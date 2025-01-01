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برامج إدارة الإدراج المحلية
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برامج إدارة الإدراج المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج إدارة بيانات الموقع، والذي يشار إليه عادة باسم برنامج إدارة القائمة المحلية، كحل مركزي للشركات التي تدير مؤسسات تقليدية لإدارة معلومات موقعها وتحديثها بكفاءة عبر مختلف الأنظمة الأساسية التي تواجه العملاء. تتيح هذه المنصات للشركات الاحتفاظ بتفاصيل دقيقة مثل ساعات العمل وأرقام الاتصال والعناوين الفعلية والقوائم والتمثيلات المرئية لمبانيها من خلال الصور الداخلية والخارجية. يمكن لمنافذ البيع بالتجزئة ومؤسسات الطعام والمنظمات المتنوعة تسخير قوة هذه المنصات لضمان دقة المعلومات المهمة، وتعزيز رؤيتها، وتعزيز التفاعل بشكل أفضل مع العملاء، سواء في مكان واحد أو عبر مواقع متعددة. يتم استخدام هذه الأدوات عادةً من قبل أقسام التسويق في الشركات، كما يتم تفضيلها أيضًا من قبل فرق الإدارة الإقليمية أو ذات المستوى الأعلى المكلفة بالإشراف على قوائم المواقع إما على نطاق فردي أو على مستوى الشركة. ومن خلال الاستفادة من هذه المنصات بمهارة، يمكن للشركات الابتعاد عن الفرص التجارية المحتملة الضائعة والتخفيف من استياء العملاء الناجم عن معلومات المتجر غير الكاملة أو القديمة. علاوة على ذلك، قد توفر هذه الحلول سبلًا لتعزيز القوائم المحلية، وبالتالي تعزيز مصداقية الشركات وجاذبيتها للعملاء المحتملين.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.

IONOS

IONOS

ionos.com

تطبيق IONOS يتيح الوصول إلى حسابك، والعقود، والمنتجات، وبيانات العملاء، وإدارة الخدمات عبر تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

Moz

Moz

moz.com

تساعد منصة Moz Local الشركات على إدارة بيانات مواقعها الفعلية بدقة، بما في ذلك تحسين القوائم المحلية وإدارة المراجعات.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

برنامج ProMorepublic لإدارة تسويق المحتوى للامتيازات، يساعد في تنظيم وتحسين الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity هو تطبيق يساعد الشركات على الربط مع مزودي خدمات موثوقين، ويقدم أدوات لتحسين التسويق الرقمي وإدارة السمعة.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين وجودها على الإنترنت وإدارة سمعتها وزيادة عدد العملاء من خلال أدوات شاملة.

Thryv

Thryv

thryv.com

تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.

Yext

Yext

yext.com

Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

تطبيق SOCi يساعد الشركات متعددة الفروع في إدارة وتسويق محتوى محلي عبر القنوات الرقمية وتحسين وجودها على الإنترنت.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360 هو تطبيق شامل يساعد الشركات الصغيرة في إدارة وتنسيق استراتيجيات التسويق عبر قنوات متعددة بواجهة سهلة الاستخدام.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

تطبيق Rio SEO يعزز التسويق المحلي للشركات الكبرى من خلال إدارة القوائم، تتبع البحث، وتحسين الظهور على الإنترنت.

Solocal

Solocal

solocal.com

تطبيق Solocal يساعد المؤسسات في إدارة معلومات متاجرها وتحسين ظهورها على محركات البحث، بالإضافة إلى إدارة التقييمات والتواصل مع العملاء.

Uberall

Uberall

uberall.com

تقدم Uberall منصة تسويق متعددة المواقع تساعد الشركات على إدارة قوائمها محليًا وزيادة ظهورها في نتائج البحث.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

داش لوك هو منصة لتسجيل الأنشطة التجارية المحلية، تربط بين الأعمال والسكان المجاورين بسهولة، وتسمح بالوصول إلى معلومات الشركات والعروض المتاحة.

Mobal

Mobal

mobal.io

تطبيق موبايل يساعد في إدارة ملفات تعريف الأعمال بشكل آلي، مما يسهل الحفاظ على تحديثها عبر جميع الدلائل الإلكترونية الرئيسية.

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

روبوت داتا هو منصة سهلة الاستخدام لإدارة معلومات الشركة ومراجعاتها على أكثر من 30 خدمة قائمة على المواقع وتحسين الظهور الرقمي.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

تطبيق SO Connect يساعد الأعمال المحلية في تحديث معلوماتها عبر أكثر من 50 منصة، جمع المراجعات، وتحسين SEO المواقع لجذب المزيد من العملاء.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

تطبيق DigitalMaas هو منصة تسويقية عالمية تساعد الشركات الكبرى في تحسين معلومات مواقعها على عدة منصات بحث، مثل جوجل وفيسبوك.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

تطبيق Chatmeter يساعد الشركات في إدارة سمعتها عبر الإنترنت وتحليل ملاحظات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

تطبيق Digitaleo يسهل التسويق المحلي من خلال إدارة مراجعات العملاء، الشبكات الاجتماعية، الحملات المدفوعة، وزيادة الظهور المحلي.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

تساعد تطبيق Neustar Localeze الشركات في إدارة دقة قوائم الأعمال عبر الإنترنت، وضمان اتساق المعلومات على منصات البحث المحلية.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

تطبيق GMBapi.com يتيح إدارة ملفات تعريف Google Business المتعددة وتحسين الأداء المحلي عبر أدوات لنشر المحتوى وإدارة المراجعات.

ProManage

ProManage

promanage.biz

تطبيق ProManage يقدم منصة MaaS تساعد العلامات التجارية على تحسين تفاعل العملاء، إدارة المراجعات وبناء قواعد بيانات موحدة.

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

تطبيق FreshLime هو منصة للتفاعل مع العملاء، يُسهّل التفاعل مع العملاء المحتملين والحاليين عبر الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني، في مكان واحد.

Experience.com

Experience.com

experience.com

تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.

dbaPlatform

dbaPlatform

dbaplatform.com

dbaPlatform يوفر أدوات وحلول للإعلانات الرقمية المحلية والتسجيلات، مما يساعد الشركات على زيادة الظهور على منصات مثل جوجل وآبل وبنك.

Social Places

Social Places

socialplaces.io

تطبيق Social Places يقدم حلول تسويقية للعلامات التجارية متعددة المواقع، بما في ذلك إدارة القوائم، السمعة، المحتوى الاجتماعي، الإعلانات والحجوزات.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers هو برنامج لجمع ومراقبة مراجعات العملاء من مواقع متعددة مما يساعد الشركات على تحسين تجربتهم وسمعتهم.

Mobilosoft

Mobilosoft

mobilosoft.com

تدير تطبيق Mobilosoft التسويق الرقمي المحلي لشبكتك، بما في ذلك الرؤية عبر الإنترنت، النشر، سمعة العلامة التجارية، والإعلانات المحلية.

iReview

iReview

ireview.com

iReview هو تطبيق لإدارة السمعة عبر الإنترنت، يساعد الشركات في الحصول على مراجعات إيجابية وتحسين وجودها الرقمي باستخدام أدوات متعددة.

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

تساعد PowerChord العلامات التجارية والمصنعين على تحسين تجربة العملاء من خلال توصيل الرسائل وتقديم رؤى تعتمد على البيانات.

LOCALACT

LOCALACT

localact.com

LOCALACT هي منصة تسويق رقمي محلية تساعد الشركات على إدارة الحملات الإعلانية وتحسين وجودها عبر الإنترنت لجذب العملاء المحليين.

myPresences

myPresences

mypresences.com

تطبيق MyPresences يساعد الشركات في إدارة وتحسين وجودها على الإنترنت وسمعتها، مما يسهل على العملاء العثور عليها والتفاعل معها.

Direction Local

Direction Local

direction.com

تطبيق Direction Local هو منصة تسويق محلية متكاملة تساعد الأعمال على زيادة الظهور عبر الإنترنت والوصول إلى المزيد من العملاء وتحسين السمعة.

Synup

Synup

synup.com

Synup يساعد الشركات على إدارة وجودها عبر الإنترنت من خلال تحديث معلومات العمل، وتحسين مراجعات العملاء، وتحليل الأداء عبر المنصات المختلفة.

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

تطبيق Reptrics هو برنامج شامل لنجاح العملاء في شركات B2B SaaS، يساعد على إدارة تفاعل العملاء وزيادة الاحتفاظ والنمو.

Advice Local

Advice Local

advicelocal.com

نصيحة المحلي هو تطبيق لإدارة وتحسين وجود الأعمال المحلية عبر الإنترنت، مع أدوات لتحسين القوائم وتحليل تفاعلات العملاء.

PinMeTo

PinMeTo

pinmeto.com

تطبيق PinMeTo يساعد الشركات متعددة الفروع في إدارة معلوماتها عبر الإنترنت، مزامنتها على منصات البحث وخرائط، وإدارة مراجعات العملاء من مكان واحد.

GoSite

GoSite

gosite.com

GoSite هو تطبيق يساعد الشركات الصغيرة على إدارة وجودها الرقمي من خلال مجموعة شاملة من الأدوات لتحسين التفاعل مع العملاء وكفاءة الأعمال.

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