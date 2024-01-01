برنامج استخبارات الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر

Alteryx

alteryx.com

Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وت...