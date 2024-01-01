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برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - ميكرونيزيا
قد يكون لبرنامج معلومات الموقع وظائف مشابهة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية؛ ومع ذلك، فإنه يتميز بحقيقة أنه يمكن أن يستهلك مجموعات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي بدلاً من تقديم لقطة تاريخية للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام برمجيات تحديد المواقع من قبل محللي البيانات والعلماء، بدلاً من المساحين والمهندسين.
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Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات الم...
Scribble Maps
scribblemaps.com
إنشاء الخرائط وتحليلها ومشاركتها بسهولة. شاركها مع الأصدقاء وقم بتضمين الخرائط على مواقع الويب وإنشاء صور أو ملفات pdf.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على ال...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هي منصة الموقع المباشر التي يفضلها أكثر من 4 ملايين مطور. يوفر Mapbox بيانات موقع دقيقة وأدوات مطورة مرنة تجهز أي شركة لإضافة ميزات جغرافية مكانية إلى تطبيقاتها وتعزيز العمليات باستخدام ذكاء الموقع. يشمل العملاء مجالات السيارات، والخدمات اللوجستية، وذكاء الأعمال، وتجارة التجزئة، والسفر، وتصور...
Placer.ai
placer.ai
يوفر لك Placer.ai القصة وراء أي مكان. تتيح لك بيانات حركة المرور الخاصة بـ Placer.ai قياس الزيارات وعرض الاتجاهات وقياس المنافسة واكتشاف جماهير جديدة والعثور على المستأجر أو العقار المثالي والفوز به. يعتمد تجار التجزئة ومتخصصو CRE وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة والمستثمرون والبلديات على Placer.ai ...
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وتوفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموا...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
TravelTime
traveltime.com
TravelTime عبارة عن واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكنها حساب أوقات السفر بأي وسيلة نقل إلى آلاف المواقع خلال أجزاء من الثانية. يتم استخدامه في بحث المؤسسات وذكاء الموقع.
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
Geo Targetly
geotargetly.com
استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحديد المواقع والمنصة الرائدة لتتبع الموقع الجغرافي مع إشعارات واتصالات العملاء المضمنة. نحن نقدم أفضل التقنيات المعتمدة على الموقع في فئتها لالتقاط البيانات واستيعابها ومعالجتها من أجل التصور التنبؤي وتقديم الإشعارات والتحديثات حول مكان تواجد الأشخاص والم...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
مجموعة بيانات محلية حقيقية تحتوي على جميع الرموز البريدية والحدود الجغرافية وبيانات الشوارع لـ 247 دولة. ويتم تحديثها أسبوعيًا للحفاظ على أعلى جودة للبيانات، بما في ذلك البلدان الصعبة مثل الصين والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة. تنقسم قاعدة بيانات GeoPostcodes إلى ثلاثة منتجات: - قاعدة بيانات الرمز ...
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...
Smappen
smappen.com
Smappen هي أداة لرسم خرائط المناطق عبر الإنترنت والتي توفر للشركات معلومات عن الموقع لإجراء أبحاث سوقية فعالة. تصور مناطق التجارة، واحصل على رؤى السكان، وقم بتحليل المنافسين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل مواقع الأعمال. وبفضل مناطق وقت القيادة، يمكنك أيضًا إدارة الخدمات اللوجستية وتوجيه استراتيجيات...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify عبارة عن منصة شاملة لإدارة ومعالجة البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي وإنشاء رؤى في الوقت الفعلي. باستخدام Mapify، يمكنك بناء حلولك بسرعة والاستفادة منها في المدن الذكية وإنترنت الأشياء والصناعة 4.0. نحن نسد الفجوة بين خرائط Google وأنظمة المعلومات الجغرافية المعقدة من خلال منصة SaaS...
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وت...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic عبارة عن منصة سحابية تساعد المؤسسات على الاستفادة من بيانات تحديد الموقع الجغرافي وإنشاء تطبيقات تعتمد على الخرائط. وهو يقدم العديد من المنتجات بما في ذلك أداة إنشاء الخرائط التفاعلية ومنصة معالجة بيانات تحديد الموقع الجغرافي وتطبيقات الهاتف المحمول وحلول التصور في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي...
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI عبارة عن منصة متقدمة للكشف عن الأشياء مصممة لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. فهو يوفر للمستخدمين القدرة على اكتشاف الكائنات والمناطق داخل هذه الصور وتقسيمها وتعريبها بالإضافة إلى تتبع التغييرات وتحديد الحالات الشاذة. إنها واجهة سهلة الاستخدام ونهج بدون تعليمات برمجية يمكّن ...
LogiNext
loginextsolutions.com
يوفر LogiNext Mile تحسين مسار التسليم من خلال تحديد الموقع الجغرافي وأتمتة التتبع. كما يوضح الاستخدام الأمثل لقدرة الموارد لتقليل تكلفتها بما يصل إلى 10%. يمكن تقليل مسافة السفر والوقت الإجمالي مما يؤدي إلى تحسين موارد الشركة.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد الداخلية. توفر منصتنا تجارب تنقل داخلية قوية ويعمل نظام Mappedin CMS كطبقة أساسية. كمصدر حقيقي لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم نظام إدارة المحتوى بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي. Mappedin عبا...
Nrby
nrby.com
Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات...
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات عالمية للترميز الجغرافي توفر الإكمال التلقائي السريع والدقيق للعناوين، ومحدد موقع المتجر، والترميز الجغرافي ثنائي الاتجاه لتطبيقك.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene عبارة عن منصة سوق قائمة على البيانات تعمل على تغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بشراء وبيع خدمات الشبكة. من خلال تبسيط عمليات الشراء وتبسيط أنشطة المبيعات، يفسح Cloudscene الطريق لاتصالات أقوى، وتتبع وإدارة أسهل، وفرق متمكنة ومرنة، وكفاءة في الوقت والتكلفة، وزيادة الإنتاجية للمؤسسات ذات...
Maptive
maptive.com
يقوم Maptive بتحويل بياناتك إلى خريطة Google مخصصة في دقائق. ابدأ تجربة مجانية لبرنامجنا الغني بالميزات على مستوى المؤسسة، واكتشف الفرص المخفية في بياناتك باستخدام أدوات رسم الخرائط القوية لدينا.
Azira Allspark
azira.com
تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP هي أداة لتحسين الموقع تساعد الشركات التقليدية مثل المحلات التجارية والمطاعم ومقدمي الخدمات في التخطيط الاستراتيجي للموقع واتخاذ القرار. TargomoLOOP عبارة عن منصة مركزية لإدارة جميع المعلومات المستندة إلى موقع عملك، بما في ذلك المعلومات السكانية للعملاء ومبيعات التجزئة وعروض منطقة الخدمة....
Solvice
solvice.io
Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الصلات المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسوم...
intuizi
intuizi.com
تأسست شركة Intuizi, Inc. في عام 2019 على يد متخصصين ذوي خبرة في مجال التسويق والتكنولوجيا لبناء حل برمجي اشتراك سهل الاستخدام يمكن استخدامه لتحسين الحملات الإعلامية، ويمكن أن يحسن فهم المؤسسة لعملائها وعملائها المحتملين، ويحسن بشكل كبير عوائد مالية على الإنفاق الرقمي. منذ البداية، أردنا إنشاء حل بيا...
SiteZeus
sitezeus.com
يمكن للعلامات التجارية الناشئة والقائمة متعددة الوحدات والوسطاء والمطورين الاستفادة من SiteZeus لتقطير ملايين نقاط البيانات بسرعة إلى رؤى سهلة الفهم وقابلة للتنفيذ. فهي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على الموقع.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic هي منصة معلومات الموقع لأي مكان فعلي في جميع أنحاء أوروبا. نحن نقدم البيانات الأكثر دقة للتحديات التي تواجهك. استثمر في المواقع المناسبة بالسعر المناسب. تعزيز الأصول الخاصة بك. قيادة حركة مرور إضافية من المناطق الاستراتيجية. قياس أداء الأصول الخاصة بك. استخدم رؤية حركة المرور لاتخاذ قرار أ...
Geokeo
geokeo.com
تم تطوير Geokeo من بيانات مفتوحة المصدر متاحة من مصادر مختلفة مثل خريطة الشارع المفتوحة والأسماء الجغرافية والأرض الطبيعية وما إلى ذلك، ويأخذ محرك الترميز الجغرافي ميزات من nominatim وpelias وما إلى ذلك. ويتم تحليل مصادر متعددة لتحقيق نتائج أكثر دقة وكذلك لتحسين تغطية البيانات .
Combain
combain.com
باستخدام Combain، يمكنك تحديد موقع الأجهزة المتصلة داخل المنزل وخارجه بسهولة. توفر قاعدة بياناتنا العالمية الخاصة بمعرف الخلية وبيانات Wi-Fi خطوط الطول والعرض لجهازك.
Symaps.io
symaps.io
منصة معلومات الموقع لاختيار الموقع وتخطيط الموقع واستراتيجية التوسع. تساعد Symaps العملاء في مختلف الصناعات (البيع بالتجزئة، والرفاهية، والمطاعم، ومحطات شحن السيارات،...) على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالموقع. تقوم المنصة بدمج واستخراج قيمة أنواع مختلفة من بيانات الموقع (التركيبة السكانية الاجتماعية، ...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات (API) تحتوي على مجموعة متكاملة تمامًا من ميزات التحقق من الصحة لنماذج تأهيل عملائك. أضف ميزة واحدة أو أكثر إلى النموذج الحالي الخاص بك وشاهد تحسنًا في معدلات التحويل وجودة البيانات. - البحث عن العناوين استخدم البحث عن الرمز البريدي أو الإكمال التلقائي لالتقاط ا...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink هي منصة معلومات الموقع التي تساعد المتخصصين في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة على فهم كيفية تأثير الموقع على أداء أعمالهم. تعمل تحليلات البيانات المتقدمة والإحصاءات التنبؤية على تمكين الشركات من إجراء أبحاث سوقية متعمقة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة ب...
IdealSpot
idealspot.com
أمضت شركة IdealSpot السنوات الثماني الماضية في تجميع بيانات سوق التجزئة والمستهلكين لبناء الخريطة الأكثر شمولاً وحداثة وجغرافيًا لسوق التجزئة الأمريكية المتاحة في العالم. علاوة على أسس البيانات لدينا، قمنا بتطوير الخبرة في تحليل سلوك المستهلك وشبكات البيع بالتجزئة أثناء العمل مع الآلاف من العلامات ا...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ عبارة عن منصة استخباراتية موقعية تخبرنا بقيمة كل موقع - الأشخاص وسلوكياتهم وأعمالهم وإمكاناتهم - كطبقات قابلة للاستهلاك بسهولة على الخرائط.
Fielda
fielda.com
Fielda عبارة عن نظام أساسي لجمع البيانات المتنقلة وإدارة سير العمل منخفض التعليمات البرمجية وسهل الاستخدام مصمم خصيصًا للنشاط الميداني. سواء كانت مؤسستك تقوم بفحص الأصول الميدانية، أو مشاريع تثبيت الأجهزة، أو جمع البيانات البسيطة، يمكن أن تساعدك Fielda في الالتزام بالجدول الزمني، ومشاركة البيانات، و...
xMap
xmap.ai
xMap عبارة عن منصة SaaS لذكاء الموقع توفر مجموعة واسعة من مجموعات البيانات من صناعات متعددة والتي تسمح للمؤسسات والشركات بعرض البيانات على الخرائط وتحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تقدم xMap رؤى شاملة توجه الشركات بسلاسة نحو نمو لا مثيل له وريادة السوق.
Azira Pinnacle
azira.com
تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير...
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps عبارة عن منصة لرسم خرائط البيع بالتجزئة قائمة على السحابة وسهلة الاستخدام. تتخصص المنصة في معلومات الموقع ورسم الخرائط وتحليل البيانات. تُمكّن GapMaps شركات البيع بالتجزئة من إنشاء وتطبيق بيانات التعداد والصناعة والبيانات الرقمية على عمليات تخطيط الشبكة. تحصل الشركات على رؤى قوية وفعالة من ح...
Zartico
zartico.com
يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أك...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هي السحابة الصناعية للاتصال. تعد Connectbase شريكًا في الصناعة، مما يتيح للجيل القادم شراء وبيع الاتصال، بما في ذلك عرض الأسعار الآلي، وتوفير رؤى عميقة وموثوقة. تخدم منصة Connectbase الرائدة في الصناعة، The Connected World، ما يقرب من 300 مزود على مستوى العالم، وتدير 2.7 مليار موقع في أك...
Zipscore.ai
zipscore.ai
مساعد الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وتخطيط المواقع. استكشف بيانات التعداد السكاني الشاملة وخرائط الرمز البريدي والمزيد عبر التفاصيل الجغرافية المتنوعة.
PiinPoint
piinpoint.com
تعمل PiinPoint على تحسين الإستراتيجية العقارية لتجار التجزئة لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة. توفر منصة البيانات المركزية وسهلة الاستخدام تحليلات تنبؤية متقدمة لأصحاب الامتياز والسلاسل الوطنية مع إمكانية الوصول إلى البيانات الرائدة في الصناعة التي تعزز أدوات تخطيط السوق ونماذج التنبؤ في ...