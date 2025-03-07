برامج إدارة الإدراج المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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يعمل برنامج إدارة بيانات الموقع، والذي يشار إليه عادة باسم برنامج إدارة القائمة المحلية، كحل مركزي للشركات التي تدير مؤسسات تقليدية لإدارة معلومات موقعها وتحديثها بكفاءة عبر مختلف الأنظمة الأساسية التي تواجه العملاء. تتيح هذه المنصات للشركات الاحتفاظ بتفاصيل دقيقة مثل ساعات العمل وأرقام الاتصال والعناوين الفعلية والقوائم والتمثيلات المرئية لمبانيها من خلال الصور الداخلية والخارجية. يمكن لمنافذ البيع بالتجزئة ومؤسسات الطعام والمنظمات المتنوعة تسخير قوة هذه المنصات لضمان دقة المعلومات المهمة، وتعزيز رؤيتها، وتعزيز التفاعل بشكل أفضل مع العملاء، سواء في مكان واحد أو عبر مواقع متعددة. يتم استخدام هذه الأدوات عادةً من قبل أقسام التسويق في الشركات، كما يتم تفضيلها أيضًا من قبل فرق الإدارة الإقليمية أو ذات المستوى الأعلى المكلفة بالإشراف على قوائم المواقع إما على نطاق فردي أو على مستوى الشركة. ومن خلال الاستفادة من هذه المنصات بمهارة، يمكن للشركات الابتعاد عن الفرص التجارية المحتملة الضائعة والتخفيف من استياء العملاء الناجم عن معلومات المتجر غير الكاملة أو القديمة. علاوة على ذلك، قد توفر هذه الحلول سبلًا لتعزيز القوائم المحلية، وبالتالي تعزيز مصداقية الشركات وجاذبيتها للعملاء المحتملين.
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IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي سحابة التسويق المشترك الرائدة للمؤسسات متعددة المواقع. نحن نمكّن شركات مثل Ace Hardware وJersey Mike's وKumon وFord من أتمتة جهودها التسويقية وتوسيع نطاقها عبر جميع المواقع والقنوات الرقمية بطريقة موجهة من العلامة التجارية ومُتقنة محليًا ومتصلة بالبيانات. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأفضل في فئتهما، توفر منصة SOCi Genius للمؤسسات متعددة المواقع رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ مع أتمتة سير العمل الأكثر أهمية على نطاق واسع. مع SOCi، يمكن للشركات تعزيز تواجدها الرقمي عبر صفحات البحث والتواصل الاجتماعي المحلية مع حماية سمعتها عبر الإنترنت مما يؤدي إلى تحسين مشاركة العملاء وتحقيق نتائج رائدة في السوق. توفر تقنية النظام الأساسي المركزي والقابل للتطوير من SOCi كل الأدوات اللازمة للشركات متعددة المواقع ومتعددة العائلات لإدارة جهودها التسويقية المحلية بما في ذلك: لوحة معلومات بديهية - عند تسجيل الدخول إلى SOCi، يتم الترحيب بالمستخدمين بلوحة تحكم رفيعة المستوى وشاملة وسهلة القراءة تسلط الضوء على التحليلات وأداء المحتوى عبر جميع المواقع باستخدام SOCi والمحادثات والتعليقات التي تحتاج إلى الاهتمام والمراجعات الحديثة والمزيد! * القوائم: انتقل برؤية البحث المحلي إلى آفاق جديدة من خلال ضمان معلومات دقيقة ومتسقة عبر 100 أو 1000 من قوائم الأعمال. * الاستماع: اكتشف وابنِ استراتيجية محتوى أصلية وملفات تعريف غنية للجمهور وأثبت عائد الاستثمار لاستراتيجية حملتك من خلال الاستماع. استمع إلى منافسيك، وقم بإنشاء تحليل المشاعر، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، كل ذلك من خلال SOCi. * الصفحات المحلية/محدد المواقع: تقديم رحلة المستهلك ذات العلامة التجارية والمحلية، بدءًا من الوعي وحتى التحويل، عبر آلاف الصفحات المحسّنة للبحث. * المراجعات: قم بتنسيق الاستجابات المتسقة مع العلامة التجارية للمراجعات، وتتبع مشاعر المراجعة، ومراقبة رؤى السمعة التنافسية لتحويل سمعتك، في كل مكان. * اجتماعي: تمكين فرق المؤسسات والفرق المحلية من تقديم استجابات خاصة بالعلامة التجارية للمشاركات الاجتماعية ونشر محتوى اجتماعي عالي الأداء من خلال سير عمل مبسط متعدد المواقع. * الاستطلاعات: احتفظ بعملائك وتنميتهم من خلال التماس تعليقات العملاء وإدارتها بشكل استباقي باستخدام أقوى حلول الاستطلاع للمسوقين المحليين. * الإعلانات: تمكين المسوقين متعددي المواقع من إدارة الحملات الإعلانية الاجتماعية المحلية بشكل فعال وتعزيز المنشورات عبر 100 أو 1000 موقع. * SmartBot: يمكنك تحفيز التفاعل في الوقت الفعلي وإنشاء عملاء محتملين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في جميع المواقع باستخدام روبوتات الدردشة الآلية على حسابات Facebook Messenger وGoogle Business Messenger وإمكانيات الرسائل النصية القصيرة. أنشئ موضوعات محلية بسهولة على نطاق واسع في دقائق معدودة وابدأ في التقاط معلومات العميل ولا تفوت أي عميل محتمل. * الرؤى والتقارير: تعرف على المواقع التي تحقق أداءً وتلك التي لا تعمل، واستفد من هذه الرؤى لتعزيز استراتيجية التسويق المحلية الخاصة بك. قم بتخصيص تقارير مرئية وجذابة للغاية مع خيارات تسليم متعددة. SOCi Go (تطبيق الهاتف المحمول): نفس منصة SOCi الأساسية التي تحبها، الآن على الهاتف المحمول. انشر المحتوى، وقم بالرد على العملاء وتلقي الإشعارات على أي جهاز محمول، في أي وقت. تعمل SOCi بمثابة البنية التحتية التي تتم من خلالها إدارة عشرات الآلاف من الصفحات المحلية. تم دمج SOCi بالكامل مع أفضل شبكات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة مثل Facebook وTwitter وInstagram وLinkedIn وGoogle My Business وYelp والمزيد.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
PromoRepublic
promorepublic.com
تساعد منصة التسويق الخاصة بـ PromoRepublic أصحاب الامتياز على زيادة ظهورهم عبر الإنترنت في البحث ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال نهج فريد يعتمد على البيانات. فهو يمكّن أصحاب الامتياز من إدارة أدوات التسويق والأصول والبيانات بكفاءة وسلاسة من مركز تحكم مركزي. بعد أن أثبتت نجاحها مع أكثر من 80 علامة تجارية ذات امتياز، وأكثر من 400 وكالة تسويق، مما أدى إلى تحسين النتائج عبر أكثر من 25000 موقع، تعمل PromoRepublic أيضًا على تبسيط عملية اتخاذ القرار. ويتم تحقيق ذلك من خلال حل Copilot المبني على البيانات، والذي يعمل كمحلل بيانات شخصية، ويحول بيانات التسويق المحلية إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. سواء كنت علامة تجارية ناشئة أو راسخة ومتعددة المواقع أو مجموعة من العلامات التجارية، تساعدك PromoRepublic على أتمتة جهودك التسويقية وتحسينها. كيف يمكن لعلامتك التجارية الاستفادة من PromoRepublic؟ * تحويل بياناتك التسويقية الخام إلى ذكاء الأعمال. * تنمية ظهورك في البحث المحلي. * ضمان اتساق العلامة التجارية. * إدارة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحلية بكفاءة. * إدارة التقييمات في مكان واحد. * تحسين القوائم على نطاق واسع. * جمع كافة البيانات في لوحة تحكم واحدة. * إشراك أصحاب الامتياز في التسويق المحلي.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - منصة التسويق رقم 1® للشركات الصغيرة. كل ما تحتاجه بدءًا من التصميم وحتى التسويق وحتى إدارة علاقات العملاء (CRM) - قم بتعزيز علامتك التجارية®. مدعوم من Madwire® إن Marketing 360 عبارة عن مزيج من برامج التسويق المتكاملة (التكنولوجيا) وخدمات التسويق الاحترافية (المواهب)، وكلها مقدمة من خلال منصة واحدة قوية. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه الشركات الصغيرة للنمو بدءًا من التصميم وحتى التسويق وإدارة علاقات العملاء والمدفوعات. تسمح المنصة للشركات بالوصول إلى أهم قنواتها التسويقية وتحسينها من واجهة واحدة، مع الاستفادة من المواهب في السحابة مثل المسوقين والمصممين والمطورين ومنشئي المحتوى ومحترفي الفيديو لتنفيذ تسويقهم عند الطلب. النظام الأساسي عبارة عن خدمة كاملة ويتم إجراؤها بواسطة مسؤول تنفيذي معتمد للتسويق الرقمي للمساعدة في تسهيل أهداف وغايات تسويق العلامة التجارية.
Moz
moz.com
توفر منصة Moz Local حلاً تكنولوجيًا محليًا قويًا - مما يؤدي إلى إدارة أكثر دقة للقوائم، ورؤى قابلة للتنفيذ، وأتمتة عملية الحذف المكررة، وإدارة المراجعة. سيساعدك Moz Local على امتلاك بيانات موقعك الفعلي وإدارتها بشكل أفضل من أي وقت مضى. عمليات التكامل الأعمق، وإدارة الموقع الأكثر نشاطًا، وأتمتة العمليات اليدوية السابقة ستجعل حياتك أسهل.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد العلامات التجارية الرائدة في العالم متعددة المواقع - تجار التجزئة والمطاعم والضيافة والخدمات المالية والرعاية الصحية والمزيد - على تقنية Rio SEO المثبتة وخبرتها في التسويق المحلي لتعزيز الرؤية وحركة المرور المحفزة والقابلة للقياس عبر الإنترنت وإلى المواقع الفعلية. Rio SEO هي شركة تابعة لشركة PG Forsta.
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من Yext على تعزيز المعرفة وراء كل مشاركة للعملاء، وأتمتة سير العمل على نطاق واسع، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ عبر القنوات تتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من تحسين محركات البحث ومواقع الويب إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة، تمكن Yext العلامات التجارية من تحويل تواجدها الرقمي إلى أداة تمييز.
Solocal
solocal.com
BRIDGE هي منصة مملوكة لشركة Solocal والتي تسمح لك بإدارة محدد موقع المتجر الخاص بك بالإضافة إلى إدارة التواجد الخاص بك. يسمح حلنا لرئيس الشبكة ونقاط البيع الخاصة به بما يلي: - الاستفادة من المرجع الطبيعي (SEO) المُحسّن لصفحاتك المحلية بحيث يمكن العثور عليها بسهولة على محركات البحث، - إدارة المعلومات المركزية والمحلية بسهولة شديدة حول مؤسساتك على مراكز الويب الرئيسية (Google GMB، وFacebook، وBing، وPagesJaunes، وMappy، وGPS، وما إلى ذلك)، - إدارة آرائك (المركزية، ونماذج الاستجابة)، - نقل أخبارك وعروضك الترويجية على GMB، وPagesJaunes، وFacebook للتأكد من أنها وطنية ومحلية الاتصالات، - استشر جمهورك وأداء جهات الاتصال، مع إمكانية الوصول إلى التقارير حسب مستوى الحقوق التي تمنحها. يدعم أكثر من 25 خبيرًا في علاقات العملاء شبكة علاماتنا التجارية البالغ عددها 500 شبكة يوميًا. شبكات العلامات التجارية، فكر عالميًا، تصرف محليًا!
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في الميل الأخير لتسهيل النشر التعاوني للمحتوى المحلي المتوافق من خلال أساليب الوسائط التقليدية والرقمية والاجتماعية. SproutLoud هي المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا لصناعات التوزيع متعددة المستويات، مما يمكّن العلامات التجارية من التأثير على تصرفات الأطراف الأقرب إلى خدمة المستهلك. يعمل برنامج SproutLoud على تحسين سرعة الوصول إلى السوق، والامتثال للعلامة التجارية، والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عبر مئات أو آلاف المستخدمين المحليين. مع SproutLoud، يتمتع العملاء بميزة الاستجابة السريعة لظروف السوق المحلية من خلال القرارات المستندة إلى البيانات.
DigitalMaas
digitalmaas.com
نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing. نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing.
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء للعلامة التجارية على طول الطريق. بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع الشركات المصنعة وشبكاتها التي تضم آلاف التجار، تتمتع PowerChord بالابتكار والحلول والدعم لإضفاء الحيوية على الأسواق المحلية. بدءًا من عمليات تكامل الأنظمة الأساسية والحلول المخصصة وحتى التدريب والتأهيل، يعرف فريق PowerChord ما يلزم لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
dbaPlatform
dbaplatform.com
أدوات وحلول الإعلانات والإدراج الرقمية المحلية. تساعد dbaPlatform الشركات على زيادة ظهور الشركات المحلية على Google وApple وBing ومنصات استهلاكية أخرى. تقدم dbaPlatform خططًا مخصصة: + إعلانات تم إعدادها لك + إعلانات تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها بواسطتك تتضمن بعض الميزات الرئيسية في حلول الإعلانات لدينا ما يلي: + إنشاء الحساب + تكوين الحساب + المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها + تحسين الخلاصة + الأبيض -تقارير التسمية تتضمن بعض الميزات الرئيسية في حلول قوائمنا ما يلي: + أتمتة وجدولة منشورات Google للشركات متعددة المواقع + تقارير موسعة عن بيانات رؤى الملف التجاري على Google المدعومة من Google Looker + استيراد مراجعات Google لجميع المواقع في شاشة واحدة مع القدرة على الرد على المراجعات + مزامنة بيانات الموقع مع الأدلة الرئيسية عبر الإنترنت ومجمعي البيانات على الويب تلقائيًا والتأكد من منع جميع القوائم المكررة
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
GMBapi.com
gmbapi.com
يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبها. تعمل وظيفة اختبار A/B لدينا على تسهيل زيادة الرؤية المحلية إلى أقصى حد. إن ردود المراجعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقارير المراجعة التنافسية والمراجعات المحذوفة تجعلها أفضل مشغل مراجعة على البحث المحلي لزيادة سلطتك. اختبار مجاني لمدة أسبوعين وأسعار لا تقبل المنافسة! من يستخدم موقع GMBapi.com؟ الشركات متعددة المواقع المهتمة بتحقيق النتائج وإدارة السمعة ونشر المحتوى والصور. نحن نحقق 90% من الفوائد مقابل 15% من السعر. اختبار مجاني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال 15 دقيقة عبر الإنترنت باستخدام بياناتك!
myPresences
mypresences.com
يعد mypresences.com أفضل طريقة لتحسين وإدارة تواجد الأعمال وسمعتها عبر الإنترنت، كما يسمح لها بإنشاء وصيانة ومراقبة تواجد عبر أكثر من 2000 خدمة صحيحة ومتسقة وكاملة في أقل وقت ممكن ودون الحاجة إلى الفهم كل خدمة. مع تزايد العثور على أعمال جديدة عبر الإنترنت، أصبح التواجد والسمعة عبر الإنترنت لا يقل أهمية عن واجهة المتجر. يسمح موقع mypresences.com للشركات بمراقبة كل ما يتم نشره عبر الإنترنت حول أعمالهم والتفاعل معه مثل المعلومات التجارية والمراجعات والصفقات والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات فور حدوثها حتى يتمكنوا من التحكم في تواجدهم وما يقال حتى يتمكنوا من التحكم في تواجدهم وما يقال يمكنهم بناء قاعدة عملاء مخلصين حول أعمالهم. إن المراجعة السيئة أو المواد غير المناسبة المنشورة عن الأعمال التجارية عبر الإنترنت لا يمكن أن تدمر قدرتها على العثور على عملاء جدد فحسب، بل يمكن أن تدفعها إلى منافسيها.. وبالنسبة لمعظم الشركات، يمر هذا الضرر دون أن يلاحظه أحد لأشهر أو سنوات وسيظل هناك إلى الأبد. يساعد mypresences أيضًا الشركات على اكتشاف فرص جديدة عبر الإنترنت سواء كان ذلك على الويب أو عبر تطبيق على الهاتف أو الجهاز اللوحي، حتى يتمكنوا من إنشاء التواجد الأكثر اكتمالًا عبر الإنترنت والبقاء في صدارة منافسيهم. على عكس واجهة المتجر الحقيقية، فإن تواجد الشركة عبر الإنترنت سوف ينمو ويتطور دون مشاركتهم، ويسمح موقع mypresences.com لهم بالتحكم في تواجدهم عبر الإنترنت والبدء في بناء واجهة متجرهم عبر الإنترنت بطريقتهم الخاصة.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
Advice Local
advicelocal.com
تلتزم شركة Advice Local بتقديم حلول إدارة تواجد محلي قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص لشركاء القنوات والعلامات التجارية والوكالات والمسوقين المحليين.
Direction Local
direction.com
Direction Local عبارة عن منصة تسويق محلية كاملة مصممة للشركات التي ترغب في زيادة ظهورها عبر الإنترنت بسرعة والوصول إلى المزيد من العملاء وتعزيز سمعتها. تشتمل مجموعة أدواتها القوية على بناء الاستشهادات لأهم الدلائل الأمريكية، وإدارة القوائم، وإدارة المراجعات، ومجموعة النشر، ورؤى تفصيلية لإعداد تقارير تحسين محركات البحث المحلية. مع Direction Local، يتمتع الأعضاء بتحسينات أسرع في التصنيف في عمليات البحث المحلية، ورؤية أكبر للخرائط، وزيادة في توليد العملاء المحتملين. تبدأ العضويات بسعر 999 دولارًا سنويًا، مع خطط متخصصة للشركات في مجال الرعاية الصحية (1199 دولارًا سنويًا) والسياحة (1099 دولارًا سنويًا).
Social Places
socialplaces.io
وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع وتحسينها وإدارتها عبر القنوات. السمعة - مركزية التعليقات والرد عليها عبر قنوات متعددة. اجتماعي - تحميل المحتوى المترجم وإدارته والموافقة عليه على نطاق واسع. الإعلانات - تصور الوسائط والبيانات المدفوعة عبر أكثر من 100 منصة. الحجوزات - برنامج الحجز والمواعيد المصمم خصيصًا للامتيازات.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT هي منصة التسويق الرقمي المحلية الرائدة لأصحاب الامتياز. نحن نضع أصحاب الامتياز ومواقع الأعمال الخاصة بك في المقدمة وفي المركز في كل سوق محلي، مما يساعدهم على الوصول إلى المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت وتحويلهم إلى عملاء. بدءًا من الحملات الإعلانية المحلية للغاية وحتى إدارة بيانات المتجر المحلي وإعداد التقارير عبر الإنترنت، تساعد LOCALACT أصحاب الامتياز وأصحاب الأعمال على زيادة الإيرادات وقياس أداء التسويق.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics هو برنامج الكل في واحد لنجاح العملاء للشركات B2B SaaS لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء ونموهم. تم تصميم Reptrics لفريق نجاح العملاء الاستباقي والقائد التنفيذي لإدارة عملية تأهيل العملاء والتجديدات وتقليل الاضطراب وتعزيز فرص التوسع. تعمل Reptrics على تمكين فرق نجاح العملاء من أن تصبح مراكز إيرادات بدلاً من مركز تكلفة. يساعد على إدارة النجاح طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة سير العمل الذي يركز على العميل باستخدام أدلة التشغيل. منصة بيانات تركز على العملاء للإشراف على سلامة الحساب ومعالجة مخاطر التقلب في الوقت الفعلي. يقع مقرها الرئيسي في فلوريدا، وتأسست في عام 2019 وهي منصة مدعومة برأس المال الاستثماري. موثوق به من قبل العملاء العالميين مثل Hook Security وWeb-est وSkill Struck وKinectify وغيرها الكثير لزيادة MRR (معدل الاحتفاظ الشهري وزيادة القيمة الدائمة (LTV) مع أسرع تنفيذ لمكدس التكنولوجيا في أقل من 90 يومًا.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة المعلومات التجارية لشركتك والمراجعات من بين أكثر من 30 خدمة تعتمد على الموقع: الخرائط ومحركات البحث وجميع الأدلة الشائعة وأجهزة GPS والشبكات الاجتماعية. تضيف RocketData معلومات عن شركتك إلى هذه الخدمات، وتكتشف الأخطاء وتصلحها وتحمي بياناتك تلقائيًا. تساعد RocketData أيضًا عملك على التعامل مع العملاء المحليين أينما يتحدثون. تقوم المنصة بمراقبة تعليقات العملاء وجمعها وتوفر الأداة للرد عليها من واجهة واحدة. تتضمن قائمة التكامل الخاصة بنا خرائط Google، وApple Maps، وYandex.Maps، و2GIS، وFacebook، وInstagram، وTripAdvisor، وYelp، وGarmin، وWaze، وHere Maps، وOpenSreetMap، وNavitel، وOsmand، وTomtom، وUber، والعديد من عمليات التكامل الأخرى بالإضافة إلى التكاملات المحلية. لكل منطقة. يؤدي استخدام شركة الخدمة الخاصة بنا إلى التحكم الكامل في معلوماتها الرقمية عبر الخدمات الشائعة القائمة على الموقع وزيادة الرؤية عبر الإنترنت وحركة المرور.
DashLoc
dashloc.com
Dashloc هي منصة الإدراج التشعبية الثورية التي تربط الشركات المحلية مع العملاء القريبين بطريقة سلسة وفعالة. من خلال الواجهة سهلة الاستخدام وقدرات تحديد الموقع الجغرافي ، تمكن DashLoc للمستخدمين من اكتشاف الشركات التي تعمل في المنطقة المجاورة المباشرة والتواصل معها. يمكن للشركات المحلية إنشاء ملفات تعريف تفصيلية على DashLoc ، بما في ذلك المعلومات الأساسية مثل اسم العمل ، والعنوان ، وتفاصيل الاتصال ، وساعات التشغيل ، ووصف موجز لمنتجاتها أو خدماتها. يمكنهم أيضًا عرض عروض خاصة وصفقات وترقيات لإغراء العملاء المحتملين. يستفيد العملاء من DashLoc من خلال الوصول إلى قائمة منسقة من الشركات والخدمات والأحداث في حيهم. يمكنهم ترك المراجعات والتقييمات ، وتعزيز مجتمع نابض بالحياة حيث تدفع التغذية المرتدة القيمة التحسينات وتبني الثقة. يلعب Dashloc دورًا محوريًا في تعزيز رؤية وحركة المرور للشركات المحلية ، مما يؤدي إلى تعزيز فرص النمو. من خلال تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة ، تقوم المنصة برعاية شعور قوي بالدعم المحلي والاتصال. في العصر الرقمي اليوم ، أصبح وجود Dashloc كمنصة للإدراج التشعبي لا غنى عنه ، حيث سد الفجوة بين الشركات المحلية والمجتمع الذي يخدمونه. مع استمرار التطور والتوسع ، تظل Dashloc ملتزمة بترويج التجارة المحلية ، وإثراء المجتمعات ، وتبسيط الطريقة التي تتفاعل بها الشركات والعملاء داخل حيهم.
Digitaleo
digitaleo.com
المنصة التي تجعل التسويق المحلي أسهل. بدءًا من الإشراف على آراء العملاء وإدارة الشبكات الاجتماعية وحتى الحملات المدعومة والرؤية المحلية، تساعد Digitaleo الشبكات والعلامات التجارية على جذب المزيد من الزيارات إلى نقاط البيع الخاصة بهم!
iReview
ireview.com
iReview: شريكك الموثوق به في إدارة السمعة عبر الإنترنت في المشهد الرقمي سريع التطور، تدرك الشركات الدور الحاسم الذي تلعبه المراجعات عبر الإنترنت في تشكيل نجاحها. أدخل iReview - منصة مبتكرة لإدارة السمعة عبر الإنترنت مصممة لتمكين الشركات في العصر الرقمي. الميزات الرئيسية: 1. إدارة السمعة الشاملة: تقدم iReview حلاً شاملاً للشركات، ومساعدتها في إنشاء المزيد من المراجعات، وتحقيق تصنيفات أعلى في محركات البحث، وزيادة الرؤية عبر مختلف المنصات. مع قيام 90% من العملاء عبر الإنترنت باستشارة المراجعات قبل إجراء عملية شراء، أثبت حل iReview القوي لإدارة السمعة أنه لا غنى عنه. 2. أدوات متعددة الأوجه: تزود المنصة الشركات بمجموعة من الأدوات لإنشاء مراجعات السوق وإدارتها ومراقبتها والاستجابة لها ومراجعتها وتحليلها. وبعيدًا عن إدارة السمعة التقليدية، تتكامل iReview بسلاسة مع منصات أتمتة التسويق، بما في ذلك خدمات الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، مما يضع نفسها كحل متعدد الاستخدامات للشركات التي تهدف إلى تأمين مكانة بارزة بين الكيانات المدرجة في القائمة. 3. حلول مخصصة لجميع الشركات: تم تصميم iReview لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة المواقع، ويعمل كمحفز لتحسين تصنيفات البحث ونتائج الأعمال الإجمالية. سواء كنت شركة محلية تهدف إلى إنشاء حضور رقمي أقوى أو مؤسسة متعددة المواقع تسعى إلى تبسيط وتعزيز سمعتك عبر الإنترنت، تقدم iReview حلولاً مخصصة لتلبية احتياجاتك الفريدة. 4. نتائج حقيقية وخبرة بشرية: ما يميز iReview هو التزامها بتقديم نتائج حقيقية مدعومة بأشخاص حقيقيين. من خلال تجاوز الحلول البرمجية النموذجية، تجمع iReview بين الأدوات المتطورة والخبرة البشرية. المنصة سهلة الاستخدام، ولا تتطلب أي معرفة متخصصة من مستخدميها. يعمل الفريق المتخصص في iReview على تحسين الحلول ومراقبة التقدم والتعاون مع المستخدمين لتعزيز عائد الاستثمار (ROI) بشكل مستمر. 5. الشركات والمستهلكون المتحدون: في iReview، تتلاقى الشركات والمستهلكون في عالم حيث يعزز الفهم المشترك والغرض النمو المتبادل. وتؤدي هذه العلاقة المتناغمة إلى اتصالات مزدهرة، مما يتيح رقصة تكافلية للتقدم بين الشركات وعملائها. سواء اختار المستخدمون الخدمة الكاملة أو الخدمة الذاتية، فإن فريق iReview ملتزم بضمان نجاح الشركات في مساعيها الرقمية. في المشهد الرقمي المتطور باستمرار، تقف iReview كمنارة لدعم الشركات، حيث تقدم مزيجًا ديناميكيًا من التكنولوجيا والخبرة البشرية للتنقل عبر تعقيدات إدارة السمعة عبر الإنترنت بنجاح. اختر iReview كشريكك الموثوق به في بناء وإدارة سمعتك عبر الإنترنت. www.ireview.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
قم بإدارة التسويق الرقمي المحلي لشبكة علامتك التجارية من منصة واحدة: الظهور عبر الإنترنت والنشر والسمعة الإلكترونية والإعلانات المحلية.
SO Connect
soconnect.com
تساعد القوائم على العثور على نشاطك التجاري المحلي من قبل المزيد من العملاء. قم بتحديث معلومات شركتك دفعة واحدة على أكثر من 50 منصة، وقم بتحسين تصنيفاتك واحصل على المزيد من حركة المرور على موقع الويب والمكالمات الهاتفية والزوار إلى موقعك (مواقعك). نحن نخدم حاليًا أكثر من 100.000 موقع عمل و50.000 عميل في أكثر من 30 دولة. نحن نهدف إلى تمكين الشركات الكبيرة والصغيرة من التفاعل مع عملائها وإدارة سمعتهم ومراجعاتهم عبر الإنترنت مع تحسين ظهور البحث المحلي على مجموعة واسعة من المنصات. يتضمن برنامجنا المتخصص ما يلي: القوائم - قم بتحديث معلومات شركتك على أكثر من 50 منصة دفعة واحدة. المراجعات - جمع وإدارة المزيد من المراجعات في موقع مركزي واحد. مُحسِّن موقع الويب - قم بتحسين مُحسنات محركات البحث لموقعك على الويب واكسب المزيد من العملاء من خلال موقع ويب خالٍ من المشاكل.
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظمة الأساسية إدارة جميع القوائم في واجهة واحدة. بناء السمعة من خلال تنفيذ تدقيق العلامة التجارية وإدارة الاستجابة الذكية وتوظيف أفضل الممارسات لإنشاء المراجعة. زيادة المشاركات يمكنك الوصول إلى العملاء والمحتملين من خلال وسيلة تكامل الدردشة الموحدة من ProManages والاستفسارات من منصات متعددة. تمكين مساعدة الدردشة النفعية باستخدام قوالب الاستجابة والاستجابة الآلية وChabot وتوجيه التذاكر. تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS الناشئة، على توجيه العلامات التجارية والشركات مع إمكانية الاكتشاف عبر منصات متعددة، وتعزيز المشاركة مع العملاء والمحتملين، وتحسين المراجعات والتقييمات، وقاعدة بيانات موحدة للعملاء. التكامل قم بتبسيط إدارة تجربة العملاء الخاصة بك عن طريق دمج Promanage مع أداة موجودة.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015 ، التزمت Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد وحلول إدارة التواجد على الإنترنت ، ومساعدة الشركات والمهنيين على تعزيز وجودهم عبر الإنترنت ، ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة ملايين المؤسسات على التطور وتحسينها ، تستمر منصة SaaS المتكاملة في Experience.com في قيادة الصناعة في طليعة ابتكار التسويق الرقمي. Experience.com تلبي سوقًا مستهدفًا واسع النطاق ، بما في ذلك المهنيين المحليين والعلامات التجارية متعددة الموقعين الذين يسعون إلى تعزيز سمعتهم عبر الإنترنت من خلال قوة الذكاء الاصطناعى وردود فعل العملاء. تم تصميم المنصة لمساعدة الشركات والمهنيين على تعزيز خبرتهم ، وتسخير رؤى من ملاحظات العملاء ، وإقامة الثقة الثابتة بين جمهورهم. إنه يمكّنهم ليس فقط الحفاظ على سمعة استثنائية عبر الإنترنت فحسب ، بل أيضًا على الاستفادة منها كأداة لاكتساب أعمال جديدة. الحلول المتنوعة المقدمة لها صدى مع الشركات من جميع الأحجام ، وتوفير الوسائل للتفوق في تجربة العملاء (CX) ، وتجربة الموظفين (EX) ، وإدارة السمعة عبر مختلف الصناعات. كما تتيح منصة البحث عن المهنيين والمؤسسات السيطرة على وجودهم عبر الإنترنت بالكامل من منصة واحدة وتسلق صفوف البحث باستخدام أدوات مصممة.
PinMeTo
pinmeto.com
يحتوي PinMeTo على كل ما تحتاجه علامتك التجارية متعددة المواقع لنقل العملاء من البحث إلى العمل. قم بتحديث معلومات عملك ومزامنتها عبر أكبر منصات البحث والخرائط ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تحسين محركات البحث المحلية لديك. قم بإدارة سمعتك من خلال جمع التقييمات والمراجعات عبر مواقع البحث والخرائط والمواقع الاجتماعية، والرد عليها من مكان واحد. قم بتضخيم رسالة علامتك التجارية عن طريق النشر على جميع صفحات موقع Facebook الخاصة بك بنفس السهولة التي تنشر بها على صفحة واحدة.
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. تعمل Partoo مع مجموعة واسعة من الشركات المحلية والعالمية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة مثل McDonald's، وToyota، وCarrefour، وSports Direct. إن بساطة حل الإدراج المحلي لدينا تمكن الشركات من إدارة الأداة على المستوى المحلي ومستوى العلامة التجارية. تفتخر Partoo بفريق يضم أكثر من 400 محترف وتخدم أكثر من 400 عميل في أكثر من 100 دولة. تفاصيل المنتجات، تساعد Partoo الشركات على النمو من خلال المنتجات التالية من خلال تحقيق أهدافها الثلاثة: العثور على العملاء واختيارهم والحصول على العملاء. العثور على ما يلي: - إدارة التواجد: قم ببث معلومات متاجرك تلقائيًا على الدلائل الرئيسية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية ومواقع الرأي. - محدد موقع المتجر: قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باستخدام محدد موقع المتجر والصفحات القابلة للتخصيص لكل موقع. اجعل نقطة المبيعات الخاصة بك متميزة عن الاستفسارات المرتبطة بنشاطك. احصل على الاختيار: - إدارة التعليقات: قم بجمع التقييمات المتبقية على قوائمك بشكل مركزي، سواء كانت واردة من Google أو TripAdvisor أو Facebook. احصل على تقارير منتظمة وقم بتحليلها والرد عليها من خلال واجهة واحدة. - مراجعة الداعم: تشجيع العملاء الراضين على ترك تعليقات إيجابية على الملف التجاري على Google عبر دعوات الرسائل القصيرة. احصل على عملاء: - الرسائل: مركزية الرسائل الواردة من Google Business Profile وFacebook Messenger وInstagram والرد عليها بسهولة مركزيًا أو محليًا!
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
GoSite
gosite.com
تقوم GoSite بإنشاء تقنية مبسطة للشركات الصغيرة التي تقود الاقتصاد الأمريكي. يمكّنهم برنامجنا من الحصول على كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد للتواصل مع عملائهم في العصر الرقمي. تعمل مجموعتنا المستندة إلى السحابة من أدوات الهاتف المحمول والويب على تغيير الطريقة التي يدير بها عملاؤنا أعمالهم أثناء التنقل وفي كل مكان.
UpCity
upcity.com
UpCity هو مورد يساعد على ربط الشركات بمقدمي خدمات B2B الذين يمكنهم الوثوق بهم. نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي الخدمات. مع وجود أكثر من 70.000 من مقدمي الخدمات المدرجين - من وكالات التسويق إلى شركات المحاسبة إلى مستشاري الموارد البشرية وغيرهم الكثير - قام ما يقرب من 2 مليون شركة (وعدد متزايد) بزيارة UpCity لتحديد الشريك الأفضل الذي يلبي احتياجاتهم. تتمثل مهمتنا في تسهيل العلاقات الناجحة، لذلك أنشأنا تصنيف التوصية الخاص بنا المستند إلى البيانات للمساعدة في توجيهنا في تصنيف أفضل مقدمي الخدمات والتوصية بهم في كل سوق محلي وعلى المستوى الوطني.
Uberall
uberall.com
Uberall عبارة عن منصة تسويق متعددة المواقع تسهل على الشركات المشابهة لشركتك العثور عليها واختيارها وتحويل عمليات البحث إلى مبيعات. تتم إدارة ما يزيد عن 1.5 مليون موقع باستخدام الحل الذي نقدمه، كما تظهر القوائم التي تديرها Uberall في 194 دولة وما زال العدد في ازدياد.
Mobal
mobal.io
ابحث عن المزيد من العملاء واكسبهم واحتفظ بهم من خلال ملفات تعريف أعمال أفضل. تقوم Mobal بأتمتة إدارة ملف تعريف عملك حتى تتمكن من التركيز على الوصول إلى النتائج بشكل أسرع. تعد منصة Mobals المدعومة بالذكاء الاصطناعي الطريقة الأسهل والأسرع للحفاظ على ملفات تعريف أعمالك في شكلها الصحيح وتحديثها عبر جميع الدلائل الرئيسية عبر الإنترنت.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هو برنامج تعليقات العملاء الحائز على جوائز والذي يساعد الشركات على تحويل تجربة العملاء. تقوم المنصة بجمع بيانات المراجعة من أكثر من 100 موقع مراجعة لعرض رؤى العملاء التي تمكن العلامات التجارية من الاستماع والفهم واتخاذ قرارات مبنية على البيانات حول ما يحتاجه عملاؤهم أو يريدونه حقًا.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter هي شركة استخبارات العلامة التجارية التي تعيد تصور اتصالات العملاء وإدارة السمعة من خلال الاستماع العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نسهل على العلامات التجارية متعددة المواقع تحقيق التأثير في الوقت الفعلي من خلال الرؤى ذات الصلة في اللحظات الحرجة. تتفهم Chatmeter تحديات إدارة السمعة متعددة المواقع والقنوات المتعددة، وقد أنشأت منصة واسعة النطاق تتيح الرؤية الشاملة للجميع، بدءًا من المالكين المحليين وحتى القيادة التنفيذية. مع معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 93%، يعد Chatmeter الشريك المفضل لسمعة العلامة التجارية عبر قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات المالية والمزيد.
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