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برامج التسويق المعتمدة على الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك
يعمل برنامج التسويق التقريبي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق القائم على الموقع، على تمكين الشركات من إرسال رسائل تسويقية تلقائيًا إلى العملاء أو العملاء المحتملين بناءً على قربهم الجغرافي الحالي. يتعرف هذا البرنامج المبتكر عندما يكون العميل أو العميل المتوقع على مقربة من نقطة اهتمام محددة (POI)، مما يؤدي إلى تقديم محتوى تسويقي مخصص وذو صلة بالسياق مباشرة إلى أجهزتهم المحمولة. تتيح هذه الأدوات للمسوقين استهداف الجمهور المناسب بدقة في المكان المناسب وفي اللحظة المثالية، مما يدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مثل زيارة متجر أو إكمال عملية شراء. في حين يتم استخدامها في الغالب من قبل الشركات ذات واجهات المتاجر المادية مثل منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، إلا أن هذه التكنولوجيا قابلة للتكيف أيضًا مع التطبيقات الأوسع داخل المؤسسات الأكبر مثل مجمعات التسوق ومراكز النقل وساحات الأحداث.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد ...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Woosmap
woosmap.com
استفد من رسم الخرائط ومكتشف العناوين والترميز الجغرافي وحساب المسافة والخرائط واكتشاف موضع الهاتف المحمول ومحركات البحث عن الموقع والمزيد للابتكار وزيادة معدلات التحويل وتقديم رحلات رقمية أسرع.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz هي عبارة عن منصة للمشاركة تستخدم تقنية القرب للوصول إلى الأشخاص بناءً على موقعهم. ويمكن استخدامه من قبل البلديات والمتاحف والجامعات والفعاليات والمؤتمرات والملاعب والساحات الرياضية والمطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق والمتاجر وغيرها للتفاعل مع المواطنين والسياح والزوار والعملاء، من خلال ...
Cloud4Wi
cloud4wi.com
يساعد Cloud4Wi المؤسسات على إطلاق العنان لقوة المواقع الفعلية. من خلال منصتنا السحابية، يمكن للمؤسسات توفير وصول سلس وآمن لشبكة WiFi وإطلاق العنان لتجارب مبتكرة تعتمد على الموقع، مع تحقيق نتائج الأعمال - دون أي عبء عمل إضافي على موظفي تكنولوجيا المعلومات. مع أكثر من 150 مليون مستخدم للهاتف المحمول م...
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
منصة تسويق المطاعم CDP لجمع بيانات الضيوف وتنظيفها ومركزيتها. أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة السمعة لتعزيز النمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ف...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل ف...
Blue Bite
bluebite.com
تعمل منصتنا الحاصلة على براءة اختراع على تمكين المبدعين من بناء تجارب رقمية ديناميكية وتوجيهها من خلال عناصر مادية باستخدام تقنيات مثل NFC وQR والسياج الجغرافي. ونظرًا لأن الأشياء المادية أصبحت أكثر ذكاءً، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى القيم بمجرد نقرة أو مسح ضوئي للهاتف الذكي.
Bluedot
bluedot.io
الموقع يسلم الملاءمة والنية. تعمل Bluedot على تمكين الشركات (عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها) من الاستفادة من رؤى العالم الحقيقي والكشف عن اللحظات المناسبة لمراسلة العملاء على قنواتهم المفضلة. تتيح تقنية تحديد المواقع عبر الهاتف المحمول من Bluedot للعلامات التجارية والمؤسسات إسعاد العملاء - على ن...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
Adentro
adentro.com
Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية ع...