برامج إدارة الإدراج المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

SOCi

meetsoci.com

SOCi هي سحابة التسويق المشترك الرائدة للمؤسسات متعددة المواقع. نحن نمكّن شركات مثل Ace Hardware وJersey Mike's وKumon وFord من أتمتة جهودها التسويقية وتوسيع نطاقها عبر جميع المواقع والقنوات الرقمية بطريقة موجهة من العلامة التجارية ومُتقنة محليًا ومتصلة بالبيانات. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأفضل في فئتهما، توفر منصة SOCi Genius للمؤسسات متعددة المواقع رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ مع أتمتة سير العمل الأكثر أهمية على نطاق واسع. مع SOCi، يمكن للشركات تعزيز تواجدها الرقمي عبر صفحات البحث والتواصل الاجتماعي المحلية مع حماية سمعتها عبر الإنترنت مما يؤدي إلى تحسين مشاركة العملاء وتحقيق نتائج رائدة في السوق. توفر تقنية النظام الأساسي المركزي والقابل للتطوير من SOCi كل الأدوات اللازمة للشركات متعددة المواقع ومتعددة العائلات لإدارة جهودها التسويقية المحلية بما في ذلك: لوحة معلومات بديهية - عند تسجيل الدخول إلى SOCi، يتم الترحيب بالمستخدمين بلوحة تحكم رفيعة المستوى وشاملة وسهلة القراءة تسلط الضوء على التحليلات وأداء المحتوى عبر جميع المواقع باستخدام SOCi والمحادثات والتعليقات التي تحتاج إلى الاهتمام والمراجعات الحديثة والمزيد! * القوائم: انتقل برؤية البحث المحلي إلى آفاق جديدة من خلال ضمان معلومات دقيقة ومتسقة عبر 100 أو 1000 من قوائم الأعمال. * الاستماع: اكتشف وابنِ استراتيجية محتوى أصلية وملفات تعريف غنية للجمهور وأثبت عائد الاستثمار لاستراتيجية حملتك من خلال الاستماع. استمع إلى منافسيك، وقم بإنشاء تحليل المشاعر، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، كل ذلك من خلال SOCi. * الصفحات المحلية/محدد المواقع: تقديم رحلة المستهلك ذات العلامة التجارية والمحلية، بدءًا من الوعي وحتى التحويل، عبر آلاف الصفحات المحسّنة للبحث. * المراجعات: قم بتنسيق الاستجابات المتسقة مع العلامة التجارية للمراجعات، وتتبع مشاعر المراجعة، ومراقبة رؤى السمعة التنافسية لتحويل سمعتك، في كل مكان. * اجتماعي: تمكين فرق المؤسسات والفرق المحلية من تقديم استجابات خاصة بالعلامة التجارية للمشاركات الاجتماعية ونشر محتوى اجتماعي عالي الأداء من خلال سير عمل مبسط متعدد المواقع. * الاستطلاعات: احتفظ بعملائك وتنميتهم من خلال التماس تعليقات العملاء وإدارتها بشكل استباقي باستخدام أقوى حلول الاستطلاع للمسوقين المحليين. * الإعلانات: تمكين المسوقين متعددي المواقع من إدارة الحملات الإعلانية الاجتماعية المحلية بشكل فعال وتعزيز المنشورات عبر 100 أو 1000 موقع. * SmartBot: يمكنك تحفيز التفاعل في الوقت الفعلي وإنشاء عملاء محتملين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في جميع المواقع باستخدام روبوتات الدردشة الآلية على حسابات Facebook Messenger وGoogle Business Messenger وإمكانيات الرسائل النصية القصيرة. أنشئ موضوعات محلية بسهولة على نطاق واسع في دقائق معدودة وابدأ في التقاط معلومات العميل ولا تفوت أي عميل محتمل. * الرؤى والتقارير: تعرف على المواقع التي تحقق أداءً وتلك التي لا تعمل، واستفد من هذه الرؤى لتعزيز استراتيجية التسويق المحلية الخاصة بك. قم بتخصيص تقارير مرئية وجذابة للغاية مع خيارات تسليم متعددة. SOCi Go (تطبيق الهاتف المحمول): نفس منصة SOCi الأساسية التي تحبها، الآن على الهاتف المحمول. انشر المحتوى، وقم بالرد على العملاء وتلقي الإشعارات على أي جهاز محمول، في أي وقت. تعمل SOCi بمثابة البنية التحتية التي تتم من خلالها إدارة عشرات الآلاف من الصفحات المحلية. تم دمج SOCi بالكامل مع أفضل شبكات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة مثل Facebook وTwitter وInstagram وLinkedIn وGoogle My Business وYelp والمزيد.