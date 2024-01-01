برامج إدارة الولاء - التطبيقات الأكثر شعبية - كولومبيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج إدارة الولاء المؤسسات من إنشاء مبادرات ولاء العملاء والإشراف عليها وتقييمها. تعمل هذه الأدوات على تمكين الشركات من التعرف على العملاء المتكررين والعملاء المتكررين المحتملين، مما يسهل توفير الحوافز مثل الخصومات أو نقاط المكافأة لتشجيع عودتهم. يتم اعتماد برامج إدارة الولاء بشكل أساسي من قبل شركات الأعمال إلى المستهلكين (B2C) العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسفر والضيافة، وهي بمثابة أصل قيم لفرق التسويق. تستفيد هذه الفرق من البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، وتحسين المبيعات المتكررة، وزيادة القيمة الإجمالية لعمر العميل (CLV).