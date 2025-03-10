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برنامج تحليل السجل
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برنامج تحليل السجل - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يسهل برنامج تحليل السجل توثيق وتحليل ملفات سجل التطبيق لكل من حفظ السجلات والرؤية الثاقبة. يعزز هذا البرنامج جمع السجلات ويوفر قواعد بيانات مركزية لتخزين البيانات. كما يتميز أيضًا بمكونات تحليلية، مثل لوحات المعلومات المعدة مسبقًا، والتي تساعد في تحديد أسباب الأحداث وتأثيراتها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأدوات بالاستعلام عن السجلات للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ. تعد إمكانات المراقبة جانبًا مهمًا من تحليل السجل، وغالبًا ما يتم تعزيزها عن طريق التعلم الآلي، مما يساعد على اكتشاف الحالات الشاذة في المستقبل والتنبؤ بها ومنعها. تستخدم الشركات هذه البيانات لفهم مشكلات الأداء ومعالجتها وتنفيذ استراتيجيات لمنع تكرارها، بهدف تحسين أداء التطبيق وموثوقيته في النهاية.

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Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext هو تطبيق لمراقبة البنية التحتية والأداء وإدارة السجلات. يوفر أدوات لرصد المستخدمين وتحليل السجلات لتحسين البيئة التكنولوجية.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

اكتشف كل حالة شاذة وحل مشكلات الإنتاج في دقائق. في الماضي، كان الحفاظ على تشغيل تطبيقاتك يعني تحديد أجهزة عرض لكل مشكلة محتملة.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.

Validato

Validato

validato.io

Validato عبارة عن منصة مستمرة للتحقق من الأمان تستخدم الاستخدام الآمن في عمليات محاكاة الاختراق والهجوم في الإنتاج، ومحاكاة أساليب الهجوم السيبراني الهجومية لاختبار تكوينات التحكم الأمني ​​والتحقق من صحتها.

Veriato

Veriato

veriato.com

أعادت Veriato اختراع الفئة التي أنشأتها، وذلك باستخدام تحليلات سلوك المستخدم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على منع المخاطر وزيادة الإنتاجية في بيئاتها البعيدة والمختلطة وداخل المكاتب. تقدم منصة Veriato حلولاً لإدارة المخاطر الداخلية (IRM)، والتحليلات السلوكية، ومراقبة نشاط المستخدم (UAM)، ومنع فقدان البيانات (DLP) في منصة واحدة قوية. توفر Veriato المراقبة والتنبيهات وإعداد التقارير ولقطات الشاشة، مما يسمح للعملاء بالتنبؤ والاستباقية بدلاً من التفاعل والانتقاد في مجال الأمن السيبراني. تساعد المنصة الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية على أن تصبح أكثر مشاركة وإنتاجية وأمانًا.

Middleware

Middleware

middleware.io

تعد البرامج الوسيطة عبارة عن نظام أساسي لإمكانية المراقبة السحابية في الوقت الفعلي لجمع جميع المقاييس والسجلات والتتبعات في جدول زمني موحد لتصحيح المشكلات بشكل أسرع. فهو يساعدك على إلغاء عزل بياناتك ورؤيتك من جميع حاوياتك، ويمكّن المطورين وDevOps من تحديد الأسباب الجذرية وحل المشكلات في الوقت الفعلي. تستخدم الشركات من جميع الأحجام منصتنا لتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين تجربة المستخدم. العروض الرئيسية > المراقبة في الوقت الفعلي > مراقبة السجل > APM والتتبعات > لوحة معلومات موحدة لعرض جميع البيانات مثل المقاييس والسجلات والتتبعات في مكان واحد. > التنبيهات والإشعارات > تحليل السبب الجذري > فعالة من حيث التكلفة > أمن البيانات وحمايتها

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty هو منصة ويب تجمع بين Nginx وLuaJIT لتطوير تطبيقات ويب متطورة وقابلة للتطوير ومعالجة الطلبات الديناميكية.

Cribl

Cribl

cribl.io

Cribl Stream عبارة عن منصة لإمكانية المراقبة وتدفق البيانات للمعالجة في الوقت الفعلي للسجلات والمقاييس والتتبعات وبيانات إمكانية المراقبة التي تمكن فرق Itops/SRE/SecOps/O11y من جمع البيانات التي يريدونها، وتشكيل البيانات بالتنسيقات التي يحتاجون إليها وتوجيه البيانات أينما يريدونها، وإعادة تشغيل البيانات عند الطلب؛ وبالتالي تمكين العملاء من مراقبة المزيد وإنفاق أقل، والحصول على الاختيار والمرونة، وتوفير التحكم في بياناتهم. احصل على تدفق البيانات الصحيح إلى الوجهات الصحيحة، بالتنسيقات الصحيحة، في الوقت المناسب.

Anodot

Anodot

anodot.com

تعد منصة التحليلات المعززة من Anodot هي الجيل التالي في ذكاء الأعمال. يحدد Anodot بشكل استباقي حوادث العمل ذات الأهمية للإيرادات، ويوصي بالإجراءات، ويقوم بأتمتة عملية المعالجة في الوقت الفعلي. تتجاوز تقنية Anodot الحاصلة على براءة اختراع تصور البيانات من خلال التحليل المستمر وربط مقاييس الأعمال والتنبيهات والتنبؤات في سياقها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقوم تحليلات Anodot المعززة بتنبيه الشركات بشكل استباقي إلى حوادث العمل الحرجة للإيرادات وأتمتة معالجتها في الوقت الفعلي. يوفر حل التكاليف السحابية الخاص بالشركة مراقبة وتنبؤًا دقيقًا بالإضافة إلى توصيات التوفير التي تخفض ما يصل إلى 40% من الإنفاق السحابي السنوي. تستفيد شركات Fortune 500 من Anodot لإدارة تكاليف السحابة وAnodot لمعلومات الدفع للمساعدة في تقليل الهدر السحابي وحماية تدفقات الإيرادات. ينتشر فريقنا في عدة قارات، ويقع مقرنا الرئيسي في الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضم وحدات أعمال مخصصة للخدمات الرقمية والمالية والاتصالات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.anodot.com أو تابعنا على LinkedIn وTwitter.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix هو منصة لمراقبة وتحليل السجلات والمقاييس وبيانات الأمان، مما يساعد المؤسسات في تحسين الأداء وتجربة المستخدم.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.

New Relic

New Relic

newrelic.com

نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault هي أداة مراقبة للأجهزة المدمجة. قم تلقائيًا بجمع بيانات تصحيح الأخطاء والأعطال الشاملة ومقاييس الصحة والأداء الهامة بمجرد نشر أجهزتك في الميدان. تتيح لك Memfault أيضًا إدارة توزيع تحديثات OTA لأسطولك من خلال عملية خاضعة للتحكم وقابلة للتكرار ومنخفضة المخاطر. يدعم Memfault أي جهاز مضمن يعمل بنظام التشغيل Linux وAndroid وMCU الذي يعمل بنظام RTOS أو المعدن العاري.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات السجل، توفر أدوات التواصل واستكشاف الأخطاء في البيئات السحابية مع دعم خاصية الأمان.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo هو منصة لتحليل السجل وإدارة البيانات، تجمع وتعيد توزيع البيانات في الوقت الفعلي لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للمستخدمين.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.

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برنامج تحليل السجل - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان - WebCatalog