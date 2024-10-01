الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج تحليل السجل - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة

يسهل برنامج تحليل السجل توثيق وتحليل ملفات سجل التطبيق لكل من حفظ السجلات والرؤية الثاقبة. يعزز هذا البرنامج جمع السجلات ويوفر قواعد بيانات مركزية لتخزين البيانات. كما يتميز أيضًا بمكونات تحليلية، مثل لوحات المعلومات المعدة مسبقًا، والتي تساعد في تحديد أسباب الأحداث وتأثيراتها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأدوات بالاستعلام عن السجلات للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ. تعد إمكانات المراقبة جانبًا مهمًا من تحليل السجل، وغالبًا ما يتم تعزيزها عن طريق التعلم الآلي، مما يساعد على اكتشاف الحالات الشاذة في المستقبل والتنبؤ بها ومنعها. تستخدم الشركات هذه البيانات لفهم مشكلات الأداء ومعالجتها وتنفيذ استراتيجيات لمنع تكرارها، بهدف تحسين أداء التطبيق وموثوقيته في النهاية.