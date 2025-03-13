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يمكّن برنامج إدارة الولاء المؤسسات من إنشاء مبادرات ولاء العملاء والإشراف عليها وتقييمها. تعمل هذه الأدوات على تمكين الشركات من التعرف على العملاء المتكررين والعملاء المتكررين المحتملين، مما يسهل توفير الحوافز مثل الخصومات أو نقاط المكافأة لتشجيع عودتهم. يتم اعتماد برامج إدارة الولاء بشكل أساسي من قبل شركات الأعمال إلى المستهلكين (B2C) العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة، وهي بمثابة أصل قيم لفرق التسويق. تستفيد هذه الفرق من البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وتحسين المبيعات المتكررة، وزيادة القيمة الإجمالية لعمر العميل (CLV).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
Xoxoday
xoxoday.com
تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit هو تطبيق يسمح بشراء، إرسال وتتبع بطاقات الهدايا الرقمية للأغراض التجارية، مع ميزات لإدارة الحوافز والولاء.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars هي منصة شاملة للدفع والتسويق تساعد الشركات على التواصل مع العملاء من خلال المكافآت والترقيات القابلة للتخصيص وآليات الأتمتة.
Smile.io
smile.io
Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Stamped
stamped.io
Stamped هو منصة آلية لتسويق التجارة الإلكترونية تساعد الشركات في جمع وإدارة المراجعات وتعزيز ثقة العملاء لتعزيز المبيعات.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked هي منصة رقمية لإنشاء ترويج تفاعلي وزيادة التفاعل مع العملاء من خلال بطاقات خدش رقمية قابلة للتخصيص.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
تطبيق Sparkage Merchant يساعد الشركات الصغيرة في إدارة المخزون وتتبع الطلبات وتعزيز علاقات العملاء بطريقة مبسطة.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
Marsello
marsello.com
Marsello هو تطبيق تسويق شامل يدمج بين برامج الولاء والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لتحسين علاقات العملاء وزيادة المبيعات.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء فعالة من خلال مكافآت مخصصة وتجارب متكاملة لتعزيز اهتمام العملاء.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify هي منصة لإدارة القسائم والترويج، تساعد الشركات على إنشاء وتوزيع تتبع الحصص والخصومات بسهولة عبر قنوات متعددة.
Talkable
talkable.com
تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.
Lootly
lootly.io
Lootly هو تطبيق يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على إنشاء وإدارة برامج الولاء والإحالة، مع ميزات تخصيص متعددة ودعم لأكثر من 2000 برنامج مكافآت.
Gameball
gameball.co
تطبيق Gameball يعزز ولاء العملاء من خلال برامج مكافآت وتحديات، مما يساعد الشركات على تحسين المشاركة وزيادة المبيعات.
Paylode
paylode.com
Paylode هو تطبيق يتيح للشركات إنشاء برامج امتياز للعملاء بسرعة وبتكلفة منخفضة، مما يزيد من ولاء العملاء وتجربتهم.
inCust
incust.com
تطبيق inCust يدير دورة حياة العملاء، ويساعد الشركات في جذب العملاء والاحتفاظ بهم، ومعالجة المدفوعات، وتحليل النشاط، والتواصل مع العملاء.
Poket
poket.com
Poket هو برنامج ولاء متكامل يساعد الأعمال على زيادة المبيعات المتكررة وجذب عملاء جدد. يتيح للمتاجر إدارة برامج الولاء وتخصيصها بسهولة.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme هي منصة ولاء رقمية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز احتفاظ العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج ولاء مخصصة وتحليلات سلوكية.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.
Paystone
paystone.com
Paystone هو تطبيق يتيح معالجة المدفوعات، وإدارة برامج الولاء، وبطاقات الهدايا لمساعدة الشركات على تعزيز تجربة العملاء وزيادة الإيرادات.
O4S
o4s.io
O4S هي منصة تكنولوجية تساعد الشركات على تحسين شراكاتها مع شركاء القنوات من خلال حلول تعتمد على البيانات وأدوات التحليل.
Social Spiral
socialspiral.com
تطبيق Social Spiral هو برنامج ولاء العملاء بسيط يتتبع التسويق التقليدي والجهود التسويقية الرقمية.
Shopuddy
shopuddy.com
يمكن تطبيق Shopuddy الشركات الصغيرة من إصدار بطاقات ولاء وقسائم رقمية إلى محافظ Apple وGoogle لتعزيز ولاء العملاء وزيادة عودتهم.
Propello
propello.com
Propello هو برنامج ولاء قابل للتخصيص يساعد الشركات على تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة التفاعل وحماية بيانات العملاء من الاحتيال.
Nector
nector.io
تطبيق Nector هو أداة ولاء تساعد الشركات في تعزيز ولاء العملاء وزيادة المبيعات من خلال برامج مخصصة وإحالات ودعم تحليلات البيانات.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo هو تطبيق لبطاقات الولاء الرقمية يساعد المتاجر والمطاعم الصغيرة والمتوسطة في إدارة برامج الولاء وتفاعل العملاء بشكل فعال.
OptCulture
optculture.com
تطبيق OptCulture هو حل لتعزيز العلاقة مع العملاء في البيع بالتجزئة، يجمع بيانات العملاء من أنظمة متعددة ويوفر رؤى حول الشراء والسلوك.
SiteVibes
sitevibes.com
تطبيق SiteVibes يتيح لمتاجر التجارة الإلكترونية التفاعل مع المتسوقين من خلال جمع التقييمات وإدارة برامج الولاء وعرض المنتجات الرائجة.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Kangaroo Business هو تطبيق ولاء يساعد الشركات على تحسين العلاقة مع العملاء من خلال مكافآت مخصصة وبرامج تسويق آلية.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo هي منصة ولاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على إنشاء برامج مكافآت وتخصيصها باستخدام بيانات العملاء لتعزيز العلاقات والاحتفاظ.
Annex Cloud
annexcloud.com
تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.
Perkville
perkville.com
تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
تطبيق Glue Loyalty يدير برامج الولاء ويعزز العلاقة مع العملاء من خلال التحليلات والتخصيص، مما يساعد الشركات على زيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
LoyaltyLion هو تطبيق لإنشاء برامج ولاء مخصصة، مما يساعد الشركات على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وزيادة قيمة مدى الحياة من خلال علاقات أفضل.
Uniqodo
uniqodo.com
تطبيق يونيكودو يعيد تعريف العروض الترويجية لتحسين تجربة العملاء وزيادة التفاعل، مما يساعد على استهداف الجمهور المناسب في اللحظات المهمة.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
تطبيق سباركيج هو منصة ولاء رقمية تسهل التسويق للمنشآت الصغيرة، حيث يساعد على التواصل مع العملاء وتعزيز الزيارات المتكررة.
NeoCurrency
neocurrency.com
تطبيق NeoCurrency يوفر مكافآت رقمية من علامات تجارية متميزة بعملات متعددة، لخدمات الترويج، برامج الولاء، وأبحاث السوق.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
تطبيق LoyaltyPlant يساعد الشركات على إدارة برامج الولاء وتحسين تجربة العملاء من خلال كسب نقاط ولاء واسترداد المكافآت والتفاعل مع الشركات.
Loyale
loyale.io
لويايل هو منصة سحابية للولاء للزبائن، توفر برامج مكافآت وأدوات تسويقية، وتتكامل مع أنظمة مثل شوبفاي وووكومرس، لتحسين التواصل وتحليل الأداء.
Ackroo
ackroo.com
تقدم Ackroo حلول التسويق والدفع ونقاط البيع للشركات، مما يساعدها على إدارة برامج الولاء وبطاقات الهدايا، وتحسين العمليات وزيادة الإيرادات.
99minds
99minds.io
تطبيق 99minds يوفر حلاً شاملًا لإدارة بطاقات الهدايا وبرامج الولاء وعمليات الإحالة، مما يعزز تفاعل العملاء والاحتفاظ بهم.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
LoopyLoyalty هو تطبيق ويب لإنشاء وإدارة بطاقات الطوابع الرقمية على محافظ Apple وGoogle، ويساعد الشركات على تعزيز برامج ولاء العملاء.
TapMango Customer
tapmango.com
تطبيق TapMango يعزز ولاء العملاء من خلال برامج مكافآت مخصصة، ويتيح إدارة سهلة للتفاعلات بين الشركات والعملاء.
AiTrillion
aitrillion.com
Aitrillion هو تطبيق تسويق شامل يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعل العملاء وبرامج الولاء في متاجر التجارة الإلكترونية.
Kudo Koala
kudokoala.com
تطبيق كودو كوالا هو منصة للولاء والتعليقات، تجمع برامج الولاء، ملاحظات العملاء، ونظام إحالة مبتكر لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء.
Influence.io
influence.io
تطبيق Influence.io يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إنشاء برامج ولاء وإحالة مخصصة لتحفيز العملاء وكسب نقاط ومكافآت.
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
تطبيق أعضاء Kangaroo يعزز ولاء العملاء من خلال نظام مكافآت مرن ويوفر تجربة تفاعلية عبر مختلف نقاط التماس مع تقديم دعم مخصص للشركات.
TapMango Merchant
tapmango.com
TapMango Merchant هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء برامج ولاء مخصصة لتعزيز علاقة العملاء وزيادة الاحتفاظ والمبيعات.
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