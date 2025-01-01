متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة الولاء - التطبيقات الأكثر شعبية - نيبال
يمكّن برنامج إدارة الولاء المؤسسات من إنشاء مبادرات ولاء العملاء والإشراف عليها وتقييمها. تعمل هذه الأدوات على تمكين الشركات من التعرف على العملاء المتكررين والعملاء المتكررين المحتملين، مما يسهل توفير الحوافز مثل الخصومات أو نقاط المكافأة لتشجيع عودتهم. يتم اعتماد برامج إدارة الولاء بشكل أساسي من قبل شركات الأعمال إلى المستهلكين (B2C) العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة، وهي بمثابة أصل قيم لفرق التسويق. تستفيد هذه الفرق من البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وتحسين المبيعات المتكررة، وزيادة القيمة الإجمالية لعمر العميل (CLV).
إرسال تطبيق جديد
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على ت...
Fivestars
fivestars.com
Fivestars عبارة عن منصة دفع وتسويق شاملة تجمع بين التكنولوجيا سهلة الاستخدام والمكافآت والعروض الترويجية القابلة للتخصيص والأتمتة.
Talkable
talkable.com
تعمل تقنية التسويق الخاصة بـ Talkable على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من اكتساب العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم من خلال برامج الإحالة وتسويق الولاء. باعتبارها حلاً أحادي المصدر لاحتياجات تسويق الإحالة وتسويق الولاء، فإن العلامات التجارية قادرة على إنشاء تجارب مستخدم سلسة مصم...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
Smile.io
smile.io
Smile.io هي أكبر منصة ولاء في العالم، حيث توفر برامج مكافآت سهلة الاستخدام تساعد على توسيع نطاق العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتحويل المبيعات لمرة واحدة إلى عملاء مخلصين متكررين. تستخدم أكثر من 100000 علامة تجارية نقاط الابتسامة والإحالة وبرامج VIP لتعظيم جهود الاستحواذ الخاصة بها وتحويل مشت...
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع ...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage عبارة عن منصة ولاء رقمية تعمل على تبسيط عملية التسويق للشركات الصغيرة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة وتنمية أعمالك.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked عبارة عن منصة ألعاب لإنشاء عروض ترويجية تفاعلية لزيادة جذب العملاء المحتملين ومكافأة وتحفيز فرق المبيعات وبناء ولاء العملاء. تحويل العملاء المتوقعين إلى مؤثرين صغار. قم بإشراك جمهورك وتحفيزهم من خلال الحملات والعروض الترويجية المخصصة بغض النظر عن القناة. أنشئ عملاء محتملين ذوي جودة عالية، و...
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
Giftbit
giftbit.com
Giftbit عبارة عن منصة برمجية للمكافآت والحوافز سهلة الاستخدام تتيح لك شراء بطاقات الهدايا الرقمية وإرسالها وتتبعها. استخدم تطبيق الويب للإرسال بكميات كبيرة أو التكامل مباشرةً مع واجهة برمجة تطبيقات بطاقة الهدايا الخاصة بنا أو تشغيل العروض عبر Zapier لبرامج الولاء والحوافز والمكافآت الخاصة بك. يمكنك ...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
برنامج شركاء LoyaltyZen مخصص لوكالات التسويق وشركات البرمجيات. إذا كانت شركتك ترغب في تنفيذ برامج ولاء استثنائية، فيمكننا أن نكون الشريك المثالي! اتصل بنا لتصبح شريكا.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإح...
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...
Stamped
stamped.io
Stamped عبارة عن منصة أتمتة لتسويق التجارة الإلكترونية متعددة القنوات مصممة لتحسين اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم لتجار التجارة الإلكترونية. تم تصميم Stamped لتحقيق الموثوقية والنطاق، وهو يعمل على تمكين تجار التجزئة عبر الإنترنت من جميع الأحجام من الوصول إلى التكنولوجيا على مستوى المؤسسة لتسريع نمو ال...
inCust
incust.com
تقدم inCust منصة إدارة دورة حياة العميل التي تتيح لأي شركة جذب العملاء والاحتفاظ بهم، وبيع السلع المدفوعة مسبقًا، ومعالجة المدفوعات، وتحليل نشاط العملاء، والتواصل مع العملاء والمزيد. يستفيد تجار التجزئة من برامج الولاء الفردية، والكوبونات الرقمية، وبطاقات الهدايا، واشتراكات السلع والخدمات المدفوعة م...
Poket
poket.com
Poket هو برنامج ولاء متعدد الإمكانات حائز على جوائز يساعد الشركات على زيادة المبيعات المتكررة وجذب المزيد من العملاء الأوفياء الجدد. مع Poket، يمكن للتجار إعداد أي مجموعة من أنواع برامج الولاء المصممة لتناسب أعمالهم بغض النظر عن الصناعة التي يعملون فيها. تسمح المنصة للتجار بإدارة وتحرير برامج الولاء...
Lootly
lootly.io
Lootly عبارة عن منصة للولاء والمكافآت والإحالات ومنصة VIP تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على بناء علاقات رائعة مع عملائها. تعمل Lootly على تشغيل أكثر من 2000 برنامج مكافآت عالمي وتخدم ملايين النقاط والعملاء - يوميًا. يجعل Lootly من السهل إطلاق برنامج الولاء الخاص بك في دقائق معدودة. في ...
Paylode
paylode.com
Paylode هي منصة امتيازات العملاء للشركات التي ترغب في إطلاق برنامج امتيازات العملاء الجذاب للغاية بسرعة. يمكّن Paylode الشركات من توفير برنامج امتيازات شامل لعملائها في جزء صغير من الوقت والتكلفة التي يتطلبها إنشاء برنامج داخل الشركة. يشبه Paylode وجود فريق شراكات كامل في ركنك. نحن نقوم بفحص الآلاف ...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz عبارة عن منصة ولاء للشركات الصغيرة والمتوسطة، مصممة للوكالات. لقد قمنا برقمنة جميع العروض الترويجية المطبوعة ونوفر قناة إشعارات مجانية للشركات. ويساعد ذلك على زيادة معدل الاحتفاظ بالأفراد والإيرادات وقاعدة العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة. يساعد حساب الموزع ذو العلامة البيضاء في الح...
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. بفضل برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper وAWA...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برام...
Marsello
marsello.com
Marsello هو الحل التسويقي الكامل الذي يحتوي على كل ما تحتاجه لبناء علاقات مربحة مع العملاء. الولاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة التسويق، والجدولة الاجتماعية، والمراجعات، وتعليقات العملاء، والمزيد. قم بتوصيل بيانات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتتبع المبيعات مقابل...
Paystone
paystone.com
البرمجيات ومعالجة الدفع لتنمية أعمالك. نحن نجمع بين برامج مشاركة العملاء ومعالجة الدفع لنمنحك المزيد من الفرص لتنمية أعمالك مع كل معاملة.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral هو برنامج بسيط لولاء العملاء، يتتبع التسويق التقليدي بالإضافة إلى جهود التسويق الرقمي.
Shopuddy
shopuddy.com
تمكين الشركات الصغيرة من إصدار بطاقات وقسائم مكافآت رقمية لعملاء Apple Wallet وGoogle Wallet. يمكن للعلامات التجارية نشر جميع أنواع برامج الولاء بسرعة لتعزيز عملائها العائدين، وزيادة مستوى ولاء العملاء وزيادة حصة محفظتك من المحفظة.
Propello
propello.com
برنامج ولاء العملاء السريع القائم على العلامة البيضاء والقائمة على المكافآت. يحفز المشاركة، ويقلل من الاضطراب، ويحسن التحويل، ويولد تدفقات إيرادات جديدة ويزيد من القيمة الدائمة للعميل.
Nector
nector.io
يعد تطبيق الولاء Nector أداة قيمة للشركات لتعزيز ولاء العملاء، وزيادة عمليات الشراء المتكررة، واكتساب عملاء جدد، وجمع الأفكار، وتبسيط العمليات. من خلال تنفيذ برامج الولاء الشخصية، يمكن للشركات تحفيز عمليات الشراء المتكررة وخلق شعور بالقيمة للعملاء. تساعد ميزة الإحالة الشركات على الاستفادة من شبكات ا...
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم Loyalzoo نظامًا قائمًا على الاشتراك وبأسعار معقولة للسماح لتجار التجزئة من أي حجم بتشغيل برنامج الولاء الخاص بهم داخل المتجر. Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم ...
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes عبارة عن منصة لتجربة المتسوقين، تمكن تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من التفاعل ديناميكيًا مع المتسوقين. يمكن لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية استخدام SiteVibes لجمع مراجعات المنتجات الأصلية، وإنشاء برنامج ولاء، وجعل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من Instagram قابلاً للتسو...
O4S
o4s.io
O4S عبارة عن منصة تقنية تُحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات التي يقودها التوزيع مع شركاء القنوات. من خلال الحلول المتطورة والنهج القائم على البيانات، تعمل O4S على تمكين الشركات من استهداف وتحفيز شركاء القنوات ذوي الأداء العالي بدقة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز الشراكات الدائمة.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo عبارة عن منصة ولاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي قائمة على SaaS على مستوى المؤسسات وتساعد العلامات التجارية على إطلاق برامج مكافآت شاملة أثناء جمع والاستفادة من بيانات الطرف الأول والصفر التي تم إنشاؤها بواسطة محرك التخصيص الخاص بها. تجمع Zinrelo بين التكنولوجيا وتحليلات البيانات العميقة والاستشا...
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدع...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
العلاقات التي تتجاوز النقاط والمكافآت. اسمح لعملائك الحاليين بتنمية أعمالك نيابةً عنك. كيف؟ استخدم LoyaltyLion لإنشاء برنامج ولاء يتجاوز النقاط والمكافآت، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عمر العميل واكتساب فعال من حيث التكلفة من خلال علاقات أفضل مع العملاء.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue هو مدير ولاء قوي ومؤتمت بالكامل يعتني بعملائك بينما تعتني أنت بأعمالك. تم تصميم Glue خصيصًا لمساعدة أصحاب الأعمال المحليين على زيادة قاعدة عملائهم وإيراداتهم والحفاظ عليها.
Uniqodo
uniqodo.com
تتمثل مهمة Uniqodo في إعادة تعريف العروض الترويجية باعتبارها المحفز لتحقيق نتائج أكبر وأفضل. نحن نتصدر فئة جديدة من تجربة العملاء؛ حل تحديات الترويج عبر دورة حياة العميل بأكملها والتي نطلق عليها اسم PromotionX. من خلال الجمع بين أداء العروض الترويجية المتقدمة وتجربة العملاء الرائعة لزيادة التحويل وا...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage عبارة عن منصة ولاء رقمية تعمل على تبسيط عملية التسويق للشركات الصغيرة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة وتنمية أعمالك.
NeoCurrency
neocurrency.com
تقوم NeoCurrency بتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمكافآت رقمية من كتالوج فريد يضم أفضل العلامات التجارية والخيارات المدفوعة مسبقًا وغيرها من الخيارات الشبيهة بالنقد في 24 عملة مختلفة في 36 دولة. NeoCurrency هي شركة مستقلة مقرها الولايات المتحدة تقدم مكافآت وجوائز رقمية للترقيات وبرامج الولاء وأب...
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
تساعد LoyaltyPlant الشركات غير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم على إنشاء اتصالات مفيدة مع عملائها. توفر منصة الملكية الخاصة بها نظامًا قويًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقًا ذو علامة بيضاء وتكاملًا لنقاط البيع (POS).
Loyale
loyale.io
Loyale عبارة عن منصة لولاء العملاء قائمة على السحابة وتقدم خطط مكافآت وأدوات تسويق للشركات. يمكن أن يتكامل مع المكدس الحالي مثل Shopify وWooCommerce وLightspeed وMailchimp والمزيد لأتمتة سير العمل. يقدم البرنامج ميزات متقدمة مثل النقاط والمكافآت والكوبونات وبطاقات الهدايا ونماذج التعليقات والبطاقات ...
Ackroo
ackroo.com
من خلال توحيد البائعين والصناعة، توفر Akroo حلول التسويق والدفع ونقاط البيع للتجار من جميع الأحجام. تساعد منصة التسويق السحابية ذاتية الخدمة والمعتمدة على البيانات من Akroo التجار في المتجر والعمليات عبر الإنترنت وإدارة الولاء وبطاقات الهدايا والمعاملات الترويجية في نقطة البيع من أجل جذب عملائهم وإش...
99minds
99minds.io
99minds هو حل شامل لمشاركة العملاء واكتسابهم والاحتفاظ بهم. نحن عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات للتجارة الإلكترونية وداخل المتجر تتطلب معالجة وإدارة بطاقات الهدايا، وبرامج الولاء والمكافآت، والكوبونات، وحلول الإحالة. أفضل ما في 99minds هو منصة تسويق سهلة الاستخدام، وقابلة للتوصيل والتشغيل، ...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty هو تطبيق الويب الرائد عالميًا لإنشاء وإدارة بطاقات الطوابع الرقمية لـ Apple وGoogle Wallet. صمم بطاقاتك عبر الإنترنت، وأرسل رسائل الدفع إلى العملاء، والتقط سجل المعاملات، واعرض رؤى العملاء. ليست هناك حاجة إلى معرفة تقنية، ولا حاجة إلى لمس نقطة البيع الخاصة بك، ولا يلزم تطوير التطبيق.
Gameball
gameball.co
Gameball عبارة عن منصة تسويق للولاء واللعب مصممة لتحويل الزائرين والمشترين العرضيين إلى عملاء مخلصين مدى الحياة. تمكين تجارب الهاتف المحمول أولاً من خلال برامج الولاء المفعمة بالألعاب والمصممة للاحتفاظ بقاعدة العملاء وتنميتها.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
قم بتعزيز ولاء العملاء والنمو باستخدام Kangaroo Rewards، وهو محرك ولاء رائد متعدد القنوات موثوق به من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات Fortune 500. صمم تفاعلًا مخصصًا للغاية باستخدام المكافآت المستهدفة والتسويق الآلي والتطبيق الذي يحمل علامتك التجارية الخاصة. شاهد ارتفاع متوسط قيم ال...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكاف...
Perkville
perkville.com
يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكن...
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
قم بتعزيز ولاء العملاء والنمو باستخدام Kangaroo Rewards، وهو محرك ولاء رائد متعدد القنوات موثوق به من قبل الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات Fortune 500. صمم تفاعلًا مخصصًا للغاية باستخدام المكافآت المستهدفة والتسويق الآلي والتطبيق الذي يحمل علامتك التجارية الخاصة. شاهد ارتفاع متوسط قيم ال...
TapMango Merchant
tapmango.com
منصة بسيطة ولكنها قوية للاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم. قم ببناء برنامج المكافآت الخاص بك.
TapMango Customer
tapmango.com
تعمل TapMango على تقوية العلاقات من خلال توفير منصة مشاركة العملاء التي تقدم حلولاً مبتكرة للشركات من خلال برنامج الولاء الخاص بها.