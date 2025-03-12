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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية

قد يكون لبرنامج معلومات الموقع وظائف مشابهة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية؛ ومع ذلك، فإنه يتميز بحقيقة أنه يمكن أن يستهلك مجموعات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي بدلاً من تقديم لقطة تاريخية للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام برمجيات تحديد المواقع من قبل محللي البيانات والعلماء، بدلاً من المساحين والمهندسين.