برامج إدارة الولاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Poket

poket.com

Poket هو برنامج ولاء متعدد الإمكانات حائز على جوائز يساعد الشركات على زيادة المبيعات المتكررة وجذب المزيد من العملاء الأوفياء الجدد. مع Poket، يمكن للتجار إعداد أي مجموعة من أنواع برامج الولاء المصممة لتناسب أعمالهم بغض النظر عن الصناعة التي يعملون فيها. تسمح المنصة للتجار بإدارة وتحرير برامج الولاء في أي وقت وفي أي مكان وإعداد قواعد ترويجية للحملات الآلية المصممة بدقة لعادات الإنفاق لعملائهم أو أرصدة الولاء أو أداء الحملة. يحتوي الحل على ميزات مثل أتمتة الإحالة، ومكافآت مشاركة الوسائط الاجتماعية، وأتمتة التسويق المستهدف، والألعاب لمشاركة العملاء. يمكن للشركات التعامل باستخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للعميل أو حتى التطبيق ويمكنها إدارة كل شيء عبر تسجيل الدخول إلى المتجر. يمكن للتجار التواصل مع العملاء عبر إشعارات الهاتف المحمول أو رسائل البريد الإلكتروني أو حتى الرسائل النصية القصيرة. يأتي Poket مع ثلاث خطط: مجانية (للأبد)، وقوية (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*) وقوي (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*). *لا توجد حاجة لبطاقة ائتمان، فهي تأتي مع تطبيق "Poket Rewards" للعملاء الذي يسمح لهم بإدارة وتتبع مكافآتهم، وتخزين البطاقات الإلكترونية والقسائم الإلكترونية، وإحالة الأصدقاء. يمكن للتجار أيضًا تنزيل تطبيق "Poket Business" المصمم لنظامي التشغيل Android وiOS.