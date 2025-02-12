برامج إدارة الولاء - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج إدارة الولاء المؤسسات من إنشاء مبادرات ولاء العملاء والإشراف عليها وتقييمها. تعمل هذه الأدوات على تمكين الشركات من التعرف على العملاء المتكررين والعملاء المتكررين المحتملين، مما يسهل توفير الحوافز مثل الخصومات أو نقاط المكافأة لتشجيع عودتهم. يتم اعتماد برامج إدارة الولاء بشكل أساسي من قبل شركات الأعمال إلى المستهلكين (B2C) العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة، وهي بمثابة أصل قيم لفرق التسويق. تستفيد هذه الفرق من البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وتحسين المبيعات المتكررة، وزيادة القيمة الإجمالية لعمر العميل (CLV).
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Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
inCust
incust.com
تقدم inCust منصة إدارة دورة حياة العميل التي تتيح لأي شركة جذب العملاء والاحتفاظ بهم، وبيع السلع المدفوعة مسبقًا، ومعالجة المدفوعات، وتحليل نشاط العملاء، والتواصل مع العملاء والمزيد. يستفيد تجار التجزئة من برامج الولاء الفردية، والكوبونات الرقمية، وبطاقات الهدايا، واشتراكات السلع والخدمات المدفوعة مسبقًا، والعديد من قنوات الاتصال، وغيرها من ميزات الأعمال المتميزة لمنصة inCust
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
قم بتعزيز ولاء العملاء والنمو باستخدام Kangaroo Rewards، وهو محرك ولاء رائد متعدد القنوات موثوق به من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات Fortune 500. صمم تفاعلًا مخصصًا للغاية باستخدام المكافآت المستهدفة والتسويق الآلي والتطبيق الذي يحمل علامتك التجارية الخاصة. شاهد ارتفاع متوسط قيم الطلب حيث يشعر العملاء بالتقدير، وينفقون أكثر، ويعودون للحصول على المزيد. تبسيط العمليات من خلال الإعداد السهل ودعم الخبراء. تعمل رؤى البيانات التي تركز على الليزر على تحسين برنامجك وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد وزيادة الأرباح الخالصة. يتكامل Kangaroo مع منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والتسويق الرائدة مثل Shopify وLightspeed وMagento وMailchimp. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
قم بتعزيز ولاء العملاء والنمو باستخدام Kangaroo Rewards، وهو محرك ولاء رائد متعدد القنوات موثوق به من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات Fortune 500. صمم تفاعلًا مخصصًا للغاية باستخدام المكافآت المستهدفة والتسويق الآلي والتطبيق الذي يحمل علامتك التجارية الخاصة. شاهد ارتفاع متوسط قيم الطلب حيث يشعر العملاء بالتقدير، وينفقون أكثر، ويعودون للحصول على المزيد. تبسيط العمليات من خلال الإعداد السهل ودعم الخبراء. تعمل رؤى البيانات التي تركز على الليزر على تحسين برنامجك وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد وزيادة الأرباح الخالصة. يتكامل Kangaroo مع منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والتسويق الرائدة مثل Shopify وLightspeed وMagento وMailchimp. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم!
Paylode
paylode.com
Paylode هي منصة امتيازات العملاء للشركات التي ترغب في إطلاق برنامج امتيازات العملاء الجذاب للغاية بسرعة. يمكّن Paylode الشركات من توفير برنامج امتيازات شامل لعملائها في جزء صغير من الوقت والتكلفة التي يتطلبها إنشاء برنامج داخل الشركة. يشبه Paylode وجود فريق شراكات كامل في ركنك. نحن نقوم بفحص الآلاف من عروض الامتيازات والتفاوض عليها مسبقًا من أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية، ونوفر أدوات سهلة بدون تعليمات برمجية لتوفير قدر كبير من الوقت والنفقات العامة للشركات. تعمل برامج الامتيازات على زيادة معدلات التحويل، والاحتفاظ، والمشاركة، والرضا، وفي نهاية المطاف، سعادة العملاء على المدى الطويل، مع إطلاق العنان أيضًا لتدفق جديد من الإيرادات لشركتك. تعرف على المزيد على https://paylode.com/
Gameball
gameball.co
Gameball عبارة عن منصة تسويق للولاء واللعب مصممة لتحويل الزائرين والمشترين العرضيين إلى عملاء مخلصين مدى الحياة. تمكين تجارب الهاتف المحمول أولاً من خلال برامج الولاء المفعمة بالألعاب والمصممة للاحتفاظ بقاعدة العملاء وتنميتها.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty هو تطبيق الويب الرائد عالميًا لإنشاء وإدارة بطاقات الطوابع الرقمية لـ Apple وGoogle Wallet. صمم بطاقاتك عبر الإنترنت، وأرسل رسائل الدفع إلى العملاء، والتقط سجل المعاملات، واعرض رؤى العملاء. ليست هناك حاجة إلى معرفة تقنية، ولا حاجة إلى لمس نقطة البيع الخاصة بك، ولا يلزم تطوير التطبيق.
99minds
99minds.io
99minds هو حل شامل لمشاركة العملاء واكتسابهم والاحتفاظ بهم. نحن عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات للتجارة الإلكترونية وداخل المتجر تتطلب معالجة وإدارة بطاقات الهدايا، وبرامج الولاء والمكافآت، والكوبونات، وحلول الإحالة. أفضل ما في 99minds هو منصة تسويق سهلة الاستخدام، وقابلة للتوصيل والتشغيل، وفعالة من حيث التكلفة والتي تمكن فريق التسويق من إنشاء حملات للعروض الترويجية المخصصة وبناء تجربة عملاء متعددة القنوات. 99minds تمكنك من تحويل المستهلكين إلى مؤيدين للعلامة التجارية. قم بإنشاء حملات مخصصة تثير اهتمام عملائك - قم بإنشاء ملايين القسائم، ورموز الخصم المستندة إلى البيانات، وبرامج الإحالة للمتسوقين، وبرامج الولاء لإقناع عملائك بالبقاء، وإعداد تجميع تلقائي للمنتجات، والترويج المستند إلى الموقع. الأفضل للشركات من أي قطاع وتجار التجزئة من جميع الأحجام على منصات التجارة الإلكترونية مثل Bigcommerce Shopify وWoocommerce وSalesforce Commerce وMIVA وCart.com وShopware. متكامل مع نقاط البيع (POS) مثل Square وLightspeed وVend وHeartland Retail وHike وRunit وRetail Pro. تكامل أتمتة التسويق مع CRMs وCDP وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Hubspot وActive Campaign وAweber وSegment وListtrack وSalesforce وMailchimp وKlaviyo وSendlane وSendgrid وOminsend
Ackroo
ackroo.com
من خلال توحيد البائعين والصناعة، توفر Akroo حلول التسويق والدفع ونقاط البيع للتجار من جميع الأحجام. تساعد منصة التسويق السحابية ذاتية الخدمة والمعتمدة على البيانات من Akroo التجار في المتجر والعمليات عبر الإنترنت وإدارة الولاء وبطاقات الهدايا والمعاملات الترويجية في نقطة البيع من أجل جذب عملائهم وإشراكهم وتنميتهم مع زيادة إيراداتهم و الهوامش. توفر خدمات الدفع من Akroo للتجار خيارات معالجة دفع منخفضة التكلفة من خلال بعض أكبر مزودي خدمات وتكنولوجيا الدفع في العالم. تساعد حلول الإدارة ونقاط البيع المختلطة من Akroo على إدارة العمليات العامة وتحسينها للصناعات المتخصصة بما في ذلك الجولف واليخوت ونوادي التنس والمزيد. تركز جميع الحلول على المساعدة في توحيد وتبسيط وتحسين التسويق التجاري والمدفوعات والنظام البيئي لنقاط البيع لعملائها. يقع المقر الرئيسي لشركة Akroo في هاميلتون، أونتاريو، كندا. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly عبارة عن منصة للولاء والمكافآت والإحالات ومنصة VIP تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على بناء علاقات رائعة مع عملائها. تعمل Lootly على تشغيل أكثر من 2000 برنامج مكافآت عالمي وتخدم ملايين النقاط والعملاء - يوميًا. يجعل Lootly من السهل إطلاق برنامج الولاء الخاص بك في دقائق معدودة. في Lootly، نعتقد أن برامج الولاء يجب أن تكون غنية بالميزات، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وقابلة للتخصيص بالكامل وبأسعار معقولة لجميع أحجام الأعمال. قم بتوصيل Lootly بتطبيقاتك المفضلة في دقائق معدودة من خلال مكتبتنا الكبيرة من عمليات التكامل، مثل: TrustSpot وKlaviyo وZapier والمزيد. بمجرد توصيل التطبيق، فإنه يعمل تلقائيًا بالكامل في الخلفية. Lootly متاح لـ: Shopify، Shopify Plus، BigCommerce، Magento 1 & 2، وWooCommerce. يتوفر الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا في خطة المؤسسة الخاصة بنا لأي علامة تجارية تبحث عن نشر مخصص.
O4S
o4s.io
O4S عبارة عن منصة تقنية تُحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات التي يقودها التوزيع مع شركاء القنوات. من خلال الحلول المتطورة والنهج القائم على البيانات، تعمل O4S على تمكين الشركات من استهداف وتحفيز شركاء القنوات ذوي الأداء العالي بدقة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز الشراكات الدائمة.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes عبارة عن منصة لتجربة المتسوقين، تمكن تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من التفاعل ديناميكيًا مع المتسوقين. يمكن لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية استخدام SiteVibes لجمع مراجعات المنتجات الأصلية، وإنشاء برنامج ولاء، وجعل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من Instagram قابلاً للتسوق، وإظهار رسائل إثبات اجتماعي، وعرض المنتجات الرائجة في الوقت الفعلي من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام. توفر المنصة أيضًا للتجارة الإلكترونية والتجار تحليلات قابلة للتنفيذ ومجموعة أدوات متعددة الاستخدامات.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked عبارة عن منصة ألعاب لإنشاء عروض ترويجية تفاعلية لزيادة جذب العملاء المحتملين ومكافأة وتحفيز فرق المبيعات وبناء ولاء العملاء. تحويل العملاء المتوقعين إلى مؤثرين صغار. قم بإشراك جمهورك وتحفيزهم من خلال الحملات والعروض الترويجية المخصصة بغض النظر عن القناة. أنشئ عملاء محتملين ذوي جودة عالية، واجمع الاشتراكات التسويقية، واكتسب الرؤى التي تحتاجها لتحديد عميلك التالي. تحفيز ومكافأة موظفيك وأداء شركاء القناة. قم بتعزيز أداء المبيعات ومكافأة التدريب ومنح التقدير الفوري من خلال مجموعة الحلول التفاعلية لدينا.
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء وسلوكية مقترنة بالقدرة على تنفيذ برامج الولاء والحملات التسويقية والعروض الترويجية متعددة القنوات، بهدف الزيارات المتكررة والمبيعات المتكررة.
Poket
poket.com
Poket هو برنامج ولاء متعدد الإمكانات حائز على جوائز يساعد الشركات على زيادة المبيعات المتكررة وجذب المزيد من العملاء الأوفياء الجدد. مع Poket، يمكن للتجار إعداد أي مجموعة من أنواع برامج الولاء المصممة لتناسب أعمالهم بغض النظر عن الصناعة التي يعملون فيها. تسمح المنصة للتجار بإدارة وتحرير برامج الولاء في أي وقت وفي أي مكان وإعداد قواعد ترويجية للحملات الآلية المصممة بدقة لعادات الإنفاق لعملائهم أو أرصدة الولاء أو أداء الحملة. يحتوي الحل على ميزات مثل أتمتة الإحالة، ومكافآت مشاركة الوسائط الاجتماعية، وأتمتة التسويق المستهدف، والألعاب لمشاركة العملاء. يمكن للشركات التعامل باستخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للعميل أو حتى التطبيق ويمكنها إدارة كل شيء عبر تسجيل الدخول إلى المتجر. يمكن للتجار التواصل مع العملاء عبر إشعارات الهاتف المحمول أو رسائل البريد الإلكتروني أو حتى الرسائل النصية القصيرة. يأتي Poket مع ثلاث خطط: مجانية (للأبد)، وقوية (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*) وقوي (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*). *لا توجد حاجة لبطاقة ائتمان، فهي تأتي مع تطبيق "Poket Rewards" للعملاء الذي يسمح لهم بإدارة وتتبع مكافآتهم، وتخزين البطاقات الإلكترونية والقسائم الإلكترونية، وإحالة الأصدقاء. يمكن للتجار أيضًا تنزيل تطبيق "Poket Business" المصمم لنظامي التشغيل Android وiOS.
TapMango Customer
tapmango.com
تعمل TapMango على تقوية العلاقات من خلال توفير منصة مشاركة العملاء التي تقدم حلولاً مبتكرة للشركات من خلال برنامج الولاء الخاص بها.
Loyale
loyale.io
Loyale عبارة عن منصة لولاء العملاء قائمة على السحابة وتقدم خطط مكافآت وأدوات تسويق للشركات. يمكن أن يتكامل مع المكدس الحالي مثل Shopify وWooCommerce وLightspeed وMailchimp والمزيد لأتمتة سير العمل. يقدم البرنامج ميزات متقدمة مثل النقاط والمكافآت والكوبونات وبطاقات الهدايا ونماذج التعليقات والبطاقات المثقوبة وعملاء VIP. باعتبارها منصة لأتمتة التسويق، تسمح Loyale للشركات بتشغيل حملات عالية التحويل بعائد استثمار مذهل. - تقسيم العملاء على أساس التركيبة السكانية أو سلوك الشراء. - التواصل مع العملاء من خلال الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني والمشاركات. - جدولة عمليات الأتمتة المخصصة لمرة واحدة أو المتكررة التي يتم تشغيلها حسب الوقت أو الإجراءات. - إنشاء تقارير بناءً على البيانات في الوقت الفعلي لتحليل الأداء وتحسينه.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
تساعد LoyaltyPlant الشركات غير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم على إنشاء اتصالات مفيدة مع عملائها. توفر منصة الملكية الخاصة بها نظامًا قويًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقًا ذو علامة بيضاء وتكاملًا لنقاط البيع (POS).
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
برنامج شركاء LoyaltyZen مخصص لوكالات التسويق وشركات البرمجيات. إذا كانت شركتك ترغب في تنفيذ برامج ولاء استثنائية، فيمكننا أن نكون الشريك المثالي! اتصل بنا لتصبح شريكا.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم Loyalzoo نظامًا قائمًا على الاشتراك وبأسعار معقولة للسماح لتجار التجزئة من أي حجم بتشغيل برنامج الولاء الخاص بهم داخل المتجر. Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم Loyalzoo نظامًا قائمًا على الاشتراك وبأسعار معقولة للسماح لتجار التجزئة من أي حجم بتشغيل برنامج الولاء الخاص بهم داخل المتجر.
Nector
nector.io
يعد تطبيق الولاء Nector أداة قيمة للشركات لتعزيز ولاء العملاء، وزيادة عمليات الشراء المتكررة، واكتساب عملاء جدد، وجمع الأفكار، وتبسيط العمليات. من خلال تنفيذ برامج الولاء الشخصية، يمكن للشركات تحفيز عمليات الشراء المتكررة وخلق شعور بالقيمة للعملاء. تساعد ميزة الإحالة الشركات على الاستفادة من شبكات العملاء الجدد، بينما توفر التحليلات رؤى قيمة للقرارات المستندة إلى البيانات. بفضل التكامل السلس والتركيز على تحسين تجربة العملاء، تعد Nector أداة قوية لبناء علاقات قوية مع العملاء ودفع نمو الأعمال.
NeoCurrency
neocurrency.com
تقوم NeoCurrency بتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمكافآت رقمية من كتالوج فريد يضم أفضل العلامات التجارية والخيارات المدفوعة مسبقًا وغيرها من الخيارات الشبيهة بالنقد في 24 عملة مختلفة في 36 دولة. NeoCurrency هي شركة مستقلة مقرها الولايات المتحدة تقدم مكافآت وجوائز رقمية للترقيات وبرامج الولاء وأبحاث السوق ومكافآت الموظفين وحوافز المبيعات.
Propello
propello.com
برنامج ولاء العملاء السريع القائم على العلامة البيضاء والقائمة على المكافآت. يحفز المشاركة، ويقلل من الاضطراب، ويحسن التحويل، ويولد تدفقات إيرادات جديدة ويزيد من القيمة الدائمة للعميل.
Shopuddy
shopuddy.com
تمكين الشركات الصغيرة من إصدار بطاقات وقسائم مكافآت رقمية لعملاء Apple Wallet وGoogle Wallet. يمكن للعلامات التجارية نشر جميع أنواع برامج الولاء بسرعة لتعزيز عملائها العائدين، وزيادة مستوى ولاء العملاء وزيادة حصة محفظتك من المحفظة.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral هو برنامج بسيط لولاء العملاء، يتتبع التسويق التقليدي بالإضافة إلى جهود التسويق الرقمي.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage عبارة عن منصة ولاء رقمية تعمل على تبسيط عملية التسويق للشركات الصغيرة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة وتنمية أعمالك.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage عبارة عن منصة ولاء رقمية تعمل على تبسيط عملية التسويق للشركات الصغيرة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة وتنمية أعمالك.
Uniqodo
uniqodo.com
تتمثل مهمة Uniqodo في إعادة تعريف العروض الترويجية باعتبارها المحفز لتحقيق نتائج أكبر وأفضل. نحن نتصدر فئة جديدة من تجربة العملاء؛ حل تحديات الترويج عبر دورة حياة العميل بأكملها والتي نطلق عليها اسم PromotionX. من خلال الجمع بين أداء العروض الترويجية المتقدمة وتجربة العملاء الرائعة لزيادة التحويل والمشاركة، تساعدك منصة تجربة الترويج من Uniqodo على استهداف الأشخاص المناسبين في اللحظات المهمة، مع حوافز تحفز وتجارب عبر الإنترنت تلهم العمل.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue هو مدير ولاء قوي ومؤتمت بالكامل يعتني بعملائك بينما تعتني أنت بأعمالك. تم تصميم Glue خصيصًا لمساعدة أصحاب الأعمال المحليين على زيادة قاعدة عملائهم وإيراداتهم والحفاظ عليها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Talkable
talkable.com
تعمل تقنية التسويق الخاصة بـ Talkable على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من اكتساب العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم من خلال برامج الإحالة وتسويق الولاء. باعتبارها حلاً أحادي المصدر لاحتياجات تسويق الإحالة وتسويق الولاء، فإن العلامات التجارية قادرة على إنشاء تجارب مستخدم سلسة مصممة لزيادة التفاعل مع العلامة التجارية وبناء تقارب العلامة التجارية. بالنسبة لحلول الإحالة والولاء، توفر Talkable إمكانات تقسيم شاملة ومجموعة اختبار A/B مدمجة وأفضل معلومات لمنع الاحتيال في فئتها. إن Talkable هو أكثر من مجرد حل تكنولوجي، فنحن أيضًا شريكك. على هذا النحو، يتمتع كل عميل بفريق متخصص من الخبراء الذين سيقومون بوضع إستراتيجيات جميع حملاتك وتصورها وإنشائها ونشرها وتحسينها. سيكون فريق نجاح العملاء بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك لتصميم برامج الإحالة والولاء التي تتجاوز توقعاتك. يعتبر Talkable هو الأنسب للعلامات التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 4 ملايين دولار. يرى عملاؤها من المؤسسات في المتوسط عائد استثمار يصل إلى 52 ضعفًا من برامج الإحالة الخاصة بهم. تُستخدم حلول Talkable التسويقية من أجل: * تحديد العملاء الأكثر قيمة واستهدافهم ومكافأتهم من خلال تحليل البيانات المتعمق. * اكتساب العملاء ذوي القيمة الأعلى والاحتفاظ بهم بتكلفة منخفضة * زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات تأسست شركة Talkable في عام 2009 وكانت رائدة في مجال القدرة على التتبع رقميًا لمدى انتشار التسويق الشفهي والذي أدى في النهاية إلى إنشاء التسويق بالإحالة. واليوم، تقوم شركة Talkable بتطوير وتنفيذ استراتيجيات نمو طويلة المدى تستهدف اكتساب عملاء جدد، وزيادة الاحتفاظ بهم، وزيادة القيمة الدائمة، وكل ذلك بتكلفة اكتساب أقل بكثير من القنوات التسويقية الأخرى.
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على تقديم تجارب عملاء رابحة ومتماسكة تدفع نمو التجارة الإلكترونية. Yotpo هي إحدى شركات Forbes Cloud 100 ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والمملكة المتحدة وبلغاريا وأستراليا.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
Stamped
stamped.io
Stamped عبارة عن منصة أتمتة لتسويق التجارة الإلكترونية متعددة القنوات مصممة لتحسين اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم لتجار التجارة الإلكترونية. تم تصميم Stamped لتحقيق الموثوقية والنطاق، وهو يعمل على تمكين تجار التجزئة عبر الإنترنت من جميع الأحجام من الوصول إلى التكنولوجيا على مستوى المؤسسة لتسريع نمو الأعمال من خلال المراجعات والتقييمات وبرامج حوافز الولاء. فكر في Stamped باعتباره لاعب الفريق النهائي، بدءًا من الترحيل والتكامل وتحسين تحويلات حزمة التسويق من خلال الوصول المفتوح إلى واجهة برمجة التطبيقات؛ لحلول البرامج الفريدة المخصصة وخدمة العملاء الممتازة على أي مستوى خطة. Stamped هو امتداد لأي فريق داخلي. باعتبارها شركة تركز على المنتجات، تم تصميم Stamped من قبل رواد الأعمال لرواد الأعمال، حيث توفر حلولًا تعتمد على البيانات وفعالة من حيث التكلفة في نهج منصة واحدة؛ حتى يتمكن البائعون من العودة إلى المساهمة بشكل فريد في السوق الاستهلاكية العالمية للتجارة الإلكترونية اليوم. تحظى Stamped بثقة العلامات التجارية الرائدة في الصناعة مثل Colgate وPurple.com وLinjer، ويقع المقر الرئيسي لشركة Stamped في فيكتوريا، كولومبيا البريطانية، وتدعم حاليًا أكثر من 45000 من تجار التجارة الإلكترونية العالميين الذين يساهمون في اقتصاد التجارة الإلكترونية المتنوع.
Smile.io
smile.io
Smile.io هي أكبر منصة ولاء في العالم، حيث توفر برامج مكافآت سهلة الاستخدام تساعد على توسيع نطاق العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتحويل المبيعات لمرة واحدة إلى عملاء مخلصين متكررين. تستخدم أكثر من 100000 علامة تجارية نقاط الابتسامة والإحالة وبرامج VIP لتعظيم جهود الاستحواذ الخاصة بها وتحويل مشتريات المعاملات إلى مناصرين متحمسين للعلامة التجارية لا يسعهم إلا العودة مرارًا وتكرارًا. يمكنك إطلاق برنامج مكافآت جميل وقابل للتخصيص ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Smile.io مكافأة العملاء على مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك مشاركة الوسائط الاجتماعية ومراجعات المنتجات والمزيد. هناك أيضًا عدد متزايد من تطبيقات Smile بما في ذلك MailChimp وKlaviyo. تسمح لك هذه التطبيقات بربط برنامجك بالأدوات التي تستخدمها بالفعل. يتوفر Smile.io في متاجر التطبيقات التالية: Shopify، وShopify Plus، وBigCommerce، وWix. هل تبحث عن السيطرة الكاملة؟ قم بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا مع Smile Plus لبدء مكافأة عملائك بطرق فريدة.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
العلاقات التي تتجاوز النقاط والمكافآت. اسمح لعملائك الحاليين بتنمية أعمالك نيابةً عنك. كيف؟ استخدم LoyaltyLion لإنشاء برنامج ولاء يتجاوز النقاط والمكافآت، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عمر العميل واكتساب فعال من حيث التكلفة من خلال علاقات أفضل مع العملاء.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit عبارة عن منصة برمجية للمكافآت والحوافز سهلة الاستخدام تتيح لك شراء بطاقات الهدايا الرقمية وإرسالها وتتبعها. استخدم تطبيق الويب للإرسال بكميات كبيرة أو التكامل مباشرةً مع واجهة برمجة تطبيقات بطاقة الهدايا الخاصة بنا أو تشغيل العروض عبر Zapier لبرامج الولاء والحوافز والمكافآت الخاصة بك. يمكنك أيضًا تقديم سوق المكافآت مباشرة في تطبيقك الخاص. تتبع حملاتك وراقبها واستمتع بدعم العملاء الذي لا يهزم. تسجيل مجاني، لا يوجد حد أدنى أو اشتراكات. ادفع القيمة الاسمية للبطاقات التي تقدمها واحصل على 50% من المكافآت غير المطالب بها. تستخدم المؤسسات Giftbit لحوافز التسويق وولاء العملاء وإحالاتهم ومكافآت الموظفين والمشاريع الأكاديمية وأبحاث السوق.
Paystone
paystone.com
البرمجيات ومعالجة الدفع لتنمية أعمالك. نحن نجمع بين برامج مشاركة العملاء ومعالجة الدفع لنمنحك المزيد من الفرص لتنمية أعمالك مع كل معاملة.
Marsello
marsello.com
Marsello هو الحل التسويقي الكامل الذي يحتوي على كل ما تحتاجه لبناء علاقات مربحة مع العملاء. الولاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة التسويق، والجدولة الاجتماعية، والمراجعات، وتعليقات العملاء، والمزيد. قم بتوصيل بيانات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتتبع المبيعات مقابل جهود التسويق، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج الولاء والإحالة الأكثر تقدمًا، يتيح لك SaaSquatch مكافأة مؤيديك على أي سلوك تختاره، ثم تمكينهم من المساعدة في تنمية قاعدة عملائك من خلال الإحالات. يتيح لك محرك المكافآت الخاص بنا وضع شروط فريدة للكسب، وإنشاء مستويات للمكافآت، وتقديم مجموعة متنوعة من المكافآت المختلفة لإنشاء البرنامج المخصص المثالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات التكامل الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات واكتشاف الاحتيال والدعم متعدد اللغات القوة وقابلية التوسع للتوسع معك. استفد من بيانات العملاء المتوفرة لديك بالفعل لتشغيل الحملات التي توفر تجربة مستخدم مخصصة، وتزيد من ولاء العملاء، وتحسن معدلات الاحتفاظ. قم بزيادة اعتماد ميزات المنتج الجديدة وإشراك المستخدمين في جميع مراحل دورة حياة العميل حتى لا تفوت أي فرصة للنمو.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
TapMango Merchant
tapmango.com
منصة بسيطة ولكنها قوية للاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم. قم ببناء برنامج المكافآت الخاص بك.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم الحصول عليها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية من العلامات التجارية الرائدة في مجال عملك - تتيح لك منصتنا تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وتقديم تجارب فردية متفوقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس... بسرعة. Emarsys هي المنصة المفضلة لأكثر من 1500 عميل حول العالم. انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية الرائدة التي تثق في Emarsys لتقديم النتائج المربحة التي يمكن التنبؤ بها والتي تطلبها أعمالها والتجارب متعددة القنوات المخصصة للغاية التي يستحقها عملاؤها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.emarsys.com
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. بفضل برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper وAWAY وDollar Shave Club بالإضافة إلى الشركات المصنفة ضمن قائمة Fortune 100 مثل Walmart وDisney وNestle. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Friendbuy بسلاسة مع مجموعتك التقنية، حتى تتمكن من دمج الإحالات والولاء بسلاسة في رحلات عملائك.
Perkville
perkville.com
يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكنه جذب الإحالات ومكافأة العملاء على الزيارات المتكررة وإجراء عمليات الشراء، وحتى إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرف على كيف يمكن لـ Perkville مساعدتك على زيادة قاعدة عملائك وتنمية أعمالك.
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدعوة. تتيح أكثر من 125 عملية تكامل مع التقنيات الرائدة في السوق تجارب متسقة وشخصية ومتعددة القنوات. اكتشف المزيد على www.annexcloud.com.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz عبارة عن منصة ولاء للشركات الصغيرة والمتوسطة، مصممة للوكالات. لقد قمنا برقمنة جميع العروض الترويجية المطبوعة ونوفر قناة إشعارات مجانية للشركات. ويساعد ذلك على زيادة معدل الاحتفاظ بالأفراد والإيرادات وقاعدة العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة. يساعد حساب الموزع ذو العلامة البيضاء في الحصول على إيرادات متكررة إضافية من خلال تقديم الولاء كخدمة للوكالات الرقمية.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo عبارة عن منصة ولاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي قائمة على SaaS على مستوى المؤسسات وتساعد العلامات التجارية على إطلاق برامج مكافآت شاملة أثناء جمع والاستفادة من بيانات الطرف الأول والصفر التي تم إنشاؤها بواسطة محرك التخصيص الخاص بها. تجمع Zinrelo بين التكنولوجيا وتحليلات البيانات العميقة والاستشارات الإستراتيجية المستمرة لفتح أبعاد متعددة للولاء، بما في ذلك المعاملات والاجتماعية والدعوة والمشاركة والسلوكية والعاطفية. عملت Zinrelo مع الآلاف من العلامات التجارية على مستوى العالم على مدار الـ 14 عامًا الماضية. تضمن شبكة شركائنا العالمية المتطورة والابتكارات التكنولوجية والمعلومات المستندة إلى البيانات أن يكون برنامج الولاء الخاص بك استراتيجيًا وفريدًا وقائمًا على النتائج.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإحالات والخصومات وبرامج الولاء وحملات الهدايا مثلما يفعل عمالقة التجارة الإلكترونية، ولكن بجزء بسيط من التكلفة. يقدم Voucherify محرك قواعد مرنًا لتعزيز معدلات التحويل والاحتفاظ دون استهلاك ميزانية الترويج. لقد اكتسبنا ثقة أكثر من 250 عميلًا (من بينهم Clorox، أو Pomelo، أو ABInBev، أو OVO Energy، أو SIG Combibloc، أو DB Schenker، أو Woowa Brothers، أو Bellroy، أو Bloomberg).
Fivestars
fivestars.com
Fivestars عبارة عن منصة دفع وتسويق شاملة تجمع بين التكنولوجيا سهلة الاستخدام والمكافآت والعروض الترويجية القابلة للتخصيص والأتمتة.
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