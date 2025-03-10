برامج إدارة الولاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يمكّن برنامج إدارة الولاء المؤسسات من إنشاء مبادرات ولاء العملاء والإشراف عليها وتقييمها. تعمل هذه الأدوات على تمكين الشركات من التعرف على العملاء المتكررين والعملاء المتكررين المحتملين، مما يسهل توفير الحوافز مثل الخصومات أو نقاط المكافأة لتشجيع عودتهم. يتم اعتماد برامج إدارة الولاء بشكل أساسي من قبل شركات الأعمال إلى المستهلكين (B2C) العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة، وهي بمثابة أصل قيم لفرق التسويق. تستفيد هذه الفرق من البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وتحسين المبيعات المتكررة، وزيادة القيمة الإجمالية لعمر العميل (CLV).
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Poket
poket.com
Poket هو برنامج ولاء متعدد الإمكانات حائز على جوائز يساعد الشركات على زيادة المبيعات المتكررة وجذب المزيد من العملاء الأوفياء الجدد. مع Poket، يمكن للتجار إعداد أي مجموعة من أنواع برامج الولاء المصممة لتناسب أعمالهم بغض النظر عن الصناعة التي يعملون فيها. تسمح المنصة للتجار بإدارة وتحرير برامج الولاء في أي وقت وفي أي مكان وإعداد قواعد ترويجية للحملات الآلية المصممة بدقة لعادات الإنفاق لعملائهم أو أرصدة الولاء أو أداء الحملة. يحتوي الحل على ميزات مثل أتمتة الإحالة، ومكافآت مشاركة الوسائط الاجتماعية، وأتمتة التسويق المستهدف، والألعاب لمشاركة العملاء. يمكن للشركات التعامل باستخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للعميل أو حتى التطبيق ويمكنها إدارة كل شيء عبر تسجيل الدخول إلى المتجر. يمكن للتجار التواصل مع العملاء عبر إشعارات الهاتف المحمول أو رسائل البريد الإلكتروني أو حتى الرسائل النصية القصيرة. يأتي Poket مع ثلاث خطط: مجانية (للأبد)، وقوية (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*) وقوي (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*). *لا توجد حاجة لبطاقة ائتمان، فهي تأتي مع تطبيق "Poket Rewards" للعملاء الذي يسمح لهم بإدارة وتتبع مكافآتهم، وتخزين البطاقات الإلكترونية والقسائم الإلكترونية، وإحالة الأصدقاء. يمكن للتجار أيضًا تنزيل تطبيق "Poket Business" المصمم لنظامي التشغيل Android وiOS.
TapMango Merchant
tapmango.com
منصة بسيطة ولكنها قوية للاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم. قم ببناء برنامج المكافآت الخاص بك.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
قم بتعزيز ولاء العملاء والنمو باستخدام Kangaroo Rewards، وهو محرك ولاء رائد متعدد القنوات موثوق به من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات Fortune 500. صمم تفاعلًا مخصصًا للغاية باستخدام المكافآت المستهدفة والتسويق الآلي والتطبيق الذي يحمل علامتك التجارية الخاصة. شاهد ارتفاع متوسط قيم الطلب حيث يشعر العملاء بالتقدير، وينفقون أكثر، ويعودون للحصول على المزيد. تبسيط العمليات من خلال الإعداد السهل ودعم الخبراء. تعمل رؤى البيانات التي تركز على الليزر على تحسين برنامجك وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد وزيادة الأرباح الخالصة. يتكامل Kangaroo مع منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والتسويق الرائدة مثل Shopify وLightspeed وMagento وMailchimp. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
قم بتعزيز ولاء العملاء والنمو باستخدام Kangaroo Rewards، وهو محرك ولاء رائد متعدد القنوات موثوق به من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات Fortune 500. صمم تفاعلًا مخصصًا للغاية باستخدام المكافآت المستهدفة والتسويق الآلي والتطبيق الذي يحمل علامتك التجارية الخاصة. شاهد ارتفاع متوسط قيم الطلب حيث يشعر العملاء بالتقدير، وينفقون أكثر، ويعودون للحصول على المزيد. تبسيط العمليات من خلال الإعداد السهل ودعم الخبراء. تعمل رؤى البيانات التي تركز على الليزر على تحسين برنامجك وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد وزيادة الأرباح الخالصة. يتكامل Kangaroo مع منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والتسويق الرائدة مثل Shopify وLightspeed وMagento وMailchimp. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم!
Paylode
paylode.com
Paylode هو تطبيق يتيح للشركات إنشاء برامج امتياز للعملاء بسرعة وبتكلفة منخفضة، مما يزيد من ولاء العملاء وتجربتهم.
Gameball
gameball.co
تطبيق Gameball يعزز ولاء العملاء من خلال برامج مكافآت وتحديات، مما يساعد الشركات على تحسين المشاركة وزيادة المبيعات.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty هو تطبيق الويب الرائد عالميًا لإنشاء وإدارة بطاقات الطوابع الرقمية لـ Apple وGoogle Wallet. صمم بطاقاتك عبر الإنترنت، وأرسل رسائل الدفع إلى العملاء، والتقط سجل المعاملات، واعرض رؤى العملاء. ليست هناك حاجة إلى معرفة تقنية، ولا حاجة إلى لمس نقطة البيع الخاصة بك، ولا يلزم تطوير التطبيق.
99minds
99minds.io
99minds هو حل شامل لمشاركة العملاء واكتسابهم والاحتفاظ بهم. نحن عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات للتجارة الإلكترونية وداخل المتجر تتطلب معالجة وإدارة بطاقات الهدايا، وبرامج الولاء والمكافآت، والكوبونات، وحلول الإحالة. أفضل ما في 99minds هو منصة تسويق سهلة الاستخدام، وقابلة للتوصيل والتشغيل، وفعالة من حيث التكلفة والتي تمكن فريق التسويق من إنشاء حملات للعروض الترويجية المخصصة وبناء تجربة عملاء متعددة القنوات. 99minds تمكنك من تحويل المستهلكين إلى مؤيدين للعلامة التجارية. قم بإنشاء حملات مخصصة تثير اهتمام عملائك - قم بإنشاء ملايين القسائم، ورموز الخصم المستندة إلى البيانات، وبرامج الإحالة للمتسوقين، وبرامج الولاء لإقناع عملائك بالبقاء، وإعداد تجميع تلقائي للمنتجات، والترويج المستند إلى الموقع. الأفضل للشركات من أي قطاع وتجار التجزئة من جميع الأحجام على منصات التجارة الإلكترونية مثل Bigcommerce Shopify وWoocommerce وSalesforce Commerce وMIVA وCart.com وShopware. متكامل مع نقاط البيع (POS) مثل Square وLightspeed وVend وHeartland Retail وHike وRunit وRetail Pro. تكامل أتمتة التسويق مع CRMs وCDP وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Hubspot وActive Campaign وAweber وSegment وListtrack وSalesforce وMailchimp وKlaviyo وSendlane وSendgrid وOminsend
Ackroo
ackroo.com
من خلال توحيد البائعين والصناعة، توفر Akroo حلول التسويق والدفع ونقاط البيع للتجار من جميع الأحجام. تساعد منصة التسويق السحابية ذاتية الخدمة والمعتمدة على البيانات من Akroo التجار في المتجر والعمليات عبر الإنترنت وإدارة الولاء وبطاقات الهدايا والمعاملات الترويجية في نقطة البيع من أجل جذب عملائهم وإشراكهم وتنميتهم مع زيادة إيراداتهم و الهوامش. توفر خدمات الدفع من Akroo للتجار خيارات معالجة دفع منخفضة التكلفة من خلال بعض أكبر مزودي خدمات وتكنولوجيا الدفع في العالم. تساعد حلول الإدارة ونقاط البيع المختلطة من Akroo على إدارة العمليات العامة وتحسينها للصناعات المتخصصة بما في ذلك الجولف واليخوت ونوادي التنس والمزيد. تركز جميع الحلول على المساعدة في توحيد وتبسيط وتحسين التسويق التجاري والمدفوعات والنظام البيئي لنقاط البيع لعملائها. يقع المقر الرئيسي لشركة Akroo في هاميلتون، أونتاريو، كندا. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly هو تطبيق يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على إنشاء وإدارة برامج الولاء والإحالة، مع ميزات تخصيص متعددة ودعم لأكثر من 2000 برنامج مكافآت.
O4S
o4s.io
O4S عبارة عن منصة تقنية تُحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات التي يقودها التوزيع مع شركاء القنوات. من خلال الحلول المتطورة والنهج القائم على البيانات، تعمل O4S على تمكين الشركات من استهداف وتحفيز شركاء القنوات ذوي الأداء العالي بدقة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز الشراكات الدائمة.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes عبارة عن منصة لتجربة المتسوقين، تمكن تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من التفاعل ديناميكيًا مع المتسوقين. يمكن لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية استخدام SiteVibes لجمع مراجعات المنتجات الأصلية، وإنشاء برنامج ولاء، وجعل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من Instagram قابلاً للتسوق، وإظهار رسائل إثبات اجتماعي، وعرض المنتجات الرائجة في الوقت الفعلي من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام. توفر المنصة أيضًا للتجارة الإلكترونية والتجار تحليلات قابلة للتنفيذ ومجموعة أدوات متعددة الاستخدامات.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked هي منصة رقمية لإنشاء ترويج تفاعلي وزيادة التفاعل مع العملاء من خلال بطاقات خدش رقمية قابلة للتخصيص.
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء وسلوكية مقترنة بالقدرة على تنفيذ برامج الولاء والحملات التسويقية والعروض الترويجية متعددة القنوات، بهدف الزيارات المتكررة والمبيعات المتكررة.
TapMango Customer
tapmango.com
تعمل TapMango على تقوية العلاقات من خلال توفير منصة مشاركة العملاء التي تقدم حلولاً مبتكرة للشركات من خلال برنامج الولاء الخاص بها.
inCust
incust.com
تقدم inCust منصة إدارة دورة حياة العميل التي تتيح لأي شركة جذب العملاء والاحتفاظ بهم، وبيع السلع المدفوعة مسبقًا، ومعالجة المدفوعات، وتحليل نشاط العملاء، والتواصل مع العملاء والمزيد. يستفيد تجار التجزئة من برامج الولاء الفردية، والكوبونات الرقمية، وبطاقات الهدايا، واشتراكات السلع والخدمات المدفوعة مسبقًا، والعديد من قنوات الاتصال، وغيرها من ميزات الأعمال المتميزة لمنصة inCust
Loyale
loyale.io
Loyale عبارة عن منصة لولاء العملاء قائمة على السحابة وتقدم خطط مكافآت وأدوات تسويق للشركات. يمكن أن يتكامل مع المكدس الحالي مثل Shopify وWooCommerce وLightspeed وMailchimp والمزيد لأتمتة سير العمل. يقدم البرنامج ميزات متقدمة مثل النقاط والمكافآت والكوبونات وبطاقات الهدايا ونماذج التعليقات والبطاقات المثقوبة وعملاء VIP. باعتبارها منصة لأتمتة التسويق، تسمح Loyale للشركات بتشغيل حملات عالية التحويل بعائد استثمار مذهل. - تقسيم العملاء على أساس التركيبة السكانية أو سلوك الشراء. - التواصل مع العملاء من خلال الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني والمشاركات. - جدولة عمليات الأتمتة المخصصة لمرة واحدة أو المتكررة التي يتم تشغيلها حسب الوقت أو الإجراءات. - إنشاء تقارير بناءً على البيانات في الوقت الفعلي لتحليل الأداء وتحسينه.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
تساعد LoyaltyPlant الشركات غير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم على إنشاء اتصالات مفيدة مع عملائها. توفر منصة الملكية الخاصة بها نظامًا قويًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقًا ذو علامة بيضاء وتكاملًا لنقاط البيع (POS).
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء فعالة من خلال مكافآت مخصصة وتجارب متكاملة لتعزيز اهتمام العملاء.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم Loyalzoo نظامًا قائمًا على الاشتراك وبأسعار معقولة للسماح لتجار التجزئة من أي حجم بتشغيل برنامج الولاء الخاص بهم داخل المتجر. Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم Loyalzoo نظامًا قائمًا على الاشتراك وبأسعار معقولة للسماح لتجار التجزئة من أي حجم بتشغيل برنامج الولاء الخاص بهم داخل المتجر.
Nector
nector.io
يعد تطبيق الولاء Nector أداة قيمة للشركات لتعزيز ولاء العملاء، وزيادة عمليات الشراء المتكررة، واكتساب عملاء جدد، وجمع الأفكار، وتبسيط العمليات. من خلال تنفيذ برامج الولاء الشخصية، يمكن للشركات تحفيز عمليات الشراء المتكررة وخلق شعور بالقيمة للعملاء. تساعد ميزة الإحالة الشركات على الاستفادة من شبكات العملاء الجدد، بينما توفر التحليلات رؤى قيمة للقرارات المستندة إلى البيانات. بفضل التكامل السلس والتركيز على تحسين تجربة العملاء، تعد Nector أداة قوية لبناء علاقات قوية مع العملاء ودفع نمو الأعمال.
NeoCurrency
neocurrency.com
تقوم NeoCurrency بتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمكافآت رقمية من كتالوج فريد يضم أفضل العلامات التجارية والخيارات المدفوعة مسبقًا وغيرها من الخيارات الشبيهة بالنقد في 24 عملة مختلفة في 36 دولة. NeoCurrency هي شركة مستقلة مقرها الولايات المتحدة تقدم مكافآت وجوائز رقمية للترقيات وبرامج الولاء وأبحاث السوق ومكافآت الموظفين وحوافز المبيعات.
Propello
propello.com
برنامج ولاء العملاء السريع القائم على العلامة البيضاء والقائمة على المكافآت. يحفز المشاركة، ويقلل من الاضطراب، ويحسن التحويل، ويولد تدفقات إيرادات جديدة ويزيد من القيمة الدائمة للعميل.
Shopuddy
shopuddy.com
تمكين الشركات الصغيرة من إصدار بطاقات وقسائم مكافآت رقمية لعملاء Apple Wallet وGoogle Wallet. يمكن للعلامات التجارية نشر جميع أنواع برامج الولاء بسرعة لتعزيز عملائها العائدين، وزيادة مستوى ولاء العملاء وزيادة حصة محفظتك من المحفظة.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral هو برنامج بسيط لولاء العملاء، يتتبع التسويق التقليدي بالإضافة إلى جهود التسويق الرقمي.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
تطبيق Sparkage Merchant يساعد الشركات الصغيرة في إدارة المخزون وتتبع الطلبات وتعزيز علاقات العملاء بطريقة مبسطة.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage عبارة عن منصة ولاء رقمية تعمل على تبسيط عملية التسويق للشركات الصغيرة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة وتنمية أعمالك.
Uniqodo
uniqodo.com
تتمثل مهمة Uniqodo في إعادة تعريف العروض الترويجية باعتبارها المحفز لتحقيق نتائج أكبر وأفضل. نحن نتصدر فئة جديدة من تجربة العملاء؛ حل تحديات الترويج عبر دورة حياة العميل بأكملها والتي نطلق عليها اسم PromotionX. من خلال الجمع بين أداء العروض الترويجية المتقدمة وتجربة العملاء الرائعة لزيادة التحويل والمشاركة، تساعدك منصة تجربة الترويج من Uniqodo على استهداف الأشخاص المناسبين في اللحظات المهمة، مع حوافز تحفز وتجارب عبر الإنترنت تلهم العمل.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue هو مدير ولاء قوي ومؤتمت بالكامل يعتني بعملائك بينما تعتني أنت بأعمالك. تم تصميم Glue خصيصًا لمساعدة أصحاب الأعمال المحليين على زيادة قاعدة عملائهم وإيراداتهم والحفاظ عليها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Talkable
talkable.com
تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
Xoxoday
xoxoday.com
تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.
Stamped
stamped.io
Stamped هو منصة آلية لتسويق التجارة الإلكترونية تساعد الشركات في جمع وإدارة المراجعات وتعزيز ثقة العملاء لتعزيز المبيعات.
Smile.io
smile.io
Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
العلاقات التي تتجاوز النقاط والمكافآت. اسمح لعملائك الحاليين بتنمية أعمالك نيابةً عنك. كيف؟ استخدم LoyaltyLion لإنشاء برنامج ولاء يتجاوز النقاط والمكافآت، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عمر العميل واكتساب فعال من حيث التكلفة من خلال علاقات أفضل مع العملاء.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit هو تطبيق يسمح بشراء، إرسال وتتبع بطاقات الهدايا الرقمية للأغراض التجارية، مع ميزات لإدارة الحوافز والولاء.
Paystone
paystone.com
البرمجيات ومعالجة الدفع لتنمية أعمالك. نحن نجمع بين برامج مشاركة العملاء ومعالجة الدفع لنمنحك المزيد من الفرص لتنمية أعمالك مع كل معاملة.
Marsello
marsello.com
Marsello هو تطبيق تسويق شامل يدمج بين برامج الولاء والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لتحسين علاقات العملاء وزيادة المبيعات.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج الولاء والإحالة الأكثر تقدمًا، يتيح لك SaaSquatch مكافأة مؤيديك على أي سلوك تختاره، ثم تمكينهم من المساعدة في تنمية قاعدة عملائك من خلال الإحالات. يتيح لك محرك المكافآت الخاص بنا وضع شروط فريدة للكسب، وإنشاء مستويات للمكافآت، وتقديم مجموعة متنوعة من المكافآت المختلفة لإنشاء البرنامج المخصص المثالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات التكامل الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات واكتشاف الاحتيال والدعم متعدد اللغات القوة وقابلية التوسع للتوسع معك. استفد من بيانات العملاء المتوفرة لديك بالفعل لتشغيل الحملات التي توفر تجربة مستخدم مخصصة، وتزيد من ولاء العملاء، وتحسن معدلات الاحتفاظ. قم بزيادة اعتماد ميزات المنتج الجديدة وإشراك المستخدمين في جميع مراحل دورة حياة العميل حتى لا تفوت أي فرصة للنمو.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars هي منصة شاملة للدفع والتسويق تساعد الشركات على التواصل مع العملاء من خلال المكافآت والترقيات القابلة للتخصيص وآليات الأتمتة.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. بفضل برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper وAWAY وDollar Shave Club بالإضافة إلى الشركات المصنفة ضمن قائمة Fortune 100 مثل Walmart وDisney وNestle. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Friendbuy بسلاسة مع مجموعتك التقنية، حتى تتمكن من دمج الإحالات والولاء بسلاسة في رحلات عملائك.
Perkville
perkville.com
يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكنه جذب الإحالات ومكافأة العملاء على الزيارات المتكررة وإجراء عمليات الشراء، وحتى إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرف على كيف يمكن لـ Perkville مساعدتك على زيادة قاعدة عملائك وتنمية أعمالك.
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدعوة. تتيح أكثر من 125 عملية تكامل مع التقنيات الرائدة في السوق تجارب متسقة وشخصية ومتعددة القنوات. اكتشف المزيد على www.annexcloud.com.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz عبارة عن منصة ولاء للشركات الصغيرة والمتوسطة، مصممة للوكالات. لقد قمنا برقمنة جميع العروض الترويجية المطبوعة ونوفر قناة إشعارات مجانية للشركات. ويساعد ذلك على زيادة معدل الاحتفاظ بالأفراد والإيرادات وقاعدة العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة. يساعد حساب الموزع ذو العلامة البيضاء في الحصول على إيرادات متكررة إضافية من خلال تقديم الولاء كخدمة للوكالات الرقمية.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo عبارة عن منصة ولاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي قائمة على SaaS على مستوى المؤسسات وتساعد العلامات التجارية على إطلاق برامج مكافآت شاملة أثناء جمع والاستفادة من بيانات الطرف الأول والصفر التي تم إنشاؤها بواسطة محرك التخصيص الخاص بها. تجمع Zinrelo بين التكنولوجيا وتحليلات البيانات العميقة والاستشارات الإستراتيجية المستمرة لفتح أبعاد متعددة للولاء، بما في ذلك المعاملات والاجتماعية والدعوة والمشاركة والسلوكية والعاطفية. عملت Zinrelo مع الآلاف من العلامات التجارية على مستوى العالم على مدار الـ 14 عامًا الماضية. تضمن شبكة شركائنا العالمية المتطورة والابتكارات التكنولوجية والمعلومات المستندة إلى البيانات أن يكون برنامج الولاء الخاص بك استراتيجيًا وفريدًا وقائمًا على النتائج.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
Voucherify
voucherify.io
Voucherify هي منصة لإدارة القسائم والترويج، تساعد الشركات على إنشاء وتوزيع تتبع الحصص والخصومات بسهولة عبر قنوات متعددة.
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