برامج التسويق المعتمدة على الموقع - التطبيقات الأكثر شعبية - جيبوتي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج التسويق التقريبي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق القائم على الموقع، على تمكين الشركات من إرسال رسائل تسويقية تلقائيًا إلى العملاء أو العملاء المحتملين بناءً على قربهم الجغرافي الحالي. يتعرف هذا البرنامج المبتكر عندما يكون العميل أو العميل المتوقع على مقربة من نقطة اهتمام محددة (POI)، مما يؤدي إلى تقديم محتوى تسويقي مخصص وذو صلة بالسياق مباشرة إلى أجهزتهم المحمولة. تتيح هذه الأدوات للمسوقين استهداف الجمهور المناسب بدقة في المكان المناسب وفي اللحظة المثالية، مما يدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مثل زيارة متجر أو إكمال عملية شراء. في حين يتم استخدامها في الغالب من قبل الشركات ذات واجهات المتاجر المادية مثل منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، إلا أن هذه التكنولوجيا قابلة للتكيف أيضًا مع التطبيقات الأوسع داخل المؤسسات الأكبر مثل مجمعات التسوق ومراكز النقل وساحات الأحداث.