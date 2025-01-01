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يسهل برنامج تحليل السجل توثيق وتحليل ملفات سجل التطبيق لكل من حفظ السجلات والرؤية الثاقبة. يعزز هذا البرنامج جمع السجلات ويوفر قواعد بيانات مركزية لتخزين البيانات. كما يتميز أيضًا بمكونات تحليلية، مثل لوحات المعلومات المعدة مسبقًا، والتي تساعد في تحديد أسباب الأحداث وتأثيراتها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأدوات بالاستعلام عن السجلات للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ. تعد إمكانات المراقبة جانبًا مهمًا من تحليل السجل، وغالبًا ما يتم تعزيزها عن طريق التعلم الآلي، مما يساعد على اكتشاف الحالات الشاذة في المستقبل والتنبؤ بها ومنعها. تستخدم الشركات هذه البيانات لفهم مشكلات الأداء ومعالجتها وتنفيذ استراتيجيات لمنع تكرارها، بهدف تحسين أداء التطبيق وموثوقيته في النهاية.
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Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
New Relic
newrelic.com
نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.
Logz.io
logz.io
Logz.io هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات السجل، توفر أدوات التواصل واستكشاف الأخطاء في البيئات السحابية مع دعم خاصية الأمان.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
logit.io
logit.io
Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
Sematext
sematext.com
Sematext هو تطبيق لمراقبة البنية التحتية والأداء وإدارة السجلات. يوفر أدوات لرصد المستخدمين وتحليل السجلات لتحسين البيئة التكنولوجية.
OpenResty
openresty.com
OpenResty هو منصة ويب تجمع بين Nginx وLuaJIT لتطوير تطبيقات ويب متطورة وقابلة للتطوير ومعالجة الطلبات الديناميكية.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo هو منصة لتحليل السجل وإدارة البيانات، تجمع وتعيد توزيع البيانات في الوقت الفعلي لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمين.
Memfault
memfault.com
Memfault أداة لمراقبة أجهزة إنترنت الأشياء؛ تجمع بيانات التصحيح والمقاييس، تدير تحديثات OTA، وتدعم أجهزة Linux وAndroid وMCU.
Middleware
middleware.io
Middleware هو منصة لمراقبة السحابة في الوقت الحقيقي، تجمع جميع المقاييس والسجلات والمراقبة في خط زمني موحد لتسهيل اكتشاف المشكلات وحلها.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix هو منصة لمراقبة وتحليل السجلات والمقاييس وبيانات الأمان، مما يساعد المؤسسات في تحسين الأداء وتجربة المستخدم.
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta تطبيق يتيح الكشف عن الشذوذ وحل مشكلات الإنتاج خلال دقائق عبر جمع وتحليل البيانات وتحسين الأداء.
Anodot
anodot.com
Anodot تطبيق لتحليلات الأعمال يقوم بمراقبة البيانات واكتشاف الشذوذ وتوقع الأداء في الوقت الفعلي، ويساعد على تحسين التكاليف في البيئات السحابية.
Validato
validato.io
Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.
Veriato
veriato.com
Veriato هو تطبيق لمراقبة سلوك المستخدمين، يساعد الشركات على إدارة المخاطر وزيادة الإنتاجية من خلال تحليل البيانات وأنشطة المستخدمين.
Cribl
cribl.io
تطبيق Cribl Stream هو منصة لمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي، تجمع وتصفّي البيانات من مصادر متعددة لإعادة توجيهها وتحسين إدارتها.
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