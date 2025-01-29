برامج إدارة الولاء - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

Talkable

talkable.com

تعمل تقنية التسويق الخاصة بـ Talkable على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من اكتساب العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم من خلال برامج الإحالة وتسويق الولاء. باعتبارها حلاً أحادي المصدر لاحتياجات تسويق الإحالة وتسويق الولاء، فإن العلامات التجارية قادرة على إنشاء تجارب مستخدم سلسة مصممة لزيادة التفاعل مع العلامة التجارية وبناء تقارب العلامة التجارية. بالنسبة لحلول الإحالة والولاء، توفر Talkable إمكانات تقسيم شاملة ومجموعة اختبار A/B مدمجة وأفضل معلومات لمنع الاحتيال في فئتها. إن Talkable هو أكثر من مجرد حل تكنولوجي، فنحن أيضًا شريكك. على هذا النحو، يتمتع كل عميل بفريق متخصص من الخبراء الذين سيقومون بوضع إستراتيجيات جميع حملاتك وتصورها وإنشائها ونشرها وتحسينها. سيكون فريق نجاح العملاء بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك لتصميم برامج الإحالة والولاء التي تتجاوز توقعاتك. يعتبر Talkable هو الأنسب للعلامات التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 4 ملايين دولار. يرى عملاؤها من المؤسسات في المتوسط ​​عائد استثمار يصل إلى 52 ضعفًا من برامج الإحالة الخاصة بهم. تُستخدم حلول Talkable التسويقية من أجل: * تحديد العملاء الأكثر قيمة واستهدافهم ومكافأتهم من خلال تحليل البيانات المتعمق. * اكتساب العملاء ذوي القيمة الأعلى والاحتفاظ بهم بتكلفة منخفضة * زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات تأسست شركة Talkable في عام 2009 وكانت رائدة في مجال القدرة على التتبع رقميًا لمدى انتشار التسويق الشفهي والذي أدى في النهاية إلى إنشاء التسويق بالإحالة. واليوم، تقوم شركة Talkable بتطوير وتنفيذ استراتيجيات نمو طويلة المدى تستهدف اكتساب عملاء جدد، وزيادة الاحتفاظ بهم، وزيادة القيمة الدائمة، وكل ذلك بتكلفة اكتساب أقل بكثير من القنوات التسويقية الأخرى.