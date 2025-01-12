برامج التسويق المعتمدة على الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا

Cloud4Wi

cloud4wi.com

يساعد Cloud4Wi المؤسسات على إطلاق العنان لقوة المواقع الفعلية. من خلال منصتنا السحابية، يمكن للمؤسسات توفير وصول سلس وآمن لشبكة WiFi وإطلاق العنان لتجارب مبتكرة تعتمد على الموقع، مع تحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. مع أكثر من 150 مليون مستخدم للهاتف المحمول متصلين عبر 70.000 موقع في أكثر من 150 دولة، تعد Cloud4Wi الشريك الموثوق به للمؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Albertsons، وAldi، وBurger King، وCampari Group، وCarmila (Carrefour Group)، وGuess، وGruppo FS Italiane، وPrada. Group، وPuma، وRaia Drogasil، وValentino – لدفع نتائج الأعمال. تقدم Cloud4Wi حلاً سحابيًا لشبكة WiFi يمكّن المؤسسات من تقديم اتصال WiFi سلس وآمن، مع تعزيز تجربة المستخدم وتحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. باستخدام Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات تشغيل خدمات WiFi الخاصة بها ببضع نقرات فقط. يمكنهم إدارة خدمات WiFi ومراقبتها بشكل استباقي عبر مواقع وبلدان متعددة عبر لوحة تحكم واحدة قائمة على السحابة تحتوي على سجلات وتحليلات مفصلة. باستخدام Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات تخصيص كل جانب من جوانب شبكة WiFi الخاصة بها لتناسب احتياجات أعمالها ومستخدميها على أفضل وجه. يمكنهم الاختيار من بين خيارات الإعداد المتعددة - استنادًا إلى Wi-Fi CERTIFIED Passpoint وWBA OpenRoaming والبوابة المقيدة - ويمكنهم تخصيص بوابات التسجيل بسهولة، بدءًا من الشكل والمظهر وحتى اللغة. بفضل أدوات التكامل القوية في Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات دمج WiFi بسرعة في سير عمل العمليات الحالية وإدارة كل خطوة من تجربة المستخدم بسهولة. ومن خلال إطار الامتثال الخاص بـ Cloud4Wi، يمكن للمؤسسات أيضًا أن تتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية متطلبات حماية البيانات الفردية الخاصة بها والامتثال للوائح المحلية في جميع المجالات. يمكن للمؤسسات أخيرًا الاستفادة من خدمة WiFi onboarding لتسريع عملية جمع البيانات من المستخدمين. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم أيضًا إرسال المحتوى ذي الصلة - مثل الإعلانات والكوبونات والاستطلاعات - استنادًا إلى التركيبة السكانية للمستخدم وسلوكياته، مع الاستفادة من تحليلات WiFi لتحسين قرارات العمل. الفوائد: - التخصيص الكامل لخدمات WiFi للضيوف - الوصول الآمن إلى الشبكة باستخدام نقطة مرور Wi-Fi CERTIFIED - اتصال عالمي سلس مع WBA OpenRoaming - مراقبة استباقية من خلال التحليلات ولوحات المعلومات والسجلات - سهولة التكامل في سير عمل العمليات الحالية - سهولة الامتثال للوائح حماية البيانات و احتياجات الشركة المحددة المقاييس المتأثرة: - انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية - استثمارات WiFi محمية - لا توجد تكاليف مخفية