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قد يكون لبرنامج معلومات الموقع وظائف مشابهة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية؛ ومع ذلك، فإنه يتميز بحقيقة أنه يمكن أن يستهلك مجموعات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي بدلاً من تقديم لقطة تاريخية للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام برمجيات تحديد المواقع من قبل محللي البيانات والعلماء، بدلاً من المساحين والمهندسين.
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Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.
Scribble Maps
scribblemaps.com
تطبيق Scribble Maps يسهل إنشاء خرائط وت annotating و تحليل البيانات. مناسب للفرق التي تدير خرائط متعددة ويسمح بالتعاون بين الأعضاء.
GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online هو برنامج سحابي لإنشاء ومشاركة خرائط الويب التفاعلية وتحليل البيانات الجغرافية.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هو منصة لتطوير التطبيقات تتيح إضافة ميزات جغرافية مثل الخرائط والتوجيه في الوقت الحقيقي، مع أدوات للمطورين وبيانات موقع شاملة.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
تطبيق IP GeoLocation يوفر معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي لعناوين IP، بما في ذلك الدولة والمدينة واللغة والوقت ومعلومات الأمان.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.
Nearmap
nearmap.com
LearMap منصة توفر صور جوية عالية الدقة وبيانات جغرافية، تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية.
TravelTime
traveltime.com
تطبيق TravelTime هو واجهة برمجة تطبيقات تحسب أوقات السفر بمختلف وسائل النقل إلى آلاف المواقع في غضون ميلي ثانية.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai يوفر بيانات حركة المرور على الأقدام لفهم أنماط الزيارة وتحليل سلوك العملاء، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.
Geo Targetly
geotargetly.com
تطبيق Geo Targetly يتيح للشركات استهداف زوار مواقعهم باستخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، من خلال توجيه المحتوى والإعلانات حسب الموقع.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO هو تطبيق يوفر معلومات مفصلة حول عناوين IP، بما في ذلك الموقع الجغرافي والبيانات التنظيمية، ويستخدم لتحليل البيانات وأمان الشبكة.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT هو منصة لإدارة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي، تدعم تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف المجالات.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
تطبيق GeoPostcodes يوفر بيانات دقيقة عن الرموز البريدية والحدود الجغرافية والمعلومات عن الشوارع لـ 247 دولة، مع تحديثات أسبوعية.
Radar
radar.com
تطبيق Radar يوفر بنية تحتية للموقع للمنتجات والخدمات باستخدام SDKs وAPIs لتوفير تجارب تعتمد على الموقع عبر ملايين الأجهزة.
Mapline
mapline.com
Mapline هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد الشركات على تصور البيانات جغرافياً، تتبع الحركة، وتحليل المعلومات من خلال أدوات متعددة.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI هو تطبيق لتحليل الصور الجوية والأقمار الصناعية، يتيح اكتشاف الكائنات ومراقبة التغيرات وتحديد الشذوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Alteryx
alteryx.com
ألتيركس هو منصة تحليل بيانات تسهل جمع وتنظيم وتحليل البيانات باستخدام أدوات بسيطة، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
MaxMind
maxmind.com
تقدم MaxMind أدوات لتحديد المواقع وكشف الاحتيال عبر الإنترنت، مما يساعد الشركات على تحسين الأمان وتحليل بيانات عملائها بدقة.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic هو منصة سحابية لإنشاء الخرائط التفاعلية وإدارة بيانات الموقع، تدعم المشاريع المجتمعية من خلال التعاون وتخصيص الخرائط.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هو تطبيق لرسم الخرائط الداخلية ثلاثية الأبعاد يوفر تجارب تنقل تفاعلية باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الحقيقي.
Nrby
nrby.com
نربى هو تطبيق يسهل التواصل بين الفرق الميدانية، مزود بمعلومات موقع قوية لمتابعة المشاريع وحالة العمل وسلامة العمال.
CARTO
carto.com
تطبيق CARTO يمكن Mastercard Advisors من تحويل بيانات معاملات بطاقات الائتمان إلى رؤى مكانية للعملاء في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات والقطاع العام.
Loqate
loqate.com
تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.
Smappen
smappen.com
سمابن هي أداة رسم خرائط على الإنترنت تساعد الشركات في تحقيق بحوث السوق من خلال تحليل المواقع والمنافسين وجمع بيانات سكانية.
Maptive
maptive.com
MAPTIVE هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد المستخدمين على إنشاء خرائط تفاعلية باستخدام بياناتهم، مع ميزات تسهل التعاون وتحليل المعلومات.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps هو منصة لتخطيط المواقع تعتمد على السحابة، تساعد الشركات على تحليل البيانات وفهم الأسواق والعملاء لتحسين خطط الشبكات.
xMap
xmap.ai
xMap هو تطبيق لتحليل البيانات الجغرافية يساعد المستخدمين في رسم الخرائط وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستندة إلى الموقع.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هو تطبيق قاعدة بيانات لتحليل البيانات الزمنية والمكانية، يدعم معالجة البيانات الضخمة والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink هي منصة تحليل بيانات جغرافية مكانية تساعد الشركات على فهم تأثير الموقع على أدائها وتحسين استراتيجياتها من خلال رؤى دقيقة.
Fielda
fielda.com
Fielda هو تطبيق لجمع البيانات وإدارة سير العمل في الأنشطة الميدانية، يساعد في الفحص والتركيب وجمع البيانات بشكل فعال.
Azira Allspark
azira.com
تطبيق أزيرا أولسبارك يوفر معلومات تسويقية لتحسين استهداف الجمهور وإدارة الحملات، ويقدم رؤى حول حركة الزبائن وأداء المواقع.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit هو API عالمي للتعريف الجغرافي يوفر إكمال عناوين سريعًا ودقيقًا، وتحديد مواقع المتاجر، وتعريفًا جغرافيًا ثنائي الاتجاه لتطبيقك.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP هو أداة لتحسين المواقع تساعد الشركات على التخطيط الاستراتيجي استنادًا إلى المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic هو منصة توفر بيانات دقيقة عن حركة المرور في المواقع الأوروبية، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية وتسويقية مدروسة.
Geokeo
geokeo.com
جيوكو هو تطبيق يعتمد على بيانات مفتوحة المصدر من مصادر متنوعة مثل OpenStreetMap لتحسين نتائج تحديد المواقع.
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io هو منصة ذكية لاختيار المواقع والتخطيط للمواقع، تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على بيانات الموقع المتنوعة.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder هو تطبيق للتحقق من صحة العناوين ومعالجة التعليمات البرمجية البريدية، يوفر أدوات للحد من الأخطاء وتحسين جودة البيانات.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene هو منصة لمساعدتك في اكتشاف وإدارة مراكز البيانات والخدمات السحابية، تسهل مقارنة الخيارات واختيار الحلول الملائمة لحاجات الشركات.
Azira Pinnacle
azira.com
تطبيق Azira Pinnacle يساعد في تحليل أداء المواقع ويقدم رؤى حول حركة الزوار وتحليل المنافسين لتحسين نتائج الأعمال.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint هو تطبيق يساعد الشركات على تحليل البيانات الجغرافية واتخاذ قرارات استراتيجية لتوسيع أعمالها وتحسين التخطيط.
Solvice
solvice.io
تطبيق Solvice هو منصة لأتمتة اتخاذ القرارات للمطورين، تساعد في تحسين تخطيط المسارات وجدولة الموارد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
intuizi
intuizi.com
تطبيق Intuizi يقدم حلاً برمجياً لتحليل البيانات وتحسين حملات الإعلام وزيادة العوائد المالية من الإنفاق الرقمي، بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات.
SiteZeus
sitezeus.com
تطبيق SiteZeus يساعد الشركات في اتخاذ قرارات موقعية مستنيرة من خلال تحليل البيانات السكانية وحركة المرور والمنافسة، مع أدوات لإدارة المشاريع والتوسع.
Combain
combain.com
تطبيق كومباين يتيح لك تحديد موقع الأجهزة المتصلة في الأماكن المغلقة والهواء الطلق باستخدام قاعدة بيانات عالمية لمعرفات الخلايا وبيانات الواي فاي.
IdealSpot
idealspot.com
تطبيق IdealSpot يجمع بيانات السوق ويحلل سلوك المستهلك لمساعدة العلامات التجارية في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات حول السوق الأمريكي.
GeoIQ
geoiq.ai
Geoiq هي منصة لتحليل المعلومات الجغرافية توفر رؤى من خلال بيانات المواقع للسماح باتخاذ قرارات مستنيرة في القطاعات المختلفة.
Zartico
zartico.com
تطبيق زارتيكو يوفر تحليلات بيانات دقيقة لصناعة السياحة، يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق وفهم سلوك الزوار لتحسين التجربة ونتائج الأعمال.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هو نظام لإدارة خدمات الاتصال، يسهل شراء وبيع الشبكات مع تقديم رؤى موثوقة وأتمتة عمليات الاقتباسات.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Zipscore.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وتخطيط المواقع، يوفر بيانات سكانية ورؤى لدعم اتخاذ القرارات التسويقية.
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