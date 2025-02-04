برنامج تحليل السجل - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

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يسهل برنامج تحليل السجل توثيق وتحليل ملفات سجل التطبيق لكل من حفظ السجلات والرؤية الثاقبة. يعزز هذا البرنامج جمع السجلات ويوفر قواعد بيانات مركزية لتخزين البيانات. كما يتميز أيضًا بمكونات تحليلية، مثل لوحات المعلومات المعدة مسبقًا، والتي تساعد في تحديد أسباب الأحداث وتأثيراتها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأدوات بالاستعلام عن السجلات للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ. تعد إمكانات المراقبة جانبًا مهمًا من تحليل السجل، وغالبًا ما يتم تعزيزها عن طريق التعلم الآلي، مما يساعد على اكتشاف الحالات الشاذة في المستقبل والتنبؤ بها ومنعها. تستخدم الشركات هذه البيانات لفهم مشكلات الأداء ومعالجتها وتنفيذ استراتيجيات لمنع تكرارها، بهدف تحسين أداء التطبيق وموثوقيته في النهاية.
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Sematext
sematext.com
Sematext Cloud عبارة عن منصة مبتكرة وموحدة تحتوي على حلول متكاملة لمراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات ومراقبة المستخدم الحقيقي والمراقبة الاصطناعية لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا بأكملها. يتم استخدامه من قبل المؤسسات من جميع الأحجام وعبر مجموعة واسعة من الصناعات، بهدف تعزيز التعاون بين فرق الهندسة والأعمال، وتقليل وقت تحليل السبب الجذري، وفهم سلوك المستخدم وتتبع مقاييس الأعمال الرئيسية.
Edge Delta
edgedelta.com
اكتشف كل حالة شاذة وحل مشكلات الإنتاج في دقائق. في الماضي، كان الحفاظ على تشغيل تطبيقاتك يعني تحديد أجهزة عرض لكل مشكلة محتملة.
Better Stack
betterstack.com
يتيح لك Better Stack رؤية ما بداخل أي مكدس، وتصحيح أي مشكلة، وحل أي حادث. تصور مجموعتك بأكملها، وقم بتجميع كل سجلاتك في بيانات منظمة، واستعلام عن كل شيء مثل قاعدة بيانات واحدة باستخدام SQL. مراقبة كل شيء من المواقع إلى الخوادم. قم بجدولة عمليات التناوب عند الطلب، واحصل على تنبيهات قابلة للتنفيذ، وحل الحوادث بشكل أسرع من أي وقت مضى. تم تصميمه ليناسب سير عملك من خلال أكثر من 100 عملية تكامل.
Validato
validato.io
Validato عبارة عن منصة مستمرة للتحقق من الأمان تستخدم الاستخدام الآمن في عمليات محاكاة الاختراق والهجوم في الإنتاج، ومحاكاة أساليب الهجوم السيبراني الهجومية لاختبار تكوينات التحكم الأمني والتحقق من صحتها.
Veriato
veriato.com
أعادت Veriato اختراع الفئة التي أنشأتها، وذلك باستخدام تحليلات سلوك المستخدم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على منع المخاطر وزيادة الإنتاجية في بيئاتها البعيدة والمختلطة وداخل المكاتب. تقدم منصة Veriato حلولاً لإدارة المخاطر الداخلية (IRM)، والتحليلات السلوكية، ومراقبة نشاط المستخدم (UAM)، ومنع فقدان البيانات (DLP) في منصة واحدة قوية. توفر Veriato المراقبة والتنبيهات وإعداد التقارير ولقطات الشاشة، مما يسمح للعملاء بالتنبؤ والاستباقية بدلاً من التفاعل والانتقاد في مجال الأمن السيبراني. تساعد المنصة الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية على أن تصبح أكثر مشاركة وإنتاجية وأمانًا.
Middleware
middleware.io
تعد البرامج الوسيطة عبارة عن نظام أساسي لإمكانية المراقبة السحابية في الوقت الفعلي لجمع جميع المقاييس والسجلات والتتبعات في جدول زمني موحد لتصحيح المشكلات بشكل أسرع. فهو يساعدك على إلغاء عزل بياناتك ورؤيتك من جميع حاوياتك، ويمكّن المطورين وDevOps من تحديد الأسباب الجذرية وحل المشكلات في الوقت الفعلي. تستخدم الشركات من جميع الأحجام منصتنا لتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين تجربة المستخدم. العروض الرئيسية > المراقبة في الوقت الفعلي > مراقبة السجل > APM والتتبعات > لوحة معلومات موحدة لعرض جميع البيانات مثل المقاييس والسجلات والتتبعات في مكان واحد. > التنبيهات والإشعارات > تحليل السبب الجذري > فعالة من حيث التكلفة > أمن البيانات وحمايتها
OpenResty
openresty.com
OpenResty عبارة عن منصة ويب متكاملة تدمج نواة Nginx القياسية وLuaJIT. وهو مصمم لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير وخدمات ويب وبوابات ويب ديناميكية.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream عبارة عن منصة لإمكانية المراقبة وتدفق البيانات للمعالجة في الوقت الفعلي للسجلات والمقاييس والتتبعات وبيانات إمكانية المراقبة التي تمكن فرق Itops/SRE/SecOps/O11y من جمع البيانات التي يريدونها، وتشكيل البيانات بالتنسيقات التي يحتاجون إليها وتوجيه البيانات أينما يريدونها، وإعادة تشغيل البيانات عند الطلب؛ وبالتالي تمكين العملاء من مراقبة المزيد وإنفاق أقل، والحصول على الاختيار والمرونة، وتوفير التحكم في بياناتهم. احصل على تدفق البيانات الصحيح إلى الوجهات الصحيحة، بالتنسيقات الصحيحة، في الوقت المناسب.
Anodot
anodot.com
تعد منصة التحليلات المعززة من Anodot هي الجيل التالي في ذكاء الأعمال. يحدد Anodot بشكل استباقي حوادث العمل ذات الأهمية للإيرادات، ويوصي بالإجراءات، ويقوم بأتمتة عملية المعالجة في الوقت الفعلي. تتجاوز تقنية Anodot الحاصلة على براءة اختراع تصور البيانات من خلال التحليل المستمر وربط مقاييس الأعمال والتنبيهات والتنبؤات في سياقها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقوم تحليلات Anodot المعززة بتنبيه الشركات بشكل استباقي إلى حوادث العمل الحرجة للإيرادات وأتمتة معالجتها في الوقت الفعلي. يوفر حل التكاليف السحابية الخاص بالشركة مراقبة وتنبؤًا دقيقًا بالإضافة إلى توصيات التوفير التي تخفض ما يصل إلى 40% من الإنفاق السحابي السنوي. تستفيد شركات Fortune 500 من Anodot لإدارة تكاليف السحابة وAnodot لمعلومات الدفع للمساعدة في تقليل الهدر السحابي وحماية تدفقات الإيرادات. ينتشر فريقنا في عدة قارات، ويقع مقرنا الرئيسي في الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضم وحدات أعمال مخصصة للخدمات الرقمية والمالية والاتصالات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.anodot.com أو تابعنا على LinkedIn وTwitter.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace موجود لجعل البرامج تعمل بشكل مثالي. تجمع منصتنا بين إمكانية المراقبة الواسعة والعميقة وأمن التطبيقات المستمر في وقت التشغيل مع AIOps المتقدم لتقديم الإجابات والأتمتة الذكية من البيانات. يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وأتمتتها، وتقديم البرامج بشكل أسرع وأكثر أمانًا، وضمان تجارب رقمية لا تشوبها شائبة.
SolarWinds
solarwinds.com
إن حزمة أساسيات مكتب المساعدة عبارة عن مزيج من مكتب مساعدة ويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بعد. فهي تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بعد لتكنولوجيا المعلومات. الميزات الرئيسية: • التذاكر المركزية وإدارة الحوادث • إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) مع الاكتشاف الآلي والمخزون المركزي • قاعدة معرفية مدمجة للخدمة الذاتية • إدارة تغيير تكنولوجيا المعلومات وسير عمل الموافقة القابلة للتخصيص • إعداد التقارير وتنبيهات اتفاقية مستوى الخدمة واستطلاعات العملاء • التحكم عن بعد في أنظمة Windows® وMac OS® X وLinux® • أدوات مدمجة لمراقبة النظام وعرض سجل الأحداث وتشخيص الشبكة دون بدء جلسة كاملة عن بعد • الوصول عن بعد لدعم المستخدمين النهائيين خارج جدار الحماية
Coralogix
coralogix.com
Coralogix عبارة عن نظام أساسي متكامل لقابلية المراقبة يوفر رؤى لا حصر لها للسجلات والمقاييس والتتبع وبيانات الأمان متى وأينما تحتاج إليها. يتم استخدام تقنية Streama© الفريدة لتحليل بيانات إمكانية المراقبة أثناء البث دون الاعتماد على الفهرسة، مما يعني أن بياناتك - كلها - تُعلم منتجك وعملياتك وأعمالك. تقوم المكونات الموجودة داخل الدفق بتخزين حالة النظام لتوفير رؤى ذات حالة وتنبيه في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فهرسة البيانات - لذلك لا توجد أبدًا أي مقايضات لتحقيق إمكانية المراقبة. بمجرد استيعابها وتحليلها وإثرائها، تتم كتابة البيانات عن بعد إلى مجموعة أرشيف يتحكم فيها العميل. يمكن الاستعلام عن الأرشيف مباشرة في أي وقت، من واجهة مستخدم النظام الأساسي أو عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)، مما يمنح المستخدمين احتفاظًا لا نهائيًا مع التحكم الكامل في بياناتهم والوصول إليها. عرض بياناتك والاستعلام عنها من أي لوحة تحكم باستخدام أي صيغة. أكملت Coralogix بنجاح امتثالات الأمان والخصوصية ذات الصلة من قبل BDO بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وSOC 2، وPCI، وHIPAA، وISO 27001/27701.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. هي شركة لتحليل بيانات الآلة قائمة على السحابة وتركز على الأمان والعمليات وحالات استخدام ذكاء الأعمال. فهو يوفر خدمات إدارة السجلات والتحليلات التي تستفيد من البيانات الضخمة التي تم إنشاؤها آليًا لتقديم رؤى تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي. يقع المقر الرئيسي لشركة Sumo Logic في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، وقد تم تأسيسها في أبريل 2010 على يد كومار سوراب وكريستيان بيدجن المخضرمين في ArcSight، وقد تلقت تمويلًا من Accel Partners، وDFJ Growth، وGreylock Partners، وInstitutional Venture Partners، وSequoia Capital، وSapphire Ventures، وSutter Hill Ventures. والمستثمر الملاك شلومو كرامر، وBattery Ventures، وTiger Global Management، وFranklin Templeton. اعتبارًا من مايو 2019، جمعت الشركة تمويلًا من رأس المال الاستثماري يبلغ إجماليه 345 مليون دولار. في 17 سبتمبر 2020، ظهرت Sumo Logic لأول مرة في بورصة ناسداك في طرحها العام الأولي كشركة عامة.
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرسوم البيانية والتقارير والتنبيهات ولوحات المعلومات والمرئيات. يتيح Splunk إمكانية الوصول إلى بيانات الجهاز عبر المؤسسة من خلال تحديد أنماط البيانات وتوفير المقاييس وتشخيص المشكلات وتوفير المعلومات الذكية للعمليات التجارية. Splunk هي تقنية أفقية تستخدم لإدارة التطبيقات والأمن والامتثال، بالإضافة إلى تحليلات الأعمال والويب. في الآونة الأخيرة، بدأت Splunk أيضًا في تطوير حلول التعلم الآلي والبيانات لـ BizOps.
New Relic
newrelic.com
مراقبة وتصحيح وتحسين المكدس بأكمله. New Relic هو المكان الذي تقوم فيه فرق التطوير والعمليات والأمن وفرق الأعمال بحل مشكلات أداء البرامج المتعلقة بالبيانات. New Relic هي شركة تكنولوجيا مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تعمل على تطوير برامج سحابية لمساعدة مالكي مواقع الويب والتطبيقات على تتبع أداء خدماتهم.
Memfault
memfault.com
Memfault هي أداة مراقبة للأجهزة المدمجة. قم تلقائيًا بجمع بيانات تصحيح الأخطاء والأعطال الشاملة ومقاييس الصحة والأداء الهامة بمجرد نشر أجهزتك في الميدان. تتيح لك Memfault أيضًا إدارة توزيع تحديثات OTA لأسطولك من خلال عملية خاضعة للتحكم وقابلة للتكرار ومنخفضة المخاطر. يدعم Memfault أي جهاز مضمن يعمل بنظام التشغيل Linux وAndroid وMCU الذي يعمل بنظام RTOS أو المعدن العاري.
Logz.io
logz.io
يساعد Logz.io الشركات السحابية الأصلية على مراقبة بيئتها وتأمينها. تعمل منصة Logz.io Open 360TM على تحويل إمكانية المراقبة من عبء عالي التكلفة ومنخفض القيمة إلى أداة تمكين عالية القيمة وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الجمع بين قدرات مفتوحة المصدر مألوفة وقوية وذات صلة وتوسيع نطاقها عبر السجلات والمقاييس و الآثار - تكملها المراقبة الأمنية في شكل SIEM القائم على السحابة. يمكن الآن للمطورين والمهندسين استخدام مجموعة متكاملة من إمكانية المراقبة السحابية الأصلية والمبنية على مصدر مفتوح قابل للتطوير وسهل الاستخدام باستخدام واجهة مستخدم واحدة ووكيل موحد - بتكلفة يستطيع أي شخص تحملها. أطلق العنان لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل استباقي، وتسليم المنتجات بشكل أسرع ومنصة SaaS لقابلية المراقبة المدعومة بالكامل، كل ذلك مع مضاعفة الكفاءات من حيث الوقت والتكلفة.
logit.io
logit.io
Logit.io عبارة عن منصة لإدارة السجلات يتم استخدامها عالميًا من قبل آلاف المستخدمين من مؤسسات القطاعين العام والخاص لإدارة Grafana وELK وOpen Distro. توفر المنصة أيضًا حلاً للمراقبة السحابية الكاملة ومراقبة البنية التحتية وتحليلات الأعمال. Logit.io حاصل أيضًا على شهادة ISO 27001 بالكامل ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo، المعروفة سابقًا باسم LogDNA، عبارة عن منصة للمراقبة لإدارة بياناتك واتخاذ الإجراءات بشأنها. فهو يستوعب بيانات السجل ويعالجها ويوجهها لتعزيز حالات استخدام التطبيقات على مستوى المؤسسة وتسليمها وأمانها وامتثالها.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Datadog
datadoghq.com
Datadog هي منصة المراقبة والأمن والتحليلات للمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأمن ومستخدمي الأعمال في عصر السحابة. تعمل منصة SaaS على دمج وأتمتة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا الكاملة لعملائنا. يتم استخدام Datadog من قبل المؤسسات من جميع الأحجام وعبر مجموعة واسعة من الصناعات لتمكين التحول الرقمي والانتقال السحابي، وتعزيز التعاون بين فرق التطوير والعمليات والأمن والأعمال، وتسريع وقت تسويق التطبيقات، وتقليل الوقت اللازم لحل المشكلات، وتأمين التطبيقات والبنية التحتية، وفهم سلوك المستخدم وتتبع مقاييس الأعمال الرئيسية.
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