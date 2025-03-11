Kangaroo Members

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قم بتعزيز ولاء العملاء والنمو باستخدام Kangaroo Rewards، وهو محرك ولاء رائد متعدد القنوات موثوق به من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات Fortune 500. صمم تفاعلًا مخصصًا للغاية باستخدام المكافآت المستهدفة والتسويق الآلي والتطبيق الذي يحمل علامتك التجارية الخاصة. شاهد ارتفاع متوسط ​​قيم الطلب حيث يشعر العملاء بالتقدير، وينفقون أكثر، ويعودون للحصول على المزيد. تبسيط العمليات من خلال الإعداد السهل ودعم الخبراء. تعمل رؤى البيانات التي تركز على الليزر على تحسين برنامجك وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد وزيادة الأرباح الخالصة. يتكامل Kangaroo مع منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والتسويق الرائدة مثل Shopify وLightspeed وMagento وMailchimp. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم!