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يعمل برنامج التسويق التقريبي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق القائم على الموقع، على تمكين الشركات من إرسال رسائل تسويقية تلقائيًا إلى العملاء أو العملاء المحتملين بناءً على قربهم الجغرافي الحالي. يتعرف هذا البرنامج المبتكر عندما يكون العميل أو العميل المتوقع على مقربة من نقطة اهتمام محددة (POI)، مما يؤدي إلى تقديم محتوى تسويقي مخصص وذو صلة بالسياق مباشرة إلى أجهزتهم المحمولة. تتيح هذه الأدوات للمسوقين استهداف الجمهور المناسب بدقة في المكان المناسب وفي اللحظة المثالية، مما يدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مثل زيارة متجر أو إكمال عملية شراء. في حين يتم استخدامها في الغالب من قبل الشركات ذات واجهات المتاجر المادية مثل منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، إلا أن هذه التكنولوجيا قابلة للتكيف أيضًا مع التطبيقات الأوسع داخل المؤسسات الأكبر مثل مجمعات التسوق ومراكز النقل وساحات الأحداث.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Adentro
adentro.com
Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية على تبسيط كيفية القيادة وقياس تأثير الإيرادات في مواقعك. هل تستثمر في الإعلان الرقمي؟ استفد من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 53 مليون مستهلك لتوجيه حملاتك نحو السكان المحليين الذين يزورون الشركات المشابهة لشركتك. يساعدك Adentro على فهم ضيوفك بشكل أفضل من أجل تسويق أكثر فعالية وزيادة عائد الاستثمار.
Fluid Ads
fluidads.com
تطبيق Fluid Ads يوفر أدوات لإنشاء وإدارة الإعلانات الرقمية، مع خيارات تستهدف الجمهور بدقة وتحليلات للأداء.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
Woosmap
woosmap.com
تطبيق WooSmap يتيح للك businesses و الأفراد استخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، التحقق من العناوين، والبحث عن المواقع لتحسين الخدمات.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
منصة تسويق المطاعم CDP لجمع بيانات الضيوف وتنظيفها ومركزيتها. أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة السمعة لتعزيز النمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل Netmera إلى 450 مليون مستخدم حول العالم وترسل 12 مليار إشعار دفع شهريًا. تساعد Netmera الشركات على الوصول إلى عملائها وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Bluedot
bluedot.io
Bluedot هو تطبيق يتيح للشركات استخدام بيانات الموقع لتحسين تفاعل العملاء والتسويق عبر التطبيقات المحمولة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
Blue Bite
bluebite.com
تعمل منصتنا الحاصلة على براءة اختراع على تمكين المبدعين من بناء تجارب رقمية ديناميكية وتوجيهها من خلال عناصر مادية باستخدام تقنيات مثل NFC وQR والسياج الجغرافي. ونظرًا لأن الأشياء المادية أصبحت أكثر ذكاءً، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى القيم بمجرد نقرة أو مسح ضوئي للهاتف الذكي.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
يساعد Cloud4Wi المؤسسات على إطلاق العنان لقوة المواقع الفعلية. من خلال منصتنا السحابية، يمكن للمؤسسات توفير وصول سلس وآمن لشبكة WiFi وإطلاق العنان لتجارب مبتكرة تعتمد على الموقع، مع تحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. مع أكثر من 150 مليون مستخدم للهاتف المحمول متصلين عبر 70.000 موقع في أكثر من 150 دولة، تعد Cloud4Wi الشريك الموثوق به للمؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Albertsons، وAldi، وBurger King، وCampari Group، وCarmila (Carrefour Group)، وGuess، وGruppo FS Italiane، وPrada. Group، وPuma، وRaia Drogasil، وValentino – لدفع نتائج الأعمال. تقدم Cloud4Wi حلاً سحابيًا لشبكة WiFi يمكّن المؤسسات من تقديم اتصال WiFi سلس وآمن، مع تعزيز تجربة المستخدم وتحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. باستخدام Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات تشغيل خدمات WiFi الخاصة بها ببضع نقرات فقط. يمكنهم إدارة خدمات WiFi ومراقبتها بشكل استباقي عبر مواقع وبلدان متعددة عبر لوحة تحكم واحدة قائمة على السحابة تحتوي على سجلات وتحليلات مفصلة. باستخدام Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات تخصيص كل جانب من جوانب شبكة WiFi الخاصة بها لتناسب احتياجات أعمالها ومستخدميها على أفضل وجه. يمكنهم الاختيار من بين خيارات الإعداد المتعددة - استنادًا إلى Wi-Fi CERTIFIED Passpoint وWBA OpenRoaming والبوابة المقيدة - ويمكنهم تخصيص بوابات التسجيل بسهولة، بدءًا من الشكل والمظهر وحتى اللغة. بفضل أدوات التكامل القوية في Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات دمج WiFi بسرعة في سير عمل العمليات الحالية وإدارة كل خطوة من تجربة المستخدم بسهولة. ومن خلال إطار الامتثال الخاص بـ Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات أيضًا أن تتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية متطلبات حماية البيانات الفردية الخاصة بها والامتثال للوائح المحلية في جميع المجالات. يمكن للمؤسسات أخيرًا الاستفادة من خدمة WiFi onboarding لتسريع عملية جمع البيانات من المستخدمين. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم أيضًا إرسال المحتوى ذي الصلة - مثل الإعلانات والكوبونات والاستطلاعات - استنادًا إلى التركيبة السكانية للمستخدم وسلوكياته، مع الاستفادة من تحليلات WiFi لتحسين قرارات العمل. الفوائد: - التخصيص الكامل لخدمات WiFi للضيوف - الوصول الآمن إلى الشبكة باستخدام نقطة مرور Wi-Fi CERTIFIED - اتصال عالمي سلس مع WBA OpenRoaming - مراقبة استباقية من خلال التحليلات ولوحات المعلومات والسجلات - سهولة التكامل في سير عمل العمليات الحالية - سهولة الامتثال للوائح حماية البيانات و احتياجات الشركة المحددة المقاييس المتأثرة: - انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية - استثمارات WiFi محمية - لا توجد تكاليف مخفية
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz هي عبارة عن منصة للمشاركة تستخدم تقنية القرب للوصول إلى الأشخاص بناءً على موقعهم. ويمكن استخدامه من قبل البلديات والمتاحف والجامعات والفعاليات والمؤتمرات والملاعب والساحات الرياضية والمطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق والمتاجر وغيرها للتفاعل مع المواطنين والسياح والزوار والعملاء، من خلال نشر المحتوى ذي الصلة إلى الموقع الذي يتواجد فيه الأشخاص حاليًا. Zoniz يجعل التسويق الاجتماعي سهلاً للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء. يوفر Zoniz كل ما تحتاجه لتوصيل رسالتك. لا يوجد مبرمجين ولا مصممين - فقط النتائج.
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