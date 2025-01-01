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تتيح برامج التجارة المباشرة للشركات إمكانية ترويج المنتجات وبيعها من خلال البث المباشر للفيديو. يعد هذا النهج في التسوق أكثر جاذبية من التجارة الإلكترونية التقليدية، مما يعزز التفاعلات بين المشترين والبائعين. غالبًا ما يؤدي تحسين المشاركة إلى ارتفاع معدلات التحويل وزيادة المبيعات عبر الإنترنت. يمكن لمحترفي التسويق والمبيعات والمؤثرين والمستهلكين الذين يقدمون الشهادات أو العروض التوضيحية للمنتجات الاستفادة من هذا البرنامج. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تكون منصات التجارة المباشرة متاحة بسهولة للمشترين وأي شخص مهتم بالمنتجات المميزة. تتيح إمكانية الوصول هذه للبائعين تتبع العملاء المحتملين في المستقبل، مما يساعد في جهود التسويق المستهدفة.
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Klarna
klarna.com
Klarna هو تطبيق يمكّن المستخدمين من تقسيم المشتريات إلى 4 دفعات خالية من الفائدة، كما يتيح الدفع لاحقًا وتتبع الإنفاق.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة موحدة لتحسين تجربة العملاء تجمع بين التسويق والرعاية والتجارة، وتساعد الشركات في إدارة تفاعلها عبر قنوات متعددة.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو تطبيق لإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، يوفر أدوات للحملات التسويقية والتفاعل مع المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
EasyStore
easystore.co
EasyStore هي منصة موحّدة للتجارة تساعد الشركات على البيع عبر الإنترنت وفي المتاجر، مع إدارة المنتجات والطلبات من واجهة واحدة.
Dacast
dacast.com
Dacast هو منصة متكاملة لدفق الفيديو تتيح للشركات بث محتوى مرئي آمن ويمكن الوصول إليه عبر العديد من الأجهزة مع خيارات لتحقيق الدخل.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Brandlive
brandlive.com
تطبيق Brandlive يمكنك من تنظيم الويبينارات والأحداث بطرق تفاعلية وجذابة، مما يحسن تجربة المحتوى ويساعد على توجيه الجمهور نحو الفعل.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps هو منصة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول لمحلات Shopify، تعمل على زيادة المبيعات من خلال تحسين تجربة المستخدم ودعم الدفع متعدد العملات.
StoryStream
storystream.ai
تطبيق StoryStream يجمع محتوى المستخدمين وتجار التجزئة لإنشاء تجارب تسوق اجتماعية حقيقية، مما يساعد المستهلكين في اكتشاف المنتجات ودعم قرارات الشراء.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser هو تطبيق للبث المباشر يسهل تجربة التجارة الإلكترونية التفاعلية من خلال دمج فيديو مباشر مع التسوق عبر الإنترنت.
MikMak
mikmak.com
تقدم MikMak منصة لتسريع التجارة الإلكترونية، وتوفر تحليلات وأدوات لتمكين الشركات من فهم سلوك المستهلك وزيادة المبيعات عبر القنوات المختلفة.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold هو تطبيق لتسهيل المبيعات عبر الإنترنت باستخدام الفيديو الحي، يمكّن الشركات من بيع المنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
Immerss
immerss.live
تطبيق Immerss هو منصة فيديو مباشر للدردشة والشراء، تمكن التجار من التواصل مع عملائهم عبر الإنترنت وزيادة التفاعل والمبيعات.
eStreamly
get.estreamly.com
تطبيق eStreamly هو خدمة تتيح للتجار عرض محتوى الفيديو القابل للتسوق على مواقعهم ووسائل التواصل الاجتماعي مع إمكانية الدفع داخل الفيديو.
Toolio
toolio.com
Toolio هو تطبيق سحابي لتحسين التخطيط التجاري وتحليل المخزون، يساعد تجار التجزئة على تحسين اتخاذ القرارات وتحسين الربحية والتعاون عن بُعد.
Whisbi
whisbi.com
تطبيق Whisbi يوفر منصة مبيعات وتسويق محادثات تفاعلية تركز على الهاتف المحمول، تجمع جميع قنوات التواصل في واجهة واحدة لتعزيز تجربة العملاء.
degpeg
degpeg.com
Degpeg هي منصة تجارة حية قائمة على السحابة تتيح التواصل المباشر والبث المتعدد عبر الويب والجوال لزيادة فعالية البيع والتفاعل مع العملاء.
Livescale
livescale.tv
LiveScale هي منصة للتجارة الاجتماعية تستخدم البث المباشر لتسهيل تجارب التسوق والتفاعل بين البائعين والمشترين، مما يعزز المبيعات والتحويل.
Lengow
lengow.com
Lengow هو حل لأتمتة التجارة الإلكترونية يساعد الشركات على تحسين الأداء وتبسيط العمليات التجارية عبر قنوات توزيع متعددة.
Pixyle.ai
pixyle.ai
يوفر تطبيق Pixyle.ai بيانات المنتجات للتجارة الإلكترونية، مما يساعد العلامات التجارية ومتاجر التجزئة في تحسين تجربة اكتشاف المنتجات.
giosg
giosg.com
Giosg هي منصة تعزز التفاعل مع العملاء عبر الدردشة المباشرة والذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على تحويل الزوار إلى مبيعات.
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