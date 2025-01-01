الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج التجارة الحية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج التجارة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية

تتيح برامج التجارة المباشرة للشركات إمكانية ترويج المنتجات وبيعها من خلال البث المباشر للفيديو. يعد هذا النهج في التسوق أكثر جاذبية من التجارة الإلكترونية التقليدية، مما يعزز التفاعلات بين المشترين والبائعين. غالبًا ما يؤدي تحسين المشاركة إلى ارتفاع معدلات التحويل وزيادة المبيعات عبر الإنترنت. يمكن لمحترفي التسويق والمبيعات والمؤثرين والمستهلكين الذين يقدمون الشهادات أو العروض التوضيحية للمنتجات الاستفادة من هذا البرنامج. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تكون منصات التجارة المباشرة متاحة بسهولة للمشترين وأي شخص مهتم بالمنتجات المميزة. تتيح إمكانية الوصول هذه للبائعين تتبع العملاء المحتملين في المستقبل، مما يساعد في جهود التسويق المستهدفة.

إرسال تطبيق جديد


Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna هو تطبيق يمكّن المستخدمين من تقسيم المشتريات إلى 4 دفعات خالية من الفائدة، كما يتيح الدفع لاحقًا وتتبع الإنفاق.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi هي منصة موحدة لتحسين تجربة العملاء تجمع بين التسويق والرعاية والتجارة، وتساعد الشركات في إدارة تفاعلها عبر قنوات متعددة.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers هو تطبيق لإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، يوفر أدوات للحملات التسويقية والتفاعل مع المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Dacast

Dacast

dacast.com

Dacast هو منصة متكاملة لدفق الفيديو تتيح للشركات بث محتوى مرئي آمن ويمكن الوصول إليه عبر العديد من الأجهزة مع خيارات لتحقيق الدخل.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore هي منصة موحّدة للتجارة تساعد الشركات على البيع عبر الإنترنت وفي المتاجر، مع إدارة المنتجات والطلبات من واجهة واحدة.

Brandlive

Brandlive

brandlive.com

تطبيق Brandlive يمكنك من تنظيم الويبينارات والأحداث بطرق تفاعلية وجذابة، مما يحسن تجربة المحتوى ويساعد على توجيه الجمهور نحو الفعل.

Syte

Syte

syte.ai

Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.

StoryStream

StoryStream

storystream.ai

تطبيق StoryStream يجمع محتوى المستخدمين وتجار التجزئة لإنشاء تجارب تسوق اجتماعية حقيقية، مما يساعد المستهلكين في اكتشاف المنتجات ودعم قرارات الشراء.

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps هو منصة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول لمحلات Shopify، تعمل على زيادة المبيعات من خلال تحسين تجربة المستخدم ودعم الدفع متعدد العملات.

Bambuser

Bambuser

bambuser.com

Bambuser هو تطبيق للبث المباشر يسهل تجربة التجارة الإلكترونية التفاعلية من خلال دمج فيديو مباشر مع التسوق عبر الإنترنت.

Immerss

Immerss

immerss.live

تطبيق Immerss هو منصة فيديو مباشر للدردشة والشراء، تمكن التجار من التواصل مع عملائهم عبر الإنترنت وزيادة التفاعل والمبيعات.

MikMak

MikMak

mikmak.com

تقدم MikMak منصة لتسريع التجارة الإلكترونية، وتوفر تحليلات وأدوات لتمكين الشركات من فهم سلوك المستهلك وزيادة المبيعات عبر القنوات المختلفة.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold هو تطبيق لتسهيل المبيعات عبر الإنترنت باستخدام الفيديو الحي، يمكّن الشركات من بيع المنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

تطبيق Whisbi يوفر منصة مبيعات وتسويق محادثات تفاعلية تركز على الهاتف المحمول، تجمع جميع قنوات التواصل في واجهة واحدة لتعزيز تجربة العملاء.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg هي منصة تجارة حية قائمة على السحابة تتيح التواصل المباشر والبث المتعدد عبر الويب والجوال لزيادة فعالية البيع والتفاعل مع العملاء.

Livescale

Livescale

livescale.tv

LiveScale هي منصة للتجارة الاجتماعية تستخدم البث المباشر لتسهيل تجارب التسوق والتفاعل بين البائعين والمشترين، مما يعزز المبيعات والتحويل.

eStreamly

eStreamly

get.estreamly.com

تطبيق eStreamly هو خدمة تتيح للتجار عرض محتوى الفيديو القابل للتسوق على مواقعهم ووسائل التواصل الاجتماعي مع إمكانية الدفع داخل الفيديو.

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio هو تطبيق سحابي لتحسين التخطيط التجاري وتحليل المخزون، يساعد تجار التجزئة على تحسين اتخاذ القرارات وتحسين الربحية والتعاون عن بُعد.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

يوفر تطبيق Pixyle.ai بيانات المنتجات للتجارة الإلكترونية، مما يساعد العلامات التجارية ومتاجر التجزئة في تحسين تجربة اكتشاف المنتجات.

Lengow

Lengow

lengow.com

Lengow هو حل لأتمتة التجارة الإلكترونية يساعد الشركات على تحسين الأداء وتبسيط العمليات التجارية عبر قنوات توزيع متعددة.

giosg

giosg

giosg.com

Giosg هي منصة تعزز التفاعل مع العملاء عبر الدردشة المباشرة والذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على تحويل الزوار إلى مبيعات.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.