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برامج إدارة الولاء
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برامج إدارة الولاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج إدارة الولاء المؤسسات من إنشاء مبادرات ولاء العملاء والإشراف عليها وتقييمها. تعمل هذه الأدوات على تمكين الشركات من التعرف على العملاء المتكررين والعملاء المتكررين المحتملين، مما يسهل توفير الحوافز مثل الخصومات أو نقاط المكافأة لتشجيع عودتهم. يتم اعتماد برامج إدارة الولاء بشكل أساسي من قبل شركات الأعمال إلى المستهلكين (B2C) العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة، وهي بمثابة أصل قيم لفرق التسويق. تستفيد هذه الفرق من البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وتحسين المبيعات المتكررة، وزيادة القيمة الإجمالية لعمر العميل (CLV).

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Square

Square

squareup.com

Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Xeno

Xeno

getxeno.com

تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.

Giftbit

Giftbit

giftbit.com

Giftbit هو تطبيق يسمح بشراء، إرسال وتتبع بطاقات الهدايا الرقمية للأغراض التجارية، مع ميزات لإدارة الحوافز والولاء.

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars هي منصة شاملة للدفع والتسويق تساعد الشركات على التواصل مع العملاء من خلال المكافآت والترقيات القابلة للتخصيص وآليات الأتمتة.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.

Stamped

Stamped

stamped.io

Stamped هو منصة آلية لتسويق التجارة الإلكترونية تساعد الشركات في جمع وإدارة المراجعات وتعزيز ثقة العملاء لتعزيز المبيعات.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked هي منصة رقمية لإنشاء ترويج تفاعلي وزيادة التفاعل مع العملاء من خلال بطاقات خدش رقمية قابلة للتخصيص.

Sparkage Merchant

Sparkage Merchant

getsparkage.com

تطبيق Sparkage Merchant يساعد الشركات الصغيرة في إدارة المخزون وتتبع الطلبات وتعزيز علاقات العملاء بطريقة مبسطة.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.

Marsello

Marsello

marsello.com

Marsello هو تطبيق تسويق شامل يدمج بين برامج الولاء والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لتحسين علاقات العملاء وزيادة المبيعات.

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyZen هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء فعالة من خلال مكافآت مخصصة وتجارب متكاملة لتعزيز اهتمام العملاء.

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify هي منصة لإدارة القسائم والترويج، تساعد الشركات على إنشاء وتوزيع تتبع الحصص والخصومات بسهولة عبر قنوات متعددة.

Talkable

Talkable

talkable.com

تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.

Lootly

Lootly

lootly.io

Lootly هو تطبيق يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على إنشاء وإدارة برامج الولاء والإحالة، مع ميزات تخصيص متعددة ودعم لأكثر من 2000 برنامج مكافآت.

Gameball

Gameball

gameball.co

تطبيق Gameball يعزز ولاء العملاء من خلال برامج مكافآت وتحديات، مما يساعد الشركات على تحسين المشاركة وزيادة المبيعات.

Paylode

Paylode

paylode.com

Paylode هو تطبيق يتيح للشركات إنشاء برامج امتياز للعملاء بسرعة وبتكلفة منخفضة، مما يزيد من ولاء العملاء وتجربتهم.

inCust

inCust

incust.com

تطبيق inCust يدير دورة حياة العملاء، ويساعد الشركات في جذب العملاء والاحتفاظ بهم، ومعالجة المدفوعات، وتحليل النشاط، والتواصل مع العملاء.

Poket

Poket

poket.com

Poket هو برنامج ولاء متكامل يساعد الأعمال على زيادة المبيعات المتكررة وجذب عملاء جدد. يتيح للمتاجر إدارة برامج الولاء وتخصيصها بسهولة.

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme هي منصة ولاء رقمية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز احتفاظ العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج ولاء مخصصة وتحليلات سلوكية.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.

Paystone

Paystone

paystone.com

Paystone هو تطبيق يتيح معالجة المدفوعات، وإدارة برامج الولاء، وبطاقات الهدايا لمساعدة الشركات على تعزيز تجربة العملاء وزيادة الإيرادات.

O4S

O4S

o4s.io

O4S هي منصة تكنولوجية تساعد الشركات على تحسين شراكاتها مع شركاء القنوات من خلال حلول تعتمد على البيانات وأدوات التحليل.

Social Spiral

Social Spiral

socialspiral.com

تطبيق Social Spiral هو برنامج ولاء العملاء بسيط يتتبع التسويق التقليدي والجهود التسويقية الرقمية.

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

يمكن تطبيق Shopuddy الشركات الصغيرة من إصدار بطاقات ولاء وقسائم رقمية إلى محافظ Apple وGoogle لتعزيز ولاء العملاء وزيادة عودتهم.

Propello

Propello

propello.com

Propello هو برنامج ولاء قابل للتخصيص يساعد الشركات على تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة التفاعل وحماية بيانات العملاء من الاحتيال.

Nector

Nector

nector.io

تطبيق Nector هو أداة ولاء تساعد الشركات في تعزيز ولاء العملاء وزيادة المبيعات من خلال برامج مخصصة وإحالات ودعم تحليلات البيانات.

Loyalzoo

Loyalzoo

loyalzoo.com

Loyalzoo هو تطبيق لبطاقات الولاء الرقمية يساعد المتاجر والمطاعم الصغيرة والمتوسطة في إدارة برامج الولاء وتفاعل العملاء بشكل فعال.

OptCulture

OptCulture

optculture.com

تطبيق OptCulture هو حل لتعزيز العلاقة مع العملاء في البيع بالتجزئة، يجمع بيانات العملاء من أنظمة متعددة ويوفر رؤى حول الشراء والسلوك.

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

تطبيق SiteVibes يتيح لمتاجر التجارة الإلكترونية التفاعل مع المتسوقين من خلال جمع التقييمات وإدارة برامج الولاء وعرض المنتجات الرائجة.

Kangaroo Business

Kangaroo Business

loyalty.kangaroorewards.com

Kangaroo Business هو تطبيق ولاء يساعد الشركات على تحسين العلاقة مع العملاء من خلال مكافآت مخصصة وبرامج تسويق آلية.

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo هي منصة ولاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على إنشاء برامج مكافآت وتخصيصها باستخدام بيانات العملاء لتعزيز العلاقات والاحتفاظ.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.

Perkville

Perkville

perkville.com

تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

تطبيق Glue Loyalty يدير برامج الولاء ويعزز العلاقة مع العملاء من خلال التحليلات والتخصيص، مما يساعد الشركات على زيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

LoyaltyLion هو تطبيق لإنشاء برامج ولاء مخصصة، مما يساعد الشركات على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وزيادة قيمة مدى الحياة من خلال علاقات أفضل.

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

تطبيق يونيكودو يعيد تعريف العروض الترويجية لتحسين تجربة العملاء وزيادة التفاعل، مما يساعد على استهداف الجمهور المناسب في اللحظات المهمة.

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

تطبيق سباركيج هو منصة ولاء رقمية تسهل التسويق للمنشآت الصغيرة، حيث يساعد على التواصل مع العملاء وتعزيز الزيارات المتكررة.

NeoCurrency

NeoCurrency

neocurrency.com

تطبيق NeoCurrency يوفر مكافآت رقمية من علامات تجارية متميزة بعملات متعددة، لخدمات الترويج، برامج الولاء، وأبحاث السوق.

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

تطبيق LoyaltyPlant يساعد الشركات على إدارة برامج الولاء وتحسين تجربة العملاء من خلال كسب نقاط ولاء واسترداد المكافآت والتفاعل مع الشركات.

Loyale

Loyale

loyale.io

لويايل هو منصة سحابية للولاء للزبائن، توفر برامج مكافآت وأدوات تسويقية، وتتكامل مع أنظمة مثل شوبفاي وووكومرس، لتحسين التواصل وتحليل الأداء.

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

تقدم Ackroo حلول التسويق والدفع ونقاط البيع للشركات، مما يساعدها على إدارة برامج الولاء وبطاقات الهدايا، وتحسين العمليات وزيادة الإيرادات.

99minds

99minds

99minds.io

تطبيق 99minds يوفر حلاً شاملًا لإدارة بطاقات الهدايا وبرامج الولاء وعمليات الإحالة، مما يعزز تفاعل العملاء والاحتفاظ بهم.

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

LoopyLoyalty هو تطبيق ويب لإنشاء وإدارة بطاقات الطوابع الرقمية على محافظ Apple وGoogle، ويساعد الشركات على تعزيز برامج ولاء العملاء.

TapMango Customer

TapMango Customer

tapmango.com

تطبيق TapMango يعزز ولاء العملاء من خلال برامج مكافآت مخصصة، ويتيح إدارة سهلة للتفاعلات بين الشركات والعملاء.

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Aitrillion هو تطبيق تسويق شامل يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعل العملاء وبرامج الولاء في متاجر التجارة الإلكترونية.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

تطبيق كودو كوالا هو منصة للولاء والتعليقات، تجمع برامج الولاء، ملاحظات العملاء، ونظام إحالة مبتكر لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء.

Influence.io

Influence.io

influence.io

تطبيق Influence.io يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إنشاء برامج ولاء وإحالة مخصصة لتحفيز العملاء وكسب نقاط ومكافآت.

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

تطبيق أعضاء Kangaroo يعزز ولاء العملاء من خلال نظام مكافآت مرن ويوفر تجربة تفاعلية عبر مختلف نقاط التماس مع تقديم دعم مخصص للشركات.

TapMango Merchant

TapMango Merchant

tapmango.com

TapMango Merchant هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء برامج ولاء مخصصة لتعزيز علاقة العملاء وزيادة الاحتفاظ والمبيعات.

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