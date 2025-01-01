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تتيح برامج إدارة الثروة الحيوانية للمزارعين إمكانية تسجيل حيواناتهم ومراقبتها بكفاءة طوال دورة حياتها، منذ الولادة وحتى البيع. في حين أن "الماشية" تشير عادة إلى الماشية، فإنها تشمل أيضًا حيوانات أخرى مثل الدجاج والخنازير والماعز وحتى الأرانب. تساعد هذه الأدوات في إدارة مخزون الحيوانات وتتبع التفاصيل مثل الأرقام والطول والوزن والصحة والخصوبة. تتضمن العديد من أنظمة إدارة الثروة الحيوانية أيضًا ميزات لحساب تكاليف العلف وتقييم مقاييس الأداء. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما توفر إمكانات إعداد التقارير لتوفير رؤى قيمة وقد تتضمن التتبع المالي لمراقبة الأرباح من مبيعات الماشية. يمكن أن تعمل هذه الحلول جنبًا إلى جنب مع برامج إدارة المحاصيل أو يمكن دمجها في أنظمة إدارة المزارع الأوسع.
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Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite هو برنامج إدارة زراعي شامل للمزارعين يتضمن أدوات لتتبع المحاصيل والماشية وإدارة الموارد والتقارير المالية.
Mobble
mobble.io
تطبيق موبل يسهل إدارة المزارع من خلال تسجيل معلومات الحيوانات وإدارتها والتواصل بين الفريق، مما يحسن الكفاءة والامتثال.
Breedr
breedr.co
تطبيق Breedr يساعد المربين في إدارة الماشية بشكل أكثر كفاءة عبر أدوات لتحليل البيانات ومتابعة صحة ونمو قطعانهم.
Agrinous
agrinous.com.au
Agrinous هو تطبيق سحابي يقدم خدمات لتبسيط عمليات المبيعات للمزارعين، من خلال أتمتة إدخال البيانات وتخصيص المستندات.
Ranchr
ranchr.ag
تطبيق Ranchr هو برنامج على الهاتف والويب يساعدك في مراقبة الماشية، مما يسهل إدارة عمليات تربية الماشية بشكل أفضل وأكثر ربحية.
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb هو تطبيق لإدارة الثروة الحيوانية يساعد المزارعين على تتبع سجلات الماشية، وتحليل الأداء، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
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