيب بيانات متدفقة تعمل على تغذية أعباء عمل الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI هو سوق شامل للوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام المختلفة عبر الصناعات. تعمل Vivas.AI على تحويل ميزان القوى من مهندسي التعلم الآلي إلى مهندسي التطبيقات. لم يعد مطورو التطبيقات مثقلين بعبء تطوير النماذج داخل الشركة، بل يستخدمونها ببساطة لإنشاء تطبيقهم المفضل عن طريق سحبها وإسقاطها في النظام الأساسي الذي يختارونه ذو التعليمات البرمجية المنخفضة. يمكن للمستخدمين التحقق من صحة النماذج باستخدام بيانات العينة والوصول إلى بطاقات النماذج وأفضل الممارسات والقيود لضمان تمتع العملاء بالشفافية الكاملة والثقة في النماذج التي يختارونها. يعد نموذج أعمال Vivas.AI شاملاً ويسعى جاهداً لتوفير سوق حيث يمكن للعديد من البائعين تقديم نماذجهم. وهذا يجعل سوق Vivas.AI أكثر شمولاً واتساعًا. باختصار، تطمح Vivas.AI إلى أن تصبح "Uber" في سوق الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysight من قوتها باعتبارها المزود الرائد للاختبار والقياس على مستوى العالم، وتمكن اليوم المبتكرين من دفع حدود الهندسة من خلال حل تحديات التصميم والمحاكاة والاختبار بسرعة للمساعدة في إنشاء أفضل تجارب المنتجات. سواء كنت تتطلع إلى تحسين عملية التصميم والتطوير لديك، أو تحسين شبكتك وتأمينها، أو تسخير الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية للحصول على بداية قوية في تقنيات مثل 6G أو AV وEV أو إنترنت الأشياء أو الحوسبة الكمومية - تعمل Keysight على تسريع الابتكار عبر العالم سير العمل مع رؤى ذكية مبنية على القياسات الأكثر دقة. يساعدك دمج المعرفة التكنولوجية والخبرة في علوم القياس والحلول المخصصة على المضي قدمًا بثقة في عالمنا المتصل والديناميكي. Keysight Technologies (رمزها في بورصة نيويورك: KEYS) هي شركة تكنولوجيا مدرجة على مؤشر S&P 500، ومقرها في سانتا روزا، كاليفورنيا، ولها مكاتب وتصنيع في جميع أنحاء العالم. تمتلك Keysight أكثر من 2000 براءة اختراع ويعمل حوالي 15000 موظف لدينا مع ما يقرب من 32000 عميل حول العالم لبدء الثورات التكنولوجية. يشمل عملاء Keysight مجالات الاتصالات والأتمتة الصناعية والفضاء والدفاع والسيارات والطاقة وأشباه الموصلات وأسواق الإلكترونيات العامة.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات والخدمات، بالإضافة إلى المرونة التي لا مثيل لها، فإننا نساعد المؤسسات على تحرير الوقت والمساحة لتصبح مؤسسة رقمية مستقلة تغتنم الفرص المقبلة.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® هي السلطة في التوأم الرقمي. فهو يجمع بين الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية لتحقيق الاتساق في المفردات والهندسة المعمارية والأمن وقابلية التشغيل البيني لتكنولوجيا التوأم الرقمي. إنه يطور استخدام تكنولوجيا التوأم الرقمي من الفضاء إلى الموارد الطبيعية. يعد Digital Twin Consortium نظامًا بيئيًا عالميًا للمستخدمين الذين يقودون أفضل الممارسات لاستخدام التوأم الرقمي ويحددون متطلبات معايير التوأم الرقمي الجديدة. إن اتحاد التوأم الرقمي مفتوح أمام أي شركة أو مؤسسة أو كيان مهتم بالتوائم الرقمية. تلتزم عضويتنا العالمية باستخدام التوائم الرقمية في جميع عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها والتقاط أفضل الممارسات ومتطلبات المعايير لأنفسهم ولعملائهم.
DataScale
getdatascale.com
Datascale هو نظام لإدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي يساعد على أتمتة اكتشاف البيانات وفهم حالات استخدام البيانات. زراعة أفكار البيانات وتنظيم الاستعلامات المحفوظة وتصور العلاقة بين التحليلات المتفرقة. سيؤدي وجود الذكاء الاصطناعي مع استعلاماتك المحفوظة إلى إزالة إعداد البنية التحتية، ويمكنك الحصول على رؤى من كتالوج البيانات الخاص بك على الفور عندما تعمل أنت وفريقك معًا على ملاحظات SQL الخاصة بنا.
Shimoku
shimoku.com
يمكّن Shimoku الفرق المختلفة من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي. يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة إطلاق AI SaaS بتوجيه من الخبراء. يمكن لمطوري Python إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام "رمز منخفض". يمكن للتسويق والمبيعات الاستفادة من فرص المبيعات التي يحددها الذكاء الاصطناعي.
myLang
mylang.me
إصدار MyLang Me: ترجمة آلية عصبية لموقع ويب أو تطبيق عبر واجهة برمجة التطبيقات * التعلم الآلي المستمر. * إضافة لغات جديدة. * حماية المعلومات الشخصية. * العمل مع ترميز HTML. يتضمن إصدار Me 91 لغة، بما في ذلك الصينية (المبسطة)، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الإسبانية، العربية، البلغارية، التشيكية، الدانمركية، الهولندية، الإستونية، الفنلندية، اليونانية، العبرية ، المجرية، اللاتفية، الليتوانية، السلوفاكية، السلوفينية، السويدية، التركية، إلخ. بالنسبة للإصدار Me، يمكنك الانضمام إلى برنامج الشراكة الخاص بنا. من خلال مشاركة الرابط الشخصي الخاص بك يمكنك الحصول على 15% من المبيعات. إصدار MyLang Pro: واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للوصول إلى القواميس الاحترافية: Amazon Translate، وDeepL API، وGoogle Cloud AutoML Translation API، وTencent Cloud TMT API، وSYSTRAN PNMT API، وModernMT Human-in-the-loop، وYandex Cloud Translate API. هناك حاجة إلى واجهة برمجة تطبيقات موحدة من أجل: * تقليل تكلفة صيانة القواميس المذكورة أعلاه بشكل منفصل؛ * مع التوجيه التلقائي، يمكنك الحصول على القاموس الأكثر ملاءمة لزوج اللغة المحدد والاتجاه وفقًا لمقاييس hLEPOR، GLUE، MultiNLI.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify هي منصة برمجية رائدة لقياس وتحليل الوسائط الرقمية. تعتمد DoubleVerify على مهمة تتمثل في جعل النظام البيئي للإعلان الرقمي أقوى وأكثر أمانًا وأمانًا.
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لجمع البيانات ومعالجتها من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي العميقة مثل التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية ورؤية الكمبيوتر وتحليلات النص وما إلى ذلك. يتم بعد ذلك تقديم جميع الرؤى التحليلية القابلة للتنفيذ إلى فريقك بطريقة سهلة -لفهم لوحة القيادة، تقدم رؤى على المستوى الأعلى والمستوى الجزئي. لا تسهل عليك Qualetics الحصول على رؤى البيانات الصحيحة فحسب، بل تسهل أيضًا على فريقك فهمها واتخاذ الإجراءات بشأنها. تعد منصة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) من Qualetics عبارة عن مجموعة من الأدوات اللازمة للمساعدة في توجيه البيانات الواردة من قنوات متعددة إلى أنظمة التعلم الآلي المعقدة وتقديم الرؤى بطريقة واضحة وسلسة لتستهلكها الشركات.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI عبارة عن منصة تدمج أفضل ما في الذكاء الاصطناعي الخاص والمفتوح المصدر، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف حلول الذكاء الاصطناعي وتخصيصها ونشرها. إنه مصمم بشكل أساسي للمطورين والفرق التي تسعى إلى تسريع عملية تنفيذ الذكاء الاصطناعي. إنه يتميز عن غيره من خلال تقديم منصة موحدة لسير عمل الذكاء الاصطناعي المتنوع، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى إدارة بيانات اعتماد المستخدم المنفصلة، وحقوق الوصول، وإعداد الفواتير لنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. تتضمن بعض عروضها الرئيسية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة والمفتوحة من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة، مثل OpenAI وGoogle وMicrosoft وElevenLabs وغيرها. كما أنه يتيح للمستخدمين مقارنة واختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم. لتعزيز الإنتاجية، توفر Gooey.AI المرونة لإنشاء وصفات الذكاء الاصطناعي بخيارات منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية، مما يسهل الإنشاء السريع لحلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. يمكن لحالات الاستخدام المختلفة، مثل التسويق والتطوير والتمويل والمنظمات غير الربحية والعمليات والعلامات التجارية والتنشيط، الاستفادة من هذه الميزات لصالحها. على سبيل المثال، يمكن للمطورين دمج منتجاتهم وتوسيع نطاقها بسلاسة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين يمكن للقطاع المالي إنشاء تقارير عالية الجودة من مصادر البيانات في الوقت الفعلي. يمكن للمنظمات غير الربحية الوصول إلى جمهورها المتنوع باللغات المحلية من خلال الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تستضيف Gooey.AI نماذج الذكاء الاصطناعي من مجتمعات مفتوحة المصدر على مجموعة وحدات معالجة الرسومات القابلة للتطوير وتسهل التكامل السهل مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية ومنصات الاتصال وخدمات سير العمل المشتركة. وهذا يساعد المستخدمين على مواكبة أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي دون تحمل عبء التعامل مع الخدمات اللوجستية التكنولوجية. أخيرًا، بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى قياس نجاح الذكاء الاصطناعي، توفر Gooey.AI دراسات حالة تتضمن حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للقياس.
ModelFront
modelfront.com
تعمل تقنية ModelFront AI على جعل الترجمة ذات الجودة البشرية أكثر كفاءة بشكل جذري، من خلال التنبؤ بالترجمات الآلية التي لا تتطلب تحريرًا أو مراجعة بشرية.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI عبارة عن منصة تقدم حلول تعلم آلي سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية للشركات. فهو يسمح للمستخدمين بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. توفر المنصة العديد من الميزات والفوائد التي تعمل على تبسيط عملية التعلم الآلي. أولاً، يقدم NextBrain AI التعلم الآلي الموضح والرؤى القابلة للتنفيذ. يمكن للمستخدمين فهم النتائج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بسهولة واتخاذ قرارات مستنيرة. ثانيًا، توفر المنصة إمكانات تعلم آلي سريعة ودقيقة من خلال واجهتها البديهية. يمكن للمستخدمين تحقيق نتائج رائعة دون خبرة فنية. يعد الاتصال ميزة رئيسية أخرى لـ NextBrain AI. تتكامل المنصة مع مصادر البيانات والتطبيقات المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بتسخير قوة بياناتهم وتكييف حلول الذكاء الاصطناعي مع احتياجاتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم NextBrain AI مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم المدعوم بتقنية نموذج اللغة. يتيح هذا المساعد للمستخدمين إعادة تشكيل جداول البيانات الخاصة بهم دون عناء، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على بياناتهم. يعد استخدام NextBrain AI عملية مباشرة. يقوم المستخدمون بجمع بياناتهم وتحميلها إلى النظام الأساسي، وتحديد نوع النموذج الذي يريدون إنشاءه، وتخصيص معلمات التدريب، والسماح للمنصة بالقيام بالرفع الثقيل. يقوم NextBrain AI بتدريب النموذج، ويوفر رؤى وتنبؤات قيمة، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها لإرشاد عملية اتخاذ القرار والارتقاء بأعمالهم إلى المستوى التالي. أظهر NextBrain AI أداءً عاليًا مقارنة بمنتجات التعلم الآلي الرائدة في السوق، مثل Azure Machine Learning وAmazon SageMaker وBigML. بشكل عام، يعمل NextBrain AI على تمكين الشركات من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من خلال حلول التعلم الآلي سهلة الاستخدام والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC هي مركز للبرامج المُحسّنة لوحدة معالجة الرسومات للتعلم العميق والتعلم الآلي والحوسبة عالية الأداء (HPC) التي تهتم بجميع أعمال السباكة حتى يتمكن علماء البيانات والمطورون والباحثون من التركيز على بناء الحلول وجمع الأفكار وتقديمها قيمة الأعمال
Wiro
wiro.ai
تأسست Wiro في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر مختلف القطاعات. يتيح Wiro.ai إمكانية الوصول إلى التعلم الآلي للجميع في السحابة دون التضحية بسهولة الاستخدام أو الميزات. يمكن لـ Wiro API المبسطة وسهلة الاستخدام توفير بناء منتج وتقديمه بسرعة. نحن نعمل على إيجاد حلول ذكية يمكن أن تساعد في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تساعد محطات العمل والخوادم والخدمات السحابية لدينا ذات البنية التحتية شديدة التقارب المطورين والمهندسين والباحثين.
AI21 Labs
ai21.com
تقوم AI21 Labs ببناء النماذج الأساسية وأنظمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تعمل على تسريع استخدام GenAI في الإنتاج. قم بتعزيز سير عمل مؤسستك الأكثر أهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي الدقيق والموثوق والقابل للتطوير - والمصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI عبارة عن منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تقوم بجمع ومعالجة كميات هائلة من المعلومات المتفرقة لإجراء تحليل سريع وإنتاج صور مرئية سهلة الفهم من خلال الذكاء الاصطناعي.
Codenull.ai
codenull.ai
أنشئ أي نموذج للذكاء الاصطناعي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. استخدم هذه النماذج لتحسين المحفظة والمستشارين الآليين ومحركات التوصيات واكتشاف الاحتيال وغير ذلك الكثير
Geophysical Insights
geoinsights.com
تأسست شركة Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) في عام 2008 على يد الدكتور توم سميث بهدف تطبيق أساليب التعلم الآلي على التفسير الزلزالي لتقليل مخاطر التنقيب عن النفط والغاز وتكلفة تطوير الحقول. بعد وقت قصير من إطلاق الشركة، قام الدكتور سميث بتجميع بعض من أفضل المواهب في الصناعة لتطوير الجيل التالي من برامج التفسير الزلزالي. كانت مهمة المجموعة هي تطبيق التعلم الآلي على مشكلة التفسير الزلزالي وتقديم القدرة الجديدة في منتج برمجي تجاري جاهز للاستخدام يمكن لأي عالم جيولوجي استخدامه. ستتميز منصة عمل الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي تحمل علامة بارادايس، بواجهة بديهية وأنيقة لتوجيه علماء الجيولوجيا في تطبيق التعلم الآلي على العديد من أنواع التحقيقات الجيولوجية المختلفة. على مدار ثلاث سنوات من التطوير، بما في ذلك عام من التجارب الميدانية، تم إطلاق Paradise كمنتج تجاري في المؤتمر السنوي لجمعية الجيوفيزياء الاستكشافية (SEG) في عام 2013، وشهد منذ ذلك الحين اعتمادًا ثابتًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قبل شركات النفط الوطنية (NOCs) و شركات النفط العالمية. تواصل Geophysical Insights بناء القدرات في منصة عمل Paradise AI، والتي تثبت أنها تكشف عن رؤى أكثر عمقًا حول الاستجابة الزلزالية من خلال التعلم الآلي وتقنيات التعلم العميق. تم تصميم Paradise لمجموعات كبيرة من البيانات، وهو عبارة عن حل "بيانات كبيرة" يمكن توسيع نطاقه بسهولة من محطة عمل واحدة إلى مؤسسة. باستخدام مجموعات من خوارزميات التعلم الآلي الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف والتي يتم تمكينها بواسطة حوسبة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، يمكن للمترجمين الفوريين للزلازل استخراج المزيد من المعلومات من بيانات الزلازل وبيانات الآبار في الجنة أكثر مما يمكن أن يكون ممكنًا من أدوات التفسير التقليدية.
rellify
rellify.com
كان تطوير استراتيجية المحتوى التي تحقق النتائج أمرًا صعبًا ويستغرق الكثير من الوقت والخبرة. الآن، يسهل عليك Rellify إنشاء إستراتيجيات المحتوى التي تحقق نتائج قابلة للقياس.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ هي شركة للتعلم الآلي تقدم أول منصة MLSoC™ تركز على البرمجيات في الصناعة. من خلال أداء الضغط على الزر، نقوم بتمكين نشر تعلم الآلة وتوسيع نطاقه بسهولة على الحافة المدمجة من خلال السماح للعملاء بمعالجة أي مشكلة في رؤية الكمبيوتر مع تحقيق أداء أفضل بمقدار 10 مرات بأقل طاقة. ركزت شركة SiMa.ai في البداية على تطبيقات رؤية الكمبيوتر، ويقودها متخصصون في مجال التكنولوجيا وخبراء في مجال الأعمال تدعمهم مجموعة من كبار المستثمرين الملتزمين بمساعدة العملاء على جلب تعلم الآلة إلى منصاتهم.
Linguise
linguise.com
Linguise هي أداة ترجمة آلية عالية الجودة لمواقع الويب. قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك من خلال ترجمات الذكاء الاصطناعي السحابي بأكثر من 85 لغة. تتمتع Linguise بالعديد من المزايا مقارنة بأنظمة الترجمة التقليدية والآلية. يمكن إجراء ترجمة موقع الويب على WordPress وJoomla وجميع أنظمة إدارة المحتوى (CMS) أو أداة إنشاء مواقع الويب التي تستخدم PHP (الجزء الرئيسي من الأدوات) فيما بينها : * موقع كامل في 5 دقائق مهما كان حجمه * تتم ترجمة 100% من المحتوى، بما في ذلك العناصر الديناميكية * جودة ترجمة ممتازة بفضل نماذج “الترجمة العصبية”. * محرر ترجمة للواجهة الأمامية مع وصول مخصص للمترجم * فهرسة الصفحات بجميع اللغات المعنية * زيادة في حركة المرور بمعدل 40% * تأثير منخفض جدًا على الأداء * ترجمة موقع ويب صغير إلى متوسط 115 دولارًا سنويًا (أو 15 دولارًا شهريًا) مقابل 200000 كلمة * شهر مجاني تمامًا ونقدم التثبيت مجانًا
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Dataloop الشامل دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي الكاملة، ويقدم الأدوات والوظائف التي تعمل على تبسيط إدارة البيانات والتعليقات التوضيحية واختيار النماذج والنشر. تم تصميم منصة Dataloop مع التركيز على التعاون، مما يسمح للمطورين وعلماء البيانات والمهندسين بالعمل معًا بسلاسة، وكسر الصوامع التقليدية وتعزيز الابتكار. تتضمن الميزات الرئيسية واجهة سحب وإفلات بديهية لإنشاء خطوط أنابيب البيانات، ومكتبة واسعة من عناصر ونماذج الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا، وإمكانيات قوية لتنظيم البيانات والتعليق عليها. تم تصميم هذه الميزات لتمكين المطورين من إنشاء نماذج أولية لحلول الذكاء الاصطناعي وتكرارها ونشرها بسرعة، لمواكبة متطلبات السوق سريعة التطور. تلتزم Dataloop بتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال توفير منصة تركز على المطورين وتعالج تعقيدات وتحديات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات. تتمثل رؤية Dataloop في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمكين كل مؤسسة من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي ودفع حلولها المبتكرة إلى الأمام.
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد بها في أكثر من 38000 ورقة بحثية. تبلغ نسبة الخطأ في مجموعة بيانات ImageNet، مع تسمياتها الجماعية، 6%. يمكن القول إن مجموعة البيانات هذه تدعم أنظمة التعرف على الصور الأكثر شيوعًا التي طورتها Google وFacebook. إن الخطأ المنهجي في مجموعات البيانات هذه له عواقب في العالم الحقيقي. تضطر النماذج التي يتم تدريبها على البيانات التي تحتوي على أخطاء إلى تعلم تلك الأخطاء، مما يؤدي إلى تنبؤات خاطئة أو الحاجة إلى إعادة التدريب على كميات متزايدة من البيانات "لغسل" الأخطاء. لقد بدأت كل صناعة في فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. لكن ثورة محولات التعلم الآلي والتركيز المستمر على تحسين نموذج التعلم الآلي قد وصل إلى نقطة تناقص العوائد. ماذا هناك؟
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجاته الرئيسية، كما أنه يسهل عملية بدء التشغيل والتوسع السريع. من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والواجهة البديهية، توفر Phrase نظامًا بيئيًا مركزيًا سهل الاستخدام. تتضمن منصة تعريب العبارات ما يلي: نظام إدارة ترجمة العبارات (Phrase TMS) إدارة مشروعات الترجمة باستخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT) ذات المستوى الصناعي سلاسل العبارات أداة سهلة الاستخدام للمطورين للبرامج والألعاب وتعريب نسخ مواقع الويب مُنسق العبارات سير عمل بدون تعليمات برمجية وقابل للتخصيص يعمل على أتمتة دليلك تعالج تحليلات العبارات بيانات ثاقبة لتحسين التكلفة والجودة والسرعة، ترجمة آلية سريعة وآمنة للذكاء الاصطناعي في لغة العبارات، مصممة خصيصًا لتناسب مصطلحاتك، ترجمة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصص للعبارات، مع الاستفادة من المحتوى الخاص بك، بوابة العبارات، وصول آمن وفوري وبديهي إلى الترجمة المتقدمة التكنولوجيا تقنيات جودة العبارات يتم تسجيل النتائج والتحقق منها لضمان أن المحتوى الخاص بك يلبي معايير الجودة باستمرار، عمليات التكامل أكثر من 50 عملية تكامل مع نهج التوصيل والتشغيل للنشر السريع
Prolific
prolific.com
Prolific عبارة عن منصة تمكن الباحثين من جمع بيانات عالية الجودة مدعومة بالطاقة البشرية على نطاق واسع من مجموعة كبيرة من المشاركين في البحث ومكلفي المهام. باستخدام منصة Prolific، يمكن للباحثين استهداف المشاركين في الأبحاث والاتصال بهم وإدارتهم من مجموعة Prolific المتنوعة والمدققة والمعاملة بشكل عادل - لتقديم أبحاث تغير العالم والجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.
Riku.AI
riku.ai
قم بالتجربة مع الذكاء الاصطناعي. ملعب واحد ومقدمو خدمات متعددون. Riku هو قبو الذكاء الاصطناعي الخاص بك. الإبداعات ومكان لحفظ وتوزيع وتجربة أحدث التقنيات. Riku هو الحل الشامل لبناء نماذج مخصصة باستخدام تقنية البرمجة اللغوية العصبية (NLP). يقوم Riku.AI بتجميع أفضل نموذج لغة كبير في مكان واحد لجعل التعلم والبناء والمشاركة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا قدر الإمكان.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator الكاتالونية <> {الإسبانية، الإنجليزية، البرتغالية، الفرنسية} استنادًا إلى تقنية Apertium.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل برنامج إدارة علاقات العملاء أو برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP). في ديسمبر 2020، قدمت الشركة طلبًا سريًا لطرح عام أولي، وأصبحت عامة في 21 أبريل 2021.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block هو برنامج مبتكر يُحدث ثورة في تطوير واستخدام نماذج الرؤية الحاسوبية، كل ذلك دون الحاجة إلى البرمجة. لقد تم تصنيع Deep Block على مدى 6 سنوات، مما زوده بالقدرة على التعامل حتى مع الصور عالية الدقة الأكثر تطلبًا. مع Deep Block، يمكنك الوصول إلى أسرع منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم لتحليل الصور عالية الدقة. يتيح لك Deep Block فتح رؤى قيمة من مجموعة واسعة من الصور، بما في ذلك بيانات الاستشعار عن بعد والفحص المجهري. سواء كنت تشرع في تحليل الصور على نطاق واسع أو تستكشف إمكانيات تقنية الرؤية الآلية، فإن Deep Block يمكّنك من القيام بذلك بسرعة وكفاءة غير مسبوقة. ولكن هذا ليس كل شيء. يتجاوز Deep Block مجرد توفير منصة لتحليلات الصور. فهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتبسيط عملية تطوير نموذج التعلم الآلي بالكامل. بدءًا من أدوات التعليقات التوضيحية لإعداد بيانات التدريب ووصولاً إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وواجهة استدلال السحب والإفلات سهلة الاستخدام، يغطي Deep Block كل جانب من جوانب تطوير نموذج ML بدون تعليمات برمجية. علاوة على ذلك، فهو يلبي المتطلبات الفريدة لعملاء المؤسسات من خلال تقديم خيارات تخصيص متنوعة. إن تحسين Deep Block لتحليل الصور عالية الدقة، بما في ذلك تحليل الصور المجهرية وتحليل بيانات الاستشعار عن بعد، يجعلها أصولًا لا تقدر بثمن لصناعات مثل الدفاع والجغرافيا المكانية وتصنيع أشباه الموصلات. غالبًا ما تواجه هذه القطاعات التحدي المتمثل في تحليل كميات كبيرة من بيانات الصور، وتوفر Deep Block الحل الذي تحتاجه. باستخدام Deep Block، يمكنك توقع تحليل سريع وآلي ودقيق للصور عالية الدقة. سواء كنت في مجال الدفاع، أو نظم المعلومات الجغرافية، أو علم القياس، أو علوم الحياة، فإن Deep Block يمكّنك من استخلاص رؤى ذات معنى ودفع الابتكار في مجال عملك.
Smarsh
smarsh.com
يمكّن Smarsh الشركات من تحويل الرقابة إلى بصيرة من خلال إظهار الإشارات المهمة للأعمال في اتصالاتها الرقمية. تعتمد المؤسسات الخاضعة للتنظيم بجميع أحجامها على مجموعة Smarsh من حلول التقاط الاتصالات الرقمية السحابية الأصلية والاحتفاظ بها والإشراف عليها لمساعدتها على تحديد المخاطر التنظيمية والمخاطر المتعلقة بالسمعة ضمن بيانات الاتصالات الخاصة بها قبل أن تصبح تلك المخاطر غرامات أو عناوين رئيسية. تخدم Smarsh قاعدة عملاء عالمية تشمل أكبر البنوك في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، إلى جانب شركات الوساطة الرائدة وشركات التأمين ومستشاري الاستثمار المسجلين والوكالات الحكومية المحلية والحكومية الأمريكية.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقتراحات منتجات مستهدفة مصممة خصيصًا لكل عميل. تم تصميم النظام الأساسي لتحويل تحليل البيانات بشكل مستقل إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وبالتالي ترقية الشركات من كونها تعتمد على البيانات فقط إلى تعتمد على الذكاء. تتضمن المنصة أيضًا ميزات للتكامل، مما يمكّن الشركات من ربط وظائف الأنظمة الأساسية بأنظمتها الحالية بسلاسة. تم الاعتراف بـ Aidaptive لمساهمتها المبتكرة في تسهيل التجارة عالية الكفاءة وتستمر في الريادة في توفير حلول تكنولوجيا التعلم الآلي للعلامات التجارية والمستهلكين. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Aidaptive يقدم عرضًا تجريبيًا وقوائم جمهور تنبؤية مجانية، إلا أن الشروط والتفاصيل قد تختلف.
BentoCloud
bentoml.com
سحابة بدون خادم للذكاء الاصطناعي - BentoCloud عبارة عن منصة مُدارة بالكامل لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تسليمًا سريعًا للمنتجات لفرق الذكاء الاصطناعي. BentoML هي منصة لمهندسي البرمجيات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. * التعليق التوضيحي - قم بتسمية أي طريقة مرئية بكفاءة وإدارة فرق التعليقات التوضيحية واسعة النطاق باستخدام مسارات عمل قابلة للتخصيص وأدوات مراقبة الجودة. * نشط - اختبار النماذج الخاصة بك والتحقق من صحتها وتقييمها وإظهار البيانات الأكثر قيمة وتنظيمها وتحديد أولوياتها لوضع العلامات لتعزيز أداء النموذج. * Apollo - تدريب نماذج الملكية والأساسية وضبطها وإدارتها على نطاق واسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية. * تسريع - خدمات وضع العلامات المتخصصة عند الطلب لمساعدتك على التوسع. تحظى شركة Encord بثقة فرق الذكاء الاصطناعي الرائدة في RapidAI، وTractable، وStanford Medicine، وMemorial، وKing's College London، وNHS، وUHN، وRoyal Navy، وVeo، والعديد من الشركات العالمية الأخرى.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric عبارة عن نظام أساسي لتحليل البيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي يمكّن فرق التسويق وتحليلات البيانات وإدارة علاقات العملاء من فهم اتجاهات العملاء وسلوكياتهم بشكل أفضل. تستخدم B2Metric التعلم الآلي لأتمتة تحليل البيانات وإنشاء رؤى تنبؤية، والتي يمكن استخدامها لتحسين مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم ونموهم.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هي أداة ترجمة آمنة ومتقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط خدمة العملاء متعددة اللغات وترجمة المستندات. تعمل منصتها على تمكين الشركات من تقديم دعم مخصص سلس ومتعدد اللغات عبر قنوات المراسلة ومراكز المساعدة، وبالتالي تعزيز تجارب العملاء العالمية دون موارد إضافية. ما تقدمه Lingpad: * ترجمات فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي: ترجمات فورية ودقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 120 لغة * الحلول التي تركز على خدمة العملاء: مصممة خصيصًا لفرق الدعم، مما يتيح استجابات محلية فورية * توطين مركز المساعدة: يمكنك بسهولة ترجمة وصيانة قواعد المعرفة متعددة اللغات/مركز المساعدة والأسئلة الشائعة * ترجمة المستندات: دعم أكثر من 40 نوعًا من الملفات * تقنية الذكاء الاصطناعي السياقية: تفهم الفروق الدقيقة للحصول على ترجمات أكثر طبيعية * الأتمتة: تبسيط المهام اليدوية، مما يقلل الوقت والتكاليف فوائد: * تعزيز تجارب العملاء متعددة اللغات * التوسع عالميًا دون قيود لغوية * تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في الترجمات * تحسين أوقات الاستجابة من خلال الترجمات الفورية * الحفاظ على الاتساق عبر جميع اتصالات العملاء استمتع بتجربة كل هذه العروض والمزايا مع أسعار Lingpad الفعالة من حيث التكلفة، والمصممة لتوفير أقصى قيمة لاستثمارك. يتكامل بسلاسة مع منصات خدمة العملاء الشهيرة: Zendesk؛ الاتصال الداخلي؛ جورجياس. أمام؛ فريش ديسك مثالية ل: * فرق دعم العملاء في أي صناعة * الشركات العالمية * شركات التجارة الإلكترونية * مقدمي SaaS * أي منظمة تحتاج إلى اتصال فعال متعدد اللغات * أي منظمة تحتاج إلى ترجمة بالذكاء الاصطناعي
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضها للخطر. نحن نساعد الشركات على إشراك عملائها. نحن نساعد الأشخاص على اكتشاف المنتجات التي يحبونها. نحن نساعد في تحويل الفضول إلى الولاء.
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن نخدم أكثر من 300 عميل راضٍ حول العالم ويسعدهم مشاركة تجاربهم.
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك" أو "قد يعجبك".
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترتبط بالأهداف التنظيمية. فهو يختصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى التحليلات المعقدة، مما يسمح له بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول، وتحديد العلاقات الجديدة، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. قم بتصور وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك باستخدام IBM Cognos Analytics.
Sedai
sedai.io
تقدم Sedai تحسين التكلفة السحابية وضبط الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين فرق DevOps وSRE من تحقيق أقصى قدر من التوفير السحابي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع بسلاسة. مع Sedai، يمكن للشركات تحقيق التحسين المستمر في الوقت الفعلي والقابل للتكيف مع التغييرات والنمو المستمر مع الحد الأدنى من التدخل البشري. يمكّن Sedai الفرق السحابية من توسيع نطاق عائد الاستثمار وتعظيمه بسهولة من خلال زيادة العمليات من خلال إمكانات الإدارة السحابية المستقلة.
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات الموجودة في بياناتك لتحسين التنبؤات. يتم توصيله بالأنظمة البيئية لبيانات المؤسسة حتى تتمكن من إدخال المزيد من مشاريع علوم البيانات في الإنتاج بسرعة. باستخدام كتالوج يضم أكثر من 65 خوارزمية رسم بياني مضبوطة مسبقًا، يمكن لعلماء البيانات استكشاف مليارات نقاط البيانات في ثوانٍ لتحديد الاتصالات المخفية وإنشاء تصورات مقنعة تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل لأصحاب المصلحة. تستفيد التطبيقات والعمليات التجارية العملية من تحليل السياق أولاً الذي يمكن أن توفره الرسوم البيانية فقط عبر المشاريع مثل محركات التوصية، والكشف عن الشذوذ والاحتيال، وتحسين المسار، والتسويق، وتحليل الشبكة، وغير ذلك الكثير.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.
© 2025 WebCatalog, Inc.