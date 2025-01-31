برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
قد يكون لبرنامج معلومات الموقع وظائف مشابهة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية؛ ومع ذلك، فإنه يتميز بحقيقة أنه يمكن أن يستهلك مجموعات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي بدلاً من تقديم لقطة تاريخية للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام برمجيات تحديد المواقع من قبل محللي البيانات والعلماء، بدلاً من المساحين والمهندسين.
إرسال تطبيق جديد
Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات المتكاملة بالكامل وإدارتها والتحليلات المرئية وسرد قصص البيانات والتعاون — كل ذلك مع Einstein الرائد في الصناعة من Salesforce والمبني مباشرةً في Tableau Pulse، وهي تجربة بيانات مُعاد تصورها تجعل البيانات أكثر سهولة. في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم في أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكاءً. تعرف على المزيد على https://tableau.com/pulse تعمل Tableau Cloud على تمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على الرؤية من خلال تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. استمتع بتجربة حل مستضاف بالكامل على مستوى المؤسسات قائم على السحابة على منصة التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder أسلوبًا حديثًا لإعداد البيانات، مما يجعل دمج البيانات وتشكيلها وتنظيفها لتحليلها أسرع وأسهل.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات (API) تحتوي على مجموعة متكاملة تمامًا من ميزات التحقق من الصحة لنماذج تأهيل عملائك. أضف ميزة واحدة أو أكثر إلى النموذج الحالي الخاص بك وشاهد تحسنًا في معدلات التحويل وجودة البيانات. - البحث عن العناوين استخدم البحث عن الرمز البريدي أو الإكمال التلقائي لالتقاط العناوين بشكل أسرع 5 مرات دون أي أخطاء إملائية - الترميز الجغرافي على السطح احصل على إحداثيات العناوين حول العالم - التحقق من صحة البنك التحقق من الحسابات المصرفية للخصم المباشر وتحويلات الأموال - التحقق من البريد الإلكتروني والهاتف المحمول التقاط عناوين البريد الإلكتروني والهاتف المحمول الصالحة أرقام من العملاء والمحتملين - التحقق من OTP حماية حسابات العملاء من خلال التحقق من كلمة المرور لمرة واحدة عبر الرسائل القصيرة لماذا نستخدم Postcoder؟ يساعد Postcoder أكثر من 9000 مؤسسة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في تحويلات النماذج وجودة البيانات. بعد دمج Postcoder، أبلغ الكثيرون عن زيادة أعداد المنضمين، وإكمال النماذج بشكل أسرع، وزيادة في العملاء المحتملين ذوي الجودة.
Maptive
maptive.com
يقوم Maptive بتحويل بياناتك إلى خريطة Google مخصصة في دقائق. ابدأ تجربة مجانية لبرنامجنا الغني بالميزات على مستوى المؤسسة، واكتشف الفرص المخفية في بياناتك باستخدام أدوات رسم الخرائط القوية لدينا.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext عبارة عن منصة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة عملية التسليم والنقل الشاملة للمؤسسات الكبيرة. يخدم LogiNext أكثر من 200 عميل من المؤسسات عبر التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والنقل، والتوصيل للمنازل، وتلبية القنوات المتعددة، وسوق التوزيع B2B. وقد ساعدت LogiNext، التي حققت نموًا بمعدل 100% على أساس سنوي، عملائها على رقمنة وتحسين جدولة الطلبات والتواصل مع العملاء والتوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي لتقليل التكاليف اللوجستية وتحقيق التميز التشغيلي. يتم تقديم LogiNext كمنصة SaaS قائمة على الذكاء الاصطناعي وهي حالات استخدام متنوعة قابلة للتكوين بدرجة عالية عبر سلاسل البريد السريع والطرود السريعة وسلاسل مطاعم الخدمة السريعة والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والنقل. يتم استخدام LogiNext في أكثر من 50 دولة عبر أكثر من 100000 مستخدم مؤسسي يقدمون أكثر من مليون طلب يوميًا. يقع المقر الرئيسي لشركة LogiNext في منطقة نيويورك، ولديها مكاتب إقليمية في دبي ومومباي ودلهي وكوالالمبور.
xMap
xmap.ai
xMap عبارة عن منصة SaaS لذكاء الموقع توفر مجموعة واسعة من مجموعات البيانات من صناعات متعددة والتي تسمح للمؤسسات والشركات بعرض البيانات على الخرائط وتحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تقدم xMap رؤى شاملة توجه الشركات بسلاسة نحو نمو لا مثيل له وريادة السوق.
Fielda
fielda.com
Fielda عبارة عن نظام أساسي لجمع البيانات المتنقلة وإدارة سير العمل منخفض التعليمات البرمجية وسهل الاستخدام مصمم خصيصًا للنشاط الميداني. سواء كانت مؤسستك تقوم بفحص الأصول الميدانية، أو مشاريع تثبيت الأجهزة، أو جمع البيانات البسيطة، يمكن أن تساعدك Fielda في الالتزام بالجدول الزمني، ومشاركة البيانات، والتخلص من الأخطاء، والحفاظ على الامتثال للفحص. يمكن لخرائط البرامج الجغرافية المكانية (GIS) الخاصة بها تسريع عملية جمع البيانات المتنقلة وتوفير رؤى متعمقة. مجموعة من الميزات، بما في ذلك أداة إنشاء النماذج بدون تعليمات برمجية مع جمع البيانات دون الاتصال بالإنترنت، والنماذج القابلة للتخصيص بالكامل، وسير العمل، والرؤى في الوقت الفعلي، والتقاط الصور، والتكامل السهل مع التطبيقات الأخرى، تجعل Fielda مشهورًا بين عملائنا.
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات قوية في مجال ذكاء الموقع، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمديرين نظرة عامة شاملة على جميع المشاريع وحالتها ومهامها وسلامة العمال والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nrby.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] لمعرفة المزيد.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene عبارة عن منصة سوق قائمة على البيانات تعمل على تغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بشراء وبيع خدمات الشبكة. من خلال تبسيط عمليات الشراء وتبسيط أنشطة المبيعات، يفسح Cloudscene الطريق لاتصالات أقوى، وتتبع وإدارة أسهل، وفرق متمكنة ومرنة، وكفاءة في الوقت والتكلفة، وزيادة الإنتاجية للمؤسسات ذات التفكير المستقبلي. إن منصتنا مدعومة بمعلومات سوقية لا مثيل لها لأننا نعتقد أن أفضل قرارات العمل مبنية على بيانات قوية.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هي المنصة الرائدة لتتبع الموقع الجغرافي والتي تأتي كاملة مع إشعارات واتصالات العملاء المضمنة. وهي تعمل مع الشركات من جميع الأحجام التي تسعى إلى حلول الرؤية التنبؤية وذكاء الموقع من خلال مساعدتها في التقاط عناصر البيانات ومعالجتها لتصور الأحداث الداخلية والخارجية وتحفيزها بذكاء. تم تأسيس Glympse على فرضية أن مشاركة الموقع يجب أن تكون مؤقتة، مع سيطرة المستخدم النهائي دائمًا على تحديد الحدود الزمنية والحدود الجغرافية لتلك المشاركة من الموقع. لقد أمضت أكثر من عقد من الزمان في تقديم تجارب مشاركة الموقع التي تحقق توازنًا متناغمًا بين السهل والآمن والمفيد والمؤقت والخاص. لقد أتقنت الفروق الدقيقة في بناء تجارب تفاعلية بناءً على بيانات الموقع. إنها فخورة بالقيام بأشياء مثل أتمتة التحديثات لما يراه العميل استنادًا إلى اكتشاف الوصول المتطور ومنطق السياج الجغرافي، وتحسين عمر البطارية، وموازنة كل ذلك من خلال إمكانات UX/UI السلسة. نظرًا لأن كل شخص في Glympse مهووس بالتكنولوجيا ومتحمس لإنشاء حلول متطورة، فقد طبق نفس النهج لتطوير الحلول التي تمكن العلامات التجارية للمؤسسات من تقديم تجربة أكثر سلاسة للعميل أولاً عندما يتحرك الأشخاص والمنتجات والخدمات. يقدم Glympse نظامًا أساسيًا مرنًا لتتبع الموقع الجغرافي مع حزم SDK للموقع وواجهات برمجة التطبيقات ولوحات المعلومات والمزيد على مستوى المؤسسة لإنشاء حلول المنتجات أو الخدمات المستندة إلى الموقع الخاصة بك للخدمات الميدانية والأسطول والخدمات اللوجستية وتسليم المنتجات وإشعارات وصول البيع بالتجزئة، أو استخدم أحد منتجيها المعبأين مسبقًا، Glympse En Route لعملاء المؤسسات وGlympse PRO للشركات الصغيرة.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ عبارة عن منصة استخباراتية موقعية تخبرنا بقيمة كل موقع - الأشخاص وسلوكياتهم وأعمالهم وإمكاناتهم - كطبقات قابلة للاستهلاك بسهولة على الخرائط.
IdealSpot
idealspot.com
أمضت شركة IdealSpot السنوات الثماني الماضية في تجميع بيانات سوق التجزئة والمستهلكين لبناء الخريطة الأكثر شمولاً وحداثة وجغرافيًا لسوق التجزئة الأمريكية المتاحة في العالم. علاوة على أسس البيانات لدينا، قمنا بتطوير الخبرة في تحليل سلوك المستهلك وشبكات البيع بالتجزئة أثناء العمل مع الآلاف من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. نحن نقدم مسارات متعددة للحصول على رؤى لعملائنا: SaaS للخدمة الذاتية، والاستشارات القائمة على المشاريع، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومشاركة بيانات المؤسسة. ومن ناحية SaaS، تتيح منصة الخدمة الذاتية المرنة الخاصة بنا للباحثين إمكانية التعمق في الرؤى والتقارير التي يحتاجون إليها في أي موقع يدرسونه. بالنسبة للمؤسسات التي بلغت مرحلة نضج البيانات، نقوم بإثراء بيانات الموقع على المستوى الصناعي ونوظف محللين متخصصين للغاية لصياغة حلول جديدة لمشاكل الأعمال من خلال الأساليب الإحصائية الخاصة.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI عبارة عن منصة متقدمة للكشف عن الأشياء مصممة لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. فهو يوفر للمستخدمين القدرة على اكتشاف الكائنات والمناطق داخل هذه الصور وتقسيمها وتعريبها بالإضافة إلى تتبع التغييرات وتحديد الحالات الشاذة. إنها واجهة سهلة الاستخدام ونهج بدون تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من جميع الخلفيات التقنية من إنشاء حالات استخدام مخصصة والحصول على رؤى قيمة من بياناتهم.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink هي منصة معلومات الموقع التي تساعد المتخصصين في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة على فهم كيفية تأثير الموقع على أداء أعمالهم. تعمل تحليلات البيانات المتقدمة والإحصاءات التنبؤية على تمكين الشركات من إجراء أبحاث سوقية متعمقة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجياتهم. يتم عرض الرؤى القيمة التي تم الحصول عليها من هذه التحليلات على الفور على واجهة تتمحور حول الخريطة والتي يسهل التنقل فيها وفهمها. يتم استخدام ذكاء الأعمال التنافسي هذا لزيادة كفاءة شبكات المتاجر إلى أقصى حد، وإجراء تنبؤات دقيقة للمبيعات، وتجديد المزيج التسويقي وخطط التوسع الرائدة.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
مجموعة بيانات محلية حقيقية تحتوي على جميع الرموز البريدية والحدود الجغرافية وبيانات الشوارع لـ 247 دولة. ويتم تحديثها أسبوعيًا للحفاظ على أعلى جودة للبيانات، بما في ذلك البلدان الصعبة مثل الصين والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة. تنقسم قاعدة بيانات GeoPostcodes إلى ثلاثة منتجات: - قاعدة بيانات الرمز البريدي: عرض كامل لبيانات الرمز البريدي لتكامل المؤسسات والمنتجات. - قاعدة بيانات الحدود: تغطي حدودنا المطابقة للحواف المناطق البريدية والإدارية بدقة عالية ودقة تصورية. - قاعدة بيانات الشوارع: أكمل بياناتك الجغرافية بمعلومات على مستوى الشارع للتحقق من صحة العنوان والإكمال التلقائي وتسليم الميل الأخير. يتم استكمال مجموعات البيانات بميزات متقدمة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، ورموز UNLOCODE وIATA، وتعريفات المدينة، والمناطق الإدارية، وإحداثيات خطوط الطول والعرض، والمزيد. سيضمن مدير نجاح العملاء المخصص لحسابك والملتزم بنجاحك عملية تكامل بيانات سلسة وإجابة فورية على جميع أسئلتك. تعتمد شركات مثل Gartner وIBM وUPS على قواعد بيانات الرمز البريدي الدولية الخاصة بنا.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد الداخلية. توفر منصتنا تجارب تنقل داخلية قوية ويعمل نظام Mappedin CMS كطبقة أساسية. كمصدر حقيقي لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم نظام إدارة المحتوى بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي. Mappedin عبارة عن منصة قوية لرسم خرائط ذكية داخلية، وتوفر لك نظامًا متطورًا لرسم الخرائط وتطبيقات بديهية لتحديد الطريق. مصدر الحقيقة لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم محرر الخرائط الخاص بنا بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على خرائط دقيقة وبيانات الموقع في الوقت الفعلي.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
Symaps.io
symaps.io
منصة معلومات الموقع لاختيار الموقع وتخطيط الموقع واستراتيجية التوسع. تساعد Symaps العملاء في مختلف الصناعات (البيع بالتجزئة، والرفاهية، والمطاعم، ومحطات شحن السيارات،...) على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالموقع. تقوم المنصة بدمج واستخراج قيمة أنواع مختلفة من بيانات الموقع (التركيبة السكانية الاجتماعية، وعدد الأقدام، والبيئة التنافسية، والبيانات الخاصة) لتحديد أفضل المواقع وتسجيلها. تتوفر العديد من الوظائف: تصور تغطية الشبكة، واستكشاف مناطق التجمع، ومقارنة المواقع، وتحديد المناطق البيضاء، واستهداف مناطق نمو جديدة وفقًا لمجموعة محددة مسبقًا من المعايير، والعثور على مواقع مماثلة، وقياس المنافسة،... واجهة بديهية وتصور سهل للطبقات من البيانات على الخريطة، واستيراد وتصدير البيانات. تعمل منصة Symaps عالميًا وتستخدم حاليًا في 15 دولة.
Combain
combain.com
باستخدام Combain، يمكنك تحديد موقع الأجهزة المتصلة داخل المنزل وخارجه بسهولة. توفر قاعدة بياناتنا العالمية الخاصة بمعرف الخلية وبيانات Wi-Fi خطوط الطول والعرض لجهازك.
Geokeo
geokeo.com
تم تطوير Geokeo من بيانات مفتوحة المصدر متاحة من مصادر مختلفة مثل خريطة الشارع المفتوحة والأسماء الجغرافية والأرض الطبيعية وما إلى ذلك، ويأخذ محرك الترميز الجغرافي ميزات من nominatim وpelias وما إلى ذلك. ويتم تحليل مصادر متعددة لتحقيق نتائج أكثر دقة وكذلك لتحسين تغطية البيانات .
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify عبارة عن منصة شاملة لإدارة ومعالجة البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي وإنشاء رؤى في الوقت الفعلي. باستخدام Mapify، يمكنك بناء حلولك بسرعة والاستفادة منها في المدن الذكية وإنترنت الأشياء والصناعة 4.0. نحن نسد الفجوة بين خرائط Google وأنظمة المعلومات الجغرافية المعقدة من خلال منصة SaaS بسيطة ومنخفضة التعليمات البرمجية. إنه أمر سهل ولكنه قوي، الاستيعاب > المعالجة > التصور > اتخاذ الإجراء!
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic هي منصة معلومات الموقع لأي مكان فعلي في جميع أنحاء أوروبا. نحن نقدم البيانات الأكثر دقة للتحديات التي تواجهك. استثمر في المواقع المناسبة بالسعر المناسب. تعزيز الأصول الخاصة بك. قيادة حركة مرور إضافية من المناطق الاستراتيجية. قياس أداء الأصول الخاصة بك. استخدم رؤية حركة المرور لاتخاذ قرار أكثر ربحية للتوسع، وترويج الأصول والمدن، وتنشيط التسويق، وتتبع الأداء. رؤية شاملة جاهزة للاستخدام لبيانات عدد الزيارات: تتيح لك بيانات عدد الزيارات الخاصة بنا المقارنة مع أي مكان في أوروبا بفضل منهجية موحدة. يمكن أن تكون جميع قراراتك مدفوعة بأفضل البيانات في بيئة دائمة التغير
SiteZeus
sitezeus.com
يمكن للعلامات التجارية الناشئة والقائمة متعددة الوحدات والوسطاء والمطورين الاستفادة من SiteZeus لتقطير ملايين نقاط البيانات بسرعة إلى رؤى سهلة الفهم وقابلة للتنفيذ. فهي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على الموقع.
intuizi
intuizi.com
تأسست شركة Intuizi, Inc. في عام 2019 على يد متخصصين ذوي خبرة في مجال التسويق والتكنولوجيا لبناء حل برمجي اشتراك سهل الاستخدام يمكن استخدامه لتحسين الحملات الإعلامية، ويمكن أن يحسن فهم المؤسسة لعملائها وعملائها المحتملين، ويحسن بشكل كبير عوائد مالية على الإنفاق الرقمي. منذ البداية، أردنا إنشاء حل بيانات يعتمد على موافقة المستخدم (ويتوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، ولن يكون مخيفًا أو مثيرًا للقلق، وسيحقق نتائج مالية أفضل للناشرين والمعلنين على حدٍ سواء. أردنا حلاً يتناسب مع سير العمل الحالي بحيث يمكن استخدامه مع DSP الحالي للعميل، وSSP، وDMP، وCMP، وما إلى ذلك، وليس استبدالها. أردنا أن نكون قادرين على رؤية أي مجموعة بيانات ومقارنتها مع أي مجموعة (مجموعات) أخرى على أساس عام أو خاص. أردنا أيضًا إنشاء منصة يمكنك من خلالها أن ترى بنفسك ما إذا كانت بيانات شخص آخر مفيدة أم لا. وأخيرًا، أردنا بناء حل يكون له نفس القيمة خارج مجال التسويق. بينما نقوم ببناء منصة Intuizi، فإننا نتعامل مع المشكلات الكبيرة في تجميع البيانات ومعالجتها وعرضها. نحن نقدم بالفعل الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحسين عائد النفقات الإعلانية للحملات الرقمية ونعمل على تحسين كل مزود إشارة وعميل نضيفه. نقوم الآن بإعداد منصتنا للاستخدام خارج نطاق التسويق لأشياء مثل الأبحاث وخدمات المجتمع والرعاية الصحية والعافية.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الصلات المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية أو تشغيل تعلم الآلة في حاويات نماذج
Mapotic
mapotic.com
Mapotic عبارة عن منصة سحابية تساعد المؤسسات على الاستفادة من بيانات تحديد الموقع الجغرافي وإنشاء تطبيقات تعتمد على الخرائط. وهو يقدم العديد من المنتجات بما في ذلك أداة إنشاء الخرائط التفاعلية ومنصة معالجة بيانات تحديد الموقع الجغرافي وتطبيقات الهاتف المحمول وحلول التصور في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي لمدخلات البيانات المتغيرة. من خلال تبسيط عمل بيانات الموقع وتمكين تصورات الخرائط الجذابة، تعمل شركة Mapotic على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات يحبها مستخدموها.
Solvice
solvice.io
Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك. نحن نستخدم خبرة عميقة في أبحاث العمليات لتسريع وتحسين نمو الحل الخاص بك. تعد منتجات Solvice OnRoute وOnShift الحل الأمثل لجميع مشاكل الجدولة واللوجستيات لديك. يحسب القائمون على الحلول لدينا القرار الأفضل في ثوانٍ ويرسلون هذه البيانات مرة أخرى إلى فريق المطورين لديك. ستساعدك واجهات برمجة التطبيقات لدينا على تعزيز الكفاءة إلى مستوى جديد تمامًا. ابدأ التحسين مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته 30 يومًا.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP هي أداة لتحسين الموقع تساعد الشركات التقليدية مثل المحلات التجارية والمطاعم ومقدمي الخدمات في التخطيط الاستراتيجي للموقع واتخاذ القرار. TargomoLOOP عبارة عن منصة مركزية لإدارة جميع المعلومات المستندة إلى موقع عملك، بما في ذلك المعلومات السكانية للعملاء ومبيعات التجزئة وعروض منطقة الخدمة. يمكن استخدام الرؤى المكتسبة من هذه الطريقة لفحص وتعزيز مواقع البيع بالتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير الشبكة وتحسينها. يمكن للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمبيعات بدقة تصل إلى 80-90%، بالإضافة إلى العثور على محركات نجاح الشركات وإمكانيات النمو.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وتحقيق نتائج أعمال عالية التأثير. لذا قم بزيارة Alteryx.com لبدء النسخة التجريبية المجانية واحصل على المزيد من بياناتك!
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هي منصة الموقع المباشر التي يفضلها أكثر من 4 ملايين مطور. يوفر Mapbox بيانات موقع دقيقة وأدوات مطورة مرنة تجهز أي شركة لإضافة ميزات جغرافية مكانية إلى تطبيقاتها وتعزيز العمليات باستخدام ذكاء الموقع. يشمل العملاء مجالات السيارات، والخدمات اللوجستية، وذكاء الأعمال، وتجارة التجزئة، والسفر، وتصور البيانات، وتطبيقات المستهلك، والطقس، وإنترنت الأشياء، والتحليل الجغرافي المكاني، وما بعده. بفضل تقنية عرض الخرائط الرائدة للويب والهاتف المحمول، تشتهر Mapbox بتقديم خدمات موقع عالية الأداء وقابلة للتخصيص وموثوقة وقابلة للتطوير ويثق بها المطورون والشركات وقادة الأعمال. تتضمن خدمات Mapbox بيانات الخرائط العالمية وحركة المرور في الوقت الفعلي والترميز الجغرافي والبحث عن العناوين والتوجيه والاتجاهات للملاحة. يمكنك البناء باستخدام Mapbox عبر واجهات برمجة التطبيقات ومكتبات الأكواد ومجموعات SDK ووثائق المطور الشاملة. تم تصميم Mapbox للشركات من جميع الأحجام، وهو مجاني لبدء البناء ويعتمد السعر على الاستخدام الشهري، ولا يلزم وجود تراخيص أو عقود مسبقة. Mapbox هو فريق عالمي يضم أكثر من 700 موظف وله مكاتب في واشنطن العاصمة وهلسنكي وطوكيو. تأسست Mapbox في عام 2010. واليوم، تعمل Mapbox على تشغيل ذكاء الموقع للمنصات والتطبيقات والعلامات التجارية حول العالم.
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
Placer.ai
placer.ai
يوفر لك Placer.ai القصة وراء أي مكان. تتيح لك بيانات حركة المرور الخاصة بـ Placer.ai قياس الزيارات وعرض الاتجاهات وقياس المنافسة واكتشاف جماهير جديدة والعثور على المستأجر أو العقار المثالي والفوز به. يعتمد تجار التجزئة ومتخصصو CRE وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة والمستثمرون والبلديات على Placer.ai لاتخاذ قرارات مستنيرة والمقترحات الفائزة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - قياس الزيارات واتجاهاتها - منطقة التجارة الحقيقية - رؤى العملاء والمعلومات السكانية - رحلات العملاء - قياس الأداء التنافسي - تحليل السلسلة والصناعة - منصة التحليلات عبر الإنترنت - موجز البيانات والتقارير المخصصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) اشترك للحصول على حساب مجاني وأداة Placer. بالنيابة
Smappen
smappen.com
Smappen هي أداة لرسم خرائط المناطق عبر الإنترنت والتي توفر للشركات معلومات عن الموقع لإجراء أبحاث سوقية فعالة. تصور مناطق التجارة، واحصل على رؤى السكان، وقم بتحليل المنافسين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل مواقع الأعمال. وبفضل مناطق وقت القيادة، يمكنك أيضًا إدارة الخدمات اللوجستية وتوجيه استراتيجيات التسويق المحلية بسهولة. أطلق العنان لقوة ذكاء الموقع وحسّن نجاح عملك مع Smappen اليوم!
PiinPoint
piinpoint.com
تعمل PiinPoint على تحسين الإستراتيجية العقارية لتجار التجزئة لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة. توفر منصة البيانات المركزية وسهلة الاستخدام تحليلات تنبؤية متقدمة لأصحاب الامتياز والسلاسل الوطنية مع إمكانية الوصول إلى البيانات الرائدة في الصناعة التي تعزز أدوات تخطيط السوق ونماذج التنبؤ في PiinPoints.
Scribble Maps
scribblemaps.com
من السهل استخدام حلول تصور نظم المعلومات الجغرافية وخرائط الويب عبر الإنترنت. قم بإضافة تعليقات توضيحية إلى الخرائط ومناطق الرسم وتصفية البيانات وتحليل البيانات وتحسين المسار والمزيد. رائعة للفرق التي تحتاج إلى إدارة وإنشاء الكثير من الخرائط. يؤدي منحنى التعلم المنخفض إلى جلب رقمنة الخرائط إلى جميع مستويات المؤسسة. تأسست Scribble Maps في عام 2009، وقد تم تصميمها بناءً على تعليقات المستخدمين المباشرة. تتيح بوابة فريقنا للفرق التعاون والعمل معًا على الخرائط ومع مجموعة من خيارات التصدير، يمكن لخرائط Scribble التكامل مع تدفقات العمل الحالية لتوفير القدرة الجغرافية المكانية لمؤسستك بأكملها.
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات عالمية للترميز الجغرافي توفر الإكمال التلقائي السريع والدقيق للعناوين، ومحدد موقع المتجر، والترميز الجغرافي ثنائي الاتجاه لتطبيقك.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime عبارة عن واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكنها حساب أوقات السفر بأي وسيلة نقل إلى آلاف المواقع خلال أجزاء من الثانية. يتم استخدامه في بحث المؤسسات وذكاء الموقع.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على الخريطة. استخدم أنماط رسم الخرائط الذكية المستندة إلى البيانات وأدوات التحليل البديهية للحصول على معلومات الموقع. اعمل بفعالية عبر مؤسستك من خلال إنشاء الخرائط واستخدامها بشكل تعاوني. شارك أفكارك مع أشخاص محددين أو مع العالم أجمع.
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر من 100.000 شركة حول العالم على بيانات MaxMind لأمن الإنترنت وتخصيص المحتوى والإعلان والتحليلات وإدارة الحقوق الرقمية والامتثال وتحسين تجربة المستخدم ومنع الاحتيال عبر الإنترنت. تستخدم الشركات بيانات GeoIP لتحديد موقع زوار الإنترنت لديها وإظهار المحتوى والإعلانات ذات الصلة لهم، وإجراء التحليلات، وفرض الحقوق الرقمية، وتوجيه حركة المرور على الإنترنت بكفاءة. يمكن للشركات الحصول على رؤى إضافية حول سرعات اتصال عملائها ومزودي خدمة الإنترنت والمزيد باستخدام بيانات GeoIP.
Geo Targetly
geotargetly.com
استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.
Zipscore.ai
zipscore.ai
مساعد الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وتخطيط المواقع. استكشف بيانات التعداد السكاني الشاملة وخرائط الرمز البريدي والمزيد عبر التفاصيل الجغرافية المتنوعة.
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إضافية متعددة مثل مكتبة التدريب ومنصة التسويق ذات النطاق الجغرافي ومعلومات مالك المنزل لمساعدتك على البيع بشكل أكثر ذكاءً. والأهم من ذلك أنهم يعملون شخصيًا معك ومع شركتك للتأكد من حصولك على النتائج التي تريدها. تعرف على المزيد عنها على موقع salesrabbit.com.
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحقيق أقصى استفادة من بياناتك! اتصل بنا، أو تحدث معنا، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا، فنحن هنا للمساعدة.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هي السحابة الصناعية للاتصال. تعد Connectbase شريكًا في الصناعة، مما يتيح للجيل القادم شراء وبيع الاتصال، بما في ذلك عرض الأسعار الآلي، وتوفير رؤى عميقة وموثوقة. تخدم منصة Connectbase الرائدة في الصناعة، The Connected World، ما يقرب من 300 مزود على مستوى العالم، وتدير 2.7 مليار موقع في أكثر من 150 دولة. قام فريق Connectbase ببناء نظام بيئي متصل لتحويل عمليات البيع والشراء على الشبكة. قم بزيارة Connectbase على Connectbase.com وتابعنا على LinkedIn على LinkedIn.com/company/connectbase-us/
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخدم وIP- معلومات الأمان، والمنطقة الزمنية، والوقت الحالي، ووقت غروب الشمس وشروقها، ووقت غروب القمر وشروقه من أي عنوان IPv4 وIPv6 بتنسيق REST وJSON وXML عبر HTTPS.
Zartico
zartico.com
يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أكثر من 200 وجهة في جميع أنحاء البلاد تثق في Zartico لتقديم رؤى واضحة تؤدي إلى نتائج أفضل. تأسست Zartico في عام 2019، وتم إنشاؤها لحل أصعب التحديات التي تواجه السياحة في العالم لإفادة المجتمعات من خلال تحسين نوعية حياة المقيمين وتجربة الزائر مع تسهيل التغيير التنظيمي في صناعة السياحة. نحن في مهمة تتمثل في تمكين المؤسسات لتكون مشرفًا بشكل أفضل على الوجهات العالمية من خلال تحسين ذكاء البيانات وصنع القرار. يوفر ZDOS® رؤى وخطوط أساسية ومعايير ومؤشرات فريدة يمكن من خلالها لمنظمات إدارة الوجهات السياحية قياس نجاحها وتقديم نتائج من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة والمجتمعات. من أجل مساعدة شركائنا على إدارة وجهاتهم بنجاح، قدمنا الأسس الخمسة لمنظمة الوجهة المعاصرة لقياس وفهم التأثير الحقيقي لاقتصاد الزائر بما يتجاوز مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على التسويق. يستخدم أكثر من 200 من شركاء Zartico حاليًا هذه المجموعة المتكاملة من أفضل الممارسات لتحسين التخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي وإشراك أصحاب المصلحة والمواءمة وقيادة اقتصادات زوارهم في النهاية إلى مستويات أعلى من النجاح.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps عبارة عن منصة لرسم خرائط البيع بالتجزئة قائمة على السحابة وسهلة الاستخدام. تتخصص المنصة في معلومات الموقع ورسم الخرائط وتحليل البيانات. تُمكّن GapMaps شركات البيع بالتجزئة من إنشاء وتطبيق بيانات التعداد والصناعة والبيانات الرقمية على عمليات تخطيط الشبكة. تحصل الشركات على رؤى قوية وفعالة من حيث التكلفة حول صناعتها ومنافسيها وعملائها باستخدام هذه المنصة. تستخدم الشركات أيضًا GapMaps لفهم مستجمعات متجرها، وتحديد فجوات مستجمعات المتجر وفرص المتجر الجديدة، وبناء نماذج الانحدار لفهم محركات الأداء، وتطوير عمليات تحليلية سليمة لتقدير المبيعات، وتحديد وقياس العملاء المستهدفين الأساسيين في مستجمعات جديدة محتملة. تستخدم قطاعات مثل مطاعم الخدمة السريعة، والوجبات السريعة، والمقاهي، وتجارة التجزئة في القهوة، والوقود، ورعاية الأطفال، والصحة واللياقة البدنية، وتطوير البيع بالتجزئة، والرعاية الطبية والصحية وغيرها منصة GapMaps لاتخاذ قرارات العمل المهمة. في الوقت الحاضر، يتم استخدام GapMaps بشكل فعال من قبل العملاء في أستراليا ونيوزيلندا والهند وإندونيسيا والشرق الأوسط وهونج كونج وتايوان ونيجيريا وغيرها.
Azira Pinnacle
azira.com
تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير وتنشيط الحملات متعددة القنوات وفهم إسناد الإقبال. كما يوفر أيضًا رؤى تشغيلية لحالات الاستخدام مثل اختيار الموقع وتحليل منطقة التجارة والاستخبارات التنافسية والمزيد. تخدم أزيرا المؤسسات في مجالات البيع بالتجزئة والضيافة والسفر والعقارات والخدمات المالية والإعلام. تسلط منصة Azira Data Intelligence Platform الضوء على سلوك المستهلك في أكثر من 70 مليون مكان في 44 دولة. الذكاء التشغيلي: يُسهل Pinnacle الحصول على رؤى حول أداء الموقع، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة بما في ذلك: - كيف هي حركة المرور إلى موقعي؟ - ما هو يوم الأسبوع أو الوقت من اليوم الذي يحصل على أكبر عدد من الزوار؟ - ما مقدار الوقت الذي يقضونه في موقعي؟ - أين يعيش أو يعمل زواري؟ - ما هو المسار الأكثر شيوعًا الذي يسلكه الزائرون للوصول إلى موقعي؟ - كيف هو أداء المنافسين لي؟ الذكاء التسويقي: يمنحك Allspark إمكانية الوصول الفوري إلى التنظيم المتقدم للجمهور لتعزيز التسويق القائم على البيانات: - إنشاء وإدارة الجماهير بناءً على بيانات العالم الحقيقي. - اجعل التخطيط الإعلامي فعالاً من خلال التقديرات في الوقت الفعلي لجمهورك المخصص عبر القنوات الرقمية وقارن النتائج لتصبح أكثر ذكاءً من خلال تخصيص الميزانية. - التنشيط على النظام الأساسي الذي تختاره. - أغلق الحلقة بالإسناد دون الاتصال بالإنترنت لقياس النتائج. - أنشئ جماهير مشابهة لعملائك الحاليين أو عملاء منافسيك واستهدفهم لزيادة عملية الاستحواذ.
Azira Allspark
azira.com
تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير وتنشيط الحملات متعددة القنوات وفهم إسناد الإقبال. كما يوفر أيضًا رؤى تشغيلية لحالات الاستخدام مثل اختيار الموقع وتحليل منطقة التجارة والاستخبارات التنافسية والمزيد. تخدم أزيرا المؤسسات في مجالات البيع بالتجزئة والضيافة والسفر والعقارات والخدمات المالية والإعلام. تسلط منصة Azira Data Intelligence Platform الضوء على سلوك المستهلك في أكثر من 70 مليون مكان في 44 دولة. الذكاء التشغيلي: يُسهل Pinnacle الحصول على رؤى حول أداء الموقع، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة بما في ذلك: - كيف هي حركة المرور إلى موقعي؟ - ما هو يوم الأسبوع أو الوقت من اليوم الذي يحصل على أكبر عدد من الزوار؟ - ما مقدار الوقت الذي يقضونه في موقعي؟ - أين يعيش أو يعمل زواري؟ - ما هو المسار الأكثر شيوعًا الذي يسلكه الزائرون للوصول إلى موقعي؟ - كيف هو أداء المنافسين لي؟ الذكاء التسويقي: يمنحك Allspark إمكانية الوصول الفوري إلى التنظيم المتقدم للجمهور لتعزيز التسويق المبني على البيانات: - إنشاء الجماهير وإدارتها بناءً على بيانات العالم الحقيقي. - اجعل التخطيط الإعلامي فعالاً من خلال التقديرات في الوقت الفعلي لجمهورك المخصص عبر القنوات الرقمية وقارن النتائج لتصبح أكثر ذكاءً من خلال تخصيص الميزانية. - التنشيط على النظام الأساسي الذي تختاره. - أغلق الحلقة بالإسناد دون الاتصال بالإنترنت لقياس النتائج. - أنشئ جماهير مشابهة لعملائك الحاليين أو عملاء منافسيك واستهدفهم لزيادة عملية الاستحواذ.
© 2025 WebCatalog, Inc.