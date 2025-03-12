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يعمل برنامج إدارة بيانات الموقع، والذي يشار إليه عادة باسم برنامج إدارة القائمة المحلية، كحل مركزي للشركات التي تدير مؤسسات تقليدية لإدارة معلومات موقعها وتحديثها بكفاءة عبر مختلف الأنظمة الأساسية التي تواجه العملاء. تتيح هذه المنصات للشركات الاحتفاظ بتفاصيل دقيقة مثل ساعات العمل وأرقام الاتصال والعناوين الفعلية والقوائم والتمثيلات المرئية لمبانيها من خلال الصور الداخلية والخارجية. يمكن لمنافذ البيع بالتجزئة ومؤسسات الطعام والمنظمات المتنوعة تسخير قوة هذه المنصات لضمان دقة المعلومات المهمة، وتعزيز رؤيتها، وتعزيز التفاعل بشكل أفضل مع العملاء، سواء في مكان واحد أو عبر مواقع متعددة. يتم استخدام هذه الأدوات عادةً من قبل أقسام التسويق في الشركات، كما يتم تفضيلها أيضًا من قبل فرق الإدارة الإقليمية أو ذات المستوى الأعلى المكلفة بالإشراف على قوائم المواقع إما على نطاق فردي أو على مستوى الشركة. ومن خلال الاستفادة من هذه المنصات بمهارة، يمكن للشركات الابتعاد عن الفرص التجارية المحتملة الضائعة والتخفيف من استياء العملاء الناجم عن معلومات المتجر غير الكاملة أو القديمة. علاوة على ذلك، قد توفر هذه الحلول سبلًا لتعزيز القوائم المحلية، وبالتالي تعزيز مصداقية الشركات وجاذبيتها للعملاء المحتملين.
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SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
IONOS
ionos.com
تطبيق IONOS يتيح الوصول إلى حسابك، والعقود، والمنتجات، وبيانات العملاء، وإدارة الخدمات عبر تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
Moz
moz.com
تساعد منصة Moz Local الشركات على إدارة بيانات مواقعها الفعلية بدقة، بما في ذلك تحسين القوائم المحلية وإدارة المراجعات.
PromoRepublic
promorepublic.com
برنامج ProMorepublic لإدارة تسويق المحتوى للامتيازات، يساعد في تنظيم وتحسين الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
UpCity
upcity.com
UpCity هو تطبيق يساعد الشركات على الربط مع مزودي خدمات موثوقين، ويقدم أدوات لتحسين التسويق الرقمي وإدارة السمعة.
Thryv
thryv.com
تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.
Partoo
partoo.co
Partoo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين وجودها على الإنترنت وإدارة سمعتها وزيادة عدد العملاء من خلال أدوات شاملة.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
SOCi
meetsoci.com
تطبيق SOCi يساعد الشركات متعددة الفروع في إدارة وتسويق محتوى محلي عبر القنوات الرقمية وتحسين وجودها على الإنترنت.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360 هو تطبيق شامل يساعد الشركات الصغيرة في إدارة وتنسيق استراتيجيات التسويق عبر قنوات متعددة بواجهة سهلة الاستخدام.
Rio SEO
rioseo.com
تطبيق Rio SEO يعزز التسويق المحلي للشركات الكبرى من خلال إدارة القوائم، تتبع البحث، وتحسين الظهور على الإنترنت.
Solocal
solocal.com
تطبيق Solocal يساعد المؤسسات في إدارة معلومات متاجرها وتحسين ظهورها على محركات البحث، بالإضافة إلى إدارة التقييمات والتواصل مع العملاء.
Uberall
uberall.com
تقدم Uberall منصة تسويق متعددة المواقع تساعد الشركات على إدارة قوائمها محليًا وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.
DashLoc
dashloc.com
داش لوك هو منصة لتسجيل الأنشطة التجارية المحلية، تربط بين الأعمال والسكان المجاورين بسهولة، وتسمح بالوصول إلى معلومات الشركات والعروض المتاحة.
Mobal
mobal.io
تطبيق موبايل يساعد في إدارة ملفات تعريف الأعمال بشكل آلي، مما يسهل الحفاظ على تحديثها عبر جميع الدلائل الإلكترونية الرئيسية.
RocketData
rocketdata.ru
روبوت داتا هو منصة سهلة الاستخدام لإدارة معلومات الشركة ومراجعاتها على أكثر من 30 خدمة قائمة على المواقع وتحسين الظهور الرقمي.
SO Connect
soconnect.com
تطبيق SO Connect يساعد الأعمال المحلية في تحديث معلوماتها عبر أكثر من 50 منصة، جمع المراجعات، وتحسين SEO المواقع لجذب المزيد من العملاء.
DigitalMaas
digitalmaas.com
تطبيق DigitalMaas هو منصة تسويقية عالمية تساعد الشركات الكبرى في تحسين معلومات مواقعها على عدة منصات بحث، مثل جوجل وفيسبوك.
Chatmeter
chatmeter.com
تطبيق Chatmeter يساعد الشركات في إدارة سمعتها عبر الإنترنت وتحليل ملاحظات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Digitaleo
digitaleo.com
تطبيق Digitaleo يسهل التسويق المحلي من خلال إدارة مراجعات العملاء، الشبكات الاجتماعية، الحملات المدفوعة، وزيادة الظهور المحلي.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تساعد تطبيق Neustar Localeze الشركات في إدارة دقة قوائم الأعمال عبر الإنترنت، وضمان اتساق المعلومات على منصات البحث المحلية.
GMBapi.com
gmbapi.com
تطبيق GMBapi.com يتيح إدارة ملفات تعريف Google Business المتعددة وتحسين الأداء المحلي عبر أدوات لنشر المحتوى وإدارة المراجعات.
ProManage
promanage.biz
تطبيق ProManage يقدم منصة MaaS تساعد العلامات التجارية على تحسين تفاعل العملاء، إدارة المراجعات وبناء قواعد بيانات موحدة.
FreshLime
freshlime.com
تطبيق FreshLime هو منصة للتفاعل مع العملاء، يُسهّل التفاعل مع العملاء المحتملين والحاليين عبر الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني، في مكان واحد.
Experience.com
experience.com
تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform يوفر أدوات وحلول للإعلانات الرقمية المحلية والتسجيلات، مما يساعد الشركات على زيادة الظهور على منصات مثل جوجل وآبل وبنك.
Social Places
socialplaces.io
تطبيق Social Places يقدم حلول تسويقية للعلامات التجارية متعددة المواقع، بما في ذلك إدارة القوائم، السمعة، المحتوى الاجتماعي، الإعلانات والحجوزات.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هو برنامج لجمع ومراقبة مراجعات العملاء من مواقع متعددة مما يساعد الشركات على تحسين تجربتهم وسمعتهم.
Mobilosoft
mobilosoft.com
تدير تطبيق Mobilosoft التسويق الرقمي المحلي لشبكتك، بما في ذلك الرؤية عبر الإنترنت، النشر، سمعة العلامة التجارية، والإعلانات المحلية.
iReview
ireview.com
iReview هو تطبيق لإدارة السمعة عبر الإنترنت، يساعد الشركات في الحصول على مراجعات إيجابية وتحسين وجودها الرقمي باستخدام أدوات متعددة.
PowerChord
powerchord.com
تساعد PowerChord العلامات التجارية والمصنعين على تحسين تجربة العملاء من خلال توصيل الرسائل وتقديم رؤى تعتمد على البيانات.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT هي منصة تسويق رقمي محلية تساعد الشركات على إدارة الحملات الإعلانية وتحسين وجودها عبر الإنترنت لجذب العملاء المحليين.
myPresences
mypresences.com
تطبيق MyPresences يساعد الشركات في إدارة وتحسين وجودها على الإنترنت وسمعتها، مما يسهل على العملاء العثور عليها والتفاعل معها.
Direction Local
direction.com
تطبيق Direction Local هو منصة تسويق محلية متكاملة تساعد الأعمال على زيادة الظهور عبر الإنترنت والوصول إلى المزيد من العملاء وتحسين السمعة.
Synup
synup.com
Synup يساعد الشركات على إدارة وجودها عبر الإنترنت من خلال تحديث معلومات العمل، وتحسين مراجعات العملاء، وتحليل الأداء عبر المنصات المختلفة.
Reptrics
reptrics.com
تطبيق Reptrics هو برنامج شامل لنجاح العملاء في شركات B2B SaaS، يساعد على إدارة تفاعل العملاء وزيادة الاحتفاظ والنمو.
Advice Local
advicelocal.com
نصيحة المحلي هو تطبيق لإدارة وتحسين وجود الأعمال المحلية عبر الإنترنت، مع أدوات لتحسين القوائم وتحليل تفاعلات العملاء.
PinMeTo
pinmeto.com
تطبيق PinMeTo يساعد الشركات متعددة الفروع في إدارة معلوماتها عبر الإنترنت، مزامنتها على منصات البحث وخرائط، وإدارة مراجعات العملاء من مكان واحد.
GoSite
gosite.com
GoSite هو تطبيق يساعد الشركات الصغيرة على إدارة وجودها الرقمي من خلال مجموعة شاملة من الأدوات لتحسين التفاعل مع العملاء وكفاءة الأعمال.
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