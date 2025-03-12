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برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية

قد يكون لبرنامج معلومات الموقع وظائف مشابهة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية؛ ومع ذلك، فإنه يتميز بحقيقة أنه يمكن أن يستهلك مجموعات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي بدلاً من تقديم لقطة تاريخية للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام برمجيات تحديد المواقع من قبل محللي البيانات والعلماء، بدلاً من المساحين والمهندسين.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

تطبيق Scribble Maps يسهل إنشاء خرائط وت annotating و تحليل البيانات. مناسب للفرق التي تدير خرائط متعددة ويسمح بالتعاون بين الأعضاء.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online هو برنامج سحابي لإنشاء ومشاركة خرائط الويب التفاعلية وتحليل البيانات الجغرافية.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox هو منصة لتطوير التطبيقات تتيح إضافة ميزات جغرافية مثل الخرائط والتوجيه في الوقت الحقيقي، مع أدوات للمطورين وبيانات موقع شاملة.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

تطبيق IP GeoLocation يوفر معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي لعناوين IP، بما في ذلك الدولة والمدينة واللغة والوقت ومعلومات الأمان.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

LearMap منصة توفر صور جوية عالية الدقة وبيانات جغرافية، تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

تطبيق TravelTime هو واجهة برمجة تطبيقات تحسب أوقات السفر بمختلف وسائل النقل إلى آلاف المواقع في غضون ميلي ثانية.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai يوفر بيانات حركة المرور على الأقدام لفهم أنماط الزيارة وتحليل سلوك العملاء، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

تطبيق Geo Targetly يتيح للشركات استهداف زوار مواقعهم باستخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، من خلال توجيه المحتوى والإعلانات حسب الموقع.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPINFO هو تطبيق يوفر معلومات مفصلة حول عناوين IP، بما في ذلك الموقع الجغرافي والبيانات التنظيمية، ويستخدم لتحليل البيانات وأمان الشبكة.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT هو منصة لإدارة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي، تدعم تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف المجالات.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

تطبيق GeoPostcodes يوفر بيانات دقيقة عن الرموز البريدية والحدود الجغرافية والمعلومات عن الشوارع لـ 247 دولة، مع تحديثات أسبوعية.

Radar

Radar

radar.com

تطبيق Radar يوفر بنية تحتية للموقع للمنتجات والخدمات باستخدام SDKs وAPIs لتوفير تجارب تعتمد على الموقع عبر ملايين الأجهزة.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد الشركات على تصور البيانات جغرافياً، تتبع الحركة، وتحليل المعلومات من خلال أدوات متعددة.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI هو تطبيق لتحليل الصور الجوية والأقمار الصناعية، يتيح اكتشاف الكائنات ومراقبة التغيرات وتحديد الشذوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

ألتيركس هو منصة تحليل بيانات تسهل جمع وتنظيم وتحليل البيانات باستخدام أدوات بسيطة، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

تقدم MaxMind أدوات لتحديد المواقع وكشف الاحتيال عبر الإنترنت، مما يساعد الشركات على تحسين الأمان وتحليل بيانات عملائها بدقة.

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic هو منصة سحابية لإنشاء الخرائط التفاعلية وإدارة بيانات الموقع، تدعم المشاريع المجتمعية من خلال التعاون وتخصيص الخرائط.

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin هو تطبيق لرسم الخرائط الداخلية ثلاثية الأبعاد يوفر تجارب تنقل تفاعلية باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الحقيقي.

Nrby

Nrby

nrby.com

نربى هو تطبيق يسهل التواصل بين الفرق الميدانية، مزود بمعلومات موقع قوية لمتابعة المشاريع وحالة العمل وسلامة العمال.

CARTO

CARTO

carto.com

تطبيق CARTO يمكن Mastercard Advisors من تحويل بيانات معاملات بطاقات الائتمان إلى رؤى مكانية للعملاء في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات والقطاع العام.

Loqate

Loqate

loqate.com

تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.

Smappen

Smappen

smappen.com

سمابن هي أداة رسم خرائط على الإنترنت تساعد الشركات في تحقيق بحوث السوق من خلال تحليل المواقع والمنافسين وجمع بيانات سكانية.

Maptive

Maptive

maptive.com

MAPTIVE هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد المستخدمين على إنشاء خرائط تفاعلية باستخدام بياناتهم، مع ميزات تسهل التعاون وتحليل المعلومات.

xMap

xMap

xmap.ai

xMap هو تطبيق لتحليل البيانات الجغرافية يساعد المستخدمين في رسم الخرائط وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستندة إلى الموقع.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps هو منصة لتخطيط المواقع تعتمد على السحابة، تساعد الشركات على تحليل البيانات وفهم الأسواق والعملاء لتحسين خطط الشبكات.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica هو تطبيق قاعدة بيانات لتحليل البيانات الزمنية والمكانية، يدعم معالجة البيانات الضخمة والتحليلات في الوقت الحقيقي.

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink هي منصة تحليل بيانات جغرافية مكانية تساعد الشركات على فهم تأثير الموقع على أدائها وتحسين استراتيجياتها من خلال رؤى دقيقة.

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda هو تطبيق لجمع البيانات وإدارة سير العمل في الأنشطة الميدانية، يساعد في الفحص والتركيب وجمع البيانات بشكل فعال.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

تطبيق أزيرا أولسبارك يوفر معلومات تسويقية لتحسين استهداف الجمهور وإدارة الحملات، ويقدم رؤى حول حركة الزبائن وأداء المواقع.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

PlaceKit هو API عالمي للتعريف الجغرافي يوفر إكمال عناوين سريعًا ودقيقًا، وتحديد مواقع المتاجر، وتعريفًا جغرافيًا ثنائي الاتجاه لتطبيقك.

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP هو أداة لتحسين المواقع تساعد الشركات على التخطيط الاستراتيجي استنادًا إلى المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic هو منصة توفر بيانات دقيقة عن حركة المرور في المواقع الأوروبية، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية وتسويقية مدروسة.

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

جيوكو هو تطبيق يعتمد على بيانات مفتوحة المصدر من مصادر متنوعة مثل OpenStreetMap لتحسين نتائج تحديد المواقع.

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Symaps.io هو منصة ذكية لاختيار المواقع والتخطيط للمواقع، تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على بيانات الموقع المتنوعة.

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder هو تطبيق للتحقق من صحة العناوين ومعالجة التعليمات البرمجية البريدية، يوفر أدوات للحد من الأخطاء وتحسين جودة البيانات.

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene هو منصة لمساعدتك في اكتشاف وإدارة مراكز البيانات والخدمات السحابية، تسهل مقارنة الخيارات واختيار الحلول الملائمة لحاجات الشركات.

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

تطبيق Azira Pinnacle يساعد في تحليل أداء المواقع ويقدم رؤى حول حركة الزوار وتحليل المنافسين لتحسين نتائج الأعمال.

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint هو تطبيق يساعد الشركات على تحليل البيانات الجغرافية واتخاذ قرارات استراتيجية لتوسيع أعمالها وتحسين التخطيط.

Solvice

Solvice

solvice.io

تطبيق Solvice هو منصة لأتمتة اتخاذ القرارات للمطورين، تساعد في تحسين تخطيط المسارات وجدولة الموارد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

intuizi

intuizi

intuizi.com

تطبيق Intuizi يقدم حلاً برمجياً لتحليل البيانات وتحسين حملات الإعلام وزيادة العوائد المالية من الإنفاق الرقمي، بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات.

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

تطبيق SiteZeus يساعد الشركات في اتخاذ قرارات موقعية مستنيرة من خلال تحليل البيانات السكانية وحركة المرور والمنافسة، مع أدوات لإدارة المشاريع والتوسع.

Combain

Combain

combain.com

تطبيق كومباين يتيح لك تحديد موقع الأجهزة المتصلة في الأماكن المغلقة والهواء الطلق باستخدام قاعدة بيانات عالمية لمعرفات الخلايا وبيانات الواي فاي.

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

تطبيق IdealSpot يجمع بيانات السوق ويحلل سلوك المستهلك لمساعدة العلامات التجارية في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات حول السوق الأمريكي.

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

Geoiq هي منصة لتحليل المعلومات الجغرافية توفر رؤى من خلال بيانات المواقع للسماح باتخاذ قرارات مستنيرة في القطاعات المختلفة.

Zartico

Zartico

zartico.com

تطبيق زارتيكو يوفر تحليلات بيانات دقيقة لصناعة السياحة، يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق وفهم سلوك الزوار لتحسين التجربة ونتائج الأعمال.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase هو نظام لإدارة خدمات الاتصال، يسهل شراء وبيع الشبكات مع تقديم رؤى موثوقة وأتمتة عمليات الاقتباسات.

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

Zipscore.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وتخطيط المواقع، يوفر بيانات سكانية ورؤى لدعم اتخاذ القرارات التسويقية.

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