برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Azira Pinnacle

azira.com

تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير وتنشيط الحملات متعددة القنوات وفهم إسناد الإقبال. كما يوفر أيضًا رؤى تشغيلية لحالات الاستخدام مثل اختيار الموقع وتحليل منطقة التجارة والاستخبارات التنافسية والمزيد. تخدم أزيرا المؤسسات في مجالات البيع بالتجزئة والضيافة والسفر والعقارات والخدمات المالية والإعلام. تسلط منصة Azira Data Intelligence Platform الضوء على سلوك المستهلك في أكثر من 70 مليون مكان في 44 دولة. الذكاء التشغيلي: يُسهل Pinnacle الحصول على رؤى حول أداء الموقع، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة بما في ذلك: - كيف هي حركة المرور إلى موقعي؟ - ما هو يوم الأسبوع أو الوقت من اليوم الذي يحصل على أكبر عدد من الزوار؟ - ما مقدار الوقت الذي يقضونه في موقعي؟ - أين يعيش أو يعمل زواري؟ - ما هو المسار الأكثر شيوعًا الذي يسلكه الزائرون للوصول إلى موقعي؟ - كيف هو أداء المنافسين لي؟ الذكاء التسويقي: يمنحك Allspark إمكانية الوصول الفوري إلى التنظيم المتقدم للجمهور لتعزيز التسويق القائم على البيانات: - إنشاء وإدارة الجماهير بناءً على بيانات العالم الحقيقي. - اجعل التخطيط الإعلامي فعالاً من خلال التقديرات في الوقت الفعلي لجمهورك المخصص عبر القنوات الرقمية وقارن النتائج لتصبح أكثر ذكاءً من خلال تخصيص الميزانية. - التنشيط على النظام الأساسي الذي تختاره. - أغلق الحلقة بالإسناد دون الاتصال بالإنترنت لقياس النتائج. - أنشئ جماهير مشابهة لعملائك الحاليين أو عملاء منافسيك واستهدفهم لزيادة عملية الاستحواذ.