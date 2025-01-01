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برامج التسويق المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية

تشير "برامج التسويق المحلية" إلى فئة من أدوات البرامج والمنصات المصممة لمساعدة الشركات على تحسين جهودها التسويقية على المستوى المحلي، واستهداف مناطق أو مجتمعات جغرافية محددة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للشركات التي لها مواقع فعلية أو تلك التي تتطلع إلى استهداف العملاء داخل منطقة أو منطقة محلية معينة.

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Google My Business

Google My Business

business.google.com

تطبيق Google My Business يساعد الشركات في إدارة وجودها على الإنترنت عبر بحث جوجل والخرائط، وتحسين معلوماتها وتواصلها مع العملاء.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.

IONOS

IONOS

ionos.com

تطبيق IONOS يتيح الوصول إلى حسابك، والعقود، والمنتجات، وبيانات العملاء، وإدارة الخدمات عبر تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Keyword.com هو تطبيق لإدارة وتحليل الكلمات الرئيسية، يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO وتسويق المحتوى.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner هو أداة لتحسين محركات البحث توفر إمكانيات تحليل بيانات شاملة، مثل تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين وتحليل SEO الفني.

GeoRanker

GeoRanker

georanker.com

تساعد Georanker الشركات على مراقبة وتحسين تصنيفات محركات البحث في أكثر من 50000 موقع حول العالم، مع تقديم رؤى وتقارير أدائية.

Leads Gorilla

Leads Gorilla

leadsgorilla.io

Leads Gorilla هو برنامج سحابي يساعد الشركات في العثور على العملاء المتوقعين وتحليلهم وإغلاق الصفقات لخدمات التسويق الرقمي.

Moz

Moz

moz.com

تساعد منصة Moz Local الشركات على إدارة بيانات مواقعها الفعلية بدقة، بما في ذلك تحسين القوائم المحلية وإدارة المراجعات.

ProRankTracker

ProRankTracker

proranktracker.com

Proranktracker هي أداة لتتبع وتحليل تصنيفات محركات البحث عبر منصات متعددة، تساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO الخاصة بهم.

SEOprofiler

SEOprofiler

seoprofiler.com

SEOprofiler هي أداة عبر الإنترنت لتحسين محركات البحث، تتضمن تتبع التصنيفات، تدقيق المواقع، مراقبة الروابط والخدمات ذات الصلة.

Store Locator Widgets

Store Locator Widgets

storelocatorwidgets.com

تطبيق موقع محدد المتجر يمكن الشركات من إدارة مواقع متاجرهم وعرضها بسهولة على مواقع الويب، مع خيارات استيراد وتكامل مع خرائط Google.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

برنامج ProMorepublic لإدارة تسويق المحتوى للامتيازات، يساعد في تنظيم وتحسين الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

WP Maps

WP Maps

wpmaps.com

WP Maps هو تطبيق يسمح للأعمال بإنشاء وإدارة خرائط مواقع المتاجر والمنتجات، مع خيارات تخصيص متقدمة ودعم للغات متعددة.

Grid My Business

Grid My Business

gridmybusiness.com

تطبيق Grid My Business يتيح تتبع ترتيب الأعمال محليًا، مقارنة الأداء مع المنافسين، وتحسين الرؤية عبر أدوات التحليل والإدارة.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity هو تطبيق يساعد الشركات على الربط مع مزودي خدمات موثوقين، ويقدم أدوات لتحسين التسويق الرقمي وإدارة السمعة.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين وجودها على الإنترنت وإدارة سمعتها وزيادة عدد العملاء من خلال أدوات شاملة.

Thryv

Thryv

thryv.com

تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات متعددة المواقع على إدارة النشر، الإعلان، والتفاعل من منصة مركزية.

Yext

Yext

yext.com

Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

تطبيق SOCi يساعد الشركات متعددة الفروع في إدارة وتسويق محتوى محلي عبر القنوات الرقمية وتحسين وجودها على الإنترنت.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

Localo

Localo

localo.com

Localo هو تطبيق لتحسين محركات البحث المحلي يساعد الشركات على تحسين ظهورها على الإنترنت من خلال تحسين قوائم Google وإدارة المراجعات وتتبع الكلمات الرئيسية.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360 هو تطبيق شامل يساعد الشركات الصغيرة في إدارة وتنسيق استراتيجيات التسويق عبر قنوات متعددة بواجهة سهلة الاستخدام.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

BrightLocal هي منصة لتحسين محركات البحث المحلية، تساعد الشركات على تحسين رؤية نتائج البحث وإدارة المراجعات والتقارير.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

تطبيق Rio SEO يعزز التسويق المحلي للشركات الكبرى من خلال إدارة القوائم، تتبع البحث، وتحسين الظهور على الإنترنت.

Solocal

Solocal

solocal.com

تطبيق Solocal يساعد المؤسسات في إدارة معلومات متاجرها وتحسين ظهورها على محركات البحث، بالإضافة إلى إدارة التقييمات والتواصل مع العملاء.

Allintitle.co

Allintitle.co

allintitle.co

Allintitle.co هو منصة بحث وتحليل لتحسين SEO، توفر أدوات لفحص الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسة وتعزيز المحتوى.

Uberall

Uberall

uberall.com

تقدم Uberall منصة تسويق متعددة المواقع تساعد الشركات على إدارة قوائمها محليًا وزيادة ظهورها في نتائج البحث.

Closeby

Closeby

closeby.co

تطبيق Closeby يُتيح تحديد مواقع المتاجر بسهولة. يتيح تخصيص المظهر وإضافة روابط محددة للمواقع وإدارة الاتجاهات مع محرر خرائط متقدم.

Whitespark

Whitespark

whitespark.ca

Whitespark يساعد الشركات على تحسين وجودها في البحث المحلي من خلال تتبع الاقتباسات، اكتشاف فرص جديدة، وإدارة المراجعات.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

تطبيق WooSmap يتيح للك businesses و الأفراد استخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، التحقق من العناوين، والبحث عن المواقع لتحسين الخدمات.

Local Falcon

Local Falcon

localfalcon.com

Falcon Local هو تطبيق لمراقبة وتحسين ترتيب البحث المحلي، يوفر أدوات لتحليل الأداء وتقديم نصائح لتعزيز الظهور في نتائج البحث.

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

داش لوك هو منصة لتسجيل الأنشطة التجارية المحلية، تربط بين الأعمال والسكان المجاورين بسهولة، وتسمح بالوصول إلى معلومات الشركات والعروض المتاحة.

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

تطبيق DemandJump يساعدك في إنشاء محتوى دقيق لزيادة ترتيبك على الصفحة الأولى وتحقيق نتائج أفضل باستخدام ملخصات سيو جاهزة.

Loqate

Loqate

loqate.com

تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.

Localiza.me

Localiza.me

localiza.me

تطبيق Localiza.me أداة لتحسين ظهور الأعمال على الإنترنت من خلال إدارة الملفات الشخصية على جوجل وتعزيز المراجعات وتحليل البيانات المحلية.

RealWork Labs

RealWork Labs

realworklabs.com

تطبيق RealWork Labs يساعدك على توثيق عملك في الموقع، وتحسين تقييماتك، وإثبات ثقتك كمقدم خدمات منزلية للجيران القريبين.

Mobal

Mobal

mobal.io

تطبيق موبايل يساعد في إدارة ملفات تعريف الأعمال بشكل آلي، مما يسهل الحفاظ على تحديثها عبر جميع الدلائل الإلكترونية الرئيسية.

Rank Ranger

Rank Ranger

rankranger.com

تطبيق Rank Ranger هو منصة لتحليل وتسويق SEO تدعم تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل الأداء وتدقيق المواقع ودعم الحملات التسويقية الرقمية.

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

روبوت داتا هو منصة سهلة الاستخدام لإدارة معلومات الشركة ومراجعاتها على أكثر من 30 خدمة قائمة على المواقع وتحسين الظهور الرقمي.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

تطبيق SO Connect يساعد الأعمال المحلية في تحديث معلوماتها عبر أكثر من 50 منصة، جمع المراجعات، وتحسين SEO المواقع لجذب المزيد من العملاء.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

تطبيق DigitalMaas هو منصة تسويقية عالمية تساعد الشركات الكبرى في تحسين معلومات مواقعها على عدة منصات بحث، مثل جوجل وفيسبوك.

Insites

Insites

insites.com

Insites هو أداة تحليل SEO تساعد وكالات التسويق الرقمي على تحسين الأداء وتوليد العملاء المحتملين من خلال تقارير سهلة الفهم وتكامل مع أدوات المبيعات.

MikMak

MikMak

mikmak.com

تقدم MikMak منصة لتسريع التجارة الإلكترونية، وتوفر تحليلات وأدوات لتمكين الشركات من فهم سلوك المستهلك وزيادة المبيعات عبر القنوات المختلفة.

Nozzle

Nozzle

nozzle.io

تطبيق Nozzle هو أداة لتتبع ترتيب الكلمات المفتاحية في محركات البحث، يجمع بيانات من نتائج البحث لمقارنة الأداء مع المنافسين.

Nightwatch

Nightwatch

nightwatch.io

Nightwatch هو تطبيق لتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين، يوفر بيانات دقيقة لمساعدتك في تحسين استراتيجية SEO.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

تطبيق Chatmeter يساعد الشركات في إدارة سمعتها عبر الإنترنت وتحليل ملاحظات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.

AuthorityLabs

AuthorityLabs

authoritylabs.com

تطبيق AuthorityLabs يوفر تتبع تصنيفات SEO بدقة وموثوقية، مما يساعد المستخدمين على مراقبة الأداء وتحسينه عبر تقارير يومية للكلمات الرئيسية.

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

تطبيق Digitaleo يسهل التسويق المحلي من خلال إدارة مراجعات العملاء، الشبكات الاجتماعية، الحملات المدفوعة، وزيادة الظهور المحلي.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

تساعد تطبيق Neustar Localeze الشركات في إدارة دقة قوائم الأعمال عبر الإنترنت، وضمان اتساق المعلومات على منصات البحث المحلية.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

تطبيق GMBapi.com يتيح إدارة ملفات تعريف Google Business المتعددة وتحسين الأداء المحلي عبر أدوات لنشر المحتوى وإدارة المراجعات.

ProManage

ProManage

promanage.biz

تطبيق ProManage يقدم منصة MaaS تساعد العلامات التجارية على تحسين تفاعل العملاء، إدارة المراجعات وبناء قواعد بيانات موحدة.

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

تطبيق FreshLime هو منصة للتفاعل مع العملاء، يُسهّل التفاعل مع العملاء المحتملين والحاليين عبر الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني، في مكان واحد.

Experience.com

Experience.com

experience.com

تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.

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