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برامج إدارة الإدراج المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية - أيرلندا
يعمل برنامج إدارة بيانات الموقع، والذي يشار إليه عادة باسم برنامج إدارة القائمة المحلية، كحل مركزي للشركات التي تدير مؤسسات تقليدية لإدارة معلومات موقعها وتحديثها بكفاءة عبر مختلف الأنظمة الأساسية التي تواجه العملاء. تتيح هذه المنصات للشركات الاحتفاظ بتفاصيل دقيقة مثل ساعات العمل وأرقام الاتصال والعناوين الفعلية والقوائم والتمثيلات المرئية لمبانيها من خلال الصور الداخلية والخارجية. يمكن لمنافذ البيع بالتجزئة ومؤسسات الطعام والمنظمات المتنوعة تسخير قوة هذه المنصات لضمان دقة المعلومات المهمة، وتعزيز رؤيتها، وتعزيز التفاعل بشكل أفضل مع العملاء، سواء في مكان واحد أو عبر مواقع متعددة. يتم استخدام هذه الأدوات عادةً من قبل أقسام التسويق في الشركات، كما يتم تفضيلها أيضًا من قبل فرق الإدارة الإقليمية أو ذات المستوى الأعلى المكلفة بالإشراف على قوائم المواقع إما على نطاق فردي أو على مستوى الشركة. ومن خلال الاستفادة من هذه المنصات بمهارة، يمكن للشركات الابتعاد عن الفرص التجارية المحتملة الضائعة والتخفيف من استياء العملاء الناجم عن معلومات المتجر غير الكاملة أو القديمة. علاوة على ذلك، قد توفر هذه الحلول سبلًا لتعزيز القوائم المحلية، وبالتالي تعزيز مصداقية الشركات وجاذبيتها للعملاء المحتملين.
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IONOS
ionos.com
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SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Moz
moz.com
توفر منصة Moz Local حلاً تكنولوجيًا محليًا قويًا - مما يؤدي إلى إدارة أكثر دقة للقوائم، ورؤى قابلة للتنفيذ، وأتمتة عملية الحذف المكررة، وإدارة المراجعة. سيساعدك Moz Local على امتلاك بيانات موقعك الفعلي وإدارتها بشكل أفضل من أي وقت مضى. عمليات التكامل الأعمق، وإدارة الموقع الأكثر نشاطًا، وأتمتة العمل...
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...
PromoRepublic
promorepublic.com
تساعد منصة التسويق الخاصة بـ PromoRepublic أصحاب الامتياز على زيادة ظهورهم عبر الإنترنت في البحث ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال نهج فريد يعتمد على البيانات. فهو يمكّن أصحاب الامتياز من إدارة أدوات التسويق والأصول والبيانات بكفاءة وسلاسة من مركز تحكم مركزي. بعد أن أثبتت نجاحها مع أكثر من 80 علامة ...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - منصة التسويق رقم 1® للشركات الصغيرة. كل ما تحتاجه بدءًا من التصميم وحتى التسويق وحتى إدارة علاقات العملاء (CRM) - قم بتعزيز علامتك التجارية®. مدعوم من Madwire® إن Marketing 360 عبارة عن مزيج من برامج التسويق المتكاملة (التكنولوجيا) وخدمات التسويق الاحترافية (المواهب)، وكلها مقدمة م...
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء ...
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
UpCity
upcity.com
UpCity هو مورد يساعد على ربط الشركات بمقدمي خدمات B2B الذين يمكنهم الوثوق بهم. نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي الخدمات. مع وجود أكثر من 70.000 من مقدمي الخدمات المدرجين - من وكالات التسويق إلى شركات المحاسبة إلى مستشاري الموارد البشرية وغيرهم الكثير - قام ما يقرب من 2 مليون شر...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي سحابة التسويق المشترك الرائدة للمؤسسات متعددة المواقع. نحن نمكّن شركات مثل Ace Hardware وJersey Mike's وKumon وFord من أتمتة جهودها التسويقية وتوسيع نطاقها عبر جميع المواقع والقنوات الرقمية بطريقة موجهة من العلامة التجارية ومُتقنة محليًا ومتصلة بالبيانات. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وال...
Solocal
solocal.com
BRIDGE هي منصة مملوكة لشركة Solocal والتي تسمح لك بإدارة محدد موقع المتجر الخاص بك بالإضافة إلى إدارة التواجد الخاص بك. يسمح حلنا لرئيس الشبكة ونقاط البيع الخاصة به بما يلي: - الاستفادة من المرجع الطبيعي (SEO) المُحسّن لصفحاتك المحلية بحيث يمكن العثور عليها بسهولة على محركات البحث، - إدارة المعلوما...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد...
Uberall
uberall.com
Uberall عبارة عن منصة تسويق متعددة المواقع تسهل على الشركات المشابهة لشركتك العثور عليها واختيارها وتحويل عمليات البحث إلى مبيعات. تتم إدارة ما يزيد عن 1.5 مليون موقع باستخدام الحل الذي نقدمه، كما تظهر القوائم التي تديرها Uberall في 194 دولة وما زال العدد في ازدياد.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة المعلومات التجارية لشركتك والمراجعات من بين أكثر من 30 خدمة تعتمد على الموقع: الخرائط ومحركات البحث وجميع الأدلة الشائعة وأجهزة GPS والشبكات الاجتماعية. تضيف RocketData معلومات عن شركتك إلى هذه الخدمات، وتكتشف الأخطاء وتصلحها وتحمي بياناتك تلقائيًا. تسا...
SO Connect
soconnect.com
تساعد القوائم على العثور على نشاطك التجاري المحلي من قبل المزيد من العملاء. قم بتحديث معلومات شركتك دفعة واحدة على أكثر من 50 منصة، وقم بتحسين تصنيفاتك واحصل على المزيد من حركة المرور على موقع الويب والمكالمات الهاتفية والزوار إلى موقعك (مواقعك). نحن نخدم حاليًا أكثر من 100.000 موقع عمل و50.000 عميل...
Mobal
mobal.io
ابحث عن المزيد من العملاء واكسبهم واحتفظ بهم من خلال ملفات تعريف أعمال أفضل. تقوم Mobal بأتمتة إدارة ملف تعريف عملك حتى تتمكن من التركيز على الوصول إلى النتائج بشكل أسرع. تعد منصة Mobals المدعومة بالذكاء الاصطناعي الطريقة الأسهل والأسرع للحفاظ على ملفات تعريف أعمالك في شكلها الصحيح وتحديثها عبر جميع...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter هي شركة استخبارات العلامة التجارية التي تعيد تصور اتصالات العملاء وإدارة السمعة من خلال الاستماع العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نسهل على العلامات التجارية متعددة المواقع تحقيق التأثير في الوقت الفعلي من خلال الرؤى ذات الصلة في اللحظات الحرجة. تتفهم Chatmeter تحديات إدارة السمعة متعد...
Digitaleo
digitaleo.com
المنصة التي تجعل التسويق المحلي أسهل. بدءًا من الإشراف على آراء العملاء وإدارة الشبكات الاجتماعية وحتى الحملات المدعومة والرؤية المحلية، تساعد Digitaleo الشبكات والعلامات التجارية على جذب المزيد من الزيارات إلى نقاط البيع الخاصة بهم!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc عبارة عن منصة قائمة ثورية محلية للغاية تربط الشركات المحلية بالعملاء القريبين بطريقة سلسة وفعالة. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وقدرات تحديد الموقع الجغرافي، يتيح DashLoc للمستخدمين اكتشاف الشركات العاملة في المنطقة المجاورة لها والتفاعل معها. يمكن للشركات المحلية إنشاء ملفات تعريف تفصيلية على D...
GMBapi.com
gmbapi.com
يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبه...
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في ال...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
Mobilosoft
mobilosoft.com
قم بإدارة التسويق الرقمي المحلي لشبكة علامتك التجارية من منصة واحدة: الظهور عبر الإنترنت والنشر والسمعة الإلكترونية والإعلانات المحلية.
iReview
ireview.com
iReview: شريكك الموثوق به في إدارة السمعة عبر الإنترنت في المشهد الرقمي سريع التطور، تدرك الشركات الدور الحاسم الذي تلعبه المراجعات عبر الإنترنت في تشكيل نجاحها. أدخل iReview - منصة مبتكرة لإدارة السمعة عبر الإنترنت مصممة لتمكين الشركات في العصر الرقمي. الميزات الرئيسية: 1. إدارة السمعة الشاملة: تقد...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT هي منصة التسويق الرقمي المحلية الرائدة لأصحاب الامتياز. نحن نضع أصحاب الامتياز ومواقع الأعمال الخاصة بك في المقدمة وفي المركز في كل سوق محلي، مما يساعدهم على الوصول إلى المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت وتحويلهم إلى عملاء. بدءًا من الحملات الإعلانية المحلية للغاية وحتى إدارة بيانات المتجر المح...
myPresences
mypresences.com
يعد mypresences.com أفضل طريقة لتحسين وإدارة تواجد الأعمال وسمعتها عبر الإنترنت، كما يسمح لها بإنشاء وصيانة ومراقبة تواجد عبر أكثر من 2000 خدمة صحيحة ومتسقة وكاملة في أقل وقت ممكن ودون الحاجة إلى الفهم كل خدمة. مع تزايد العثور على أعمال جديدة عبر الإنترنت، أصبح التواجد والسمعة عبر الإنترنت لا يقل أه...
Direction Local
direction.com
Direction Local عبارة عن منصة تسويق محلية كاملة مصممة للشركات التي ترغب في زيادة ظهورها عبر الإنترنت بسرعة والوصول إلى المزيد من العملاء وتعزيز سمعتها. تشتمل مجموعة أدواتها القوية على بناء الاستشهادات لأهم الدلائل الأمريكية، وإدارة القوائم، وإدارة المراجعات، ومجموعة النشر، ورؤى تفصيلية لإعداد تقارير...
DigitalMaas
digitalmaas.com
نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing. نحن منصة تسويق محلية عالمية تستخدمها المؤسسات التجارية لتحسين معلومات موقعها على منصات بحث متعددة، مثل Google My Business وApple وFacebook وBing.
dbaPlatform
dbaplatform.com
أدوات وحلول الإعلانات والإدراج الرقمية المحلية. تساعد dbaPlatform الشركات على زيادة ظهور الشركات المحلية على Google وApple وBing ومنصات استهلاكية أخرى. تقدم dbaPlatform خططًا مخصصة: + إعلانات تم إعدادها لك + إعلانات تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها لك + قوائم تم إعدادها بواسطتك تتضمن بعض الميزات الر...
Social Places
socialplaces.io
وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع ...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics هو برنامج الكل في واحد لنجاح العملاء للشركات B2B SaaS لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء ونموهم. تم تصميم Reptrics لفريق نجاح العملاء الاستباقي والقائد التنفيذي لإدارة عملية تأهيل العملاء والتجديدات وتقليل الاضطراب وتعزيز فرص التوسع. تعمل Reptrics على تمكين فرق نجاح العملاء من أن تصبح مراكز إيرادات ب...
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء...
Advice Local
advicelocal.com
تلتزم شركة Advice Local بتقديم حلول إدارة تواجد محلي قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص لشركاء القنوات والعلامات التجارية والوكالات والمسوقين المحليين.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
PinMeTo
pinmeto.com
يحتوي PinMeTo على كل ما تحتاجه علامتك التجارية متعددة المواقع لنقل العملاء من البحث إلى العمل. قم بتحديث معلومات عملك ومزامنتها عبر أكبر منصات البحث والخرائط ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تحسين محركات البحث المحلية لديك. قم بإدارة سمعتك من خلال جمع التقييمات والمراجعات عبر مواقع البحث والخرائط وال...
GoSite
gosite.com
تقوم GoSite بإنشاء تقنية مبسطة للشركات الصغيرة التي تقود الاقتصاد الأمريكي. يمكّنهم برنامجنا من الحصول على كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد للتواصل مع عملائهم في العصر الرقمي. تعمل مجموعتنا المستندة إلى السحابة من أدوات الهاتف المحمول والويب على تغيير الطريقة التي يدير بها عملاؤنا أعمالهم أثناء التنق...