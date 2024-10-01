برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - اليابان

Fielda

fielda.com

Fielda عبارة عن نظام أساسي لجمع البيانات المتنقلة وإدارة سير العمل منخفض التعليمات البرمجية وسهل الاستخدام مصمم خصيصًا للنشاط الميداني. سواء كانت مؤسستك تقوم بفحص الأصول الميدانية، أو مشاريع تثبيت الأجهزة، أو جمع البيانات البسيطة، يمكن أن تساعدك Fielda في الالتزام بالجدول الزمني، ومشاركة البيانات، و...