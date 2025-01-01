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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إدارة الثروة الحيوانية - التطبيقات الأكثر شعبية

تتيح برامج إدارة الثروة الحيوانية للمزارعين إمكانية تسجيل حيواناتهم ومراقبتها بكفاءة طوال دورة حياتها، منذ الولادة وحتى البيع. في حين أن "الماشية" تشير عادة إلى الماشية، فإنها تشمل أيضًا حيوانات أخرى مثل الدجاج والخنازير والماعز وحتى الأرانب. تساعد هذه الأدوات في إدارة مخزون الحيوانات وتتبع التفاصيل مثل الأرقام والطول والوزن والصحة والخصوبة. تتضمن العديد من أنظمة إدارة الثروة الحيوانية أيضًا ميزات لحساب تكاليف العلف وتقييم مقاييس الأداء. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما توفر إمكانات إعداد التقارير لتوفير رؤى قيمة وقد تتضمن التتبع المالي لمراقبة الأرباح من مبيعات الماشية. يمكن أن تعمل هذه الحلول جنبًا إلى جنب مع برامج إدارة المحاصيل أو يمكن دمجها في أنظمة إدارة المزارع الأوسع.