برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية

Zartico

zartico.com

يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أكثر من 200 وجهة في جميع أنحاء البلاد تثق في Zartico لتقديم رؤى واضحة تؤدي إلى نتائج أفضل. تأسست Zartico في عام 2019، وتم إنشاؤها لحل أصعب التحديات التي تواجه السياحة في العالم لإفادة المجتمعات من خلال تحسين نوعية حياة المقيمين وتجربة الزائر مع تسهيل التغيير التنظيمي في صناعة السياحة. نحن في مهمة تتمثل في تمكين المؤسسات لتكون مشرفًا بشكل أفضل على الوجهات العالمية من خلال تحسين ذكاء البيانات وصنع القرار. يوفر ZDOS® رؤى وخطوط أساسية ومعايير ومؤشرات فريدة يمكن من خلالها لمنظمات إدارة الوجهات السياحية قياس نجاحها وتقديم نتائج من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة والمجتمعات. من أجل مساعدة شركائنا على إدارة وجهاتهم بنجاح، قدمنا ​​الأسس الخمسة لمنظمة الوجهة المعاصرة لقياس وفهم التأثير الحقيقي لاقتصاد الزائر بما يتجاوز مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على التسويق. يستخدم أكثر من 200 من شركاء Zartico حاليًا هذه المجموعة المتكاملة من أفضل الممارسات لتحسين التخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي وإشراك أصحاب المصلحة والمواءمة وقيادة اقتصادات زوارهم في النهاية إلى مستويات أعلى من النجاح.