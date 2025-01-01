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برامج التسويق المعتمدة على الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التسويق التقريبي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق القائم على الموقع، على تمكين الشركات من إرسال رسائل تسويقية تلقائيًا إلى العملاء أو العملاء المحتملين بناءً على قربهم الجغرافي الحالي. يتعرف هذا البرنامج المبتكر عندما يكون العميل أو العميل المتوقع على مقربة من نقطة اهتمام محددة (POI)، مما يؤدي إلى تقديم محتوى تسويقي مخصص وذو صلة بالسياق مباشرة إلى أجهزتهم المحمولة. تتيح هذه الأدوات للمسوقين استهداف الجمهور المناسب بدقة في المكان المناسب وفي اللحظة المثالية، مما يدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مثل زيارة متجر أو إكمال عملية شراء. في حين يتم استخدامها في الغالب من قبل الشركات ذات واجهات المتاجر المادية مثل منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، إلا أن هذه التكنولوجيا قابلة للتكيف أيضًا مع التطبيقات الأوسع داخل المؤسسات الأكبر مثل مجمعات التسوق ومراكز النقل وساحات الأحداث.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Cisco

Cisco

cisco.com

تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

تطبيق Fluid Ads يوفر أدوات لإنشاء وإدارة الإعلانات الرقمية، مع خيارات تستهدف الجمهور بدقة وتحليلات للأداء.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

تطبيق WooSmap يتيح للك businesses و الأفراد استخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، التحقق من العناوين، والبحث عن المواقع لتحسين الخدمات.

Bluedot

Bluedot

bluedot.io

Bluedot هو تطبيق يتيح للشركات استخدام بيانات الموقع لتحسين تفاعل العملاء والتسويق عبر التطبيقات المحمولة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera هو منصة تسويق شاملة لتحسين تفاعل العملاء من خلال إشعارات الدفع والرسائل داخل التطبيق وتحليلات البيانات.

Cloud4Wi

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi تطبيق يساعد الشركات في إدارة وتحسين خدمات الواي فاي، يوفر اتصالاً آمناً وتحليلات متقدمة لتجربة مستخدم أفضل.

Zoniz

Zoniz

zoniz.com

Zoniz هو تطبيق يستخدم تقنية القرب للتفاعل مع المستخدمين بناءً على مواقعهم، مما يسهل الوصول إلى المعلومات المحلية والخدمات الجوار.

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

Bloom Intelligence هي منصة لتسويق المطاعم تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل بيانات الضيوف، وتساعد في أتمتة التسويق وإدارة السمعة.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

تطبيق Xtremepush هو حل CRM متكامل لشركات iGaming يساعد في تحسين تجارب اللاعبين وزيادة الاحتفاظ بهم باستخدام بيانات حقيقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

تطبيق Xtremepush هو حل CRM متكامل لشركات iGaming، يساعد على تحسين العلاقات مع اللاعبين من خلال البيانات الفورية والذكاء الاصطناعي.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

تساعد تطبيق Neustar Localeze الشركات في إدارة دقة قوائم الأعمال عبر الإنترنت، وضمان اتساق المعلومات على منصات البحث المحلية.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

تطبيق Blue Bite يمكّن المستخدمين من إنشاء تجارب رقمية تفاعلية من خلال تقنيات مثل NFC وQR، مما يسهل الوصول إلى المحتوى عبر العناصر المادية.

Pulsate

Pulsate

pulsatehq.com

Pulsate Locate هو حل للتسويق بالموقع يساعد المسوقين على التفاعل مع المستخدمين حسب موقعهم الدقيق.

Adentro

Adentro

adentro.com

Adentro هي منصة تسويق تعتمد على الزيارات تتصل بشبكة الواي فاي في المتاجر، تساعد في تتبع زيارات العملاء وبناء ملفاتهم وتحليل سلوكهم.

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