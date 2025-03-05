برامج التسويق المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

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تشير "برامج التسويق المحلية" إلى فئة من أدوات البرامج والمنصات المصممة لمساعدة الشركات على تحسين جهودها التسويقية على المستوى المحلي، واستهداف مناطق أو مجتمعات جغرافية محددة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للشركات التي لها مواقع فعلية أو تلك التي تتطلع إلى استهداف العملاء داخل منطقة أو منطقة محلية معينة.
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SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميزات العلامة البيضاء الخاصة بـ Web CEO للوكالات الرقمية حرية تخصيص التقارير وجعلها تبدو احترافية.
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. تعمل Partoo مع مجموعة واسعة من الشركات المحلية والعالمية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة مثل McDonald's، وToyota، وCarrefour، وSports Direct. إن بساطة حل الإدراج المحلي لدينا تمكن الشركات من إدارة الأداة على المستوى المحلي ومستوى العلامة التجارية. تفتخر Partoo بفريق يضم أكثر من 400 محترف وتخدم أكثر من 400 عميل في أكثر من 100 دولة. تفاصيل المنتجات، تساعد Partoo الشركات على النمو من خلال المنتجات التالية من خلال تحقيق أهدافها الثلاثة: العثور على العملاء واختيارهم والحصول على العملاء. العثور على ما يلي: - إدارة التواجد: قم ببث معلومات متاجرك تلقائيًا على الدلائل الرئيسية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية ومواقع الرأي. - محدد موقع المتجر: قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باستخدام محدد موقع المتجر والصفحات القابلة للتخصيص لكل موقع. اجعل نقطة المبيعات الخاصة بك متميزة عن الاستفسارات المرتبطة بنشاطك. احصل على الاختيار: - إدارة التعليقات: قم بجمع التقييمات المتبقية على قوائمك بشكل مركزي، سواء كانت واردة من Google أو TripAdvisor أو Facebook. احصل على تقارير منتظمة وقم بتحليلها والرد عليها من خلال واجهة واحدة. - مراجعة الداعم: تشجيع العملاء الراضين على ترك تعليقات إيجابية على الملف التجاري على Google عبر دعوات الرسائل القصيرة. احصل على عملاء: - الرسائل: مركزية الرسائل الواردة من Google Business Profile وFacebook Messenger وInstagram والرد عليها بسهولة مركزيًا أو محليًا!
UpCity
upcity.com
UpCity هو مورد يساعد على ربط الشركات بمقدمي خدمات B2B الذين يمكنهم الوثوق بهم. نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي الخدمات. مع وجود أكثر من 70.000 من مقدمي الخدمات المدرجين - من وكالات التسويق إلى شركات المحاسبة إلى مستشاري الموارد البشرية وغيرهم الكثير - قام ما يقرب من 2 مليون شركة (وعدد متزايد) بزيارة UpCity لتحديد الشريك الأفضل الذي يلبي احتياجاتهم. تتمثل مهمتنا في تسهيل العلاقات الناجحة، لذلك أنشأنا تصنيف التوصية الخاص بنا المستند إلى البيانات للمساعدة في توجيهنا في تصنيف أفضل مقدمي الخدمات والتوصية بهم في كل سوق محلي وعلى المستوى الوطني.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من نظام أساسي مركزي واحد يوفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم MavSocial Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وLinkedIn وملفات Google Business وTumblr.
GMBapi.com
gmbapi.com
يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبها. تعمل وظيفة اختبار A/B لدينا على تسهيل زيادة الرؤية المحلية إلى أقصى حد. إن ردود المراجعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقارير المراجعة التنافسية والمراجعات المحذوفة تجعلها أفضل مشغل مراجعة على البحث المحلي لزيادة سلطتك. اختبار مجاني لمدة أسبوعين وأسعار لا تقبل المنافسة! من يستخدم موقع GMBapi.com؟ الشركات متعددة المواقع المهتمة بتحقيق النتائج وإدارة السمعة ونشر المحتوى والصور. نحن نحقق 90% من الفوائد مقابل 15% من السعر. اختبار مجاني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال 15 دقيقة عبر الإنترنت باستخدام بياناتك!
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business هي أداة لتتبع التصنيف المحلي مع عرض مرئي فريد لنتائج محرك البحث المحلي. قارن ترتيبك مع منافسيك المحليين في عرض الشبكة. راقب أدائك على Google 3-pack وقم بإجراء التعديلات لزيادة ظهور بحثك.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon هي أداة التتبع الأولى من نوعها وهي أداة مرئية لا غنى عنها لتحليلات تحسين محركات البحث المحلية.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة المعلومات التجارية لشركتك والمراجعات من بين أكثر من 30 خدمة تعتمد على الموقع: الخرائط ومحركات البحث وجميع الأدلة الشائعة وأجهزة GPS والشبكات الاجتماعية. تضيف RocketData معلومات عن شركتك إلى هذه الخدمات، وتكتشف الأخطاء وتصلحها وتحمي بياناتك تلقائيًا. تساعد RocketData أيضًا عملك على التعامل مع العملاء المحليين أينما يتحدثون. تقوم المنصة بمراقبة تعليقات العملاء وجمعها وتوفر الأداة للرد عليها من واجهة واحدة. تتضمن قائمة التكامل الخاصة بنا خرائط Google، وApple Maps، وYandex.Maps، و2GIS، وFacebook، وInstagram، وTripAdvisor، وYelp، وGarmin، وWaze، وHere Maps، وOpenSreetMap، وNavitel، وOsmand، وTomtom، وUber، والعديد من عمليات التكامل الأخرى بالإضافة إلى التكاملات المحلية. لكل منطقة. يؤدي استخدام شركة الخدمة الخاصة بنا إلى التحكم الكامل في معلوماتها الرقمية عبر الخدمات الشائعة القائمة على الموقع وزيادة الرؤية عبر الإنترنت وحركة المرور.
Social Places
socialplaces.io
وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع وتحسينها وإدارتها عبر القنوات. السمعة - مركزية التعليقات والرد عليها عبر قنوات متعددة. اجتماعي - تحميل المحتوى المترجم وإدارته والموافقة عليه على نطاق واسع. الإعلانات - تصور الوسائط والبيانات المدفوعة عبر أكثر من 100 منصة. الحجوزات - برنامج الحجز والمواعيد المصمم خصيصًا للامتيازات.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® هو حل متخصص للغاية لتتبع ترتيب محركات البحث وإعداد التقارير لوكالات تحسين محركات البحث ومحترفي تحسين محركات البحث وأقسام تحسين محركات البحث الداخلية وأصحاب مواقع الويب. فهو يحتوي على الخوارزمية الأكثر دقة من أي أداة أخرى لتتبع التصنيف أو أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد، كما أن خيارات إعداد التقارير المتنوعة والشاملة ستبقيك أنت وزملائك في الفريق وعملائك سعداء! بالنسبة لوكالات تحسين محركات البحث، فإن تقارير PRT للعملاء ستزيد من ثقتهم، وبالتالي - الاحتفاظ بهم. الفائدة لعملك لا تقدر بثمن. سواء كنت مكملاً لأداة تحسين محركات البحث الكبيرة الشاملة لديك (مع ميزة تتبع الموضع الأساسية) أو إذا لم تكن راضيًا عن متتبع التصنيف الحالي الخاص بك، فيمكنك منح ProRankTracker® تجربة قيادة مجانية ومعرفة ما يمكن أن يفعله لك .
Digitaleo
digitaleo.com
المنصة التي تجعل التسويق المحلي أسهل. بدءًا من الإشراف على آراء العملاء وإدارة الشبكات الاجتماعية وحتى الحملات المدعومة والرؤية المحلية، تساعد Digitaleo الشبكات والعلامات التجارية على جذب المزيد من الزيارات إلى نقاط البيع الخاصة بهم!
Woosmap
woosmap.com
استفد من رسم الخرائط ومكتشف العناوين والترميز الجغرافي وحساب المسافة والخرائط واكتشاف موضع الهاتف المحمول ومحركات البحث عن الموقع والمزيد للابتكار وزيادة معدلات التحويل وتقديم رحلات رقمية أسرع.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
PromoRepublic
promorepublic.com
تساعد منصة التسويق الخاصة بـ PromoRepublic أصحاب الامتياز على زيادة ظهورهم عبر الإنترنت في البحث ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال نهج فريد يعتمد على البيانات. فهو يمكّن أصحاب الامتياز من إدارة أدوات التسويق والأصول والبيانات بكفاءة وسلاسة من مركز تحكم مركزي. بعد أن أثبتت نجاحها مع أكثر من 80 علامة تجارية ذات امتياز، وأكثر من 400 وكالة تسويق، مما أدى إلى تحسين النتائج عبر أكثر من 25000 موقع، تعمل PromoRepublic أيضًا على تبسيط عملية اتخاذ القرار. ويتم تحقيق ذلك من خلال حل Copilot المبني على البيانات، والذي يعمل كمحلل بيانات شخصية، ويحول بيانات التسويق المحلية إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. سواء كنت علامة تجارية ناشئة أو راسخة ومتعددة المواقع أو مجموعة من العلامات التجارية، تساعدك PromoRepublic على أتمتة جهودك التسويقية وتحسينها. كيف يمكن لعلامتك التجارية الاستفادة من PromoRepublic؟ * تحويل بياناتك التسويقية الخام إلى ذكاء الأعمال. * تنمية ظهورك في البحث المحلي. * ضمان اتساق العلامة التجارية. * إدارة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحلية بكفاءة. * إدارة التقييمات في مكان واحد. * تحسين القوائم على نطاق واسع. * جمع كافة البيانات في لوحة تحكم واحدة. * إشراك أصحاب الامتياز في التسويق المحلي.
Localo
localo.com
عزز أعمال عميلك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية المثالية - Localo قم بتمكين نطاق خدمات وكالتك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية الأقوى لتعزيز الرؤية المحلية لعميلك - Localo. تدور هذه الأداة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول منح الشركات المحلية ميزة تنافسية، وجذب المزيد من العملاء المحليين، وزيادة عائد الاستثمار من خلال استراتيجيات تحسين محركات البحث المحلية المحسنة. * مناسب لجميع وكالات التسويق ومستشاري تحسين محركات البحث المستقلين الذين يبحثون عن طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة تحسين محركات البحث المحلية لعملائهم. الميزات والفوائد الرئيسية: * المهام الذكية: ابق في صدارة المنافسة من خلال المهام الأسبوعية المخصصة والرؤى المتقدمة. تحسين إمكانية رؤية البحث المحلي لعميلك وجذب عملاء جدد. * فحص الموقف ومراقبته: تتبع تصنيفات Google المحلية لعملائك بدقة واتخذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين ظهورهم. * Localo AI: يساعدك الذكاء الاصطناعي الذكي الخاص بنا على أتمتة وتحسين منشورات Google وردود المراجعة ومعلومات الملف الشخصي للأعمال. * مدير المراجعة: أداة رائعة لإدارة وتعزيز مراجعات Google الخاصة بعميلك. تحسين العلاقات مع العملاء وبناء المصداقية عبر الإنترنت. * حماية الجنيه الاسترليني: قم بحماية عمل عميلك من التغييرات غير المبررة التي يمكن أن تؤثر على تصنيفات البحث المحلية الخاصة بهم. * منشورات GBP: حافظ على تفاعل العملاء من خلال منشورات Google المفيدة وفي الوقت المناسب. * إحصائيات النمو: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام إحصائيات النمو الشاملة. فهم رؤية البحث المحلي بشكل أفضل وصياغة استراتيجيات فعالة. * ابدأ مع Localo اليوم واحصل على ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا، دون الحاجة إلى التزام طويل الأمد. يثق بك عملاؤك بفضل تواجدهم الرقمي؛ لا تلبي توقعاتهم فحسب، بل تجاوزها. قم بتجهيز وكالتك بـ Localo - أداة Ultimate Local SEO واحصل على اليد العليا في المشهد الرقمي المتطور باستمرار. استفد من عرضنا المحدود الآن، ودعنا نقود أعمال عملائك إلى الهيمنة المحلية!
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
Google My Business
business.google.com
إذا تمت إعادة توجيهك إلى هذه الصفحة، فهذا يعني أن نشاطي التجاري على Google لا يدعم متصفحك. إذا كنت لا تستخدم أحدث إصدار من متصفحك، فقد لا يتم عرض نشاطي التجاري على Google أو العمل بشكل صحيح
Nozzle
nozzle.io
Nozzle هي أداة لتتبع ترتيب الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث على مستوى المؤسسة. نقوم بجمع البيانات من برنامج SERP بأكمله والذي يمكّنك من معرفة كيفية المقارنة بينك وبين جميع المنافسين. يمكنك معرفة النطاق وعنوان URL المحدد الذي يمتلك جميع المقتطفات المميزة وقوائم الحزم المحلية وقوائم حزم الفيديو وما إلى ذلك. بالإضافة إلى إعداد التقارير حول موضع التصنيف، نخبرك بعدد وحدات البكسل الموجودة أسفل الصفحة التي توجد بها قائمتك ومساحة العقارات تشغل قائمتك وحدات البكسل في الجزء المرئي من الصفحة. نحن نتتبع أكثر من 400 نقطة بيانات من SERPs، مما يعني أنه يمكنك اكتشاف النطاقات التي تحتوي على أكبر عدد من روابط أقسام الموقع، ومخطط الأسئلة الشائعة، ومخطط السعر/المراجعة/التقييمات، وما إلى ذلك.
Milestone
milestoneinternet.com
تعمل Milestone على زيادة الاستحواذ من خلال تعزيز التجربة الرقمية ورؤية المحتوى. نحن نقوم بذلك من خلال منصة تجربة رقمية ونضيف إليها الكثير أو القليل من الخدمة التي تحتاجها لمساعدتك في التواجد في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك. نحن نعمل مع العلامات التجارية الكبرى والشركات متوسطة الحجم في مختلف الصناعات. تعرف على كيفية الاستفادة من أساليبنا التي أثبتت جدواها على www.milestoneinternet.com أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected]
Whitespark
whitespark.ca
يساعدك الباحث عن الاستشهادات المحلية على تتبع استشهاداتك واكتشاف فرص جديدة والحصول على الاستشهادات التي يمتلكها منافسوك. *اكتشف فرصًا جديدة استنادًا إلى استشهادات منافسيك *ابحث عن جميع مواقع الاستشهادات التي تم إدراج نشاطك التجاري عليها وتتبعها *حدد بسهولة مواقع الاقتباسات الجديدة التي يمكنك إرسال عملك إليها
Insites
insites.com
Insites هي أداة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) المصممة خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي التي ترغب في جذب المزيد من العملاء المحتملين وكسب المزيد من الأعمال والوفاء بوعودها. Insites هي منصة تحسين محركات البحث (SEO) الوحيدة التي تمنحك صورة كاملة عن أداء عميلك في أقل من 60 ثانية. وهو يغطي جميع جوانب التسويق الرقمي، بدءًا من تحسين محركات البحث المحلية، ومن الدفع لكل نقرة (PPC) إلى Google Core Web Vitals - لقد حصلنا على كل ذلك في تدقيق واحد وسهل الفهم لتحسين محركات البحث. يقوم Insites بإنشاء تقارير تحسين محركات البحث (SEO) ذات العلامات التجارية الجميلة التي يمكنك مشاركتها مع عملائك. فهو يتكامل مع أدوات المبيعات الموجودة لديك، مثل Salesforce وHubspot وغير ذلك الكثير. ولكن هذه مجرد البداية. يمكن أن تساعدك Insites في جذب عملاء محتملين باستخدام حل تسويقي داخلي فريد، وزيادة قوائم جهات الاتصال الموجودة لديك باستخدام ذكاء الأعمال المتطور. لقد قمنا بتصميم Insites لتقديم تجربة مستخدم على مستوى المستهلك مع بنية على مستوى المؤسسات. وهذا يعني أن البرنامج سهل الاستخدام لدرجة أنك لا تحتاج إلى دليل وتقارير باللغة الإنجليزية البسيطة التي يمكن لأي شخص فهمها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Insites وترتيب عرض توضيحي مع خبرائنا، تواصل معنا.
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/
Obenan
obenan.com
Obenan هو مساعد تسويق رقمي آلي مصمم لتبسيط وتحسين جهود التسويق عبر الإنترنت للشركات من جميع الأحجام. ومن خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI)، فإنه يوفر استراتيجيات تسويق مخصصة، ويعمل على أتمتة توزيع محتوى Google، ويوفر تحليلات ثاقبة لتتبع الأداء. تتيح واجهته سهلة الاستخدام سهولة الإعداد والإدارة، مما يمكّن الشركات من الوصول بكفاءة إلى جمهورها المستهدف، وزيادة المشاركة، وزيادة المبيعات بأقل قدر من التدخل اليدوي. يجسد Obenan مستقبل التسويق الرقمي، ويقدم حلاً قابلاً للتطوير وفعال من حيث التكلفة لتحقيق أهداف التسويق في العصر الرقمي.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger هو برنامج تحسين محركات البحث والتسويق كمنصة خدمة (SaaS) مصمم للوكالات، وبأسعار معقولة لأي شركة تسويق رقمي بحجم أو محترف داخلي. تقوم منصة Rank Ranger الشاملة للتسويق عبر الإنترنت بتتبع ومراقبة التصنيف العضوي والمحلي والجوال والتطبيقات والفيديو على مئات محركات البحث، والتحقق من صحة بيانات الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتضمن تكامل مقاييس التسويق من مجموعة واسعة من برامج وخدمات الطرف الثالث. تشتمل خيارات إعداد التقارير المخصصة بالكامل بنسبة 100% على لوحة تحكم تسويق عبر الويب قابلة للسحب والإفلات يمكن تخصيصها لتتناسب مع تصميم أي موقع، بالإضافة إلى لوحات معلومات العميل لتسجيل الدخول الفردي، واستخدام عناوين URL المخصصة، والجدولة التلقائية لملفات PDF ذات العلامة التجارية التقارير.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler هو حل برمجي لتحسين محركات البحث قائم على الويب يتتبع التصنيفات، ويجري عمليات تدقيق لموقع الويب، ويراقب الروابط الخلفية للمنافسين، وينشئ تقارير ذات علامات تجارية والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة بتحسين محرك البحث.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co عبارة عن منصة متعددة الأوجه لتحسين محركات البحث والكلمات الرئيسية، وتقدم مجموعة من الأدوات لتعزيز جهود التسويق الرقمي: - مدقق الكلمات الرئيسية: يتيح فحص كلمات رئيسية متعددة في وقت واحد، بما في ذلك قيم Allintitle والنسبة الذهبية للكلمات الرئيسية، مع تحديد الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي أو خصوصية اللغة - مدقق النسبة الذهبية للكلمات الرئيسية وAllintitle المجمعة: يقدم حاسبة KGR مدمجة للعثور على كلمات رئيسية سهلة التصنيف ومنخفضة التنافسية، باستخدام النسبة الذهبية للكلمات الرئيسية. - KW Explorer: يساعد في العثور على الكلمات الرئيسية والأسئلة الطويلة لأي كلمة رئيسية أولية، ويتميز بالتجميع وتحديد غرض البحث. - تحليل فجوة الترتيب: يسمح بتحليل مقارن للكلمات الرئيسية عبر ما يصل إلى خمسة مواقع ويب، مما يساعد في استراتيجية محتوى تحسين محركات البحث. - SERP Tracker: يتتبع مواضع الكلمات الرئيسية على محركات البحث الرئيسية، ويدعم تعديلات تحسين محركات البحث الإستراتيجية. - أداة يسألها الأشخاص أيضًا: توفر أسئلة ذات صلة في الوقت الفعلي لأي كلمة رئيسية من Google وBing وYahoo، مما يعزز ملاءمة المحتوى. - الباحث عن المجالات المتخصصة: يحدد المجالات والموضوعات الرائجة، مما يبقي المستخدمين على علم باتجاهات الصناعة ومتطلبات المستهلكين. - عمليات تكامل Google/Bing Search Console: تسهل استيراد الكلمات الرئيسية بشكل منتظم من وحدات تحكم البحث، مما يوفر رؤى وتحليلات متعمقة. - أداة مساعد الكاتب: تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح لتحسين المحتوى بناءً على محتوى Google الناجح. - أداة Backlink Gap: تساعد على اكتشاف فرص بناء الروابط من خلال مقارنة ملفات تعريف الروابط الخلفية مع المنافسين. تجعل هذه الأدوات مجتمعة Allintitle.co حلاً شاملاً للبحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين محركات البحث وتطوير المحتوى.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
برنامج تتبع ترتيب محركات البحث (SEO) الموثوق به والدقيق، برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الرائد في الصناعة لدينا موثوق به من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. استخدم تصنيف محرك البحث وبيانات الكلمات الرئيسية لأتمتة مراقبة تحسين محركات البحث (SEO)، وتتبع التصنيفات المحلية والمتنقلة، واستعادة الكلمات الرئيسية غير المتوفرة. لا توجد تنزيلات . لا عقود. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن يختار قادة الصناعة AuthorityLabs AuthorityLabs Solutions بيانات تحسين محركات البحث (SEO) لكل عمل، AuthorityLabs Rank Tracker يراقب أداء تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام بيانات موثوقة ودقيقة للكلمات الرئيسية. أتمتة تتبع التصنيف المحلي وتتبع تصنيف الهاتف المحمول من خلال التقارير اليومية. استرداد (غير متوفر) الكلمات الرئيسية العضوية. تعرف على المزيد خدمات بيانات AuthorityLabs قم بتزويد تحليلات بياناتك بالأقوى
MikMak
mikmak.com
MikMak هي منصة عالمية رائدة لتسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات وتوفر التحليلات وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لمساعدة مصنعي المنتجات وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة على فهم سلوك المستهلكين عبر الإنترنت، وتحديد أفضل استخدام لأموال التسويق، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps هو برنامج يسمح للشركات بإنشاء وإدارة محددات مواقع المتاجر ومحددات مواقع المنتجات وأنواع أخرى من الخرائط. إنها أداة قوية ومرنة وسهلة الاستخدام ولا تتطلب أي معرفة بالبرمجة. يمكن استخدام WP Maps لإضافة مواقع متعددة إلى الخرائط، وإنشاء علامات وتسميات مخصصة، وإضافة مرشحات وطبقات إلى الخرائط، وتخصيص مظهر الخرائط، والتكامل مع البرامج الأخرى، مثل Google Maps وSalesforce. لمعرفة المزيد حول WP Maps، يرجى زيارة موقعنا على wpmaps.com
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
ساعد زوار موقعك في العثور على متجرك. برنامج مجاني لتحديد مواقع المتاجر/محدد مواقع التجار/محدد الرمز البريدي/محدد موقع المنتج باستخدام خرائط جوجل. يعد AIO Store Locator أبسط طريقة لزيادة الوصول إلى موقع الويب الخاص بك إلى أقصى حد من خلال محدد موقع المتجر المميز بشكل مثالي أو الباحث عن الرمز البريدي مجانًا. إنها خدمة سهلة الإعداد للغاية وجاهزة للاستخدام ومخصصة بالكامل لتحديد موقع المتجر/التاجر/الرمز البريدي لتوفير خدمة لا تقدر بثمن للعملاء الحاليين والمحتملين. وليس هناك برنامج للتنزيل أو التثبيت. وفر وقتك وأموالك باستخدام أداة تحديد مواقع المتاجر الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص وسهلة التثبيت. تساعد AIO عملائك على الوصول إلى باب منزلك. السعر: • لدينا خطة مجانية للأبد • كما تواصلنا معك، لن يتم تحصيل رسوم منك لمدة ستة أشهر على الأقل حتى لو قررت استخدام خططنا المميزة • نحن نقدم أقل سعر مضمون في جميع الصناعات (دعنا تعرف إذا كنت تجد سعرًا أرخص في أي مكان آخر) الأداء: • نحن نستخدم أسرع تقنيات العرض التي من شأنها تحميل صفحات الويب الخاصة بك بشكل أسرع • نحن لا نستخدم iFrame ما لم يحدد العميل ذلك • لقد استضفنا خوادمنا على AWS مما يضمن وقت تشغيل بنسبة 99.99% • نحن استخدم خدمات الموقع على خريطة Google للحصول على أعلى دقة للتحليلات: • سوف نقدم لك أفضل تحليلات البيانات الممكنة. يمكننا أيضًا مساعدتك في تخصيصها لك الاستضافة: • سنمنحك شهادة SSL مجانية واستضافة مخصصة في حالة الحاجة إليها الدعم: • يمكنك التواصل معنا في أي وقت 24*7*365 • يمكننا أيضًا مساعدتك في التخصيص ( التصميم، ولوحة النتائج، وما إلى ذلك) حتى مستوى رضاك في الخطط المميزة
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
خدمة تحديد مواقع المتاجر كاملة الميزات، تتميز بالسرعة وسهولة التهيئة وإضافة المواقع وتضمينها في موقع الويب الخاص بك. قم بتحميل مواقعك باستخدام ملفات CSV أو Excel أو، إذا كنت تفضل ذلك، استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى REST لإدارة الموقع. يدعم بشكل كامل جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية بما في ذلك Shopify وSquarespace وFacebook وJoomla وWordpress وقابل للتخصيص بالكامل بما في ذلك خرائط Google وعلامات التحديد المخصصة. تسمح جميع الخطط باستخدام غير مقيد وغير محدود تمامًا.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect - إلى جانب الرؤى القابلة للتنفيذ وبيانات المبيعات توفر للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة البنية التحتية لتعزيز الوعي والتجربة وتكرار عمليات الشراء وسرعة المبيعات في متاجر التجزئة بشكل استراتيجي. توفر منصة Pear للعلامات التجارية الأدوات القابلة للتسوق وبيانات المسار الكامل اللازمة لتشغيل أساليب تسويق أداء DTC في البيع بالتجزئة.
MetaLocator
metalocator.com
يتميز MetaLocator بواحد من أفضل برامج تحديد مواقع المتاجر في السوق. فهو يسمح للمستخدمين بالبحث وعرض وإدارة عدد من المواقع على موقع الويب الخاص بك بطريقة سهلة وقابلة للتكوين للغاية. يحتوي برنامج تحديد مواقع المتاجر الخاص بـ MetaLocator على أكثر من 300 ميزة وهو برنامج محدد مواقع قابل للتكوين بشكل كبير، ويأتي مزودًا بقوالب جاهزة للاستخدام تعمل على الاستفادة من الإعدادات الافتراضية المعقولة. يمكن للمستخدمين الحصول على مزيد من التقدم في تكوينات محدد المواقع الخاصة بهم من خلال الغوص في إعدادات HTML أو CSS أو API.
Center.ai
center.ai
سيساعدك Center.ai على زيادة حركة المرور في متاجرك الفعلية بفضل تحسين الرؤية والسمعة على خرائط Google. باستخدام Center.ai، لن تتمكن فقط من توفير الوقت في إدارة قوائم خرائط Google اليومية، ولكن أيضًا تحليل تقييماتك مقابل منافسيك وزيادة ظهور قوائمك على خرائط Google بشكل أكثر فعالية، وهو ما سيترجم في النهاية إلى المزيد من العملاء وارتفاع الدخل.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar هو برنامج لتحديد موقع المتجر يتيح إنشاء محدد موقع المتجر وتحريره وتكوينه ونشره على موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
Storepoint
storepoint.co
تطبيق جميل لتحديد موقع المتجر، مخصص لموقعك على الويب. قم بإنشاء محدد موقع المتجر لموقع الويب الخاص بك في دقائق. سهل التثبيت وقابل للتخصيص بالكامل ويعمل مع جميع مواقع الويب.
Closeby
closeby.co
أداة حديثة لتحديد موقع المتجر للعلامات التجارية الحديثة. تخصيصات جميلة - اختر من بين خيارات السمات والألوان والخطوط القوية التي تناسب علامتك التجارية بشكل أفضل. اجعل تجربة رسم الخرائط الخاصة بك خاصة بك. محدد موقع المتجر المتكامل - انسخ والصق محدد موقع المتجر الأفضل في فئته لموقع الويب الخاص بك في دقائق. افتح باستخدام رابط أو قم بتضمينه داخل الصفحة. ميزات رسم الخرائط القوية - قم بتعيين الروابط الخاصة بالموقع، وأتمتة اتجاهات الزائر، وإضافة محتوى مخصص باستخدام محرر خرائط قوي وتكوينات.
Storemapper
storemapper.com
تعتمد آلاف الشركات على Storemapper لمساعدة العملاء في العثور على منتجاتهم وخدماتهم. إنه سهل التثبيت، وقابل للتخصيص، وأثبت نجاحه في زيادة المبيعات.
GeoRanker
georanker.com
يمكّن GeoRanker المستخدمين من عرض SERPs (صفحات نتائج محرك البحث) الخاصة بمحركات البحث كمستخدم محلي في أكثر من 50000 موقع حول العالم.
StoreRocket
storerocket.io
استرخ - أصبح الحصول على محدد موقع متجر مصمم بشكل جميل لموقعك على الويب أسهل. من خلال التثبيت السهل والميزات القوية والتحليلات الكاملة، يتيح لك StoreRocket جذب المزيد من العملاء إلى مواقعك بشكل لم يسبق له مثيل. تبدأ الخطوة الأولى لتجربة عميلك مباشرة على موقع الويب الخاص بك. ارفع مستوى محدد متجرك اليوم.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
TrackRight
trackright.com
TrackRight هي أداة لتتبع أداء التسويق الرقمي متخصصة في تحسين محركات البحث المحلية وحلول تتبع العملاء المحتملين مع تقديم لوحة تحكم للعميل حتى تعرف أنت وعملائك دائمًا كيفية أداء حملتك.
Nurch
nurch.io
Nurch هو حل برمجي شامل لمساعدة الشركات المحلية على الظهور في نتائج البحث والحصول على المزيد من التقييمات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME هي أداة محلية لتحسين محركات البحث (SEO) مصممة لتحسين ظهور الشركات وسمعتها عبر الإنترنت على Google. فهو يقوم بتجميع الملفات الشخصية للأعمال في Google My Business، وإدارة المراجعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدم تحليلات محلية ونشر المحتوى، بهدف جذب حركة المرور عبر الإنترنت إلى المتاجر الفعلية.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal عبارة عن منصة محلية مخصصة لتحسين محركات البحث. تسمح أدوات وتقارير تحسين محركات البحث المحلية القوية للوكالات والعلامات التجارية بتحسين التصنيف المحلي، وتوليد المزيد من الزيارات والعملاء المحتملين من البحث المحلي، وإدارة المراجعات/السمعة. تثق أكثر من 5000 وكالة وعلامة تجارية مبتكرة مثل iProspect وMediacom وHilton وIkea في BrightLocal لتحسين ظهورها على البحث المحلي من خلال منصتها الرائدة في الصناعة. تحقق هذه الشركات ذلك من خلال عمليات تدقيق وتقارير تحسين محركات البحث الخاصة بشركة BrightLocal، وخدمة القوائم وأدوات الإدارة، وحل إدارة السمعة عبر الإنترنت الخاص بها. مع BrightLocal، يحصل العملاء على نتائج بحث محلية أفضل، وتوفير جزء كبير من الوقت، وطريقة أكثر وضوحًا لعرض نجاح البحث المحلي لأصحاب المصلحة الرئيسيين. تبدأ أسعار الخطط من 39 دولارًا شهريًا، مع توفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا دون الحاجة إلى بطاقة. من بين العديد من الجوائز، صنف جمهور مستخدمي G2 BrightLocal كشركة رائدة في برامج صيف 2023 عبر أربع فئات: - إدارة القوائم المحلية - تحسين محركات البحث المحلية - التسويق المحلي - إدارة السمعة عبر الإنترنت
RealWork Labs
realworklabs.com
اربح المزيد من المال دون القيام بالمزيد من العمل: قم بتسجيل عملك في الموقع لتظهر في مكان قريب، وقم بتطوير تقييماتك وأثبت لجيرانك القريبين أنك مقدم الخدمة المنزلية الموثوق به لهذه المهمة.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout هو الحل الأسرع لإدارة السمعة عبر الإنترنت. إنه يتكامل مع أفضل 21 موقع تحليلي للمراجعة. فهو يعرض ما يقوله الأشخاص العاديون عن الأعمال التجارية استنادًا إلى نصوص جميع المراجعات.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla هو البرنامج السحابي الأول على مستوى العالم في مجال البحث عن عملاء محتملين وإغلاق العملاء لمساعدة شركات الوكالات في العثور على المزيد من العملاء المحتملين وتحليلهم وإغلاقهم لخدمات التسويق الرقمي.
Uberall
uberall.com
Uberall عبارة عن منصة تسويق متعددة المواقع تسهل على الشركات المشابهة لشركتك العثور عليها واختيارها وتحويل عمليات البحث إلى مبيعات. تتم إدارة ما يزيد عن 1.5 مليون موقع باستخدام الحل الذي نقدمه، كما تظهر القوائم التي تديرها Uberall في 194 دولة وما زال العدد في ازدياد.
PinMeTo
pinmeto.com
يحتوي PinMeTo على كل ما تحتاجه علامتك التجارية متعددة المواقع لنقل العملاء من البحث إلى العمل. قم بتحديث معلومات عملك ومزامنتها عبر أكبر منصات البحث والخرائط ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تحسين محركات البحث المحلية لديك. قم بإدارة سمعتك من خلال جمع التقييمات والمراجعات عبر مواقع البحث والخرائط والمواقع الاجتماعية، والرد عليها من مكان واحد. قم بتضخيم رسالة علامتك التجارية عن طريق النشر على جميع صفحات موقع Facebook الخاصة بك بنفس السهولة التي تنشر بها على صفحة واحدة.
DigitalMaas
digitalmaas.com
نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing. نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing.
dbaPlatform
dbaplatform.com
أدوات وحلول الإعلانات والإدراج الرقمية المحلية. تساعد dbaPlatform الشركات على زيادة ظهور الشركات المحلية على Google وApple وBing ومنصات استهلاكية أخرى. تقدم dbaPlatform خططًا مخصصة: + إعلانات تم إعدادها لك + إعلانات تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها بواسطتك تتضمن بعض الميزات الرئيسية في حلول الإعلانات لدينا ما يلي: + إنشاء الحساب + تكوين الحساب + المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها + تحسين الخلاصة + الأبيض -تقارير التسمية تتضمن بعض الميزات الرئيسية في حلول قوائمنا ما يلي: + أتمتة وجدولة منشورات Google للشركات متعددة المواقع + تقارير موسعة عن بيانات رؤى الملف التجاري على Google المدعومة من Google Looker + استيراد مراجعات Google لجميع المواقع في شاشة واحدة مع القدرة على الرد على المراجعات + مزامنة بيانات الموقع مع الأدلة الرئيسية عبر الإنترنت ومجمعي البيانات على الويب تلقائيًا والتأكد من منع جميع القوائم المكررة
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد العلامات التجارية الرائدة في العالم متعددة المواقع - تجار التجزئة والمطاعم والضيافة والخدمات المالية والرعاية الصحية والمزيد - على تقنية Rio SEO المثبتة وخبرتها في التسويق المحلي لتعزيز الرؤية وحركة المرور المحفزة والقابلة للقياس عبر الإنترنت وإلى المواقع الفعلية. Rio SEO هي شركة تابعة لشركة PG Forsta.
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
GoSite
gosite.com
تقوم GoSite بإنشاء تقنية مبسطة للشركات الصغيرة التي تقود الاقتصاد الأمريكي. يمكّنهم برنامجنا من الحصول على كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد للتواصل مع عملائهم في العصر الرقمي. تعمل مجموعتنا المستندة إلى السحابة من أدوات الهاتف المحمول والويب على تغيير الطريقة التي يدير بها عملاؤنا أعمالهم أثناء التنقل وفي كل مكان.
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في الميل الأخير لتسهيل النشر التعاوني للمحتوى المحلي المتوافق من خلال أساليب الوسائط التقليدية والرقمية والاجتماعية. SproutLoud هي المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا لصناعات التوزيع متعددة المستويات، مما يمكّن العلامات التجارية من التأثير على تصرفات الأطراف الأقرب إلى خدمة المستهلك. يعمل برنامج SproutLoud على تحسين سرعة الوصول إلى السوق، والامتثال للعلامة التجارية، والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عبر مئات أو آلاف المستخدمين المحليين. مع SproutLoud، يتمتع العملاء بميزة الاستجابة السريعة لظروف السوق المحلية من خلال القرارات المستندة إلى البيانات.
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