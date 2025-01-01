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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج التسويق المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية

تشير "برامج التسويق المحلية" إلى فئة من أدوات البرامج والمنصات المصممة لمساعدة الشركات على تحسين جهودها التسويقية على المستوى المحلي، واستهداف مناطق أو مجتمعات جغرافية محددة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للشركات التي لها مواقع فعلية أو تلك التي تتطلع إلى استهداف العملاء داخل منطقة أو منطقة محلية معينة.