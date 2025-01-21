برنامج تحليل السجل - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا

Coralogix

coralogix.com

Coralogix عبارة عن نظام أساسي متكامل لقابلية المراقبة يوفر رؤى لا حصر لها للسجلات والمقاييس والتتبع وبيانات الأمان متى وأينما تحتاج إليها. يتم استخدام تقنية Streama© الفريدة لتحليل بيانات إمكانية المراقبة أثناء البث دون الاعتماد على الفهرسة، مما يعني أن بياناتك - كلها - تُعلم منتجك وعملياتك وأعمالك. تقوم المكونات الموجودة داخل الدفق بتخزين حالة النظام لتوفير رؤى ذات حالة وتنبيه في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فهرسة البيانات - لذلك لا توجد أبدًا أي مقايضات لتحقيق إمكانية المراقبة. بمجرد استيعابها وتحليلها وإثرائها، تتم كتابة البيانات عن بعد إلى مجموعة أرشيف يتحكم فيها العميل. يمكن الاستعلام عن الأرشيف مباشرة في أي وقت، من واجهة مستخدم النظام الأساسي أو عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)، مما يمنح المستخدمين احتفاظًا لا نهائيًا مع التحكم الكامل في بياناتهم والوصول إليها. عرض بياناتك والاستعلام عنها من أي لوحة تحكم باستخدام أي صيغة. أكملت Coralogix بنجاح امتثالات الأمان والخصوصية ذات الصلة من قبل BDO بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وSOC 2، وPCI، وHIPAA، وISO 27001/27701.