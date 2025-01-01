ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers هو برنامج تعليقات العملاء الحائز على جوائز والذي يساعد الشركات على تحويل تجربة العملاء. تقوم المنصة بجمع بيانات المراجعة من أكثر من 100 موقع مراجعة لعرض رؤى العملاء التي تمكن العلامات التجارية من الاستماع والفهم واتخاذ قرارات مبنية على البيانات حول ما يحتاجه عملاؤهم أو يريدونه حقًا.