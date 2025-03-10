برامج التسويق المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تشير "برامج التسويق المحلية" إلى فئة من أدوات البرامج والمنصات المصممة لمساعدة الشركات على تحسين جهودها التسويقية على المستوى المحلي، واستهداف مناطق أو مجتمعات جغرافية محددة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للشركات التي لها مواقع فعلية أو تلك التي تتطلع إلى استهداف العملاء داخل منطقة أو منطقة محلية معينة.
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OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co هو منصة بحث وتحليل لتحسين SEO، توفر أدوات لفحص الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسة وتعزيز المحتوى.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler هي أداة عبر الإنترنت لتحسين محركات البحث، تتضمن تتبع التصنيفات، تدقيق المواقع، مراقبة الروابط والخدمات ذات الصلة.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger هو برنامج تحسين محركات البحث والتسويق كمنصة خدمة (SaaS) مصمم للوكالات، وبأسعار معقولة لأي شركة تسويق رقمي بحجم أو محترف داخلي. تقوم منصة Rank Ranger الشاملة للتسويق عبر الإنترنت بتتبع ومراقبة التصنيف العضوي والمحلي والجوال والتطبيقات والفيديو على مئات محركات البحث، والتحقق من صحة بيانات الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتضمن تكامل مقاييس التسويق من مجموعة واسعة من برامج وخدمات الطرف الثالث. تشتمل خيارات إعداد التقارير المخصصة بالكامل بنسبة 100% على لوحة تحكم تسويق عبر الويب قابلة للسحب والإفلات يمكن تخصيصها لتتناسب مع تصميم أي موقع، بالإضافة إلى لوحات معلومات العميل لتسجيل الدخول الفردي، واستخدام عناوين URL المخصصة، والجدولة التلقائية لملفات PDF ذات العلامة التجارية التقارير.
Grid My Business
gridmybusiness.com
تطبيق Grid My Business يتيح تتبع ترتيب الأعمال محليًا، مقارنة الأداء مع المنافسين، وتحسين الرؤية عبر أدوات التحليل والإدارة.
Obenan
obenan.com
Obenan هو مساعد تسويق رقمي آلي مصمم لتبسيط وتحسين جهود التسويق عبر الإنترنت للشركات من جميع الأحجام. ومن خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI)، فإنه يوفر استراتيجيات تسويق مخصصة، ويعمل على أتمتة توزيع محتوى Google، ويوفر تحليلات ثاقبة لتتبع الأداء. تتيح واجهته سهلة الاستخدام سهولة الإعداد والإدارة، مما يمكّن الشركات من الوصول بكفاءة إلى جمهورها المستهدف، وزيادة المشاركة، وزيادة المبيعات بأقل قدر من التدخل اليدوي. يجسد Obenan مستقبل التسويق الرقمي، ويقدم حلاً قابلاً للتطوير وفعال من حيث التكلفة لتحقيق أهداف التسويق في العصر الرقمي.
Local Falcon
localfalcon.com
Falcon Local هو تطبيق لمراقبة وتحسين ترتيب البحث المحلي، يوفر أدوات لتحليل الأداء وتقديم نصائح لتعزيز الظهور في نتائج البحث.
ProRankTracker
proranktracker.com
Proranktracker هي أداة لتتبع وتحليل تصنيفات محركات البحث عبر منصات متعددة، تساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO الخاصة بهم.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark يساعد الشركات على تحسين وجودها في البحث المحلي من خلال تتبع الاقتباسات، اكتشاف فرص جديدة، وإدارة المراجعات.
Milestone
milestoneinternet.com
تعمل Milestone على زيادة الاستحواذ من خلال تعزيز التجربة الرقمية ورؤية المحتوى. نحن نقوم بذلك من خلال منصة تجربة رقمية ونضيف إليها الكثير أو القليل من الخدمة التي تحتاجها لمساعدتك في التواجد في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك. نحن نعمل مع العلامات التجارية الكبرى والشركات متوسطة الحجم في مختلف الصناعات. تعرف على كيفية الاستفادة من أساليبنا التي أثبتت جدواها على www.milestoneinternet.com أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected]
Insites
insites.com
Insites هي أداة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) المصممة خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي التي ترغب في جذب المزيد من العملاء المحتملين وكسب المزيد من الأعمال والوفاء بوعودها. Insites هي منصة تحسين محركات البحث (SEO) الوحيدة التي تمنحك صورة كاملة عن أداء عميلك في أقل من 60 ثانية. وهو يغطي جميع جوانب التسويق الرقمي، بدءًا من تحسين محركات البحث المحلية، ومن الدفع لكل نقرة (PPC) إلى Google Core Web Vitals - لقد حصلنا على كل ذلك في تدقيق واحد وسهل الفهم لتحسين محركات البحث. يقوم Insites بإنشاء تقارير تحسين محركات البحث (SEO) ذات العلامات التجارية الجميلة التي يمكنك مشاركتها مع عملائك. فهو يتكامل مع أدوات المبيعات الموجودة لديك، مثل Salesforce وHubspot وغير ذلك الكثير. ولكن هذه مجرد البداية. يمكن أن تساعدك Insites في جذب عملاء محتملين باستخدام حل تسويقي داخلي فريد، وزيادة قوائم جهات الاتصال الموجودة لديك باستخدام ذكاء الأعمال المتطور. لقد قمنا بتصميم Insites لتقديم تجربة مستخدم على مستوى المستهلك مع بنية على مستوى المؤسسات. وهذا يعني أن البرنامج سهل الاستخدام لدرجة أنك لا تحتاج إلى دليل وتقارير باللغة الإنجليزية البسيطة التي يمكن لأي شخص فهمها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Insites وترتيب عرض توضيحي مع خبرائنا، تواصل معنا.
GeoRanker
georanker.com
تساعد Georanker الشركات على مراقبة وتحسين تصنيفات محركات البحث في أكثر من 50000 موقع حول العالم، مع تقديم رؤى وتقارير أدائية.
Localo
localo.com
Localo هو تطبيق لتحسين محركات البحث المحلي يساعد الشركات على تحسين ظهورها على الإنترنت من خلال تحسين قوائم Google وإدارة المراجعات وتتبع الكلمات الرئيسية.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات متعددة المواقع على إدارة النشر، الإعلان، والتفاعل من منصة مركزية.
DemandJump
demandjump.com
يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner هو أداة لتحسين محركات البحث توفر إمكانيات تحليل بيانات شاملة، مثل تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين وتحليل SEO الفني.
Seobility
seobility.net
Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch هو تطبيق لتتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين، يوفر بيانات دقيقة لمساعدتك في تحسين استراتيجية SEO.
WebCEO
webceo.com
WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.
Nozzle
nozzle.io
تطبيق Nozzle هو أداة لتتبع ترتيب الكلمات المفتاحية في محركات البحث، يجمع بيانات من نتائج البحث لمقارنة الأداء مع المنافسين.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com هو تطبيق لإدارة وتحليل الكلمات الرئيسية، يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO وتسويق المحتوى.
Storemapper
storemapper.com
تعتمد آلاف الشركات على Storemapper لمساعدة العملاء في العثور على منتجاتهم وخدماتهم. إنه سهل التثبيت، وقابل للتخصيص، وأثبت نجاحه في زيادة المبيعات.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps هو تطبيق يسمح للأعمال بإنشاء وإدارة خرائط مواقع المتاجر والمنتجات، مع خيارات تخصيص متقدمة ودعم للغات متعددة.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
ساعد زوار موقعك في العثور على متجرك. برنامج مجاني لتحديد مواقع المتاجر/محدد مواقع التجار/محدد الرمز البريدي/محدد موقع المنتج باستخدام خرائط جوجل. يعد AIO Store Locator أبسط طريقة لزيادة الوصول إلى موقع الويب الخاص بك إلى أقصى حد من خلال محدد موقع المتجر المميز بشكل مثالي أو الباحث عن الرمز البريدي مجانًا. إنها خدمة سهلة الإعداد للغاية وجاهزة للاستخدام ومخصصة بالكامل لتحديد موقع المتجر/التاجر/الرمز البريدي لتوفير خدمة لا تقدر بثمن للعملاء الحاليين والمحتملين. وليس هناك برنامج للتنزيل أو التثبيت. وفر وقتك وأموالك باستخدام أداة تحديد مواقع المتاجر الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص وسهلة التثبيت. تساعد AIO عملائك على الوصول إلى باب منزلك. السعر: • لدينا خطة مجانية للأبد • كما تواصلنا معك، لن يتم تحصيل رسوم منك لمدة ستة أشهر على الأقل حتى لو قررت استخدام خططنا المميزة • نحن نقدم أقل سعر مضمون في جميع الصناعات (دعنا تعرف إذا كنت تجد سعرًا أرخص في أي مكان آخر) الأداء: • نحن نستخدم أسرع تقنيات العرض التي من شأنها تحميل صفحات الويب الخاصة بك بشكل أسرع • نحن لا نستخدم iFrame ما لم يحدد العميل ذلك • لقد استضفنا خوادمنا على AWS مما يضمن وقت تشغيل بنسبة 99.99% • نحن استخدم خدمات الموقع على خريطة Google للحصول على أعلى دقة للتحليلات: • سوف نقدم لك أفضل تحليلات البيانات الممكنة. يمكننا أيضًا مساعدتك في تخصيصها لك الاستضافة: • سنمنحك شهادة SSL مجانية واستضافة مخصصة في حالة الحاجة إليها الدعم: • يمكنك التواصل معنا في أي وقت 24*7*365 • يمكننا أيضًا مساعدتك في التخصيص ( التصميم، ولوحة النتائج، وما إلى ذلك) حتى مستوى رضاك في الخطط المميزة
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
تطبيق موقع محدد المتجر يمكن الشركات من إدارة مواقع متاجرهم وعرضها بسهولة على مواقع الويب، مع خيارات استيراد وتكامل مع خرائط Google.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect - إلى جانب الرؤى القابلة للتنفيذ وبيانات المبيعات توفر للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة البنية التحتية لتعزيز الوعي والتجربة وتكرار عمليات الشراء وسرعة المبيعات في متاجر التجزئة بشكل استراتيجي. توفر منصة Pear للعلامات التجارية الأدوات القابلة للتسوق وبيانات المسار الكامل اللازمة لتشغيل أساليب تسويق أداء DTC في البيع بالتجزئة.
MetaLocator
metalocator.com
يتميز MetaLocator بواحد من أفضل برامج تحديد مواقع المتاجر في السوق. فهو يسمح للمستخدمين بالبحث وعرض وإدارة عدد من المواقع على موقع الويب الخاص بك بطريقة سهلة وقابلة للتكوين للغاية. يحتوي برنامج تحديد مواقع المتاجر الخاص بـ MetaLocator على أكثر من 300 ميزة وهو برنامج محدد مواقع قابل للتكوين بشكل كبير، ويأتي مزودًا بقوالب جاهزة للاستخدام تعمل على الاستفادة من الإعدادات الافتراضية المعقولة. يمكن للمستخدمين الحصول على مزيد من التقدم في تكوينات محدد المواقع الخاصة بهم من خلال الغوص في إعدادات HTML أو CSS أو API.
Center.ai
center.ai
سيساعدك Center.ai على زيادة حركة المرور في متاجرك الفعلية بفضل تحسين الرؤية والسمعة على خرائط Google. باستخدام Center.ai، لن تتمكن فقط من توفير الوقت في إدارة قوائم خرائط Google اليومية، ولكن أيضًا تحليل تقييماتك مقابل منافسيك وزيادة ظهور قوائمك على خرائط Google بشكل أكثر فعالية، وهو ما سيترجم في النهاية إلى المزيد من العملاء وارتفاع الدخل.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar هو برنامج لتحديد موقع المتجر يتيح إنشاء محدد موقع المتجر وتحريره وتكوينه ونشره على موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
Woosmap
woosmap.com
تطبيق WooSmap يتيح للك businesses و الأفراد استخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، التحقق من العناوين، والبحث عن المواقع لتحسين الخدمات.
Storepoint
storepoint.co
تطبيق جميل لتحديد موقع المتجر، مخصص لموقعك على الويب. قم بإنشاء محدد موقع المتجر لموقع الويب الخاص بك في دقائق. سهل التثبيت وقابل للتخصيص بالكامل ويعمل مع جميع مواقع الويب.
Closeby
closeby.co
أداة حديثة لتحديد موقع المتجر للعلامات التجارية الحديثة. تخصيصات جميلة - اختر من بين خيارات السمات والألوان والخطوط القوية التي تناسب علامتك التجارية بشكل أفضل. اجعل تجربة رسم الخرائط الخاصة بك خاصة بك. محدد موقع المتجر المتكامل - انسخ والصق محدد موقع المتجر الأفضل في فئته لموقع الويب الخاص بك في دقائق. افتح باستخدام رابط أو قم بتضمينه داخل الصفحة. ميزات رسم الخرائط القوية - قم بتعيين الروابط الخاصة بالموقع، وأتمتة اتجاهات الزائر، وإضافة محتوى مخصص باستخدام محرر خرائط قوي وتكوينات.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal هي منصة لتحسين محركات البحث المحلية، تساعد الشركات على تحسين رؤية نتائج البحث وإدارة المراجعات والتقارير.
MikMak
mikmak.com
MikMak هي منصة عالمية رائدة لتسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات وتوفر التحليلات وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لمساعدة مصنعي المنتجات وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة على فهم سلوك المستهلكين عبر الإنترنت، وتحديد أفضل استخدام لأموال التسويق، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
StoreRocket
storerocket.io
تطبيق StoreRocket يساعد الشركات على تحديد مواقع متاجرها بسهولة عبر موقعها الإلكتروني، مع توفير تحليلات ودعم لخرائط جوجل وMapBox.
Loqate
loqate.com
تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.
TrackRight
trackright.com
TrackRight هي أداة لتتبع أداء التسويق الرقمي متخصصة في تحسين محركات البحث المحلية وحلول تتبع العملاء المحتملين مع تقديم لوحة تحكم للعميل حتى تعرف أنت وعملائك دائمًا كيفية أداء حملتك.
Nurch
nurch.io
Nurch هو حل برمجي شامل لمساعدة الشركات المحلية على الظهور في نتائج البحث والحصول على المزيد من التقييمات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME هي أداة محلية لتحسين محركات البحث (SEO) مصممة لتحسين ظهور الشركات وسمعتها عبر الإنترنت على Google. فهو يقوم بتجميع الملفات الشخصية للأعمال في Google My Business، وإدارة المراجعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدم تحليلات محلية ونشر المحتوى، بهدف جذب حركة المرور عبر الإنترنت إلى المتاجر الفعلية.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
برنامج تتبع ترتيب محركات البحث (SEO) الموثوق به والدقيق، برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الرائد في الصناعة لدينا موثوق به من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. استخدم تصنيف محرك البحث وبيانات الكلمات الرئيسية لأتمتة مراقبة تحسين محركات البحث (SEO)، وتتبع التصنيفات المحلية والمتنقلة، واستعادة الكلمات الرئيسية غير المتوفرة. لا توجد تنزيلات . لا عقود. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن يختار قادة الصناعة AuthorityLabs AuthorityLabs Solutions بيانات تحسين محركات البحث (SEO) لكل عمل، AuthorityLabs Rank Tracker يراقب أداء تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام بيانات موثوقة ودقيقة للكلمات الرئيسية. أتمتة تتبع التصنيف المحلي وتتبع تصنيف الهاتف المحمول من خلال التقارير اليومية. استرداد (غير متوفر) الكلمات الرئيسية العضوية. تعرف على المزيد خدمات بيانات AuthorityLabs قم بتزويد تحليلات بياناتك بالأقوى
RealWork Labs
realworklabs.com
اربح المزيد من المال دون القيام بالمزيد من العمل: قم بتسجيل عملك في الموقع لتظهر في مكان قريب، وقم بتطوير تقييماتك وأثبت لجيرانك القريبين أنك مقدم الخدمة المنزلية الموثوق به لهذه المهمة.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout هو الحل الأسرع لإدارة السمعة عبر الإنترنت. إنه يتكامل مع أفضل 21 موقع تحليلي للمراجعة. فهو يعرض ما يقوله الأشخاص العاديون عن الأعمال التجارية استنادًا إلى نصوص جميع المراجعات.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla هو برنامج سحابي يساعد الشركات في العثور على العملاء المتوقعين وتحليلهم وإغلاق الصفقات لخدمات التسويق الرقمي.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
Social Places
socialplaces.io
وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع وتحسينها وإدارتها عبر القنوات. السمعة - مركزية التعليقات والرد عليها عبر قنوات متعددة. اجتماعي - تحميل المحتوى المترجم وإدارته والموافقة عليه على نطاق واسع. الإعلانات - تصور الوسائط والبيانات المدفوعة عبر أكثر من 100 منصة. الحجوزات - برنامج الحجز والمواعيد المصمم خصيصًا للامتيازات.
Rio SEO
rioseo.com
تطبيق Rio SEO يعزز التسويق المحلي للشركات الكبرى من خلال إدارة القوائم، تتبع البحث، وتحسين الظهور على الإنترنت.
Partoo
partoo.co
Partoo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين وجودها على الإنترنت وإدارة سمعتها وزيادة عدد العملاء من خلال أدوات شاملة.
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
GoSite
gosite.com
تقوم GoSite بإنشاء تقنية مبسطة للشركات الصغيرة التي تقود الاقتصاد الأمريكي. يمكّنهم برنامجنا من الحصول على كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد للتواصل مع عملائهم في العصر الرقمي. تعمل مجموعتنا المستندة إلى السحابة من أدوات الهاتف المحمول والويب على تغيير الطريقة التي يدير بها عملاؤنا أعمالهم أثناء التنقل وفي كل مكان.
UpCity
upcity.com
UpCity هو تطبيق يساعد الشركات على الربط مع مزودي خدمات موثوقين، ويقدم أدوات لتحسين التسويق الرقمي وإدارة السمعة.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.
SOCi
meetsoci.com
تطبيق SOCi يساعد الشركات متعددة الفروع في إدارة وتسويق محتوى محلي عبر القنوات الرقمية وتحسين وجودها على الإنترنت.
Uberall
uberall.com
تقدم Uberall منصة تسويق متعددة المواقع تساعد الشركات على إدارة قوائمها محليًا وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
Mobal
mobal.io
ابحث عن المزيد من العملاء واكسبهم واحتفظ بهم من خلال ملفات تعريف أعمال أفضل. تقوم Mobal بأتمتة إدارة ملف تعريف عملك حتى تتمكن من التركيز على الوصول إلى النتائج بشكل أسرع. تعد منصة Mobals المدعومة بالذكاء الاصطناعي الطريقة الأسهل والأسرع للحفاظ على ملفات تعريف أعمالك في شكلها الصحيح وتحديثها عبر جميع الدلائل الرئيسية عبر الإنترنت.
dbaPlatform
dbaplatform.com
أدوات وحلول الإعلانات والإدراج الرقمية المحلية. تساعد dbaPlatform الشركات على زيادة ظهور الشركات المحلية على Google وApple وBing ومنصات استهلاكية أخرى. تقدم dbaPlatform خططًا مخصصة: + إعلانات تم إعدادها لك + إعلانات تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها بواسطتك تتضمن بعض الميزات الرئيسية في حلول الإعلانات لدينا ما يلي: + إنشاء الحساب + تكوين الحساب + المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها + تحسين الخلاصة + الأبيض -تقارير التسمية تتضمن بعض الميزات الرئيسية في حلول قوائمنا ما يلي: + أتمتة وجدولة منشورات Google للشركات متعددة المواقع + تقارير موسعة عن بيانات رؤى الملف التجاري على Google المدعومة من Google Looker + استيراد مراجعات Google لجميع المواقع في شاشة واحدة مع القدرة على الرد على المراجعات + مزامنة بيانات الموقع مع الأدلة الرئيسية عبر الإنترنت ومجمعي البيانات على الويب تلقائيًا والتأكد من منع جميع القوائم المكررة
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
Thryv
thryv.com
تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.
Solocal
solocal.com
تطبيق Solocal يساعد المؤسسات في إدارة معلومات متاجرها وتحسين ظهورها على محركات البحث، بالإضافة إلى إدارة التقييمات والتواصل مع العملاء.
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