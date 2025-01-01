متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج تحليل السجل
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج تحليل السجل - التطبيقات الأكثر شعبية

يسهل برنامج تحليل السجل توثيق وتحليل ملفات سجل التطبيق لكل من حفظ السجلات والرؤية الثاقبة. يعزز هذا البرنامج جمع السجلات ويوفر قواعد بيانات مركزية لتخزين البيانات. كما يتميز أيضًا بمكونات تحليلية، مثل لوحات المعلومات المعدة مسبقًا، والتي تساعد في تحديد أسباب الأحداث وتأثيراتها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأدوات بالاستعلام عن السجلات للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ. تعد إمكانات المراقبة جانبًا مهمًا من تحليل السجل، وغالبًا ما يتم تعزيزها عن طريق التعلم الآلي، مما يساعد على اكتشاف الحالات الشاذة في المستقبل والتنبؤ بها ومنعها. تستخدم الشركات هذه البيانات لفهم مشكلات الأداء ومعالجتها وتنفيذ استراتيجيات لمنع تكرارها، بهدف تحسين أداء التطبيق وموثوقيته في النهاية.

إرسال تطبيق جديد


Datadog

Datadog

datadoghq.com

DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.

New Relic

New Relic

newrelic.com

نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات السجل، توفر أدوات التواصل واستكشاف الأخطاء في البيئات السحابية مع دعم خاصية الأمان.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext هو تطبيق لمراقبة البنية التحتية والأداء وإدارة السجلات. يوفر أدوات لرصد المستخدمين وتحليل السجلات لتحسين البيئة التكنولوجية.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty هو منصة ويب تجمع بين Nginx وLuaJIT لتطوير تطبيقات ويب متطورة وقابلة للتطوير ومعالجة الطلبات الديناميكية.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault أداة لمراقبة أجهزة إنترنت الأشياء؛ تجمع بيانات التصحيح والمقاييس، تدير تحديثات OTA، وتدعم أجهزة Linux وAndroid وMCU.

Middleware

Middleware

middleware.io

Middleware هو منصة لمراقبة السحابة في الوقت الحقيقي، تجمع جميع المقاييس والسجلات والمراقبة في خط زمني موحد لتسهيل اكتشاف المشكلات وحلها.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo هو منصة لتحليل السجل وإدارة البيانات، تجمع وتعيد توزيع البيانات في الوقت الفعلي لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمين.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix هو منصة لمراقبة وتحليل السجلات والمقاييس وبيانات الأمان، مما يساعد المؤسسات في تحسين الأداء وتجربة المستخدم.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta تطبيق يتيح الكشف عن الشذوذ وحل مشكلات الإنتاج خلال دقائق عبر جمع وتحليل البيانات وتحسين الأداء.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot تطبيق لتحليلات الأعمال يقوم بمراقبة البيانات واكتشاف الشذوذ وتوقع الأداء في الوقت الفعلي، ويساعد على تحسين التكاليف في البيئات السحابية.

Validato

Validato

validato.io

Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato هو تطبيق لمراقبة سلوك المستخدمين، يساعد الشركات على إدارة المخاطر وزيادة الإنتاجية من خلال تحليل البيانات وأنشطة المستخدمين.

Cribl

Cribl

cribl.io

تطبيق Cribl Stream هو منصة لمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي، تجمع وتصفّي البيانات من مصادر متعددة لإعادة توجيهها وتحسين إدارتها.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.