برامج التعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Deep Block

deepblock.net

Deep Block هو برنامج مبتكر يُحدث ثورة في تطوير واستخدام نماذج الرؤية الحاسوبية، كل ذلك دون الحاجة إلى البرمجة. لقد تم تصنيع Deep Block على مدى 6 سنوات، مما زوده بالقدرة على التعامل حتى مع الصور عالية الدقة الأكثر تطلبًا. مع Deep Block، يمكنك الوصول إلى أسرع منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم لتحليل الصور عالية الدقة. يتيح لك Deep Block فتح رؤى قيمة من مجموعة واسعة من الصور، بما في ذلك بيانات الاستشعار عن بعد والفحص المجهري. سواء كنت تشرع في تحليل الصور على نطاق واسع أو تستكشف إمكانيات تقنية الرؤية الآلية، فإن Deep Block يمكّنك من القيام بذلك بسرعة وكفاءة غير مسبوقة. ولكن هذا ليس كل شيء. يتجاوز Deep Block مجرد توفير منصة لتحليلات الصور. فهو يقدم مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتبسيط عملية تطوير نموذج التعلم الآلي بالكامل. بدءًا من أدوات التعليقات التوضيحية لإعداد بيانات التدريب ووصولاً إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وواجهة استدلال السحب والإفلات سهلة الاستخدام، يغطي Deep Block كل جانب من جوانب تطوير نموذج ML بدون تعليمات برمجية. علاوة على ذلك، فهو يلبي المتطلبات الفريدة لعملاء المؤسسات من خلال تقديم خيارات تخصيص متنوعة. إن تحسين Deep Block لتحليل الصور عالية الدقة، بما في ذلك تحليل الصور المجهرية وتحليل بيانات الاستشعار عن بعد، يجعلها أصولًا لا تقدر بثمن لصناعات مثل الدفاع والجغرافيا المكانية وتصنيع أشباه الموصلات. غالبًا ما تواجه هذه القطاعات التحدي المتمثل في تحليل كميات كبيرة من بيانات الصور، وتوفر Deep Block الحل الذي تحتاجه. باستخدام Deep Block، يمكنك توقع تحليل سريع وآلي ودقيق للصور عالية الدقة. سواء كنت في مجال الدفاع، أو نظم المعلومات الجغرافية، أو علم القياس، أو علوم الحياة، فإن Deep Block يمكّنك من استخلاص رؤى ذات معنى ودفع الابتكار في مجال عملك.