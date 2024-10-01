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برامج التعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة نورفولك
تعمل برامج التعلم الآلي على تحسين المهام من خلال استخدام الخوارزميات لتحقيق النتائج. يتم دمج هذه الحلول في مجموعة واسعة من المنصات ويتم تطبيقها عبر صناعات متنوعة. ومن خلال التحسين المستمر للمخرجات من خلال زيادة معالجة البيانات، فإنها تعمل على تحسين السرعة والدقة. وسواء في الخدمات المالية أو الزراعة، تعمل هذه الحلول على تحسين العمليات والفعالية. تشمل الأمثلة أتمتة العمليات، وتعزيز خدمة العملاء، وتحديد المخاطر الأمنية، وتمكين التعاون السياقي. والأهم من ذلك، أن المستخدمين النهائيين يتفاعلون بشكل غير مباشر مع التطبيقات التي تدعم التعلم الآلي، حيث تشكل هذه الخوارزميات العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتجلى هذا في تطبيقات مثل برامج الدردشة الآلية وبرامج إدارة مطالبات التأمين الآلية. لكي تكون المنتجات مؤهلة للتعلم الآلي، يجب أن: * توفير قدرات التعلم والتكيف بناءً على البيانات. * العمل كمصدر أساسي للتعلم الذكي للتطبيقات. * قبول مدخلات البيانات من مصادر مختلفة. * إنتاج مخرجات تعالج على وجه التحديد المشكلات المستمدة من البيانات المستفادة.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الك...
Prolific
prolific.com
Prolific عبارة عن منصة تمكن الباحثين من جمع بيانات عالية الجودة مدعومة بالطاقة البشرية على نطاق واسع من مجموعة كبيرة من المشاركين في البحث ومكلفي المهام. باستخدام منصة Prolific، يمكن للباحثين استهداف المشاركين في الأبحاث والاتصال بهم وإدارتهم من مجموعة Prolific المتنوعة والمدققة والمعاملة بشكل عادل ...
Riku.AI
riku.ai
قم بالتجربة مع الذكاء الاصطناعي. ملعب واحد ومقدمو خدمات متعددون. Riku هو قبو الذكاء الاصطناعي الخاص بك. الإبداعات ومكان لحفظ وتوزيع وتجربة أحدث التقنيات. Riku هو الحل الشامل لبناء نماذج مخصصة باستخدام تقنية البرمجة اللغوية العصبية (NLP). يقوم Riku.AI بتجميع أفضل نموذج لغة كبير في مكان واحد لجعل ا...
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator الكاتالونية <> {الإسبانية، الإنجليزية، البرتغالية، الفرنسية} استنادًا إلى تقنية Apertium.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP الم...
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج ا...
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترت...
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ هي شركة للتعلم الآلي تقدم أول منصة MLSoC™ تركز على البرمجيات في الصناعة. من خلال أداء الضغط على الزر، نقوم بتمكين نشر تعلم الآلة وتوسيع نطاقه بسهولة على الحافة المدمجة من خلال السماح للعملاء بمعالجة أي مشكلة في رؤية الكمبيوتر مع تحقيق أداء أفضل بمقدار 10 مرات بأقل طاقة. ركزت شركة SiMa.ai ...
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجات...
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC هي مركز للبرامج المُحسّنة لوحدة معالجة الرسومات للتعلم العميق والتعلم الآلي والحوسبة عالية الأداء (HPC) التي تهتم بجميع أعمال السباكة حتى يتمكن علماء البيانات والمطورون والباحثون من التركيز على بناء الحلول وجمع الأفكار وتقديمها قيمة الأعمال
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block هو برنامج مبتكر يُحدث ثورة في تطوير واستخدام نماذج الرؤية الحاسوبية، كل ذلك دون الحاجة إلى البرمجة. لقد تم تصنيع Deep Block على مدى 6 سنوات، مما زوده بالقدرة على التعامل حتى مع الصور عالية الدقة الأكثر تطلبًا. مع Deep Block، يمكنك الوصول إلى أسرع منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم لت...
AI21 Labs
ai21.com
تقوم AI21 Labs ببناء النماذج الأساسية وأنظمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تعمل على تسريع استخدام GenAI في الإنتاج. قم بتعزيز سير عمل مؤسستك الأكثر أهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي الدقيق والموثوق والقابل للتطوير - والمصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
myLang
mylang.me
إصدار MyLang Me: ترجمة آلية عصبية لموقع ويب أو تطبيق عبر واجهة برمجة التطبيقات * التعلم الآلي المستمر. * إضافة لغات جديدة. * حماية المعلومات الشخصية. * العمل مع ترميز HTML. يتضمن إصدار Me 91 لغة، بما في ذلك الصينية (المبسطة)، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، البولندية، البرتغا...
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI عبارة عن منصة تقدم حلول تعلم آلي سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية للشركات. فهو يسمح للمستخدمين بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. توفر المنصة العديد من الميزات والفوائد التي تعمل على تبسيط عملية التعلم الآلي. أولاً، يقدم NextBrain AI التعلم الآلي الموضح والرؤ...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات الموجودة في بياناتك لتحسين التنبؤات. يتم توصيله بالأنظمة البيئية لبيانات المؤسسة حتى تتمكن من إدخال المزيد من مشاريع علوم البيانات في الإنتاج بسرعة. باستخدام كتالوج يضم أكثر من 65 خوارزمية رسم بياني مضبوطة مسبقًا، يمكن لعلماء البيانات استكشا...
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد ف...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Datal...
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI عبارة عن منصة تدمج أفضل ما في الذكاء الاصطناعي الخاص والمفتوح المصدر، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف حلول الذكاء الاصطناعي وتخصيصها ونشرها. إنه مصمم بشكل أساسي للمطورين والفرق التي تسعى إلى تسريع عملية تنفيذ الذكاء الاصطناعي. إنه يتميز عن غيره من خلال تقديم منصة موحدة لسير عمل الذكاء الاصطناعي...
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...
BentoCloud
bentoml.com
سحابة بدون خادم للذكاء الاصطناعي - BentoCloud عبارة عن منصة مُدارة بالكامل لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تسليمًا سريعًا للمنتجات لفرق الذكاء الاصطناعي. BentoML هي منصة لمهندسي البرمجيات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي.
DataScale
getdatascale.com
Datascale هو نظام لإدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي يساعد على أتمتة اكتشاف البيانات وفهم حالات استخدام البيانات. زراعة أفكار البيانات وتنظيم الاستعلامات المحفوظة وتصور العلاقة بين التحليلات المتفرقة. سيؤدي وجود الذكاء الاصطناعي مع استعلاماتك المحفوظة إلى إزالة إعداد البنية التحتية، ويمكنك ا...
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...
SAVVI AI
savviai.com
تساعد SAVVI AI الشركات على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإطلاقها وإدارتها في دقائق معدودة من خلال منصة الذكاء الاصطناعي العملية الحاصلة على براءة اختراع - لا حاجة إلى علماء بيانات أو بيانات موجودة مسبقًا أو بنية تحتية مخصصة. ساعد مؤسستك على اكتساب كفاءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل خفض معدلات ...
Weka
weka.io
تساعد WEKA المؤسسات التي تعتمد على البيانات على تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها بسلاسة وبشكل مستدام في أي مكان تقريبًا من خلال البساطة السحابية والأداء المحلي. تعمل منصة البيانات السحابية الأصلية والمحددة برمجيًا لدينا على تحويل صوامع البيانات الراكدة إلى خطوط أنابيب بيانات متدفقة تعمل على تغذية أ...
Muvi.com
muvi.com
Muvi هي شركة رائدة في مجال حلول البث تتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المستندة إلى SaaS والمصممة لتلبية احتياجات البث المباشر عند الطلب. مع عروض مثل Muvi One وMuvi Live وMuvi Flex وMuvi Playout، إلى جانب Muvi Player SDKs وAlie، توفر حلولاً شاملة لبث المحتوى والتخزين وال...
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad هي أداة ترجمة آمنة ومتقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط خدمة العملاء متعددة اللغات وترجمة المستندات. تعمل منصتها على تمكين الشركات من تقديم دعم مخصص سلس ومتعدد اللغات عبر قنوات المراسلة ومراكز المساعدة، وبالتالي تعزيز تجارب العملاء العالمية دون موارد إضافية. ما تقدمه Lingpad: * ترجم...
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقت...
Codenull.ai
codenull.ai
أنشئ أي نموذج للذكاء الاصطناعي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. استخدم هذه النماذج لتحسين المحفظة والمستشارين الآليين ومحركات التوصيات واكتشاف الاحتيال وغير ذلك الكثير
ModelFront
modelfront.com
تعمل تقنية ModelFront AI على جعل الترجمة ذات الجودة البشرية أكثر كفاءة بشكل جذري، من خلال التنبؤ بالترجمات الآلية التي لا تتطلب تحريرًا أو مراجعة بشرية.
Sedai
sedai.io
تقدم Sedai تحسين التكلفة السحابية وضبط الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين فرق DevOps وSRE من تحقيق أقصى قدر من التوفير السحابي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع بسلاسة. مع Sedai، يمكن للشركات تحقيق التحسين المستمر في الوقت الفعلي والقابل للتكيف مع التغييرات والنمو المستمر مع الحد الأدنى من التدخل...
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضه...
rellify
rellify.com
كان تطوير استراتيجية المحتوى التي تحقق النتائج أمرًا صعبًا ويستغرق الكثير من الوقت والخبرة. الآن، يسهل عليك Rellify إنشاء إستراتيجيات المحتوى التي تحقق نتائج قابلة للقياس.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI هو سوق شامل للوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام المختلفة عبر الصناعات. تعمل Vivas.AI على تحويل ميزان القوى من مهندسي التعلم الآلي إلى مهندسي التطبيقات. لم يعد مطورو التطبيقات مثقلين بعبء تطوير النماذج داخل الشركة، بل يستخدمونها ببساطة لإنشاء تطبيقهم المفضل عن ...
Black Crow AI
blackcrow.ai
يساعد Black Crow AI الشركات من جميع الأحجام على تحسين الربحية من خلال قوة التنبؤ المستفادة آليًا. نحن نعمل على تمكين نمو العلامة التجارية للتجارة الإلكترونية من خلال الكشف عن القيمة المخفية في بيانات العملاء التي تمتلكها بالفعل.
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك"...
Smarsh
smarsh.com
يمكّن Smarsh الشركات من تحويل الرقابة إلى بصيرة من خلال إظهار الإشارات المهمة للأعمال في اتصالاتها الرقمية. تعتمد المؤسسات الخاضعة للتنظيم بجميع أحجامها على مجموعة Smarsh من حلول التقاط الاتصالات الرقمية السحابية الأصلية والاحتفاظ بها والإشراف عليها لمساعدتها على تحديد المخاطر التنظيمية والمخاطر الم...
Linguise
linguise.com
Linguise هي أداة ترجمة آلية عالية الجودة لمواقع الويب. قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك من خلال ترجمات الذكاء الاصطناعي السحابي بأكثر من 85 لغة. تتمتع Linguise بالعديد من المزايا مقارنة بأنظمة الترجمة التقليدية والآلية. يمكن إجراء ترجمة موقع الويب على WordPress وJoomla وجميع أنظمة إدار...
Geophysical Insights
geoinsights.com
تأسست شركة Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) في عام 2008 على يد الدكتور توم سميث بهدف تطبيق أساليب التعلم الآلي على التفسير الزلزالي لتقليل مخاطر التنقيب عن النفط والغاز وتكلفة تطوير الحقول. بعد وقت قصير من إطلاق الشركة، قام الدكتور سميث بتجميع بعض من أفضل المواهب في الصناعة لتط...
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI عبارة عن منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تقوم بجمع ومعالجة كميات هائلة من المعلومات المتفرقة لإجراء تحليل سريع وإنتاج صور مرئية سهلة الفهم من خلال الذكاء الاصطناعي.
Wiro
wiro.ai
تأسست Wiro في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر مختلف القطاعات. يتيح Wiro.ai إمكانية الوصول إلى التعلم الآلي للجميع في السحابة دون التضحية بسهولة الاستخدام أو الميزات. يمكن لـ Wiro API المبسطة وسهلة الاستخدام توفير بناء منتج وتقديمه بسرعة. نحن نعمل على إي...
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify هي منصة برمجية رائدة لقياس وتحليل الوسائط الرقمية. تعتمد DoubleVerify على مهمة تتمثل في جعل النظام البيئي للإعلان الرقمي أقوى وأكثر أمانًا وأمانًا.
Shimoku
shimoku.com
يمكّن Shimoku الفرق المختلفة من تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي. يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة إطلاق AI SaaS بتوجيه من الخبراء. يمكن لمطوري Python إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام "رمز منخفض". يمكن للتسويق والمبيعات الاستفادة من فرص المبيعات التي يحددها الذكاء الاصطناعي.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® هي السلطة في التوأم الرقمي. فهو يجمع بين الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية لتحقيق الاتساق في المفردات والهندسة المعمارية والأمن وقابلية التشغيل البيني لتكنولوجيا التوأم الرقمي. إنه يطور استخدام تكنولوجيا التوأم الرقمي من الفضاء إلى الموارد الطبيعية. يعد Digital Twin Cons...
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لج...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric عبارة عن نظام أساسي لتحليل البيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي يمكّن فرق التسويق وتحليلات البيانات وإدارة علاقات العملاء من فهم اتجاهات العملاء وسلوكياتهم بشكل أفضل. تستخدم B2Metric التعلم الآلي لأتمتة تحليل البيانات وإنشاء رؤى تنبؤية، والتي يمكن استخدامها لتحسين مشاركة العملاء وا...