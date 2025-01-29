برامج التسويق المعتمدة على الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

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يعمل برنامج التسويق التقريبي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق القائم على الموقع، على تمكين الشركات من إرسال رسائل تسويقية تلقائيًا إلى العملاء أو العملاء المحتملين بناءً على قربهم الجغرافي الحالي. يتعرف هذا البرنامج المبتكر عندما يكون العميل أو العميل المتوقع على مقربة من نقطة اهتمام محددة (POI)، مما يؤدي إلى تقديم محتوى تسويقي مخصص وذو صلة بالسياق مباشرة إلى أجهزتهم المحمولة. تتيح هذه الأدوات للمسوقين استهداف الجمهور المناسب بدقة في المكان المناسب وفي اللحظة المثالية، مما يدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مثل زيارة متجر أو إكمال عملية شراء. في حين يتم استخدامها في الغالب من قبل الشركات ذات واجهات المتاجر المادية مثل منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، إلا أن هذه التكنولوجيا قابلة للتكيف أيضًا مع التطبيقات الأوسع داخل المؤسسات الأكبر مثل مجمعات التسوق ومراكز النقل وساحات الأحداث.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم الحصول عليها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية من العلامات التجارية الرائدة في مجال عملك - تتيح لك منصتنا تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وتقديم تجارب فردية متفوقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس... بسرعة. Emarsys هي المنصة المفضلة لأكثر من 1500 عميل حول العالم. انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية الرائدة التي تثق في Emarsys لتقديم النتائج المربحة التي يمكن التنبؤ بها والتي تطلبها أعمالها والتجارب متعددة القنوات المخصصة للغاية التي يستحقها عملاؤها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.emarsys.com
Adentro
adentro.com
Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية على تبسيط كيفية القيادة وقياس تأثير الإيرادات في مواقعك. هل تستثمر في الإعلان الرقمي؟ استفد من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 53 مليون مستهلك لتوجيه حملاتك نحو السكان المحليين الذين يزورون الشركات المشابهة لشركتك. يساعدك Adentro على فهم ضيوفك بشكل أفضل من أجل تسويق أكثر فعالية وزيادة عائد الاستثمار.
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد في الصناعة. - حدد وإدارة القنوات ومواقع الويب التي تريد أن تظهر إعلاناتك عليها وتحكم عن كثب في ميزانيتك. - افهم تمامًا كيفية أداء حملتك الإعلانية من خلال مجموعة التقارير المتعمقة لدينا، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ. خدمة مُدارة بالكامل نحن نوفر لك الوقت والمال من خلال إدارة كل جانب من جوانب حملتك الإعلانية نيابةً عنك، بدءًا من إنشاء إعلانات جذابة وحتى استهداف أماكن عرضها ووصولاً إلى توفير البيانات التي تحتاجها لمعرفة أداء حملتك. سيضمن مديرو الحملات الإعلانية الرقمية الخبراء لدينا باستمرار تحسين حملتك لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار (ROI). الخدمة الذاتية باستخدام منصتنا المبتكرة للخدمة الذاتية، يمكنك إدارة حملتك الإعلانية بنفسك. يمكنك ببساطة إنشاء إعلاناتك الخاصة من البداية أو استخدام أحد نماذج الإعلانات العديدة لدينا، واختيار كيفية استهدافها، وتحديد القنوات والمواقع التي تريد ظهور الإعلانات عليها، والاطلاع على النتائج في قسم التقارير. أيًا كان الخيار الذي تختاره، فسوف تحصل على كل ما تحتاجه لتحقيق نتائج أفضل من حملتك الإعلانية عبر الإنترنت.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
Woosmap
woosmap.com
استفد من رسم الخرائط ومكتشف العناوين والترميز الجغرافي وحساب المسافة والخرائط واكتشاف موضع الهاتف المحمول ومحركات البحث عن الموقع والمزيد للابتكار وزيادة معدلات التحويل وتقديم رحلات رقمية أسرع.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
منصة تسويق المطاعم CDP لجمع بيانات الضيوف وتنظيفها ومركزيتها. أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة السمعة لتعزيز النمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل Netmera إلى 450 مليون مستخدم حول العالم وترسل 12 مليار إشعار دفع شهريًا. تساعد Netmera الشركات على الوصول إلى عملائها وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Bluedot
bluedot.io
الموقع يسلم الملاءمة والنية. تعمل Bluedot على تمكين الشركات (عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها) من الاستفادة من رؤى العالم الحقيقي والكشف عن اللحظات المناسبة لمراسلة العملاء على قنواتهم المفضلة. تتيح تقنية تحديد المواقع عبر الهاتف المحمول من Bluedot للعلامات التجارية والمؤسسات إسعاد العملاء - على نطاق واسع. نحن نوفر دقة موقع تبلغ 20 ضعفًا مقارنة بالحلول الأخرى. لا الأجهزة المطلوبة. اعرف أين يتواجد عملاؤك، وأين يترددون، وتوقع أفضل السبل لإشراكهم. تم تسليم الرؤى 1:1. تحصل الشركات على السياق من بيانات موقع Bluedot. قم بإقران ملفات تعريف العملاء الرقمية الخاصة بك مع السلوك الجسدي للحصول على عرض حقيقي بزاوية 360 درجة وصولاً إلى المستوى الفردي. تعرف على سبب شراكة أفضل المؤسسات، مثل Dunkin' وSalesforce وOracle وMcDonald's وKFC وCox Automotive وTransurban مع Bluedot لتلبية احتياجاتها المستندة إلى الموقع.
Blue Bite
bluebite.com
تعمل منصتنا الحاصلة على براءة اختراع على تمكين المبدعين من بناء تجارب رقمية ديناميكية وتوجيهها من خلال عناصر مادية باستخدام تقنيات مثل NFC وQR والسياج الجغرافي. ونظرًا لأن الأشياء المادية أصبحت أكثر ذكاءً، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى القيم بمجرد نقرة أو مسح ضوئي للهاتف الذكي.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
يساعد Cloud4Wi المؤسسات على إطلاق العنان لقوة المواقع الفعلية. من خلال منصتنا السحابية، يمكن للمؤسسات توفير وصول سلس وآمن لشبكة WiFi وإطلاق العنان لتجارب مبتكرة تعتمد على الموقع، مع تحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. مع أكثر من 150 مليون مستخدم للهاتف المحمول متصلين عبر 70.000 موقع في أكثر من 150 دولة، تعد Cloud4Wi الشريك الموثوق به للمؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Albertsons، وAldi، وBurger King، وCampari Group، وCarmila (Carrefour Group)، وGuess، وGruppo FS Italiane، وPrada. Group، وPuma، وRaia Drogasil، وValentino – لدفع نتائج الأعمال. تقدم Cloud4Wi حلاً سحابيًا لشبكة WiFi يمكّن المؤسسات من تقديم اتصال WiFi سلس وآمن، مع تعزيز تجربة المستخدم وتحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. باستخدام Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات تشغيل خدمات WiFi الخاصة بها ببضع نقرات فقط. يمكنهم إدارة خدمات WiFi ومراقبتها بشكل استباقي عبر مواقع وبلدان متعددة عبر لوحة تحكم واحدة قائمة على السحابة تحتوي على سجلات وتحليلات مفصلة. باستخدام Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات تخصيص كل جانب من جوانب شبكة WiFi الخاصة بها لتناسب احتياجات أعمالها ومستخدميها على أفضل وجه. يمكنهم الاختيار من بين خيارات الإعداد المتعددة - استنادًا إلى Wi-Fi CERTIFIED Passpoint وWBA OpenRoaming والبوابة المقيدة - ويمكنهم تخصيص بوابات التسجيل بسهولة، بدءًا من الشكل والمظهر وحتى اللغة. بفضل أدوات التكامل القوية في Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات دمج WiFi بسرعة في سير عمل العمليات الحالية وإدارة كل خطوة من تجربة المستخدم بسهولة. ومن خلال إطار الامتثال الخاص بـ Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات أيضًا أن تتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية متطلبات حماية البيانات الفردية الخاصة بها والامتثال للوائح المحلية في جميع المجالات. يمكن للمؤسسات أخيرًا الاستفادة من خدمة WiFi onboarding لتسريع عملية جمع البيانات من المستخدمين. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم أيضًا إرسال المحتوى ذي الصلة - مثل الإعلانات والكوبونات والاستطلاعات - استنادًا إلى التركيبة السكانية للمستخدم وسلوكياته، مع الاستفادة من تحليلات WiFi لتحسين قرارات العمل. الفوائد: - التخصيص الكامل لخدمات WiFi للضيوف - الوصول الآمن إلى الشبكة باستخدام نقطة مرور Wi-Fi CERTIFIED - اتصال عالمي سلس مع WBA OpenRoaming - مراقبة استباقية من خلال التحليلات ولوحات المعلومات والسجلات - سهولة التكامل في سير عمل العمليات الحالية - سهولة الامتثال للوائح حماية البيانات و احتياجات الشركة المحددة المقاييس المتأثرة: - انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية - استثمارات WiFi محمية - لا توجد تكاليف مخفية
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz هي عبارة عن منصة للمشاركة تستخدم تقنية القرب للوصول إلى الأشخاص بناءً على موقعهم. ويمكن استخدامه من قبل البلديات والمتاحف والجامعات والفعاليات والمؤتمرات والملاعب والساحات الرياضية والمطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق والمتاجر وغيرها للتفاعل مع المواطنين والسياح والزوار والعملاء، من خلال نشر المحتوى ذي الصلة إلى الموقع الذي يتواجد فيه الأشخاص حاليًا. Zoniz يجعل التسويق الاجتماعي سهلاً للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء. يوفر Zoniz كل ما تحتاجه لتوصيل رسالتك. لا يوجد مبرمجين ولا مصممين - فقط النتائج.
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