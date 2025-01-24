برامج التسويق المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.